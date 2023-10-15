От Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения

В понедельник, 9 октября, Джон Юстас был уволен с поста главного тренера «Бирмингема», что застало многих людей врасплох.

Только в прошлом сезоне Юстас привел команду из Уэст-Мидлендса к самой высокой сумме очков с 2016 года и уберег ее от вылета, несмотря на существующую за пределами поля неопределенность относительно владения клубом, а в этой кампании бирмингемцы занимают шестое место в Чемпионшипе. То, как команда преобразилась под руководством Юстаса было чем-то поразительным.

Футбол всегда был непостоянным видом спорта. Смены тренеров происходят в обстоятельствах, которые часто ставят в тупик болельщиков и, если смотреть через призму «традиционного» рабочего места, могут показаться чрезвычайно жестокими.

Чтобы доказать это, The Athletic собрал лучшие — или лучше сказать худшие? — примеры тренеров, терявших работу самыми безжалостными способами.

Гэри Роуэтт, «Бирмингем», 2016 г.

Уход Юстаса из «Бирмингема» вызывает воспоминания о Гэри Роуэтте, который покинул клуб при аналогичных обстоятельствах в 2016 году.

К декабрю «Бирмингем» занимал седьмое место в Чемпионшипе, искренне надеясь на выход в плей-офф, когда Роуэтта, который ранее привел клуб к двум финишам подряд на 10-м месте, уволили.

Гэри Роуэтт globallookpress.com

Вскоре «Синие» перешли во владение «Триллион Трофи Азия». В поисках более известного тренера, выбор компании пал на бывшего полузащитника «Челси» Джанфранко Дзолу. Это оказалось катастрофическим шагом.

К апрелю того же сезона Дзола подал в отставку после того, как серия с всего двумя победами в 24 играх привела «Бирмингем» к борьбе за выживание. На смену ему пришел Гарри Реднапп, который спас клуб от вылета в последнем туре.

В отличие от Дзолы, Роуэтт выиграл 42 из 106 своих игр.

Карло Анчелотти, «Челси», 2011 г.

Увольнение главных тренеров было нормой в эпоху Романа Абрамовича в «Челси», но даже сам клуб в частном порядке признал, что совершил ошибку, избавившись от Карло Анчелотти в 2011 году.

Это был самый беспощадный период «Челси». Годом ранее Анчелотти стал первым и единственным тренером в истории клуба, выигравшим дубль из Премьер-лиги и Кубка Англии.

Его любили игроки и болельщики. «Челси» не особо ценили за пределами «Стэмфорд Бридж», но манеры итальянца и его стремление к зрелищному футболу — «Челси» забил рекордные 103 гола в Премьер-лиге в сезоне 2009/10 — снискали им немного больше уважения, чем обычно.

Так что же он сделал не так? Очевидно, что Абрамович не смог вынести того, что «Челси» занял второе место после «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/11. Анчелотти был уволен вскоре после последней игры «Челси» в сезоне, проходившей на стадионе «Гудисон Парк» против «Эвертона».

Конечно, два вылета из Лиги чемпионов — когда «Челси» проиграл в 1/8 финала миланскому «Интеру» Жозе Моуринью и в четвертьфинале — «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — тоже не сильно порадовала.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Не помогла и неспособность Фернандо Торреса мгновенно засиять после его прибытия из «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов в январе 2011 года.

В последующие сезоны «Челси» выиграл гораздо больше трофеев, включая Лигу чемпионов всего через год после ухода Анчелотти. Но клуб все равно будет сожалеть о том, что Анчелотти уволили так скоро, и это редкое признание говорило о многом.

Недо Сонетти, «Кальяри», 2002 г.

Владельцы клубов нередко теряют терпение по отношению к тренеру из-за его чрезмерных требований на трансферном рынке. А как насчет слишком больших заказов в ресторане?

Недо Сонетти, специалист по повышению в классе, за свою карьеру тренировал более 20 команд. Но никогда он не встречал более «неописуемого» президента клуба, чем Массимо Челлино в «Кальяри» в 2002 году.

Недо Сонетти globallookpress.com

Однажды на почту Сонетти пришло письмо. У Челлино возникла проблема — не с результатом команды в последнем туре, а с размером рыбы, которую Сонетти заказал однажды вечером за ужином. Морской окунь, о котором идет речь, весил четыре килограмма.

