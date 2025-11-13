Серию А в октябре/ноябре захлестнула череда тренерских рокировок, которую поддержали сразу четыре итальянских коллектива: «Ювентус», «Фиорентина», «Аталанта» и «Дженоа». Рулевым в Генуе вместо провалившегося Патрика Виейра назначили Даниеле Де Росси, находившегося больше года в творческом отпуске после изгнания из «Ромы».

Римское предательство

Тренерский путь Де Росси начался в скромном СПАЛе, когда он осенью подхватил команду по ходу кампании Серии B 2022/2023. Даниеле оказался приверженцем игры в три ЦЗ и прививал «бьянкадзурри» данную модель, маневрируя между 3-5-2 и 3-4-2-1, однако его идеи так и не нашли воплощения на поле.

Первый самостоятельный опыт Даниеле никак нельзя назвать успешным: за шестнадцать туров второго дивизиона футбола Италии его дружина одержала всего три победы, откатившись в подвал турнирной таблицы. Продержался во главе СПАЛа Де Росси четыре месяца, и в феврале 2023 руководство «бело-голубых» отправило молодого специалиста на вольные хлеба, отдав предпочтение другой итальянской легенде — Массимо Оддо.

Избавиться от статуса безработного ему посчастливилось почти спустя год, когда его услуги понадобились родной «Роме». Стан «джаллоросси» только покинул «особенный», но выгоревший Жозе Моуринью, и команда остро нуждалась во встряске. Приглашение Де Росси, отдавшего «римлянам» практические два десятилетия жизни, придало положительный импульс команде.

Подопечные сплотились вокруг «гладиатора» и выдали запоминающийся отрезок, добравшись до полуфинала Лиги Европы УЕФА, где сложили оружие перед непобедимым на тот момент «Байером», и взлетев в еврокубковую зону Серии А 2023/2024. Заслужив доверие правящей верхушки «волков», Де Росси поручили полноценную подготовку к новому сезону, что, учитывая яркий старт и амбиции наставника, выглядело верным решением.

Гармония в их отношениях продлилась недолго, причем палки в колеса Даниеле стали вставлять внутри коллектива. Тогдашний генеральный директор «Ромы» Лина Соулуку активно продвигала трансфер Пауло Дибалы в саудовскую «Аль-Кадисию», однако аргентинец отказался от переезда на Ближний Восток.

Моментально нападающий попал в черный список гречанки, которая надеялась на поддержку со стороны Де Росси и отстранение игрока из состава. Вот только у итальянского тренера не возникло никаких претензий к Дибале, и он не пошел на поводу у Соулуку, продолжив задействовать Пауло в чемпионате.

Лина пошла ва-банк, сообщив в ходе личной беседы владельцам «Ромы» Дэну и Райану Фридкиным о напряженной атмосфере внутри команды и якобы бунте против Даниеле. Эта информация в совокупности с неубедительным стартом «джаллоросси» в кампании Серии А 2024/2025 (три ничьих и одно поражение в 4 матчах) стоили Де Росси тренерского кресла.

Правда, ложь Соулуку довольно быстро вскрылась, и ее дни на посту генерального директора оказались сочтены. Резонансное поведение Лины, казалось, могло поставить крест на карьере гречанки, но спасательный круг ей бросил «Ноттингем Форест», владельцем которого является ее соотечественник Эвангелос Маринакис. 58-летний функционер не усвоил урок боссов «римлян», передав кресло гендиректора «лесников» Соулуку в январе 2025.

Легче Даниеле от отставки Лины не стало — в любимой «желто-красной» части Рима он превратился в чужака, которому, даже вскрыв заговор гречанки, не предоставили еще один шанс на тренерском мостике команды, хотя сменивший его Иван Юрич погрузил «Рому» в еще больший хаос.

Разлука с футболом для Де Росси вышла непродолжительной, и уже в конце января 2025 итальянец приобрел никогда не хватавший звезд с неба «Остиамаре». Всю восьмидесятилетнюю историю клуб из города Лидо ди Остия, административно считающегося районом столицы, провел в низших лигах Италии и числился донором для академии «римлян». На данном этапе «Остиамаре» лидирует в группе F итальянской Серии D, оставаясь непобедимым на протяжении одиннадцати туров — 10 викторий и одна ничья.

Черная метка для игроков-легенд, подавшихся в тренеры

После возвращения в элитный дивизион Италии пределом мечтаний для «Дженоа» служит место в середине турнирной таблицы, которое, скрипя зубами, удавалось выгрызать в последних двух кампаниях. Сперва закрепиться в Серии А генуэзцам помог Альберто Джилардино, финишировавший с «грифонами» на одиннадцатой строчке в розыгрыше 2023/2024.

Крепкий коллектив, выстроенный 43-летним наставником, разобрали по кирпичикам в летнее трансферное окно 2024, что сразу отразилось на результатах команды в стартовом отрезке прошлого сезона. Излюбленная Джилардино расстановка 3-5-2 в линию регулярно сбоила, особенно в оборонительной фазе.

За двенадцать туров в воротах «Дженоа» побывало 22 мяча, стоившие дружине Альберто важных набранных баллов. Шесть поражений против двух побед склонили чашу весов не в пользу чемпиона мира-2006 в составе сборной Италии — уже в ноябрьскую международную паузу представители «красно-синих» распрощались с Джилардино.

