Итальянский футбол погрузился в смутные времена, затронувшие как национальную команду, провалившую отбор на ЧМ-2026, так и внутренний чемпионат, который клеймят «пристанищем сбитых летчиков» и связывают с коррупционными скандалами. Возникшую турбулентность наиболее стойко перенес «Интер», забравший себе в коллекцию очередное скудетто, в свою очередь, «Кремонезе», «Верона» и «Пиза» не справились с испытанием и вылетели в Серию В.

Гармоничный тандем Киву и «Интера»

К слезам печали от прощания с Симоне Индзаги, дважды выводившего «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов УЕФА и принесшего клубу чемпионский титул, минувшим летом добавился скепсис по поводу кандидата на тренерский мостик миланцев. Сперва боссы «Интера» обивали пороги «Комо», предпринимая попытки переманить Сеска Фабрегаса в свое расположение, но услышав твердое «нет», они сместили фокус на только начавшего самостоятельную карьеру Кристиана Киву.

Скромный послужной список 45-летнего специалиста с тринадцатью матчами во главе «Пармы» настораживал тиффози «черно-синих», критиковавших решение руководства, на что румын моментально ответил недоброжелателям результатами команды. Сохранив конспекты Индзаги, рулевой «Интера» остался верен расстановке с тремя ЦЗ (3-5-2) и, как его предшественник, акцентировал внимание на агрессивном прессинге, практически отзеркалив прошлогодний критерий PPDA (10.8 против 10.6).

Вольготно в центральной линии «нерадзурри» при Киву себя чувствовал Петр Зелиньский, не пользовавшийся авторитетом у Симоне, — поляк проделывал огромный объем работы, закрепившись в квартете лучших по проценту точных передач в финальной трети поля с 87.7% (из 497 пасов 436 дошли до адресата). Оброс мышцами в Италии купленный из загребского «Динамо» Петар Сучич, соперничавший за место под солнцем с более опытными Хаканом Чалханоглу и Генрихом Мхитаряном.

За спокойствие около собственных владений отвечали Алессандро Бастони, Мануэль Аканджи и Янн Биссек, поддерживаемые на флангах вездесущими Федерико Димарко и Луисом Энрике / Дензелом Дюмфрисом. Итальянский латераль вовсе удостоился награды MVP сезона, установив рекорд Серии А по количеству ассистов (18), и наверняка до сих пор является во снах противостоящим ему крайним защитникам, продавливая которых он регулярно нагружал кроссами штрафную площадь (172 навеса, из которых 48 успешных).

Периодически «Интер» допускал осечки в чемпионате, даря надежду преследующим его «Наполи» и «Милану», тем не менее, избавившись в 2026 году от уязвимости во встречах с равными по классу оппонентами (триумфы над «Ювентусом», «Ромой» и «Комо»), создал чемпионский задел и финишировал с гандикапом в одиннадцать пунктов над неаполитанцами. Успех в Лиге Кальчо румынский наставник подкрепил викторией в Кубке Италии, оставив в прошлом сомнения публики относительно своей профпригодности.

Синдром второго года Конте

Добавляя в расписание подопечных Антонио еврокубковые баталии, можно смело вычеркивать их из гонки за титул и рассчитывать на многочисленные жалобы итальянского алленаторе, который найдет крайних в президенте, эпидемии травм либо отдельных исполнителях, но только не в себе. Конте — идеальный вариант для достижения молниеносного результата, специалист с кредо «Veni, vidi, vici», берущий на абордаж чемпионат в первом сезоне, однако не способный выстроить долгосрочный проект.

Отличительной чертой увольнения 56-летнего менеджера из «Наполи» служит сохранение теплых отношений с владельцем Аурелио Де Лаурентисом, называвшим Антонио «настоящим мужчиной» и отговаривавшим от прощания с Неаполем. Учитывая темпераментный характер обеих итальянцев, один из которых привык сжигать все мосты, покидая команду, второй никогда не церемонился с неугодными ему тренерами, поливая их грязью в СМИ и выставляя за дверь без объяснения причин, расставание прошло весьма буднично.

Камень в огород со стороны Конте полетел в адрес игроков — конечно, он не назвал персонально фамилии, ограничившись фразой, что неаполитанцы «не нуждаются в неудачниках, которые живут ради лайков» и «таких токсичных людей необходимо держать подальше». Скорее всего, Антонио подразумевал вингера Ноа Ланга, сосланного зимой в «Галатасарай» и поставившего в социальной сети отметку «нравится» новости про отставку уроженца Лечче, и нападающего Ромелу Лукаку, в отношениях с которым пробежала кошка.