«Клянусь, это правда», — сказал Сонетти о письме и своем увольнении. «Мне нечего сказать. Это все смехотворно. Челлино раньше получал удовольствие от такого обращения с людьми».

Найджел Адкинс, «Саутгемптон», 2013 г.

Всякий раз, когда происходит «безжалостное» увольнение, первое, что приходит на ум, — уход Найджела Адкинса из «Саутгемптона».

За два с половиной года в клубе Адкинс добился двух подряд повышений в классе, выведя «Саутгемптон» из английской Лиги 1 в Премьер-лигу, а затем закрепившись в высшем дивизионе.

На момент его увольнения «святые» были 15-ми и находились на расстоянии в три очка от зоны вылета после обнадеживающей серии всего с двумя поражениями в предыдущих 12 играх лиги. Его последней игрой стала ничья на выезде с чемпионом Европы «Челси», где они проигрывали со счетом 0:2, прежде чем собраться и вытащить ничью 2:2.

Найджел Адкинс globallookpress.com

«Слово "безжалостное" едва ли верно передает то, как все было», — написал Стюарт Джеймс, ныне работающий в The Athletic. «Фанаты любили его, и было легко понять, почему».

Если быть справедливым по отношению к «Саутгемптону», то причина, по которой они уволили Адкинса, заключалась в том, что они хотели пригласить кого-то, кто, по их мнению, мог вывести клуб на новые высоты.

Этим кем-то был неизвестный — по крайней мере, в Англии — Маурисио Почеттино. И он оказался в порядке.

Висенте Дель Боске, «Реал» Мадрид, 2003 г.

Закрепив титул чемпиона Ла Лиги в сезоне 2002/03 домашней победой над «Атлетиком» из Бильбао, игроки и тренер «Реала» Висенте Дель Боске праздновали победу в баскском ресторане Txistu возле стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Висенте Дель Боске globallookpress.com

Настроение на вечеринке ухудшилось в середине вечера, когда президент клуба Флорентино Перес сообщил Дель Боске, что его контракт не продлевается из-за неспособности контролировать игроков в раздевалке (несмотря на то, что он привел команду к двум победам в Лиге Чемпионов в предыдущие три сезона).

«Реал» больше не выигрывал Лигу чемпионов до 2014 года.

Эрнесто Вальверде, «Барселона», 2020 г.

В январе 2020 года «Барселона» лидировала в таблице Ла Лиги, а тренер Эрнесто Вальверде выигрывал титул в каждом из двух предыдущих сезонов после того, как возглавил команду летом 2017 года.

Но некоторые на «Камп Ноу» были недовольны вылетом из Лиги чемпионов в обеих этих кампаниях, в то время как президент Хосеп Мария Бартомеу также находился под давлением, поскольку глубокие институциональные проблемы клуба становились очевидными.

Бартомеу и Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Поэтому Бартомеу использовал поражение от «Атлетико Мадрид» в Суперкубке Испании как предлог, чтобы уволить Вальверде, заменив его Кике Сетьеном.

Несколько месяцев спустя «Барса» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов, и вскоре Бартомеу и Сетьен сами ушли из клуба, а «Барсе» потребовалось еще три года, чтобы выиграть еще один титул Ла Лиги.

Аврам Грант, «Челси», 2008 г.

Едва улеглась пыль после мучительного поражения «Челси» в серии пенальти с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов, как 24 мая 2008 года тренер Аврам Грант был освобожден от своих обязанностей.

Тремя днями ранее только поскользнувшийся под московским дождем Джон Терри помешал ему выиграть величайший приз в клубном футболе, которого владелец клуба Абрамович жаждал больше всех остальных.

Гранту оставалось еще три полных года до завершения его контракта, одобренного Абрамовичем в декабре прошлого года, и он покинул «Челси» с 67% побед в 54 матчах в главе команды, что соответствует показателю, достигнутому его многоуважаемым предшественником Жозе Моуринью в ходе его знакового первого срока на «Стэмфорд Бридж».

Отсутствие у него опыта работы на высшем уровне и неготовность для этой роли, а также близость к Абрамовичу вызвали подозрения как со стороны болельщиков, так и со стороны игроков, а его методы тренировок некоторые считали устаревшими.

