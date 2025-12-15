GOAL рассказывает о масштабном кризисе «Фиорентины», которая рискует стать главным разочарованием итальянского сезона.

Сезон постепенно подбирается к экватору, а в топ-5 лигах Европы все еще есть две команды без единой победы. Одна из них — «Вулверхэмптон», но, это пожалуй, не должно удивлять. Клуб АПЛ, принадлежащий Fosun International, летом продал своих лидеров и растратил вырученные средства на посредственных игроков.

Между тем, тот факт, что «Фиорентина» до сих пор не выиграла ни одного матча в Серии А, вызывает настоящий шок.

Даже если закрыть глаза на то, что в эпоху своего расцвета «фиалки» входили в число легендарных «семи сестер» итальянского футбола, в прошлом сезоне они финишировали шестыми — выше «Милана», который занимает второе место в текущей таблице Серии А.

Ожидалось, что во втором сезоне под руководством Раффаэле Палладино «Фиорентина» станет еще более конкурентоспособной

Однако Палладино покинул команду в конце предыдущей кампании. Его сменщик, Стефано Пиоли, уже уволен, а при новом тренере Паоло Ваноли результаты так и не улучшились.

В результате обстановка во Флоренции стала токсичной: дошло до того, что некоторые игроки и их семьи подверглись угрозам расправы.

Так что же происходит в «Фиорентине»? И есть ли у них хоть какая-то надежда избежать вылета в Серию Б?

От продления контракта до увольнения за три недели

В начале мая «Фиорентина» объявила, что контракт Палладино продлен до 2027 года. Эта новость не стала сюрпризом. «Фиорентина» дошла до полуфинала Лиги конференций и уверенно шла к тому, чтобы снова квалифицироваться в этот турнир через Серию А.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

Однако менее чем через три недели Палладино ушел, расставшись с клубом по «обоюдному согласию», несмотря на то, что он привел «фиалок» к лучшему результату в чемпионате за девять лет.

Хотя, по правде говоря, далеко не все болельщики были довольны игровым стилем команды при 41-летнем специалисте, истинной причиной неожиданного ухода считалась предполагаемая ссора со спортивным директором Даниэле Праде.

Я вижу футбол как пазл: чтобы он сложился, все кусочки должны подходить друг к другу. Я горжусь работой, которую мы проделали во Флоренции, но условий для дальнейшего совместного движения вперед больше не было. Идеи и видение оказались слишком разными. Раффаэле Палладино Бывший главный тренер «Фиорентины»ь

Хотя он отказался вдаваться в подробности, было совершенно очевидно, что Палладино не хотел уходить. Это решение явно далось ему нелегко. Однако его уход стал тяжелым ударом и для игроков.

Палладино установил прочную связь с командой, а его назначение стало настоящим подарком небес для таких игроков, как Мойзе Кен (забивший рекордные для себя 25 мячей во всех турнирах в сезоне 2024/25) и экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Испанец вернулся на свой пиковый уровень во время выдающейся серии во Флоренции, которая ровно год назад даже породила робкие разговоры о борьбе за титул.

В итоге команда была ошеломлена решением тренера.

«Должен признаться, я плакал после видеозвонков и сообщений ребят. Я пережил с ними и великие моменты, и очень тяжелые, поэтому между нами возникло нечто особенное. На самом деле, мы продолжаем общаться», — добавил Палладино

Взял вину на себя

К моменту выхода интервью Палладино уже стало ясно, что у Пиоли и близко нет такого же контакта с игроками: в первых четырех матчах под его руководством «Фиорентина» набрала всего два очка.

Еврокубки принесли некоторую отдушину: «фиалки» выиграли свои первые два матча в Лиге конференций против «Сигмы Оломоуц» и венского «Рапида», но в Серии А мучения продолжались.

Даниэле Праде globallookpress.com

Большая часть фанатского гнева была направлена на Даниэле Праде, а не на Пиоли с его постоянно меняющейся схемой. Вокруг «Артемио Франки» появились стикеры с изображением лица спортивного директора, прифотошопленного к телу свиньи, и надписью «Vattene» («Уходи»).

Ультрас клуба тоже давно требовали отставки Праде, считая его «символом провала, который длится годами».

Разъяренная продажей лучших игроков (что самое неприятное — ненавистному «Ювентусу»), спорной сменой логотипа и предполагаемым отсутствием диалога с самыми преданными болельщиками, Curva Fiesole еще в июне призывала Праде покинуть клуб.

