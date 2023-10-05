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    Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби

    Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре

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    Марк-Андре тер Стеген
    Мы приближаемся к полюсу первой четверти европейского футбольного сезона, пишет ESPN.
    Стартовал второй тур матчей Лиги чемпионов. Продолжается и женский клубный сезон. Сезон развивается очень медленно, каждый месяц важнее предыдущего, и это делает октябрь самым важным месяцем, даже несмотря на то, что очередной международный перерыв сбивает его ритм.

    От Английской Премьер-лиги до Лиги наций Конкакаф и всего, что между ними, вот самые интересные и результативные матчи предстоящего месяца.

    Соревнования УЕФА

    – 5 октября: «Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед» (Лига Европы)
    — 24 октября: «Интер» — «РБ Зальцбург» (Лига чемпионов)
    — 25 октября: «ПСЖ» — «Милан»(Лига чемпионов)

    Само собой, выбирайте вечера Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» и «Барса» получили полный контроль над группами C и H соответственно, одержав победы в Неаполе и Порту, а после победы «Зальцбурга» над «Бенфикой» установился интересный расклад сил в группе D и матч «Зальцбурга» и «Интера» будет за контроль над этой группой. И, эй, встреча «Милан» и «ПСЖ» выглядит очень серьезной.

    Между тем, в лучшем соревновании УЕФА*, Лиге Европы крупным матчем команд из «Большой пятерки» лиг Европы будет встреча «Фрайбурга» и «Вест Хэма», которые значительно выиграют, от лидерства в своей группе и улучшения шансов на выход в 1/8 финала.

    «Реал» — «Наполи»

    * Почему мы так любим Лигу Европы (и ее кузину, Лигу конференций)? Потому что он предлагает гораздо большему количеству клубов с довольно внушительной фанатской базой более-менее реалистичные возможности выиграть несколько матчей и продвинуться довольно далеко.

    По телевидению атмосфера на таких матчах, как «Фрайбург» — «Олимпиакос», «Реал Бетис» — «Рейнджерс», «Спортинг» — «Штурм Грац» и «Ливерпуль» — ЛАСК в первом туре казалась такой же веселой и оживленной, как и все, что мы видели в первую неделю Лиги чемпионов.

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    Английская Премьер-лига

    – 8 октября: «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    — 8 октября: «Брайтон» — «Ливерпуль»
    — 21 октября: «Ливерпуль» –«Эвертон»
    — 21 октября: «Челси» — «Арсенал»
    — 29 октября: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» начал сезон с шести побед подряд в Премьер-лиге и легкой победы в своем первом матче Лиги чемпионов. Несмотря на то, что мы знали, что это почти невозможно, было легко представить себе мрачную картину о «секступле» «Сити» — победе в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, Клубном чемпионате мира ФИФА, обоих внутренних кубках и в Суперкубке УЕФА — и полное отсутствии ажиотажа интриги в турнирах Англии (и Европы).

    Конечно, они все еще могут выиграть большинство трофеев, к которым стремятся, но прошедшая неделя стала хорошим напоминанием о том, что в начале года еще ничего не решено, особенно учитывая, что шесть команд все еще находятся в пределах трех очков от первого места. «Сити» вылетел из Кубка Английской футбольной лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:1, а затем в субботу уступил «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Сити» ждет большой октябрь. Они провели в четверг, 5 октября, матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» в Германии — вероятно, это их самый тяжелый матч на групповом этапе — и начинают и заканчивают месяц масштабными выездными испытаниями в Премьер-лиге: сначала в гостях у «Арсенала» в ближайшие выходные, затем на «Олд Траффорд» в рамках манчестерского дерби в последнюю субботу месяца. В промежутке нас ждет особенно интересная поездка «Ливерпуля» в Брайтон и дерби в Мерсисайде, которое повлечет за собой важные последствия как для борьбы за титул, так и за выживание.

