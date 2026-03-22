Аренда немецкого нападающего Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма» приносит посредственные плоды — за четырнадцать поединков Серии А «девятка» миланцев запомнилась всего одним результативным ударом. Вспомним, каких наконечников атак постигла аналогичная участь на севере Италии в последнюю декаду.

Андре Силва

(июль 2017 — сентябрь 2020)

Очередной проспект академии «Порту», славящейся репутацией конвейера талантов, получил путевку во взрослую команду летом 2016 и сходу зажег как на просторах Португальской Примейра-лиги, так и в Лиге чемпионов УЕФА. Послужной список Силвы по итогам 44 матчей во всех турнирах насчитывал двадцать один забитый мяч и восемь голевых передач, благодаря чему он попал в шорт-листы многих ведущих клубов Европы.

Без лишних колебаний трудовое соглашение с ним заключил «Милан», заплативший обитателям «Драгау» солидные 38 млн евро. Смена климата не пошла на пользу Андре, который, банально, растворился в расположении «россонери», переквалифицировавшись в резервного исполнителя.

Португальский форвард не пользовался спросом как у Винченцо Монтеллы, так и у Дженнаро Гаттузо, накопив в совокупности только семь выходов в старте на полях итальянского первенства. Добирал игровую практику Силва в Лиге Европы УЕФА, где под его раздачу попали не столь грозные «Риека» и дважды «Аустрия», в воротах которых он расписался одним и пятью автографами соответственно.

Вместо сформировавшегося игрока «Милан» подписал довольно сырого нападающего, отправив того вскоре скитаться по арендам — сперва в «Севилью», затем во франкфуртский «Айнтрахт». Переезд в Германию благотворно повлиял на Андре, чьи 12+4 в Бундеслиге убедили представителей «орлов» приобрести его у «россонери» за скромные 3 млн евро.

Казалось, что Силва реанимировал карьеру во Франкфурте-на-Майне, ярким подтверждением чему служил его перформанс в кампании 2020/2021 — воспитанник «Порту» отметился 28 голами, уступив в гонке бомбардиров фантастическому Роберту Левандовскому (41 точный выстрел). На яркую вспышку португальца клюнул «РБ Лейпциг», расставшийся с 23 млн евро за него, однако, обжегшись как «Милан», спустя время сослал на год в «Реал Сосьедад» и полгода в «Вердер».

Минувшим летом тридцатилетнего форварда подобрал «Эльче», компенсировав «красным быкам» 1 млн евро. Изредка Силва напоминает публике о себе, выдавая результативные отрезки в испанской Примере, но навряд ли какой-либо статусный коллектив вновь захочет видеть его в своих рядах.

Никола Калинич

(август 2017 — август 2018)

Хорватский снайпер зарекомендовал себя в Италии, защищая цвета «Фиорентины», чем привлек внимание селекционной службы «Милана». Прямому конкуренту Силвы за место под солнцем тренерский штаб «россонери» предоставлял гораздо больше практики, тем не менее на выходе статистические показатели Калинича выглядели также блекло.

Свершения Николы в чемпионате Италии ограничились дублем «Удинезе» и голами «Кьево», «Беневенто», «Сассуоло» и «Фиорентине». Поэтому выкуп его контракта «Миланом» у «фиалок» за 22,5 млн евро удивил местных тиффози, еще более странной стала продажа Калинича через месяц «Атлетико» за 14,5 млн евро.

Пробыв на Пиренейском полуострове год, хорват вернулся в Италию, выступая за «Рому» и «Верону». Закат карьеры Никола встретил в родном «Хайдуке», прихватив два Кубка страны кряду и повесив бутсы на гвоздь в июле 2024.

Гонсало Игуаин

(август 2018 — январь 2019)

Инвестировав 90 млн евро в усиление атакующей линии, «Ювентус» лишь отчасти отбил вложения, так и не выжав максимум из трансфера аргентинского нападающего. Спустя два года «Пипиту» в лагере «бьянконери» сочли лишним пассажиром, пожертвовав им ради оглушительной покупки Криштиану Роналду.

Оперативно среагировал тогдашний спортивный директор «Милана» Леонардо, убедивший Игуаина в серьезности проекта «россонери» и договорившийся о полугодичной аренде со «старой синьорой» за 10 млн евро. Правда, ставка на проверенного завершителя атак для миланцев оказалась проигрышной, виной чему натянутые отношения Гонсало с Гаттузо, отсутствие мотивации и общий уровень того состава клуба, где зачастую аргентинец попросту становился отрезанным от команды.

Пятнадцать появлений в основе вылились в шесть забитых мячей на просторах Серии А, при этом с обратной стороны медали расположились мышечные проблемы и дисквалификация из-за удаления во встрече с «Ювентусом». Турин довольно холодно принял возвращение Игуаина, перенаправив аттаканте в Лондон к хорошо знакомому ему Маурицио Сарри.

Методы работы итальянского специалиста в «Челси» также не способствовали набору оптимальных кондиций Гонсало, и печальным венцом его европейской карьеры послужил отъезд в МЛС. За океаном Игуаин писал историю молодого «Интер Майами», отличившись сорока тремя голевыми действиями за 67 поединков регулярного первенства. Уход «Пипиты» из большой игры в январе 2023 позволил соотечественнику Лионелю Месси побить рекорд, проведя на 38 матчей меньше.

