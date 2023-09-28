Кризис в «Аяксе». Амстердамский клуб проваливает старт нового сезона

«Последний Герой» (Expeditie Robinson) — это реалити-шоу, которое проводится в Нидерландах на протяжении последних 23 лет, участники которого оказываются в отдаленной части мира и вынуждены «выживать».

В 2021 году в сериале появился Ян ван Халст. Бывший футболист со скромной карьерой за плечами, он с тех пор зарекомендовал себя в качестве аналитика матчей на голландском телеканале Ziggo Sport, одновременно управляя бизнесом, обучающим развитию лидерских качеств.

Хотя он получил опыт административной работы в футболе в «Твенте», было неожиданностью, когда в конце мая Ван Халст был добавлен в наблюдательный совет «Аякса», который был реформирован всего двумя месяцами ранее.

В начале сентября стало еще большим сюрпризом, что он стал временным исполнительным директором амстердамского клуба.

Бывший полузащитник Ван Халст не входит в число самых известных имен «Аякса». За три года, с 1999 по 2002 год, он сыграл за клуб всего несколько матчей. Тем не менее, теперь он стал одновременно выразителем и, возможно, символом острых проблем, существующих в клубе, который, похоже, переживает самый интенсивный кризис идентичности.

В воскресенье, 24 сентября, разочарование и гнев, которые кипели месяцами, наконец выплеснулись наружу. «Фейеноорд» был гостем на «Йохан Кройф Арене» в рамках «Де Классикер» — крупнейшего матча голландского футбола, который и в лучшие времена проходит непросто. «Аякс», начавший день в опасной близости от зоны вылета Эредивизи, спустя девять минут проигрывал со счетом 0:1. Девять минут спустя счёт удвоился, а незадолго до перерыва стал 0:3.

Настроение уже было плохим из-за протестов фанатов против правления, в состав которого до своего повышения Ван Халст некоторое время входил. Первоначально это включало просто вывешивание баннеров и скандирование, но вскоре во втором тайме на поле стали бросать предметы (в том числе фейерверки), что поставило под угрозу безопасность игроков.

Команды были удалены с поля, а матч прерван. После этого полиции пришлось разогнать пытавшихся вернуться на стадион фанатов, при этом стеклянные двери были разбиты вдребезги.

Пока снаружи царил хаос, Ван Халст появился в пресс-зале стадиона сразу после кризисной встречи с другими руководителями клуба.

Проблема в том, что 54-летний специалист не контролирует стратегию «Аякса». Как написал на следующий день голландский журналист Сьерд Моссу для голландской газеты Algemeen Dagblad: «На данный момент в клубе никто не является главным боссом — и в то же время каждый им немножко является».

В мишенях для выплеска своего разочарования у болельщиков «Аякса» нет недостатка, но главным среди них был Свен Мислинтат.

Немецкий спортивный директор, как и Ван Халст, был назначен на свою должность только в мае после восстановления своей репутации в «Штутгарте». Хотя Мислинтату приписывают помощь в создании великой дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа, он покинул «Арсенал» в 2019 году после двух лет работы с довольно невпечатляющей трансферной статистикой. Его назначение также вызвало недоумение у некоторых соперников «Аякса», которые были удивлены тем, что клуб решил нанять человека, известного своим вспыльчивым темпераментом.

Свен Мислинтат globallookpress.com

В условиях хаоса, царившего на поле и на трибунах в матче против «Фейеноорда», «Аяксу» пришлось действовать, и менее чем через пять месяцев работы время Мислинтата в Амстердаме подошло к концу.

Хотя в заявлении на сайте клуба изначально говорилось, что расставание прошло по обоюдному согласию, позже это предложение было удалено.

«Теперь в интересах клуба как можно быстрее вернуть команду в конкурентную борьбу совместными усилиями», — с некоторым оптимизмом заявлял Ван Халст.

Еще одна голландская газета De Telegraaf сообщила несколькими днями ранее, что после того, как «Аякс» набрал всего пять очков в четырех матчах Эредивизи, Мислинтат вошел в раздевалку основной команды, угрожая на глазах у игроков уволить Мориса Стейна, тренера, которого он помог назначить.

Стейн не присутствовал во время этой предполагаемой тирады, против которой выступили некоторые игроки.

