Избавившись от португальского нашествия в тренерском штабе, «Милан» доверился проверенному варианту, назначив рулевым Массимилиано Аллегри. Пока второй заход 58-летнего специалиста в расположение «дьяволов» превосходит ожидания — постепенно команда выходит из зоны турбулентности и располагается в тройке сильнейших Лиги Кальчо.

«Самая важная сделка»

Фиаско по итогам кампании итальянского первенства 2024/2025, когда «Милан» откатился на восьмую строчку, заставило руководство клуба отказаться от планов строительства яркого и новомодного проекта под руководством сперва Паулу Фонсеки, затем Сержиу Консейсау. Последний хоть и принес «россонери» моментальный успех, подарив победу в Суперкубке Италии, однако за полугодичный срок окончательно выгорел и потерял нити управления коллективом.

К счастью боссов «Милана» в творческом отпуске находился Массимилиано Аллегри, чей номер телефона, как показывает практика, нельзя удалять из быстрого набора, если необходим мгновенный результат. Методы его достижения у итальянского специалиста довольно прямолинейны — зрелищность отходит на второй план, в то время, как во главу угла ставится система катеначчо, считаемая некоторыми пережитком времени, однако на практике имеющая право на жизнь.

Конечно, оборонительная линия нынешнего «Милана» не такая грозная по именам, как в один из лучших периодов работы Аллегри в «Ювентусе», где блистали Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи, тем не менее наставнику удается грамотно распоряжаться имеющимися исполнителями. Свежее дыхание обрела связка защитников «красно-черных» Страхиня Павлович — Маттео Габбия — Фикайо Томори, идущая в числе наиболее надежных в чемпионате Италии.

24-летний серб прибавил не только в дисциплинированности около собственных ворот, но и наводит страх вблизи чужих владений. Его слаломные проходы вперед оказывают эффект неожиданности на оппонентов и приносят положительный эффект для команды, как во встрече с «Наполи» рывок Павловича к штрафной подопечных Антонио Конте привел к голу Кристиана Пулишича.

Прогрессировать под началом Массимилиано стал Габбия, попавший, как кажется, наконец в нужные руки — перед октябрьской международной паузой именно он лидировал в Серии А по проценту выигранных единоборств (83,33 %). Положительное влияние Аллегри оказал также на Томори, пережившего спад в игровых кондициях в минувшем сезоне. Теперь в действиях Фикайо вновь прослеживается уверенность, вернулась скорость и сосредоточенность на происходящем на поле, что отразилось на общем балансе в оборонительных порядках «Милана».

Фикайо Томори globallookpress.com

Закрыв тылы «россонери», Массимилиано требует максимальной конкретики от подопечных у ворот противостоящей команды, и игроки в большей части матчей справляются с установкой наставника. Единственное поражение дружина Аллегри потерпела на старте Лиги Кальчо, неожиданно уступив в домашних стенах новичку «Кремонезе» 1:2.

Сейчас же «Милан» показывает серию из семи матчей без поражений и с семнадцатью набранными баллами прописался в топ-3 Серии А. Демонстрируемый «дьяволами» отрезок не оставил индивидуальный вклад Массимилиано без внимания — личная трофейная комната итальянского специалиста пополнилась наградой лучшему тренеру сентября.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Поддержку Аллегри оказывает правящая верхушка клуба, в частности генеральный директор Джорджио Фурлани и спортивный директор Игли Таре считают его самой важной сделкой на трансферном рынке за последнее время. Вот только итальянец понимает, что рано почивать на лаврах и к заветному скудетто придется пройти тернистый путь, донося эту мысль до коллектива.

Правда, в походе за чемпионством у «россонери» есть козырь в рукаве перед остальными конкурентами — команде не приходится разрываться на несколько фронтов, ведь провал по итогам минувшего первенства оставил «дьяволов» без еврокубков. «Наполи» под руководством Антонио Конте успешно воспользовался преимуществом, разыграет ли данную карту «Милан» Аллегри?

Чистка под надзором Игли Таре

Помимо пертурбаций на тренерском мостике «красно-черных», изменения коснулись руководящего состава команды: пост спортивного директора занял Игли Таре, на протяжении пятнадцати лет правящий балом в «Лацио». Албанец сходу прибрал к своим рукам вопросы, касающиеся трансферной политики, и отодвинул на второй план Златана Ибрагимовича, который вернулся к выполнению непосредственных обязанностей советника между владельцами «RedBird Capital Partners» и клубом.

Таре, кроме насыщенной кампании «на вход», сорвал джек-пот с продажами игроков, принеся в бюджет «Милана» порядка 177 млн евро. Наиболее громкими и прибыльными для «россонери» оказались расставания с Тиджани Рейндерсом (55 млн евро), Маликом Тшау (35 млн евро), Тео Эрнандесом (25 млн евро), Ноа Окафором (19 млн евро) и Пьером Калюлю (14,3 млн евро).