    Испанская Ла Лига

    – 8 октября: «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад»
    — 22 октября: «Жирона» — «Альмерия»
    — 22 октября: «Барселона» — «Атлетик» Бильбао
    — 22 октября: «Севилья» — «Реал Мадрид»
    — 29 октября: «Барселона» — «Реал Мадрид»

    Конечно, «Жирона» слегка сдулась после того, как в субботу она была буднично разгромлена «Реалом» со счетом 0:3, но она остается главной историей начала сезона в Испании. «Жирона» занимает третье место, отставая от «Реала» на два очка, от «Барселоны» на одно и на три очка опережая «Атлетико Мадрид».

    Истории аутсайдеров, как правило, не длятся долго, особенно в Ла Лиге, где три из четырех первых мест обычно забронированы с самого начала сезона. Но «Жирона» останется важной историей, и атмосфера на их домашнем матче против «Альмерии» после международного перерыва должна быть восхитительной.

    «Реал» — «Жирона»

    Конечно, настоящий восторг наступит 29 октября, когда нас ждет первое Эль-Класико в сезоне 2023–2024 годов. «Реал Мадрид» с трудом побеждал в начале сезона, используя забитые в концовке голы (обычно Джуда Беллингема), чтобы пережить период неуверенной игры и массы травм.

    К концу октября они должны быть в хорошем состоянии и в хорошей форме. «Барселона», с другой стороны, остается непобедимой в матчах чемпионата и доминирует во владении мячом и на самых опасных участках поля, чего мы и ожидали от них уже давно. В этот раз они также хорошо показали себя в игре в Лиге чемпионов. Это должно быть, ну, самое настоящее класико.

    Немецкая Бундеслига

    - 7 октября: «Боруссия Дортмунд» — «Унион Берлин»
    — 8 октября: «Бавария Мюнхен» — «Фрайбург»
    — 21 октября: «Вольфсбург» — «Байер» Леверкузен
    — 28 октября: «Штутгарт» — «Хоффенхайм»
    — 28 октября: «Байер» Леверкузен — «Фрайбург»

    В большинстве лиг на столь раннем этапе верхняя часть таблицы все еще довольно плотная, просто потому, что ни у кого не было достаточно времени, чтобы уйти в отрыв. Но есть множество сюжетных линий, связанных с нынешними пятью лучшими командами, каждая из которых находится в пределах трех очков от первой.

    1. «Байер» Леверкузен (16 очков, разница мячей +14)
    2. «Штутгарт» (15 очков, +12)
    3. «Бавария» Мюнхен (14 очков, +14)
    4. «Боруссия» Дортмунд (14 очков, +6)
    5. «РБ Лейпциг» (13 очков, +10)

    К сожалению, после восхитительных противостояний «Бавария»-«Леверкузен» и «Бавария»- «РБ Лейпциг» в сентябре ни одна из этих команд в этом месяце фактически не играет друг с другом.

    «Бавария» — «Байер»

    У нас есть «дерби выскочек» между «Штутгартом» и «Хоффенхаймом», занявшим шестое место, а «Унион Берлин» и «Фрайбург», занявшие в прошлом году четвертое и пятое места, проводят несколько важных матчей и отчаянно нуждаются в возвращении в верхюю часть таблицы. Но у большинства топ-команд есть шансы продолжить набирать очки в преддверии важного ноября.

    Итальянская Серия А

    – 8 октября: «Наполи» — «Фиорентина»
    — 22 октября: «Милан» — «Ювентус»
    — 23 октября: «Удинезе» — «Лечче»
    — 29 октября: «Наполи» — «Милан»
    — 29 октября: «Интер» — «Рома»

    Готова ли «Рома» собраться после довольно унылого старта? Справился ли «Наполи» с чемпионским похмельем и плохим настроением (и невынужденными ошибками)?

    Неужели к концу октября у кого-то из них или у обоих все полностью пошло прахом? Суждено ли этой гонке стать одним продолжительным миланским дерби? (У «Интера» и «Милана» одинаковое количество очков — 18, а больше ни у кого нет более 14.)

