Манчестерское дерби редко бывает очередным матчем английского сезона, но на этот раз оно, кажется, стало ещё и отправной точкой. В первом же туре под руководством Майкла Каррика «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0, сделав это за счёт чёткой идеи, дисциплины и неожиданно цельного плана. Для хозяев это была победа, в которой важнее не счёт, а то, как он был добыт. А для Гвардиолы четвёртая игра подряд без победы может стать фатальной в чемпионской гонке.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед2:0Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
1:0 Брайан Мбемо 65' 2:0 Патрик Доргу 76' 3:0 Мэйсон Маунт 90+2'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Диогу Далот,  Гарри Магуайр,  Лисандро Мартинес,  Люк Шоу (Мэйсон Маунт 90'),  Патрик Доргу,  Каземиро (Мануэль Угарте 81'),  Кобби Майну,  Бруну Фернандеш,  Амад Диалло,  Брайан Мбемо (Матеус Кунья 71')
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Натан Аке,  Абдукодир Хусанов,  Рико Льюис,  Бернарду Силва (Дивайн Мукаса 80'),  Родриго Эрнандес,  Эрлинг Холанд (Райан Айт Нури 80'),  Жереми Доку (Тейьяни Рейндерс 80'),  Филип Фоден (Райан Шерки 46'),  Энтойн Семеньо,  Max Alleyne (Nico O'Reilly 46')
Жёлтые карточки:  Диогу Далот 11',  Люк Шоу 17'  —  Родриго Эрнандес 45+2',  Nico O'Reilly 48',  Рико Льюис 75'

Самое заметное в игре «Юнайтед» — отсутствие хаоса.  Команда, которая на протяжении всего 2025 года выглядела разрозненной и нервной, в дерби вышла собранной и понятной.  Каррик почти не трогал базовые принципы, но резко упростил требования.  Без мяча «Юнайтед» садился в плотные 4-4-2, где Бруну Фернандеш становился не просто «десяткой», а координатором всего прессинга.  Именно он подсказывал, когда линия должна подниматься и отступать, и именно вокруг него выстраивались контратаки.

Бруну Фернандеш и Майкл Каррик
Бруну Фернандеш и Майкл Каррик globallookpress.com

Первый тайм показал, что ставка сделана не на владение, а на контроль пространства.  «Юнайтед» сознательно отдавал мяч, закончив первые 45 минут с менее чем третью владения, но при этом не позволял «Сити» находить свободные зоны между линиями.  Центр был закрыт, фланги — под постоянным давлением, а при потере мяча вся команда мгновенно откатывалась назад.  Каземиро и Майну работали на износ, Магуайр и Лисандро Мартинес не избегали жёстких стыков, а крайние полузащитники регулярно опускались почти в линию обороны.

При этом «Юнайтед» вовсе не выглядел пассивным.  Уже на пятой минуте Гарри Магуайр мог открыть счёт, когда после углового пробил в перекладину.  Позже хозяева ещё дважды отправляли мяч в сетку, но оба раза вмешивался офсайд.  Эти эпизоды не были случайными, команда искала рывки за спину, нагружала штрафную и не боялась играть вертикально, даже если это означало потерю мяча через несколько секунд.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Сити» без контроля и внятного ответа

На фоне организованного соперника «Манчестер Сити» выглядел непривычно плоско.  Попытки Гвардиолы взять игру под контроль через Родри и Бернарду Силву не дали эффекта.  «Юнайтед» перекрывал центральные коридоры и вынуждал гостей разыгрывать мяч вдоль линии, где скорость и острота резко падали.  В первом тайме Родри допустил редкие для себя ошибки, включая неточную передачу, после которой хозяева едва не наказали.

Даже в те отрезки, когда «Сити» подолгу держал мяч у штрафной, это было стерильное владение, которое Гвардиола уже, казалось, поборол.  Не хватало рывков за спину, не было привычной перегрузки зон, а навесы легко снимались центральными защитниками.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

Эрлинг Холанн оказался отрезан от игры, у норвежца было пятнадцать касаний за весь матч, минимум контактов в штрафной и практически полное отсутствие угрозы.  Его замена за десять минут до конца выглядела не попыткой что-то изменить, а признанием того, что матч Эрлинг провалил.

Контратаки, Бруну и решающие минуты

После перерыва «Юнайтед» не изменил общую картину своей игры, но стал действовать смелее в переходах.  Команда чаще рисковала, быстрее доставляла мяч вперёд и всё увереннее чувствовала моменты, когда можно ускоряться.  Первый гол стал прямым следствием этого подхода.  Отбор в середине поля, мгновенный выход в атаку, а Бруну Фернандеш выдал идеальную по таймингу передачу на Брайана Мбёмо.  Удар в дальний угол был логичным завершением эпизода, который «Юнайтед» репетировал весь матч.

Амад Диалло и Брайан Мбёмо
Амад Диалло и Брайан Мбёмо globallookpress.com

Второй мяч лишь подчеркнул разницу в настрое.  После выхода Куньи атаки хозяев стали острее, а один из его прострелов привёл к тому, что Патрик Доргу выиграл забег у Рико Льюиса и отправил мяч в сетку.  Этот гол был не столько о качестве, сколько о готовности бежать до конца и навязывать борьбу на каждом метре штрафной.

В концовке «Юнайтед» мог забивать ещё.  Амад Диалло попал в штангу, ещё один мяч был отменён из-за офсайда, а давление на ворота гостей не спадало до самого финального свистка.  Трибуны, которые в последние месяцы часто реагировали раздражённо, в этот раз были полностью на стороне команды — «Олд Траффорд» снова стал участником матча, а не негативным фоном.

Патрик Доргу
Патрик Доргу globallookpress.com

Значение результата и первые выводы

Эта победа не решает проблемы «Юнайтед», но временно меняет тон сезона команды.  «МЮ» поднялся в зону Лиги чемпионов и, что важнее, показал, что способен проводить большие матчи с ясной идеей и без внутреннего надлома.  Для Каррика это идеальное начало — дерби, сухая победа и ощущение, что игроки приняли его требования без сопротивления.

Для «Сити» поражение выглядит тревожнее, чем просто потерянные очки.  «Манчестер Сити» рискует отпустить «Арсенал» на 9 очков, так ещё и потерять второе место в таблице, если «Вилла» выиграет свой матч.  У Гвардиолы — четвёртая игра подряд без победы в АПЛ и почти полное отсутствие остроты в главном дерби, к которому соперник оказался тактически и эмоционально лучше готов.