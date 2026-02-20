GOAL рассказывает, почему главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас уже готов к работе в топ-клубе.

Сеск Фабрегас был футбольным вундеркиндом. В 16 лет он дебютировал в составе первой команды «Арсенала». К 23 годам стал чемпионом Европы и мира. Но теперь его называют еще более талантливым в роли тренера.

Спортивный директор «Комо» Карлалберто Луди утверждает, что Фабрегас «как тренер даже лучше, чем как игрок». Звучит многообещающе.

В Италии всё чаще говорят о том, что 38-летний испанец — не просто перспективный специалист, а один из тех, кто уже этим летом может возглавить топ-клуб.

Проект важнее денег

«Комо» совершил невероятный рывок — из четвертого дивизиона в 2019 году до борьбы за выход в еврокубки в текущем сезоне.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Да, за этим стоит серьезный капитал группы Djarum и ее владельцев, одних из самых богатых людей планеты. Да, стадион на берегу озера Комо — магнит для инвестиций и внимания.

Но Фабрегаса привлекло другое — роль архитектора.

В 2022 году он пришел не просто игроком, а в качестве акционера и будущего тренера.

«Деньги не имели значения. На первом месте — возможность участвовать в перспективном проекте», — утверждал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны».

И этот проект был построен с расчетом его перехода на новую должность.

Начал с нуля в буквальном смысле

Самое важное для Фабрегаса — он изначально был частью долгосрочного плана. В презентации проекта «Комо» для него был прописан четкий путь перехода на должность тренера. Это не было импровизацией.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Арсен Венгер никогда не сомневался, что такой умный и разносторонний футболист однажды станет тренером. Но даже с этим пониманием продвижение Фабрегаса произошло быстрее, чем ожидалось.

Летом 2023 года он завершил карьеру и сразу начал работать с командами U-19 и резервом «Комо». Однако у него не было лицензии УЕФА, когда клуб уволил Морено Лонго — менее чем через три месяца после старта сезона.

Формально главным тренером до конца кампании 2023/24 стал валлиец Оссиан Робертс, а Фабрегас — его ассистентом.

Формально — да. Фактически — нет.

В клубе было очевидно, кто задает тон. Фабрегас получил влияние и степень контроля, которыми могут похвастаться очень немногие тренеры в Италии. Это напоминало модель Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» — просто в гораздо меньших масштабах.

И дело было не только в тактике.

«В "Комо" мы фактически начинали с нуля. У нас даже не было полноценной тренировочной базы. Структура клуба была очень слабой. Поэтому я потратил время на то, чтобы понять, что мы можем сделать не только для первой команды, но и для академии», — вспоминает Фабрегас.

«Как можно больше решений»

Фабрегас не просто сменил бутсы на планшет — он системно выстроил собственную футбольную философию.

«Мы разобрали все существующие тактические структуры в футболе и задали себе простой вопрос: как лучше всего вскрывать каждую из них? У нас получилась своего рода база данных — ответы на разные схемы, разные сценарии, разные типы обороны», — объяснял он.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Для него тренер — это не человек с одним стилем, повторяющимся от матча к матчу.

Я не хочу быть тренером, который всегда играет одинаково. Да, есть принципы. Есть структура. Но если ты хочешь доминировать в современном футболе, у тебя должно быть как можно больше решений. Играть против команды, которая глубоко обороняется, используя расстановку 4-5-1, — это не то же самое, что пытаться взломать защиту команды, играющую персонально и преследующую тебя по всему полю, как «Аталанта», например. Сеск Фабрегас Главный тренер «Комо»

И этот педантичный подход сработал.

В первом полноценном сезоне под его руководством «Комо» занял второе место в Серии Б и вышел в элиту. Даже обещание полностью оплаченной поездки на Ибицу стало продуманным управленческим ходом — Фабрегас понимал, как мотивировать игроков.

Дебютный сезон в Серии А после 21-летнего отсутствия начинался тяжело, но в итоге команда заняла 10-е место. Это была настолько убедительно, что «Интер» предпринял попытку переманить испанца.

Ответ был мгновенным и жестким.

«Наш проект — долгосрочный и строится вокруг Сеска Фабрегаса. Он не покинет клуб», — заявил президент клуба Мирван Муварсо.

Да, ходили слухи, что Фабрегас мог рассмотреть предложение «Интера» в случае увольнения Симоне Индзаги. Но он не собирался форсировать уход из клуба, в который вложился в том числе и как акционер.

И решение остаться никак не навредило его траектории.

Сейчас «Комо» — в шаге от первого в истории выхода в еврокубки. Перед матчем с «Миланом» (сыграли вничью 1:1 — прим.) команда занимает седьмое место, отставая от «Аталанты» всего на одно очко. Плюс — полуфинал Кубка Италии и прежстоящее противостояние с «Интером».