Бельгиец захандрил во время отъезда в лагерь национальной сборной, погрузившись в депрессию и написав эмоциональный пост, и отказался возвращаться в ряды «Наполи», чтобы полноценно восстановиться на родине. Конте выразил разочарование поведением форварда и вычеркнул его из числа любимчиков, но в последнем заявлении Лукаку исключил прекращение сотрудничества с «адзурри», признавшись в любви к клубу.

Функции страйкера в стане вице-чемпионов Италии перенял десантировавшийся из Манчестера Расмус Хёйлунн, который покорил планку в двенадцать забитых мячей на просторах Лиги Кальчо. К сожалению, перебравшийся из АПЛ Кевин Де Брёйне выбыл на длительной срок из-за мышечной травмы, так и не продемонстрировав даже малую часть своего мастерства итальянским поклонникам. На ободах «Наполи» добрался до серебряных наград Серии А и путевки в Лигу чемпионов, поэтому Конте все-таки покинул Неаполь со щитом, достойно отойдя от дел.

«Рома»: сквозь тернии к звездам

Пожар, разгоревшийся в стане «джаллоросси» в минувшем сезоне по причине закулисных игр экс-генерального директора Лины Соулуку с изгнанием Даниэле Де Росси, удалось потушить Клаудио Раньери, который с чувством выполненного долга переместился в кабинет управленца и уступил тренерское кресло Джан Пьеро Гасперини. К слову, взаимоотношения между двумя мэтрами итальянского футбола не сложились, и в конце апреля Раньери написал заявление об отставке с должности советника правления клуба, спустя месяц чемоданы из Рима собрал спортивный директор Фредерик Массара, таким образом всю власть к своим рукам прибрал 68-летний специалист.

Архитектор современной «Аталанты», побеждавший с бергамасками в Лиге Европы УЕФА и закрепивший их в тройке ведущих коллективов Италии, провернул аналогичный трюк в столице, хотя ровной кампанию в исполнении его подопечных никак не назовешь. Худший отрезок «римляне» продемонстрировали в марте, одержав всего одну викторию в четырех поединках Серии А и уступив в двухматчевой дуэли «Болонье» в Кубке Италии.

Корень итогового успеха «волков» лежит в наведенных порядках Гасперини в первой трети поля, где Джанлука Манчини, Марио Эрмосо и Эван Н’Дика выглядели министрами обороны, и, даже если вышеназванная связка давала сбой, на помощь команде приходил Миле Свилар, пропустив лишь тридцать один мяч в 38 турах чемпионата. Интенсивности Джан Пьеро добавил и на противоположной половине газона — «Рома» вошла в четверку лучших по общему количеству передач и числу точных пасов (5512 и 4070 соответственно).

Спасать критическую ситуацию в центре нападения, сложившуюся в силу низкой результативности форвардов Эвана Фергюсона и Артема Довбика, которые на двоих отличились шестью забитыми мячами, прибыл арендованный у «Астон Виллы» Дониелл Мален. Голландец привнес в атакующее звено «джаллоросси» гибкость, позволяя коллективу одинаково остро действовать, как в контратакующей манере, так и в позиционной структуре.

Чутье хищника, хаотичный дриблинг, умелая работа корпусом, скоростные данные — все эти козыри Мален представил местной публике, заслужив награду феномена второй части сезона Лиги Кальчо с четырнадцатью автографами в воротах соперников. Гасперини уверял, что будь Дониелл в его обойме со старта розыгрыша, то «Рома» разжилась значительно большим количеством баллов в турнирной таблице.

Пережив мартовский отрезок застоя, «волки» устроили спринт на финише и пополнили личный зачет девятнадцатью пунктами в семи последних встречах, вернув в следующей кампании на «Стадио Олимпико» долгожданный гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Жемчужина Ломбардии

Развязка спора, разразившегося в подтрибунном помещении после матча «Милан» — «Комо» между Массимилиано Аллегри и Сеском Фабрегасом, когда итальянец позволил нелицеприятные выражения в адрес своего визави и настаивал на первостепенности результата картине игры, осталась за испанским менеджером, лишившим миланцев билета в ЛЧ. Вертикальный футбол молодого алленаторе с множеством искусных перепасовок, как глоток свежего воздуха среди противоречивого катеначчо, олицетворением которого является Аллегри.