Аврам Грант globallookpress.com

«Челси» завершил сезон 2007/08 без трофеев, проиграв финал Кубка лиги принципиальному сопернику «Тоттенхэму», вылетев из Кубка Англии из-за «Барнсли» и уступив «Юнайтед» в Премьер-лиге (всего на два очка) и Лиге чемпионов.

Это было неприемлемо для Абрамовича, и дальнейшая карьера Гранта не свидетельствовала о наличии у него большого тренерского таланта. Но его послужной список в «Челси» со временем стал выглядеть хорошо, особенно по сравнению с Луисом Фелипе Сколари, человеком, который его заменил.

Антуан Комбуаре, «Пари Сен-Жермен», 2011 г.

По большинству объективных стандартов Антуан Комбуаре делал довольно приличную работу в «ПСЖ» в конце 2011 года. В предыдущих двух сезонах он доходил до финала Кубка Франции, выиграв его один раз, а к зимним каникулам вывел парижан на вершину таблицы Лиги 1.

Но несколькими месяцами ранее компания Qatar Sports Investments (QSI) взяла на себя управление клубом и начала… э-э… инвестировать.

Антуан Комбуаре globallookpress.com

Их знаменитым игрокам требовался знаменитый тренер, поэтому слегка грубоватого Комбуаре заменили на более звездного (и, надо сказать, лучшего как тренер) Карло Анчелотти.

Однако это не сразу окупилось: несмотря на то, что он принял лидирующую в Лиге 1 команду, нестабильные результаты в конце сезона позволили «Монпелье» с Оливье Жиру в составе увести у них титул.

Филипп Монтанье, «Тулуза», 2023 г.

В апреле 2023 года Филипп Монтанье впервые за 66 лет привез в Тулузу серьезный трофей.

Победа со счетом 5:1 над «Нантом» в финале Кубка Франции означала, что команда квалифицировалась в еврокубки в год, последовавший за сезоном, в котором они завоевали титул в Лиге 2 и повышение в классе. Это вызвало бурные празднования в городе, более привычном к успехам в регби.

Тем не менее, несмотря на то, что в сезоне 2022/23 Монтанье занял 13-е место в Лиге 1 — в дополнение к кубковому успеху — в сезоне 2022/23 Монтанье был уволен, это случилось в июне.

Его заменой стал его помощник Карлес Мартинес Новелл, который был принят на работу в декабре 2022 года после увольнения помощника Монтанье Микаэля Дебеве. Это намекало на скрытые трения с руководством. Новый американский владелец клуба предпочитает подход, основанный на данных, что, как сообщается, привело к конфликту с тренером.

Филипп Монтанье globallookpress.com

На своей пресс-конференции по итогам сезона перед увольнением Монтанье президент клуба Дэмьен Комолли заявил, что, хотя клуб финишировал 13-м, «все показатели показывали, что мы могли финишировать 10-м или 11-м». Для «Тулузы» увольнение Монтанье означало «следующий шаг в их проекте».

Однако увольнение тренера, добившегося невероятных успехов, было чрезвычайно жестоким. «Тулуза» опубликовала заявление из 37 слов, высоко оценив профессионализм и преданность делу Монтанье, прежде чем быстро объявить о назначении Новелла на первую для него должность главного тренера.

Гэри О’Нил, «Борнмут», 2023 г.

«Я большой поклонник Гэри О’Нила», — сказал в июне владелец «Борнмута» Билл Фоули. «Мы назначили его на эту должность в ноябре прошлого года, чтобы дать ему возможность стать главным тренером, и после ряда осечек в январе он добился результатов. Команда начала набирать обороты».

Это был тот комментарий, который обычно сопровождает новости о продлении контракта. За исключением того, что в данном случае «Борнмут» только что уволил О’Нила с поста главного тренера.

Бывший помощник Скотта Паркера сменил своего бывшего босса после трех тяжелых поражений, последним из которых был разгром от «Ливерпуля» со счетом 0:9, и спас команду от вылета еще за два тура до финиша, главным образом благодаря семи победам в 12 играх между серединой февраля и концом апреля.