Кшиштоф Пёнтек

(январь 2019 — январь 2020)

«Левандовский 2.0» — такое клеймо заслужил Пёнтек как за гражданство Польши, так и бомбардирский талант, стартовав с места в карьер на полях итальянской Лиги Кальчо. Неограненный бриллиант «Дженоа» уже к девятнадцатому туру местного чемпионата 2018/2019 расписался во владениях оппонентов тринадцать раз, попав на радары страдающего «Милана».

Продолжение банкета не заставило себя ждать и на севере Италии, где Кшиштоф пополнил личный зачет еще девятью голами, финишировав на третьей строчке в списке лучших снайперов Серии А. К сожалению для миланской торсиды, Пёнтека настиг синдром второго сезона, в котором он кардинально снизил планку.

Сообразив, что к чему, боссы «Милана» избавились от Кшиштофа, приняв предложение «Герты» в размере 24 млн евро. Пике центрфорварда затянулось, включив блуждание по арендам в «Фиорентине» и «Салернитане», и наконец вышел из тени поляк в Суперлиге Турции, настреляв тридцать восемь голов в 67 встречах за «Истанбул Башакшехир». Теперь Пёнтек зарабатывает на безбедную старость в катарском «Аль-Духаиле», набрав 3+2 только в последних двух спаррингах Лиги звезд.

Марио Манджукич

(январь 2021 — июль 2021)

Кризис с нападающими «Милана» достиг апогея в январе 2021, когда в пару к возрастному Златану Ибрагимовичу клуб подписал 34-летнего Манджукича. Выставленный за дверь в «Ювентусе» хорват полгода пробыл в «золотой клетке» под названием «Аль-Духаиль», вслед за чем довольствовался статусом свободного агента.

Обрести вторую молодость в Италии оказалось непосильной задачей для Марио, которому, в первую очередь, помешали проблемы со здоровьем. Манджукич два месяца гостил в лазарете «россонери» из-за мышечного дискомфорта, так и не порадовав публику «Сан-Сиро» хотя бы одним результативным ударом.

Тело заставило хорватского ветерана сдаться, и в сентябре 2021 Марио объявил о завершении игровой карьеры. Однако полностью от футбольных дел Манджукич не отошел, проработав три года в тренерском штабе сборной Хорватии.

Дивок Ориги

(июль 2022 — январь 2026)

Герой полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» в составе «Ливерпуля» прописался в «Милане» летом 2022 на правах свободного агента. Тем не менее, вместо полезного дополнения, Ориги превратился в балласт для «россонери», отбывая в большей мере номер во время редких выходов на газон.

Прийти в себя нападающего не заставило, в том числе, непродолжительное возвращение в Английскую Премьер-лигу, когда Дивока арендовал «Ноттингем Форест». Бельгиец отодвинул футбол на второй план, и его абсолютно не волновал даже перевод в дубль «россонери».

Бизнес-план Ориги, действительно, заслуживает отдельного внимания: два года он не тренировался с командой, надев красно-черную футболку в последний раз 28 мая 2023, жил при этом либо на родине, либо во Флоренции, отклонял любые запросы о трансфере, получал оклад 375 тысяч евро в месяц и отвергал попытки «Милана» досрочно расторгнуть с ним контракт. К компромиссу стороны сумели прийти лишь в декабре 2025, разойдясь по обоюдному согласию.

Лука Йович

(сентябрь 2023 — август 2025)

Коллекцию «сбитых летчиков» итальянского коллектива осенью 2023 пополнил Йович, с треском провалившийся в мадридском «Реале». Спасательным кругом для него не стали даже камбэк во франкфуртский «Айнтрахт» и полноценный переход в «Фиорентину», транзитом через которую серб оказался в «Милане».

Что у Стефано Пиоли, что у Паулу Фонсеки, что у Сержиу Консейсау форвард находился на подхвате, никогда не котируясь как стартовый исполнитель. За два сезона в итальянской Серии А Лука записал себе в актив невыразительные восемь забитых мячей и, естественно, продолжать с ним сотрудничество никто не решился.

Пристанище ему обеспечил греческий АЕК из Афин, за что Йович сполна расплачивается с греческой командой — пятнадцать голов в текущей кампании Суперлиги и три автографа в рамках Лиги конференций УЕФА.

Альваро Мората

(июль 2024 — настоящее время)

«Я счастливее вне Испании. У нас не уважают никого и ничего» — пронзительная фраза Мораты, послужившая катализатором к скорейшему отъезду из мадридского «Атлетико». После нее на телефон Альваро поступил звонок от советника руководства «Милана» Златана Ибрагимовича, который в ходе личной беседы убедил форварда отдать предпочтение итальянскому вектору развития карьеры.