    «Рома»

    Смогут ли такие выскочки, как «Фиорентина» или «Лечче» (или восстанавливающаяся «Аталанта»), сохранить набранный ход? Сможет ли «Ювентус», свободный от выступления в еврокубках, продолжать бороться с лидерами (и действительно ли тренер Макс Аллегри способен нанести им какой-то ущерб)?

    Октябрь в Италии ответит на множество вопросов, и благодаря загруженному календарю (большинство хедлайнеров провели первые недели сезона, играя с предполагаемыми неудачниками) мы получаем довольно много блестящих матчей, таких как «Милан» — «Ювентус», «Наполи» — «Милан» и «Интер» — «Рома».

    Французская Лига 1

    - 7 октября: «Реймс» — «Монако»
    — 22 октября: «ПСЖ» — «Страсбур»
    — 22 октября: «Ницца» — «Марсель»
    — 29 октября: «Брест» — «ПСЖ»
    — 29 октября: «Марсель» — «Лион»

    Честно говоря, Лига 1 сейчас может быть самой интересной лигой в Европе. Восемь из 18 команд отстают от лидера на четыре очка, а почти ежегодный чемпион ПСЖ застрял на пятом месте. Впереди смехотворно зрелищное «Монако» — теперь еще более смотрибельное с появлением Фоларина Балогуна — плюс «Ницца» и пара выскочек: «Брест» и «Реймс». В семи матчах «Брест» забил всего восемь голов, а пропустил только шесть.

    А в конце месяца они примут «ПСЖ». Если быть честным, они, вероятно ненадолго задержатся в этой гонке, но нам нравится атмосфера. И эта атмосфера должна быть веселой.

    «Монако» может остаться в этой гонке на какое-то время. А если серьезно, посмотрите любой матч «Монако», какой только сможете: в семи матчах было забито 28 голов, больше, чем у кого-либо еще в лиге.

    «Монако» — «Марсель»

    Между тем, у нас есть еще один интересный сюжет: беспорядок и волнение. «Марсель» барахтается на 12-м месте и уже сменил тренера (с Марселино на Дженнаро Гаттузо), но по сравнению с «Лионом» они еще очень круты. Семикратные чемпионы лиги пока не одержали побед и на данный момент занимают последнее место. «Лион»! Полуфиналисты Лиги чемпионов 2020 года! Последнее место!

    Они забили три гола и пропустили 13! Излишне говорить, что они уже сменили тренера, но Фабио Гроссо, назначенный 18 сентября, стал свидетелем еще двух поражений. Дерби с «Марселем» 29 октября будет наполнено отчаянием, которое мы редко видим в противостоянии сильных брендов.

    Другие лиги Европы

    – 8 октября: «Сент-Миррен» — «Рейнджерс» (премьер-лига Шотландии)
    — 21 октября: «Зальцбург» — ЛАСК (Австрийская футбольная Бундеслига)
    — 21 октября: «Янг Бойз» — «Цюрих» (Швейцарская Суперлига)
    — 29 октября: «ПСВ Эйндховен» — «Аякс» (Эредивизи)
    — 29 октября: «Брюгге» — «Антверпен» (Бельгийская профессиональная лига)

    Иногда нужны именитые неудачники, чтобы сделать некоторые гонки за титул в чемпионах Европы интересными. Но ух ты, сколько же у нас сейчас неудачников.

    «Рейнджерс» уже проиграли три матча в Шотландии и идут на третьем месте после «Сент-Миррена», с которым они сыграют в ближайшие выходные. (Сентябрьские любимцы «Мазервелл» уже опустились на пятое место.)

    Одно из удовольствий погружения в футбол за пределами топ-лиг — это осознание того, насколько уютными и веселыми являются многие домашние стадионы Шотландии, а арену «Сент-Миррена» можно назвать одновременно уютной и веселой. Воскресный матч порадует эстетикой.