Некоторые эксперты рекламировали О'Нила как лучшего тренера сезона — вместо того, чтобы вручить ему трофей, «Борнмут» выгнал его.

Томас Тухель, «Челси», 2022 г.

Решение Тодда Боэли и Clearlake Capital уволить Томаса Тухеля менее чем через неделю после закрытия трансферного окна, в течение которого его щедро поддерживали, вызвало обширное недоумение, если не сказать шок.

«Челси» начал новый сезон медленно, проиграв три из своих первых семи матчей во всех турнирах, но, похоже, не было достаточных оснований отказываться от тренера, который всего 16 месяцев назад организовал неожиданный триумф в Лиге чемпионов, а затем превосходно провел лондонцев через хаос, который представляли собой последние месяцы владения клубом Абрамовича.

Томас Тухель globallookpress.com

Этот шаг был сделан как по межличностным, так и по футбольным причинам: Боэли и Clearlake чувствовали, что они просто не могут работать с Тухелем, который прошлым летом был не слишком дипломатичен, демонстрируя свое разочарование новыми владельцами «Челси».

Но болельщики отреагировали на его отъезд тем, что усложнили жизнь ему преемнику Грэму Поттеру. В конечном итоге это задало тон сезону, который катастрофически сошел с рельсов.

Лерой Росеньор, «Торки Юнайтед», 2007 г.

Старая фраза об увольнении Лероя Росеньора на 10-й минуте его второго срока на посту тренера «Торки Юнайтед» немного преувеличена, но он определенно был кратким.

Росеньора вернули в «Торки» в конце сезона 2006/07, чтобы продолжить работу после увольнения Кита Керла. Будущее клуба было неопределенным и назревали разговоры о его продаже.

Лерой Росеньор globallookpress.com

Тренер еще даже не подписал контракт, но после проведения вступительной пресс-конференции ему позвонил владелец Майк Бейтсон, который неожиданно получил предложение, которого он добивался, от местного консорциума на свои 51 процент акций клуба.

Продажа была ратифицирована через три дня, Розеньору сказали «спасибо за вашу работу», а на его место был назначен Пол Бакл, который, следует отметить, добился для команды одного повышения в классе и был в миллиметрах от второго.

Джордж Берли, «Хартс», 2005 г.

Самый простой способ объяснить это — процитировать Стивена Прессли, тогдашнего капитана «Хартс», в тот день, когда его вызвали в комнату на тренировочной базе и сообщили, что клуб уволил Джорджа Берли: «Я сидел и смотрел на две награды "Тренер месяца" на полке, и этим все сказано».

Джордж Берли globallookpress.com

Клуб не потерпел ни одного поражения. Они были лидерами лиги. Они, как никто другой за более чем три десятилетия, надеялись разорвать мертвую хватку «Старой Фирмы», прибравшей к рукам титул чемпиона Шотландии. Это назначение имело оглушительный успех в глазах всех, кроме владельца Владимира Романова.

И любой, кто болеет за «Хартс» готов был бы сделать что угодно, только чтобы вернуться назад во времени и позволить этой ситуации завершиться правильно…

Мартин Йол, «Тоттенхэм», 2007 г.

Особенно жестоким и неоправданным было не само увольнение Мартина Йола из «Тоттенхэма», а обстоятельства этого события.

После трех очень приятных и во многом успешных лет результаты начали ухудшаться. К октябрю 2007 года «Шпоры» показали худший старт сезона в лиге за 19 лет; они томились третьими снизу. Понятно, что «Тоттенхэм» чувствовал, что им нужны перемены.

Но то, как уволили тренера, было необычным.

Мартин Йол globallookpress.com

Йол узнал о своей судьбе перед групповым матчем Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы) против «Хетафе», и, хотя он рассказал игрокам только после матча (домашнее поражение со счетом 1:2), слухи о его увольнении дошли до болельщиков во втором тайме, создав чрезвычайно странную атмосферу на «Уайт Харт Лейн».

Что еще хуже для Йола, так это то, что все знали, что «Шпоры» в течение некоторого времени обхаживали ему на замену Хуанде Рамоса — и, конечно же, испанец был объявлен тренером два дня спустя.

Это был ужасно печальный конец, не подходящий для человека, который так много сделал для клуба.