Сомневаемся, что испанец испытал удовольствие от смены прописки на миланскую, чередуя редкие голы с постоянными травмами. Штамп «неликвид» и депортация в Турцию не заставили себя долго ждать, но хандрить Мората не перестал и в «Галатасарае», бойкотируя тренировочный процесс и желая воссоединиться с соотечественником Сеском Фабрегасом в «Комо».

«Милан» любезно предоставил ему данную возможность, заключив с «бьянкоблу» годичный арендный договор. Привести в чувства Альваро не по силам даже гениальному Фабрегасу, который держит «Комо» в квартете лидеров Лиги Кальчо.

Ноль в графе «голевые действия» и 51 день восстановления после разрыва приводящей мышцы левого бедра — типичный Мората, винящий во всех трудностях остальной мир, но никак не себя.

Тэмми Абрахам

(август 2024 — июнь 2025)

Аттракцион невиданной щедрости в исполнении «Ромы», согласившейся перевести на счет «Челси» 41 млн евро за Абрахама, окупился процентов на сорок. Недостаток стабильности — характерная черта английского страйкера, который может на коротком промежутке напоминать голевую машину и за секунду превратиться в транжиру моментов.

Именно последним Тэмми занимался в «Милане», принося пользу команде по большим праздникам: забитые мячи «Венеции», «Кальяри» и «Фиорентине» — явно не такого эффекта ожидали от него на севере Италии. Курортная Турция идеально подошла затухающему Абрахаму, который шаг за шагом вернул уверенность в собственных силах благодаря «Бешикташу».

Чары подействовали на Унаи Эмери, забравшего Тэмми обратно в Англию, но, складывается впечатление, решение испанский наставник все же принял поспешно. 28-летний воспитанник академии «Челси» вчистую проигрывает конкуренцию Олли Уоткинсу, полируя скамейку запасных «Астон Виллы».

Сантьяго Хименес

(февраль 2025 — настоящее время)

Избавить «Милан» от головной боли в линии нападения не получилось у Хименеса, наводящего страх на оборонительные порядки в нидерландской Эредивизи. Мексиканец так и не нашел общий язык с рулевым «красно-черных» Сержиу Консейсау, который постепенно задвинул папку с фамилией форварда в долгий ящик.

Сторонники теории, что на выступления Сантьяго прямо влияет отсутствие химии с португальским специалистом, верили в ренессанс седьмого номера с приходом на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Действительно, итальянский менеджер регулярно включал Хименеса в список основных одиннадцати на старте чемпионата Италии, получая в ответ минимальную отдачу, вылившуюся в продолжительную голевую засуху.

Помимо околонулевой результативности, позиции Сантьяго в «Милане» пошатнула травма лодыжки, потребовавшая хирургического вмешательства. Период реабилитации занял 139 дней и в обойму мексиканец вернулся 21 марта, выйдя на замену во встрече с «Торино».

Кристофер Нкунку

(август 2025 — настоящее время)

По наклонной идет карьера 28-летнего француза, за которым в 2023 году выстроилась настоящая очередь из европейских топ-клубов. Гонку выиграл лондонский «Челси», пополнивший финансовый баланс «РБ Лейпцига» 60 млн евро.

Английский этап для Кристофера обернулся катастрофой — в среднем на просторах АПЛ ему выделяли не более сорока минут игрового времени. Логического финала история Нкунку в стане «аристократов» достигла летом 2025, когда с чемоданом денег в Лондон прибыли функционеры «Милана».

Ауру звезды Бундеслиги ему никак не удается перенести на поля итальянского первенства, и вся его некогда изобретательность вязнет в оборонительных редутах противостоящих команд Лиги Кальчо. Много движения и много борьбы на одной чаше весов, но блеклая результативность на другой, которая оставляет Кристофера в статусе роскошного игрока ротации.

Никлас Фюллькруг

(январь 2026 — настоящее время)

Заставил говорить о себе немецкий нападающий по итогам розыгрыша Бундеслиги 2022/2023, отметившись шестнадцатью точными ударами в составе «Вердера». Быстрее всех подсуетилась дортмундская «Боруссия», заплатившая «бременским музыкантам» немногим более 17 млн евро.

Двенадцать голов в чемпионате Германии за «шмелей» убедили главного тренера национальной сборной Юлиана Нагельсмана включить Фюллькруга в заявку на Евро-2024, где тот оставил автографы в воротах команд Шотландии и Швейцарии. Под впечатлением от перевалившего за тридцать форварда остался «Вест Хэм», потратив на него внушительную сумму в размере 27 млн евро.

Камнем преткновения в Англии для Никласа стали травмы, которые все чаще беспокоят немца — сперва на больничную койку «молотобойцев» он перебрался из-за воспаления ахиллова сухожилия, затем из колеи выбило повреждение подколенного сухожилия, далее разрыв мышечного пучка колена. Несмотря на пополняющиеся страницы в медицинской книжке Фюллькруга, его таранный стиль игры приглянулся «Милану» — Аллегри не имеет ничего против стиля «беги — борись».

Логику трансфера целиком нарушает количество практики, которой Массимилиано наделяет Никласа, выпустив всего дважды со стартовым свистком. Единственным светлым пятном для Фюллькруга значится победный мяч «Лечче», вслед за чем тянется серия из девяти поединков без голов.