Всего за четыре года нахождения Фабрегаса в структуре «лариани» у них получилось проделать путь от Серии В до зоны Лиги чемпионов, покоряя из сезона в сезон новые вершины благодаря грамотно выстроенной стратегии развития. Правда итальянский след в рывке ломбардийцев минимален, и ставку «Комо» делает на иностранных легионеров — паспортом Италии владеют только четвертый голкипер Мауро Вигорито и дефенсоре Эдоардо Гольданига, удостоившийся смешных четырнадцати минут в Серии А.

Творя красоту как на газоне арены «Джузеппе Синигалья», так и в гостевых поединках, «бьянкоблу» постоянно оказывали давление на оппонентов, превзойдя «Интер» и «Рому» по показателю PPDA (9.1). Креатив около чужих владений генерировал Нико Пас, который при xG 8.5 записал себе в актив двенадцать голов и семь раз ассистировал одноклубникам, повысив рыночную стоимость по сведениям портала Тransfermarkt до 80 млн евро.

«Милан» и «Ювентус»: два сапога пара

Войти в одну реку дважды — не лучшее решение Массимилиано Аллегри, сперва перегоревшего и рвавшего на себе рубашку на третий год в «Ювентусе», и затем застрявшего в тупике за год работы в «Милане». 58-летний наставник бодро начал во главе «россонери» и шел на серии из тринадцати поединков без поражений во всех турнирах, порой изменяя излюбленному стилю и показывая привлекательные перформансы (разгромы со счетом 3:0 «Удинезе», «Лечче» и виктория 2:1 над «Наполи»).

Как только миланцы столкнулись с трудностями, Аллегри максимально упростил стиль, душив и соперников, и собственных подопечных, которые занимались бессмысленным перекатыванием мяча на своей половине вместо построения комбинаций рядом с противоположными владениями. Наглядный пример беззубости «Милана» впереди — попадание с пятью забитыми мячами центрального защитника Страхини Павловича в топ-5 главных бомбардиров команды. Причем в обороне «россонери» действовали далеко не безукоризненно, пропустив 94.29% голов из пределов штрафной площади.

Эксперимент с сохранением на тренерском мостике «Ювентуса» Игора Тудора изначально смотрелся обреченно — хорват за сезон успел провалиться и в Турине, и в Лондоне, усугубив плачевное положение «Тоттенхэма». Руководство «старой синьоры» осознало ошибку в конце октября, набрав на телефон освободившемуся из сборной Италии Лучано Спаллетти, который заскучал в «скуадре адзурре» без клубных баталий.

67-летний алленаторе прихватил с собой набор ярких красок, разбавив блеклую картину выступлений коллектива при Тудоре, и при нем «бьянконери» значительно прибавили в фазе билд-апа, часто строящейся через правый фланг Пьера Калюлю с переходом рулевого «Ювентуса» на схему 4-2-3-1. Подкосил лигочемпионовские амбиции «зебр» февральский отрезок, где дружина Спаллетти расписала мировую ничью с «Лацио» и поочередно сложила оружие перед «Интером» и «Комо».

Благо правящая верхушка туринцев, славящаяся непредусмотрительностью и импульсивностью, не принялась рубить сплеча и ставить крест на Лучано, наоборот пролонгировав с ним в апреле трудовое соглашение до лета 2028. Ему простили шестую строчку, дающую «Ювентусу» лишь участие в Лиге Европы УЕФА, и готовы опустошить кошельки ради дальнейшего прогресса под руководством Спаллетти, которому прочный фундамент под ногами явно не помешает.

Посредственный марафон

Жизнь в Бергамо, бившая ключом при Джан Пьеро Гасперини, сменилась страданиями с назначением Ивана Юрича, ранее утонувшего в АПЛ вместе с «Саутгемптоном». Более 50% матчей под руководством хорватского менеджера «Аталанта» закончила вничью, смирившись со статусом середняка чемпионата Италии.

Развеять сгустившиеся тучи над бергамасками пригласили Раффаэле Палладино, который ступень за ступенью продвигался по карьерной лестнице, сконструировав до этого симпатичные проекты в «Монце» и «Фиорентине». Встряхнув коллектив, 42-летний специалист отдавал предпочтение высокому прессингу (седьмые по критерию PPDA 12.1) и быстрому продвижению мяча между линиями. Однако тактические задумки Палладино не позволили «Аталанте» хоть немногим приблизиться к результатам Гасперини — пределом мечтаний стала путевка в Лигу конференций УЕФА.