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    • В Австрии «Зальцбург» потерял несколько очков и пока не смог поколебать «Штурм Грац»; они отстают всего на одно очко и через несколько недель сыграют с ЛАСКом, занимающим третье место. «Аякс» находится в тяжелом положении в Нидерландах: сейчас они находятся в одном очке от зоны вылета, и им предстоит серьезный матч против ПСВ, занявшего первое место. Добавьте сюда типично интересные титульные гонки в Швейцарии и Бельгии, и вас ждет весьма интересный октябрь.

    Женские европейские матчи

    – 6 октября: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (женская Суперлига)
    — 8 октября: «Манчестер Сити» — «Челси» (женская Суперлига)
    — 10 и 18 октября: «Вольфсбург» — «Париж» (квалификация Лиги чемпионов)
    — 10 и 18 октября: «Манчестер Юнайтед» –«ПСЖ» (квалификация Лиги чемпионов)
    — 14 октября: «Бавария Мюнхен» — «Айнтрахт Франкфурт» (Фрауэн-Бундеслига)

    Поскольку женский чемпионат мира (и, по крайней мере, несколько недель восстановления после него) уже позади, женский клубный сезон уже в самом разгаре, и мы получили нескольких неожиданных результатов: «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией», «Барселона» забила всего четыре гола в двух матчах — это только навскидку.

    Октябрь подарит нам пару важных матчей между большой четверкой Англии, а франкфуртскому «Айнтрахту» даст самую насыщенную неделю (ну ладно, девять дней), которую только можно вообразить.

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»

    10 и 18 октября «Айнтрахт» сыграет с пражской «Спартой» в квалификации Лиги чемпионов, а в промежутке они сыграют с действующими чемпионами Германии. «Айнтрахт» выиграл семь Фрауен-Бундеслиг и четыре Лиги чемпионов как ЖФК «Франкфурт», но прозябал в Европе с 2016 года. Здесь открываются большие возможности.

    10 и 18 октября также подарят нам пару матчей известных брендов. «Манчестер Юнайтед» придется превзойти могучий «ПСЖ», чтобы пройти в свой первый групповой этап Лиги чемпионов, а «Вольфсбургу», занявшему второе место в Лиге чемпионов 2023 года, придется победить лидирующую команду чемпионата Франции (и команду, которая выбила «Арсенал» в прошлом месяце), ФК «Париж».

    Мужские международные матчи

    – 12 октября: Испания — Шотландия (квалификация Евро)
    — 13 октября: Нидерланды — Франция (квалификация Евро)
    — 14 октября: Дания — Казахстан (квалификация Евро)
    — 15 октября: Гаити — Ямайка (Лига наций КОНКАКАФ)
    — 17 октября: Англия — Италия (квалификация Евро)

    Мы не будем здесь учитывать товарищеские матчи сборной США — против Германии 14 октября и против Ганы 17 октября — потому что вы уже знаете, что их стоит посмотреть. Вместо этого давайте посмотрим на соревнования, которым уделяется основное внимание в рамках международного перерыва.

    Самое крупное, конечно, это квалификация Евро-2024. Двое лучших из 10 групп автоматически пройдут квалификацию, а мы уже приближаемся к середине отборочного турнира.

    Казахстан — Северная Ирландия

    Есть несколько довольно интересных битв за второе место в группе B (Нидерланды и Греция набрали по девять очков), группе C (Италия, Украина и Северная Македония набрали по семь очков) и группе E (Чехия идет вровень с Молдовой?), а также совершенно плотная группа Н из шести команд,где Словения и Дания набрали по 13 очков, а Финляндия и Казахстан — по 12.

    14 и 17 октября будут важными для группы H, но у нас также есть несколько довольно крупных матчей с топовыми командами — Нидерландам не помешала бы победа над Францией, а Италии было бы полезно обыграть Англию на стадионе Уэмбли. как они это сделали пару лет назад.

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