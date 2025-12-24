Обозреватель The Athletic Джеймс Хорнкасл подводит итоги календарного года в Серии А, где футбол соседствовал с тотальным хаосом.

Остановиться и оглянуться на футбольный год в Серии А — это немного похоже на работу регулировщика в белых перчатках на римской Пьяцца Венеция.

Ты можешь стоять на платформе, поднимать руки в белых перчатках, но поток машин не прекращается. Матчи продолжают нестись мимо. Трансферные истории начинают сигналить, перетягивая внимание к ближайшему окну. Но если уж тебя зажало в этом хаосе, почему бы не посмотреть в зеркало заднего вида? Так выглядел кальчо в 2025‑м.

Лучшая команда

«Наполи» выиграл чемпионат во второй раз за три года. По словам Антонио Конте, это настоящее чудо, но в городе, где успех долгое время был исключением имени Марадоны, он постепенно становится правилом.

«Наполи» — чемпион Италии 2024/2025 globallookpress.com

Их главный соперник, «Интер», в апреле шел на требл, но в итоге остался ни с чем — болезненно и обидно. Хотя по качеству футбола команда все равно заслужила уважение.

«Рома» до недавнего времени была лучшей командой календарного года, набрав больше очков, чем кто-либо еще. К сожалению для ее болельщиков, за это не устраивают празднования в Чирко Массимо.

«Болонья» выиграла Кубок Италии впервые за 51 год. Несмотря на череду громких продаж и уход Тиагу Мотты, фельсинеи — с учетом их бюджета и ожиданий вокруг клуба — один из главных претендентов на звание команды года.

В ту же категорию можно смело включать и «Комо», который, надо признать, провел тихое, но блестящее январское трансферное окно. Команда Сеска Фабрегаса весной выдала серию из шести побед подряд и не проигрывала в сентябре, октябре и ноябре.

Выбор непростой. Очень непростой.

Дан Ндойе с Кубком Италии globallookpress.com

Но я все-таки склоняюсь к «Болонье» — потому что те эмоции, которые Винченцо Итальяно, Дан Ндойе и вся команда подарили своим болельщикам в Риме, вероятно, оказались самыми ценными из всех.

Лучший игрок

В мае лига признала Скотта Мактоминея MVP сезона. Он стал лучшим бомбардиром «Наполи» в чемпионском году. Немногие футболисты в Европе за последнее время так заметно повысили свою репутацию.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Его удар через себя за сборную Шотландии в матче с Данией и последующий выход команды на чемпионат мира лишь усилили ощущение, что 2025-й — это год McFratm.

Если расширить круг кандидатов, то 28 голов и девять результативных передач Матео Ретеги за «Аталанту» в прошлом сезоне превратили его в футболиста стоимостью €68 млн (£60 млн; $80 млн).

А с точки зрения стабильности сложно снова и снова не возвращаться к капитану «Интера» Лаутаро Мартинесу — самому решающему игроку Серии А. Проходит еще один календарный год — и еще один сезон с 20+ голами.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Стоит мне упомянуть Кристиана Пулишича — и меня тут же обвинят в заигрывании с американской аудиторией в комментариях. Но это не так. Когда он здоров, лидер сборной США использует свое время на поле максимально эффективно: в этом сезоне он делает гол или ассист в Серии А в среднем каждые 58 минут

Как «Интер» знает лучше всех, Пулишич почти всегда проявляет себя в больших матчах за «Милан». Единственным темным пятном стал нереализованный пенальти в игре с «Ювентусом» в октябре.

Если отойти от игроков атакующей линии, то вратарь «Ромы» Миле Свилар продолжает утверждаться в статусе одного из лучших голкиперов Европы. И на фоне его выступлений становится очевидно, что контракт Майка Меньяна, первого номера «Милана», подходит к концу.

Но давайте все же остановимся на Мактоминее, который в декабре получил награду лучшему игроку года по версии AIC.

Лучший молодой игрок

На эту награду есть пара очевидных фаворитов. Но прежде чем перейти к ним, стоит отметить нескольких итальянцев, которые стремительно набирают обороты.

Один из них — стремительный вингбек Марко Палестра, выступающий за «Кальяри» на правах аренды из «Аталанты». В клубе, которому он принадлежит, ярко проявил себя и Онест Аанор, особенно после перехода на позицию центрального защитника. Ему всего 17, он родился в Аверсе, имеет нигерийские корни и может стать будущим игроком сборной Италии, если получит гражданство после совершеннолетия.

Онест Аанор globallookpress.com

Аанор вырос в Генуе, и после того как в прошлом сезоне пробился в основу, «Аталанта» тихо, почти незаметно для широкой публики, выкупила его за €17 млн.

Другой юный центрбек, 19‑летний Джованни Леони, настолько впечатлил в «Парме», что заслужил переход в «Ливерпуль», но затем порвал крестообразную связку в матче Кубка лиги против «Саутгемптона». Стоит присмотреться и к Маттео Пальме (17) и Николо Бертоле (22) из «Удинезе». С центральными защитниками у Италии все будет в порядке.