Игли Таре globallookpress.com

Также в актив Игли можно занести приглашение Аллегри, чью кандидатуру именно он лоббировал на должность главного тренера «россонери». Менталитет победителя и огромный опыт работы в «Лацио» позволил албанскому функционеру довольно быстро заслужить авторитет в рядах «Миланелло».

С уважением к нему относится экс-генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани, видящий перспективу в дуэте Таре и Аллегри.

Я считаю, что Таре и Макс — это правильная пара для «Милана». Им не нужны мои советы. Системный подход должен дать результаты в долгосрочной перспективе — и доверие к тандему Аллегри–Таре постепенно растёт. Адриано Галлиани Экс-генеральный директор ФК «Милан»

Дифирамбы, звучащие в адрес Игли, могли бы вскружить голову многим менеджерам, однако албанец представляет противоположный лагерь и понимает, что перед ним стоит еще множество нерешенных задач. К примеру, поиск для команды новой «девятки», ведь Сантьяго Хименес до сих пор выглядит инородным телом в структуре «Милана» и, не исключено, что ему укажут на дверь.

Приоритетом для Таре выступает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский, с агентом которого Пини Захави 52-летний функционер уже контактирует. Параллельно Игли ведет переговоры с Дарко Ристичем, представляющем интересы форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Феномен Модрича

Завершив эпоху в мадридском «Реале», Лука в 40 лет не пошел по проторенной дорожке, отправившись на заработки в Саудовскую Аравию либо МЛС, и предпочел остаться в топ-лиге, оказавшись в «Милане». Таким образом Серия А получила настоящего маэстро, который, несмотря на возраст, продолжает демонстрировать выступления экстра-класса.

Модрич превратился в ключевую фигуру для «россонери» и является ориентиром для остальных партнеров по команде, чья игра на его фоне смотрится блекло. Имея за плечами впечатляющее реноме с огромным количеством выигранных трофеев, Лука не утратил мотивации и просто живет футболом, отдавая всего себя в каждом матче.

Мышление хорватского полузащитника выделяется среди других игроков средней линии — когда большинство исполнителей решает отдать назад, сыграв куда более проще, Модрич начинает острые атаки, разрезая построения оппонентов одним пасом. Мозг «Милана», буквально, проходит весь чемпионат Италии на легком уровне, занимая лидерские позиции по нескольким ключевым критериям: общее число передач, их точность, количество пасов в последнюю треть поля, точные навесы со стандартных положений.

При этом Лука не утратил присущую ему скромность и позитивно влияет на атмосферу в раздевалке — к примеру, перейдя в стан «россонери», обладатель «Золотого Мяча»-2018 подарил остальным футболистам по новому телефону.

Лука Модрич globallookpress.com

Особая химия возникла между ним и Аллегри, который всеми силами желал заполучить Модрича летом. Они вместе обсуждают тактические нюансы, советуются друг у друга, не выходя при этом за рамки отношений «тренер — игрок».

Массимилиано нашел для Луки идеальную позицию на поле, наделив функциями реджисты, и регулярно задействует его на просторах Серии А. За восемь встреч итальянского первенства полузащитник записал себе в актив один гол и две результативные передачи. Остается надеяться, что Модрич выдержит напряженный темп и обойдется без травм, ведь без него тяжело представить нынешнюю центральную ось «Милана».

Реактивный Пулишич

Если рычагами в полузащите «россонери» управляет Модрич, то в атакующем звене команды тон задает Кристиан Пулишич. Американец, перебравшись на Апеннинский полуостров, снова обрел себя после неоднозначного периода в Английской Премьер-лиге за «Челси».

27-летний вингер демонстрирует стабильные результативные показатели, соревнуясь по количеству голевых действий, набранных с момента дебюта в чемпионате Италии, с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом (на данный момент установился паритет: по 46 баллов по системе «гол+пас»).

Ценность и КПД Пулишича в текущих реалиях намного превосходит старания вечно подающего надежды Рафаэла Леау — когда атакой заправляет Кристиан, то движение мяча, как и скорости на чужой половине поля заметно выше. Он постоянно нацелен на ворота и передает этот настрой партнерам по команде, действующим куда более агрессивно и остро впереди.

В шести поединках чемпионата Италии американец лишь трижды покинул газон без результативных свершений, пополнив личный зачет четырьмя забитыми голами и двумя ассистами. За сентябрь Пулишича признали лучшим игроком не только тиффози «Милана», но и в общем Лига Кальчо, вручив ему заслуженную награду.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Выбил из колеи Кристиана отъезд в лагерь сборной США, где он получил повреждение бицепса бедра легкой степени в товарищеском спарринге с Австралией. Потеря уже сказывается на общих результатах «россонери» и в расположении команды верят в как можно скорейшее его восстановление. Ожидается, что Пулишич вернется в строй после ноябрьского международного перерыва, как раз к Derby della Madonnina против «Интера».