«Праде: Все дороги ведут в Рим. Выбери одну и убирайся к чертовой матери! » — гласил баннер, вывешенный возле тренировочной базы клуба.

Праде и Пиоли расплачиваются за провальные результаты

В свое оправдание Праде неоднократно настаивал, что именно он — а не Пиоли — несет ответственность за худший старт «Фиорентины» в Серии А за более чем 50 лет.

Стефано Пиоли globallookpress.com

В немалой степени потому, что относительно дорогие трансферы, такие как подписание Роберто Пикколи, совершенно не сработали.

Если кто-то и может вытащить нас из этой ситуации, так это Стефано Пиоли. В остальном — это моя вина, протесты фанатов направлены против меня, потому что именно я отвечаю за стратегию развития. Были и другие факторы, которые не помогли: наш стадион сейчас — это стройплощадка, мы не можем собрать всех болельщиков, при этом нам нужно играть в трех турнирах. Мне жаль фанатов, президента (Рокко Коммиссо) и тренера. Если кого-то и нужно уволить или кто-то должен подать в отставку, так это я. Даниэле Праде Бывший спортивный директор «Фиорентины»

Поэтому в решении Праде покинуть пост 1 ноября, за день до важнейшего матча с «Лечче», чувствовалась некая неизбежность. Однако его уход не снял напряжение на «Артемио Франки». Наоборот, оно лишь усилилось после поражения от «Лечче», которое повлекло за собой медиа-бойкот со стороны клуба.

Два дня спустя мучения Пиоли были наконец прекращены: он был уволен, оставив «Фиорентину» на дне таблицы всего с четырьмя очками.

Несмотря на первоначальные сообщения о том, что «фиалки» рассматривали возможность возвращения Палладино (что не стал отрицать директор Алессандро Феррари), в конечном итоге они обратились к бывшему тренеру «Торино» Паоло Ваноли.

«Я горжусь тем, что вернулся во Флоренцию. В город, где я уже играл и знаю, что значит побеждать здесь», — сказал бывший игрок сборной Италии.

К несчастью для «Фиорентины», он, похоже, забыл, как здесь побеждать. По крайней мере, в Серии А.

Джеко упрекает фанатов в отсутствии поддержки

Ваноли уже стал первым тренером «Фиорентины» со времен Оттавио Бьянки (23 года назад), не сумевшим выиграть ни одного из своих первых четырех матчей в рамках чемпионата Италии. Хотя начиналось всё довольно неплохо: с двух ничьих подряд — на выезде с «Дженоа» и дома с «Ювентусом».

Эдин Джеко globallookpress.com

Однако после унылого поражения от греческого АЕКа в Лиге конференций нападающий Эдин Джеко раскритиковал негативную атмосферу на «Артемио Франки».

«Можете говорить, что мы отстой, что мы недостойны носить эту футболку — ладно, без проблем. Но если мы играем дома, нам нужно, чтобы болельщики помогали нам, а не освистывали каждый неточный пас.

Мы должны выбираться из этой ситуации вместе, так нельзя. Хотите свистеть — делайте это после игры, но во время матча нам нужна ваша поддержка. Все верно, мы играем плохо, но нам все равно нужна ваша помощь.

У нас не получается связать даже две-три передачи, и это ненормально для такой команды, как наша. Как только игрок ошибается, начинается свист, поэтому в следующий раз он занервничает и, возможно, не рискнет отдать пас или вообще не захочет получать мяч. Все становится только сложнее.

Нам нужно больше поддержки с трибун. Я понимаю, сейчас тяжело, да и ситуация со стадионом немного странная (отдельные сектора "Артемио Франки" закрыты из-за продолжающейся реконструкции), но дома нас должны поддерживать сильнее. Иначе негативная энергия затягивает нас, как в воронку», — сказал Джеко.

Эмоциональный призыв Джеко расстроил некоторых болельщиков, что привело к экстраординарной сцене три дня спустя: после поражения от «Аталанты» нападающий взял мегафон, чтобы обратиться к гостевому сектору на «Нью Бэланс Арене» в Бергамо.

«Нам сейчас нужны настоящие мужики»

Призыв Джеко сплотиться, казалось, возымел желаемый эффект: около 4000 болельщиков «Фиорентины» отправились в Реджо-Эмилию в следующие выходные на игру против «Сассуоло». Там они наблюдали за одним из худших матчей команды в этом сезоне.