Проверка

Матч с «Миланом» Массимилиано Аллегри — это не просто еще одна битва за очки. Это столкновение философий. И проверка не только тактики Фабрегаса, но и его зрелости.

Массимилиано Аллегри и Сеск Фабрегас globallookpress.com

В матче первого круга против «россонери» «Комо» контролировал мяч и территорию, статистически превосходя соперника почти во всем — кроме главного показателя. «Милан» выиграл со счетом 3:1.

После финального свистка Фабрегас не скрывал разочарования.

«Тем, кто живет только результатом, этот матч понравится», — сказал он, явно критикуя известную итальянскую установку «победа важнее всего».

«Но тем, кто любит футбол, очевидно: "Комо" выигрывает восемь матчей из десяти. Мы сделали 700 передач, они — 200. Невероятно», — добавил испанец.

Это был эмоциональный момент — возможно, чуть более резкий, чем следовало.

Аллегри, чья карьера построена на прагматизме и эффективности, отреагировал жестко, но спокойно.

«Удача — часть жизни. Но сводить наши результаты к везению — это неуважительно. Мы понимаем свои ограничения и работаем в их рамках. Фабрегас — молодой тренер, у которого большое будущее. Но в футболе "если бы" не считаются», — сказал Аллегри.

Это был момент, когда молодой идеалист столкнулся с мастером результата. И, возможно, еще один шаг Фабрегаса к пониманию того, что в большом футболе философия должна уживаться с цинизмом.

Учиться на ошибках

Важно отметить: до матча с «Миланом» Фабрегас вовсе не выглядел высокомерным. Напротив, делая сравнение с Аллегри, чьи команды играли в финале Лиги чемпионов, он назвал себя тренером уровня Серии D.

А позже честно признал, что ему нужно лучше «контролировать эмоции» сразу после финального свистка.

Сеск Фабрегас и Нико Пас globallookpress.com

Фабрегас не относится к числу самых взрывных тренеров Италии — скорее наоборот. Аллегри куда чаще ассоциируется с публичными вспышками. И после неожиданного домашнего поражения от «Фиорентины» Фабрегас продемонстрировал уже более зрелую реакцию.

Да, он жестко высказался в адрес Альваро Мораты за глупое удаление. Но при этом полностью взял на себя ответственность за потерянные три очка, которые могли вернуть «Комо» в гонку за место в топ-4.

«Меня злит, что я не смог донести до ребят важность этой игры. Я много говорил о своем опыте игрока, возможно, даже слишком много. Но этого оказалось недостаточно. Мы ошиблись в настрое. Нам нужно больше желания и больше качества в атаке, если мы хотим играть в наш футбол», — считает Фабрегас.

Против «автобусов»

«Комо» Фабрегаса — команда, которая начинает атаки у своих ворот, контролирует мяч и играет по схеме 4-2-3-1. Смелый, техничный и притягательный футбол, и именно поэтому при нем так раскрылись Нико Пас и Хакобо Рамон. И именно поэтому в Мадриде уже следят за их прогрессом.

«Иметь легенду в роли тренера — невероятно. Он учит не только футболу, но и жизни», — говорит Пас.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Конечно, в Италии Фабрегаса уже успели обвинить в излишней одержимости владением — слишком «испанский», слишком верный идее. После разгромного поражения от «Интера» (0:4) его спросили, не стоило ли сыграть осторожнее.

«Я думал об этом. Но мой внутренний голос сказал "нет". Возможно, я выгляжу глупо. Но я предпочту проиграть 0:4, чем закрыться с помощью схемы 6-3-1», — ответил он.

Это прозвучало жестко. Почти упрямо. Но он не догматик.

Фабрегас признался, что позже вернется на «Сан-Сиро», чтобы посмотреть матч «Интер» — «Ливерпуль» и понять, где ошибся. Он напминал, что побеждал с Конте, с Моуринью, с Венгером, с Гвардиолой — и не верит в единственно верный стиль.

«Мне никто и никогда не докажет, что один стиль работает, а другой — нет», — говорит Фабрегас.

Когда он пришел в «Комо», владельцы говорили с ним не только о победах. Они говорили об идентичности, смелом футболе, проекте, который будет притягивать игроков.

Не просто «побеждать любой ценой», а «побеждать, создавая лицо клуба».

И в этом смысле он уже преуспел. «Комо» больше не просто клуб рядом с красивым стадионом у озера. Это один из самых любопытных проектов в Европе.

Фабрегас, похоже, способен достичь успеха, сопоставимого с его игровой карьерой.