Выводить «грифонов» из крутого пике призвали еще одного выдающегося игрока — Патрика Виейра, чья тренерская карьера пока остается в тени игровой. К примеру, из «Страсбура» француза выставили за дверь по причине отсутствия прогресса в выступлениях команды, вызвавшего разногласия с руководством клуба.

Списать неудачу Виейра на неукомплектованность обоймы навряд ли выйдет, ведь у пришедшего на его место Лиама Росеньора дела складываются как нельзя лучше. Прошлую кампанию подопечные 41-летнего специалиста завершили в семерке сильнейших, забравшись в еврокубковую зону, а теперь «Страсбур» вовсе идет в топ-4 Лиги 1 2025/2026.

Реанимировать «Дженоа» Патрик сумел отчасти, выдав после назначения четырехматчевую беспроигрышную серию. Главным штрихом, который он внедрил в тактические порядки генуэзцев, послужил переход на схему 4-2-3-1, оказавшуюся более подходящей, по сравнению с тройкой ЦЗ Джилардино, для того набора исполнителей «красно-синих».

Под руководством Виейра «грифоны» не прыгнули выше головы, оставаясь удобным оппонентом для команд верхней части таблицы (ничью получилось выцарапать лишь у «Милана» и «Наполи»), но в противостояниях с равными по классу соперниками необходимые баллы в зачетную копилку поступали почти регулярно. В конечном итоге «Дженоа» закончил розыгрыш Лиги Кальчо 2024/2025 на тринадцатом месте, организовав хороший задел перед зоной вылета.

Похвастаться тем же в текущем розыгрыше чемпионата Италии, к сожалению для тиффози, клуб из Генуи не может. Выстраиваемая Патриком конструкция получилась не прочнее карточного домика и рассыпалась на старте сезона.

Девять матчей без побед, шесть из которых обернулись поражениями, падение на дно Серии А и обрушившаяся критика — таким запомнился закат работы французского специалиста во главе «Дженоа». 1 ноября Виейра собрал чемоданы с Апеннинского полуострова, так и не заявив о себе в очередном проекте.

Прервать черную полосу «красно-синих» сумел Доменико Кришито, временно исполнявший обязанности главного наставника после отставки Патрика. Итальянец, тесно связанный с «Дженоа», пришел на помощь в трудную минуту, и на порыве эмоций его подопечные увезли важные три очка из Сассуоло. Без тренерской лицензии Pro к самостоятельной деятельности Кришито приступить не вправе, поэтому он вновь отошел на задний план.

Кризисный «Дженоа»: трамплин либо якорь для Де Росси?

Бразды правления в Генуе Даниеле принял 6 ноября, аккурат перед поединком одиннадцатого тура Серии А с «Фиорентиной», переживающей тяжелый период и идущей в хвосте пелотона.

Дебют итальянца в рядах «красно-синих» получился довольно неоднозначным — быстро поведя в счете усилиями Лео Эстигора, к 57-й минуте «фиалки» переломили ход встречи и повели 2:1. Спас генуэзцев от краха Лоренцо Коломбо, установивший ничейный счет на табло «Луиджи Феррарис».

Единственная пертурбация, бросившаяся в глаза, во время матча с «Фиорентиной» — возвращение Де Росси к конспектам Джилардино с тройкой защитников, при этом Аарон Мартин и Брук Нортон-Каффи выполняли функции левого и правого латералей соответственно.

«Грифоны» наделили Даниеле еще одним шансом доказать собственную профпригодность на просторах итальянского первенства, поставив перед ним единственную задачу — выживание в Серии А. Роль кризис-менеджера для него не в новинку, однако предоставленные ему условия в «Роме» и «Дженоа» имеют радикальные отличия.

Обойма генуэзцев не впечатляет именами, более походя на комплектацию под Серию В, к тому же Де Росси не стоит ожидать масштабной закупки зимой, ведь нынешняя трансферная политика клуба имеет явный крен в сторону заработка на продажах и максимальной экономии на новичках. К примеру, летом «Дженоа» потратил всего 500 тысяч евро на аренду опорника Жана Онана и пополнил бюджет 52 млн евро, расставшись с некоторыми лидерами.

Сохранив «красно-синих» на плаву в столь экстремальных условиях, Даниеле, безусловно, добавит себе авансов на фоне остальных коллег по ремеслу и, вероятно, удостоится возможности пойти на повышение, чему могут поспособствовать постоянные рокировки у руля топ-клубов Италии. Обратная сторона медали не столь радужна для Де Росси — провал в «Дженоа» вычеркнет его из списка перспективных тренеров для больших команд, как это случилось с Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и Алессандро Нестой.

Немногим выправить турнирное положение «грифонов» на начальном этапе Де Росси позволит благоволящий календарь, когда в ближайших турах Серии А его дружине будут противостоять коллективы из второй половины таблицы: «Кальяри», «Верона» и «Удинезе». Испытанием со звездочкой для итальянца послужат последующие спарринги с «Интером», «Аталантой» и «Ромой». Сдаст ли Даниеле экзамен в качестве главного тренера «Дженоа» на отлично или снова не задержится в команде даже на год, как это случилось в СПАЛе и «Роме»?