Предсказуемо на второй год работы Винченцо Итальяно в «Болонье» наступил период стагнации, хотя потенциально «россоблу» могли зацепиться за еще один трофей, но уступили в финале Суперкубка Италии «Наполи». Академичная модель игры уроженца Карлсруэ имеет свой потолок, и, как правило, им служит восьмая строчка в Серии А, которую он занимал дважды с «Фиорентиной» (2022/2023 и 2023/2024) и «Болоньей» (2025/2026).

Незавидное финансовое положение «Лацио» пустило под откос прошлую кампанию Лиги Кальчо для клуба, который не смог разрываться на два фронта и целиком сфокусировался на Кубке страны, проиграв 0:2 «Интеру» в решающей встрече. Сомнения насчет возвращения в Рим долго терзали Маурицио Сарри, ставшего заложником обмана президента «орлов» Клаудио Лотито, скрывшего от наставника угрозу наложения трансферного бана на команду.

Политика затягивания поясов вышла на первый план, заставив тиффози «бьянкочелести» бастовать из-за отсутствия спортивных амбиций, — руководство вместо игровых забот занималось сокращением зарплатных ведомостей и игнорированием вопроса с продлением контрактов лидеров «Лацио». Саррибол, базирующийся на контроле хода матчей и активном прессинге, потерпел крах, и зрители получили только безыдейное владение мячом (средний показатель 50%) и имитацию давления на оппонентов (худший в чемпионате PPDA — 16.9).

Флорентийский кризис

Кто точно скучает по Раффаэле Палладино, так это «Фиорентина», чьи боссы совершили опрометчивый шаг и отпустили тренера на вольные хлеба, вместо него вернув из саудовской «золотой клетки» Стефано Пиоли. Разброд и шатание — так можно охарактеризовать время пребывания 60-летнего алленаторе во Флоренции, когда к ноябрю «фиалки» не отпраздновали ни одного триумфа в Серии А и опустились на самое дно турнирной таблицы.

Свет в конце тоннеля «Фиорентина» увидела только с приходом на тренерский мостик клуба Паоло Ваноли, также не сходу наладившего механизм и подвергавшегося шквалу критики. Победу над «Удинезе» 5:1 в шестнадцатом туре итальянского первенства прозвали историческим подвигом коллектива, с которого берет отсчет постепенное выздоровление «фиалок».

Образцово-показательным для дружины Ваноли выдался отрезок с начала февраля, когда она испытала горечь поражения в рамках чемпионата Италии лишь дважды, оторвавшись от зоны вылета и финишировав на пятнадцатой строчке. Парадоксально, что находясь на двенадцатом месте по количеству забитых мячей (41), «Фиорентина» вошла в семерку лучших Лиги Кальчо по xG (53.08).

Прямо повлияли на такую разницу действия таранных аттаканте Мойзе Кина и Роберто Пикколи, которые собственными усилиями продирались сквозь противостоящие оборонительные редуты и самостоятельно создавали себе голевые шансы, но не доводили их до логического завершения, — двадцатый номер «фиалок» записал себе в актив 8 результативных ударов, в свою очередь, его коллега по цеху может похвастаться только четырьмя.

Страшный сон «Кремонезе», «Вероны» и «Пизы»

Джейми Варди за сезон испытал сразу два разочарования — понижение в классе вместе с «Кремонезе» и вылет из Чемпионшипа любимого «Лестера», хотя на первых порах футбольная пенсия на Апеннинском полуострове складывалась вполне безоблачно. Англичанин радовал болельщиков «гриджиоросси» голевыми свершениями и завоевал титул лучшего игрока ноября в Серии А, однако с начала января надолго замолчал в Италии.

Взвинтил обороты Варди под занавес розыгрыша, поучаствовав в разгроме «Пизы» (3:0) и принеся викторию над «Удинезе» (1:0), чего, к сожалению для жителей Кремоны, оказалось недостаточно для продолжения выступлений их любимцев в элитном дивизионе.

Пять триумфов на двоих — таков лейтмотив «Вероны» и «Пизы» в минувшем сезоне Лиги Кальчо, набравших двадцать один пункт и восемнадцать очков соответсвенно, с которыми дружно последовали в Серию В. Бреши в обороне (61 и 71 пропущенный мяч) и отсутствие идей в атакующей линии (25 и 26 голов) сыграли злую шутку с «джаллоблу» и «нерадзурри», к тому же, Альберто Джилардино вслед за фиаско в «Дженоа» вновь доказал собственную профнепригодность у руля «Пизы».