Мы должны извиниться перед нашими болельщиками. В таких ситуациях нам сейчас нужны настоящие мужики, а не просто игроки. Эта игра стала олицетворением наших проблем. Больше никаких оправданий, нам нужна смелость. Дело не в схеме или чем-то еще; дело в том, что каждый игрок должен работать в интересах команды, а я, честно говоря, не видел этого здесь с момента моего прихода. Паоло Ваноли Главный тренер «Фиорентины»

Тотальное ощущение хаоса, охватившего клуб, лучше всего проиллюстрировали странные обстоятельства, сопровождавшие пенальти, с которого «Фиорентина» открыла счет в матче против «Сассуоло». Ваноли утверждал, что Альберт Гудмундссон отказался от возможности пробить с «точки» (позже исландец опроверг это в поспешно удаленном посте в соцсетях), после чего Роландо Мандрагора сцепился с Мойзе Кеном, выясняя, кто же должен исполнить удар.

Паоло Ваноли globallookpress.com

«Хватит, с меня довольно! Мы должны играть друг за друга, понимать, что каждый мяч может стать решающим, будь то в атаке или в обороне. Я пока так и не нашел ключа, чтобы достучаться до этих парней. Меняться должен не Паоло Ваноли, а игроки. Моя задача сейчас — найти решения, найти тех игроков, которые готовы биться за этот клуб», — сказал Ваноли после матча.

Обнадеживающим моментом для Ваноли стало то, что в четверг в матче Лиги конференций против киевского «Динамо» (2:1) его подопечные продемонстрировали гораздо более сплоченную игру. И Кен, и Гудмундссон отличились голами в победном матче, поднявшем моральный дух команды. Эта победа действительно пришлась как нельзя кстати.

«Мы не можем позволить "Фиорентине" вылететь»

Вдобавок к разочаровывающим новостям о том, что работы на стадионе «Артемио Франки» не будут полностью завершены до 2029 года, Аманда Феррейра, жена защитника «Фиорентины» Додо, опубликовала скриншоты ужасных оскорблений, которым подверглись она и ее муж после поражения от «Сассуоло».

И это был не единичный случай. Мишенями стали и другие игроки, что вынудило «Фиорентину» принять меры.

«Клуб немедленно связался со своими игроками и компетентными органами, чтобы гарантировать принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности наших футболистов, сотрудников, их близких и семей.

"Фиорентина", выражая благодарность многим болельщикам, уже проявившим теплоту и поддержку на фоне этих позорных эпизодов, вновь заявляет: в клубе никогда не будет места запугиванию, ненависти или насилию», — говорится в заявлении клуба.

Рокко Коммиссо globallookpress.com

Именно на этом фоне горечи и враждебности «Фиорентина» в воскресенье проиграла занимающей 19-е место «Вероне» (1:2) в матче, который, по признанию Ваноли, по сути был «финалом».

Очередное одно поражение нанесло сокрушительный удар по слабой надежде «Фиорентины» стать первой командой в истории, избежавшей вылета из Серии А после отсутствия побед в стартовых 14 турах.

Поражение также усилило давление на президента клуба Рокко Коммиссо, который вновь отсутствовал на «Артемио Франки», поскольку продолжает восстанавливать после операции на спине. Появлялись даже сообщения, что критикуемый босс рассматривает возможность продажи клуба. Однако в интервью газете La Nazione, которое на прошлой неделе стало по сути открытым письмом к фанатам, он настоял, что не намерен бросать «Фиорентину», особенно в такой деликатный момент.

«Все компании проходят через трудные периоды. Но дальновидность тех, кто ими руководит, заключается в том, чтобы учиться на мрачных моментах и выходить из них сильнее. Я никогда не сдавался ни в одном из своих бизнесов, и уж точно не сделаю этого сейчас.

Мы в тяжелой ситуации, и мы должны выбраться из нее любым способом. Мы не можем позволить "Фиорентине" вылететь. Ответственность должны чувствовать все: клуб, игроки, каждый, кто работает вокруг команды.

Но нам нужны все: прежде всего наши болельщики. Мне вас не хватает. Будьте рядом с командой», — сказал Коммиссо.

Ваноли, Джеко и остальная часть состава «Фиорентины» будут надеяться, что эта последняя мольба не останется без ответа — прямо сейчас «Фиорентине» действительно нужна любая помощь, которую только можно получить.