Пришедшиеся ко двору Рабьо и Салемакерс

Конфликтом в «Марселе» между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу, по причине которого оба оказались выставлены на трансфер, оперативно воспользовались представители «Милана» и «Болоньи» соответственно. На переходе вспыльчивого француза, чьи дела ведет не менее темпераментная мама, лично настоял Аллегри, который ни капли не сомневался в мастерстве 30-летнего полузащитника.

Итальянский наставник хорошо знаком с Рабьо по совместной работе в «Ювентусе» и сумел найти к нему подход, что принесло дивиденды «россонери» уже в первые недели пребывания хавбека в команде. Ему не понадобилась длительная адаптация, чтобы занять одну из ключевых ролей в центре поля — их тандем с Модричем порой просто деклассирует противостоящую среднюю линию соперников.

Некогда проблемная зона «Милана» засияла новыми красками с образованием хорватско-итальянской связки, и отсутствие одного из них сразу негативно влияет на весь механизм дружины Аллегри. Профессиональный подход к делу Адриена в совокупности с работоспособностью, техническим арсеналом и менталитетом победителя делает потенциальный чемпионский пазл «россонери» только целостнее. Легенда итальянского тренерского цеха Фабио Капелло вовсе обозначил Рабьо, как «самое важное усиление для борьбы за скудетто».

Адриен Рабьо globallookpress.com

Через тернии к звездам — буквально, лейтмотив Алексиса Салемакерса в «Милане», в структуре которого бельгиец находится с осени 2020. На первоначальном этапе перформанс полузащитника в стане «дьяволов» не выдерживал никакой критики, из-за чего он последние два сезона скитался по арендам, оказавшись сперва в «Болонье», далее в «Роме».

Никто не ожидал, что в текущей кампании Серии А Салемакерс превратится в системообразующего игрока для «Милана», сильно добавив в качестве игры. Отдельного внимания заслуживает самоотдача и универсализм Алексиса, которого Массимилиано использует на правом и левом флангах, а также экспериментирует с ним в роли треквартисты.

Прогнозы и ставки на Серию А

Бельгийский джокер доказывает свою состоятельность в любом амплуа, принося пользу в атакующих действиях (1+1 в восьми поединках чемпионата) и выполняя огромный объем черновой работы без мяча. Аллегри и Таре хотят сохранить Салемакерса в «Миланелло» на долгие годы, продлив с ним трудовое соглашение, которое истекает в июне 2027.

Ложка дегтя

Тем не менее переоценивать силу нынешнего «Милана» не следует, и головной боли у главного тренера команды предостаточно. Довольно короткая скамейка оставляет Массимилиано не так много ходов для ротации состава, особенно остро это сказывается во время захлестнувшей «россонери» эпидемии травм.

Лазарет команды пополнили Адриен Рабьо, Первис Эступиньян, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Ардон Яшари. Острый дефицит кадров образовался в полузащите, где Аллегри доступны лишь двужильный Лука Модрич, Самуэле Риччи и Юссуф Фофана.

Самуэле Риччи globallookpress.com

Вопросов из этого трио не возникает только к хорвату, 24-летний итальянец и 26-летний француз не оправдывают надежд и точно не дотягивают до статуса равноценной замены выбывшему Рабьо. Наибольшие претензии возникают к Риччи, за которого «Милан» заплатил «Торино» солидные 23 млн евро.

Он полностью проигрывает конкуренцию Модричу за профильную для него позицию реджисты и при редких выходах на поле пытается действовать, как меццала, но конструктива от Самуэле крайне мало как при обороне, так и в атаке. Риччи — наглядный пример кризиса итальянской футбольной школы, испытывающей проблемы с действительно талантливыми исполнителями, из-за чего сборная Италии до сих пор не гарантировала себе прямую путевку на ЧМ-2026 и идет лишь на втором месте в не самой грозной группе, пропустив вперед Норвегию.

Контрольный тест

«Милан», хоть и обрел некоторую стабильность выступлениях, все равно не забывает про функции Робин Гуда, теряя очки во встречах с оппонентами ниже по классу. В первом туре три балла с «Сан-Сиро» увез «Кремонезе», в восьмом туре аналогичная история едва не повторилась с плетущейся в хвосте пелотона «Пизой».

Подопечных Аллегри от катастрофы на третьей компенсированной минуте спас неожиданный герой — защитник Закари Атекаме, разрядивший пушку с дальней дистанции. Таким образом лидерство в турнирной таблице Серии А «россонери» уступили «Наполи», однако в тройке сильнейших все равно закрепились.

Подтверждать чемпионские амбиции «Милану» предстоит в череде последующих непростых поединков, которые подготовил календарь чемпионата Италии.

Уже 28 октября «дьяволы» отправятся на выезд в Бергамо к «Аталанте», которая вообще не знает горечь поражения в текущем сезоне Лиги Кальчо и переняла прошлогодний синдром миролюбивого «Ювентуса», завершив уже шесть матчей вничью. Ноябрь «красно-черные» откроют домашним поединком с набравшей ход «Ромой», вслед за чем погостят у «Пармы».

После перерыва на матчи сборных «Милан» ждет дерби с «Интером» и прием в родных пенатах буксующего «Лацио».