И в атаке, похоже, тоже, учитывая появление Франческо Пио Эспозито из «Интера», даже если заголовки «Pio esiste» (игра слов с «Бог существует») для 20‑летнего форварда выглядят слегка чрезмерными.

Нико Пас globallookpress.com

Но элита среди молодых в Серии А — это два атакующих полузащитника. Борьба идет между Кенаном Йылдызом из «Ювентуса» и Нико Пасом из «Комо». Выбор непростой, но остановимся на Пасе. Все‑таки 21‑летний аргентинец забил и отдал голевую в победном матче 2:0 над «Ювентусом» Йылдыза в октябре.

Главное разочарование

Это не упрек в адрес «Интера», который провел потрясающую первую половину года и подарил болельщикам незабываемые вечера в матчах с «Баварией» и «Барселоной». Речь скорее о признании эмоции — той глубины разочарования, когда команда была так близка к треблу, но в итоге проиграла скудетто в последний день сезона, а затем получила 0:5 в финале Лиги чемпионов.

«Интер» globallookpress.com

«Интер» куда сильнее, чем показал себя в Мюнхене против «Пари Сен-Жермен». И надо отдать должное: игроки и руководство показали, что речь не идет о завершении цикла.

Казалось, что те самые 0:5 на «Альянц Арене» ударили и по сборной — Италии пришлось играть с Норвегией всего через несколько дней, когда «интеристы» еще не успели переварить случившееся в Германии.

Поражение 0:3 в первом матче отбора к чемпионату мира не только задало тон всей короткой кампании, но и привело к тому, что Лучано Спаллетти объявил об уходе.

То, что настолько талантливый тренер допустил ошибки и так и не смог вывести сборную на уровень своих лучших клубных команд, остается серьезным сожалением. «Это гложет меня, — сказал он. — Я не хочу, чтобы эта боль ушла. Мне нужно жить с ней и принять ее».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Милан» выбывает из гонки за звание главного разочарования — команда прошла путь от токсичного восьмого места до борьбы за титул. «Ювентус» тоже наконец выровнял курс, хотя недолгое сотрудничество Кристиано Джунтоли и Тиагу Мотты стало серьезным провалом: оно обошлось клубу в крупную сумму и отбросило команду назад.

На мой взгляд, главные кандидаты — «Фиорентина» и «Сампдория».

Первая до прошлого уик-энда не выигрывала ни разу и занимает последнее место в Серии А. Но я выберу «Самп». В мае команда вылетела в Серию C. Затем банкротство «Брешии» подарило шанс на спасение. Внезапно «Сампдории» сообщили, что ей предстоят стыковые матчи с «Салернитаной», которые она выиграла при крайне странных обстоятельствах.

«Салернитана» проиграла первый матч, затем в команде вспыхнуло массовое пищевое отравление, из-за чего клуб попросил перенести ответную игру. Лига отказала, и «Сампдория» прошла дальше.

«Сампдория» globallookpress.com

Можно было подумать, что, увидев собственную жизнь, промелькнувшую перед глазами, «Сампдория» сделает выводы. Казалось бы, команда не позволит себе снова оказаться в такой ситуации. «Фрозиноне», например, который должен был играть стыки с «Салернитаной» до того, как «Брешиа» обанкротилась (и «Фрозиноне» автоматически поднялся выше зоны вылета), сейчас лидирует в Серии B.

«Сампдория» же снова опасно балансирует на грани возвращения в Серию C.

Главный сюрприз

В Серии А ощутимо сменилась атмосфера. Не будем объявлять, что «прогрессивность умерла», но маятник явно качнулся от так назваеммых giochisti (поклонников зрелищного футбола) к risultatisti — приверженцам результата любой ценой.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Иными словами, поклонники игры «от ворот», розыгрыша через короткий пас и эстетики гвардиоловского билдапа, для которых качество выступления важнее результата, уступили место старой школе — тем, кто ставит медали на стол и считает, что цель оправдывает средства.

Никто не олицетворяет этот разворот лучше, чем Массимилиано Аллегри. Он прошел путь от несправедливых и преждевременных насмешек в сети — мол, тактический динозавр — до статусного хищника на вершине пищевой цепи во втором заходе в «Милан».

К относительным сюрпризам можно отнести и решение Конте остаться в «Наполи» без лишней драмы, и завершение эпохи Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте». На прошлой неделе он подтвердил, что отказал «Ювентусу» — фактически клубу родного города, месту, где начинал карьеру игрока и тренера (в академии), — чтобы возглавить «Рому».

Иван Юрич globallookpress.com

Но главный сюрприз — это выбор «Аталанты» на замену Гасперини. Логика в назначении Ивана Юрича, безусловно, была. Он играл у Гасперини, шел по его тренерским стопам и работал со спортивным директором «Аталанты» Тони Д’Амико в «Вероне».

Но за последние полгода его успели уволить и «Рома», и «Саутгемптон». А когда «Аталанта» рассталась с ним в ноябре, это стало его третьим увольнением ровно за год.

Худшая трансферная ошибка

Эту номинацию, пожалуй, стоило бы назвать премией имени Дина Хёйсена. «Ювентус» продал его в «Борнмут» за €19 млн в 2024‑м, а уже через год «Реал» выкупил защитника за €62,5 млн.

«Лацио» globallookpress.com

Прошлым летом «Лацио» оказался под трансферным запретом за несоблюдение «индекса ликвидности» — итальянского аналога правил прибыли и устойчивости. Неделю назад делегация клуба во главе с Энрико Лотито, сыном владельца, с гордостью звонила в колокол на бирже Nasdaq. Молодцы, конечно. Но посмотрим, снимут ли запрет зимой.

В других местах головы спортивных директоров уже полетели: «Фиорентина» потратила €90 млн ради последнего места к Рождеству, а «Торино» получил 0:5 от «Интера» и 1:5 от «Комо».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Форварды тоже проваливались. Взять хотя бы Джонатана Дэвида в «Ювентусе», который, как пошутил Спаллетти, будто натирал сыр на свои спагетти алле вонголе, настолько тяжело ему далась адаптация в Серии А.

Гасперини не впечатлен ни Артёмом Довбиком, ни Эваном Фергюсоном в «Роме», а ни одно трансферное окно не проходит без того, чтобы «Милан» снова не искал нападающего. В январе клуб заплатил €30 млн за Сантьяго Хименеса. В августе — €42 млн за Кристофера Нкунку. Дивок Ориги — помните такого? Все еще числится игроком «Милана», где‑то.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Но главный «приз» получает «Лацио» — за то, что вернул Маурицио Сарри, а затем сообщил ему: извините, но подписать никого не получится.

История года в духе «современный футбол — это ерунда»

Люди не любят перемены, поэтому новость о том, что «Милан» и «Интер» выкупают «Сан-Сиро», чтобы построить на том же месте новый стадион, задела многих за живое.

Прежде чем выносить вердикты, стоит посмотреть, что предложат архитекторы Foster + Partners и Manica, и насколько новый проект будет сохранять элементы старого стадиона или вдохновляться его обликом.

«Сан-Сиро» globallookpress.com

Серии А жизненно необходима реформа стадионной инфраструктуры, если лига не хочет еще больше отстать от конкурентов. И в каком-то смысле открытие нового «Сан-Сиро» к Евро-2032 — турниру, который Италия примет совместно с Турцией, — уже выглядит запоздалым шагом, учитывая, насколько далеко впереди находится Премьер-лига по доходам в дни матчей. Не говоря уже о том, какое влияние на финансовые возможности «Реала» и «Барселоны» окажут обновленные «Бернабеу» и «Камп Ноу».

Использование «Сан-Сиро» для Зимних Олимпийских игр в феврале привело к тому, что «Милан» и руководство Серии А всерьез рассматривали вариант проведения матча чемпионата против «Комо» в Перте, Западная Австралия.

Это решение вызвало вопросы у некоторых игроков и побудило болельщиков «Комо» развернуть баннер с надписью, утверждающей, что у Серии А ноги «aPerth» — игра слов с итальянским aperto («открыто»). При этом правительство Западной Австралии было готово выложить солидную сумму, чтобы принять у себя официальный матч чемпионата.

Президент Серии А Эцио Симонелли, находясь в Эр-Рияде на Суперкубке Италии, уверенно настаивал на том, что матч все же состоится. Однако всего четыре дня спустя от этих планов окончательно отказались.

Своего рода гонка между Серией А и Ла Лигой — последняя, напомним, отменила проведение матча «Вильярреал» — «Барселона» в Майами — наглядно показывает стремление обеих лиг утвердиться в статусе «лучших из остальных».

Финансовая пропасть между ними и Премьер-лигой такова, что приходится идти на риск — нравится это футбольным традиционалистам или нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Если международные телекомпании уже потратили основные бюджеты на права на показ английского футбола, оттеснив другие чемпионаты на периферию телепокрытия за пределами их родных стран, то идея вынести матч за границу стала отчаянной попыткой привлечь больше внимания и завоевать новых болельщиков на новых рынках. Пусть и ценой риска оттолкнуть собственную аудиторию, чья поддержка, возможно, слишком долго воспринималась как безусловная.

Самая «сериально‑а» история 2025 года

Ну, это, пожалуй, история о сокольничем «Лацио» — человеке, который отвечает за клубный талисман, орлицу Олимпию. Он прошел хирургическую процедуру по увеличению полового члена и сам же рассказал об этом в соцсетях. В январе Хуан Бернабе был уволен, а в июне его выселили с тренировочной базы в Формелло.

Джакомо Гарруто и талисман «Лацио» Олимпия globallookpress.com

Его сменщик Джакомо Гарруто почти сразу оказался в эпицентре нового скандала. Всплыл старый пост в социальной сети: «Лацио — ***. Я люблю только Милан». В другой публикации, датированной 2017 годом, он, похоже, ностальгировал по фашистской эпохе, утверждая, что Италии не хватает «моего Бенито» Муссолини.

Такое не придумаешь. Великий небесный сценарист Серии А снова остается непобежденным.