Свен Мислинтат и Морис Стейн globallookpress.com

Однако были и другие причины, по которым позиция Мислинтата быстро стала несостоятельной. Расследование его трансферной деятельности началось 20 сентября после того, как летом легендарный Марко ван Бастен предположил, что клуб не похож на «Аякс». «Это больше похоже на "Амстердам" (просуществовавший всего 10 лет клуб, расформированный в 1982 году из-за финансовых проблем — прим. ред.)», — предположил он.

После того, как в прошлом сезоне «Аякс» финишировал третьим с разницей в шесть очков и не квалифицировался в Лигу чемпионов, дыра в бюджете амстердамцев означала, что клубу пришлось сначала продавать игроков, чтобы получить средства для новых трансферов.

Всего Мислинтат курировал сделки по 24 игрокам: 11 продаж и 13 подписаний. Несколько ключевых сделок потребовали время для завершения. В то время как Юрриен Тимбер и Калвин Бэсси были проданы в начале лета в «Арсенал» и «Фулхэм» соответственно, Эдсон Альварес и Мохаммед Кудус согласовали условия с «Вест Хэмом» только на заключительной стадии трансферного окна.

В общей сложности Мислинтат собрал 160 миллионов евро, при этом опытные Дэви Клаассен и Душан Тадич также ушли в качестве свободных агентов. Мислинтат потратит почти половину этой суммы на новичков, которые еще не зарекомендовали себя на самом высоком уровне. Половина этих трат на самом деле пришлась на трех игроков из вторых дивизионов иностранных лиг, в том числе на Чубу Акпома из «Мидлсбро», которого клуб Чемпионшипа пытался продать уже 12 месяцев и который испытывал проблемы с тем, чтобы найти новую команду.

Все лето Мислинтата критиковали за его трансферную стратегию. Он, например, потратил 8 миллионов евро на Дианта Рамая, 21-летнего вратаря франкфуртского «Айнтрахта», чей опыт в Бундеслиге за последние два сезона составил всего две игры.

Казалось, что Рамай получит свой шанс в основном составе «Аякса» после того, как предполагаемый основной вратарь Джеронимо Рулли получил травму вскоре после его прибытия, но вместо этого Стейн выбрал Джея Гортера, которого планировали отправить в аренду и который провел вторую половину прошлого сезона, борясь за игровое время в «Абердине», в шотландской Премьер-лиге.

Плохой старт «Аякса» в новой кампании усилил разговоры вокруг работы Мислинтата. В середине сентября голландская телекомпания NOS сообщила, что изучала один из шагов Мислинтата в последние часы трансферного окна, когда он санкционировал сделку на 8 миллионов евро за хорватского левого защитника Борну Сосу из его бывшего клуба «Штутгарт».

Борна Соса globallookpress.com

Эта сделка, по данным NOS, прошла через офис немецкого агентства, владеющего акциями частной компании, основанной Мислинтатом четыре года назад.

Утверждается, что акции Matchmetrics GmbH, коммерческой системы данных для поиска игроков, изначально были разделены поровну между четырьмя инвесторами, но через пять недель после назначения Мислинтата в «Аякс» он стал крупнейшим акционером с 35 процентами.

После того, как кредит в размере 161 000 евро был конвертирован в три процента акций, агенты Артур Бек и Керим Керит стали прямыми деловыми партнерами Мислинтата, который пожимал им руки, пописывая Сосу.

В заявлении «Аякса» говорится, что клуб «уже знал» о доле Мислинтата в Matchmetrics, добавив, что «в свое время это было учтено в контракте», но он не знал о покупке агентством акций Matchmetrics.

Амстердамцы начали собственное расследование по этому поводу, но в заявлении, подтверждающем увольнение Мислинтата, настаивается на том, что решение о его увольнении «не связано» с этим расследованием.

Хотя Мислинтат ушел из «Аякса», и может показаться, что клуб достиг дна, остается ощущение, что ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше.

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Теперь фокус внимания переключился на фигуры, которые привели Мислинтата в клуб. Особое давление приходится на недавно созданный наблюдательный совет, у которого в настоящее время нет генерального менеджера, которому можно было бы отчитываться в отсутствие Эдвина ван дер Сара, оставившего свой пост прошлым летом и в настоящее время выздоравливающего после кровоизлияния в мозг, перенесенного во время отдыха в Хорватии в июле.

Алекс Крус должен заменить Ван дер Сара, но только в марте. Крез имеет собственные связи с агентским бизнесом, поскольку является соучредителем SEG, одной из крупнейших компаний такого рода в Европе, хотя он ушел из нее в 2018 году.

На данный момент Стейну удалось избежать шквала критики, поскольку его считают симптомом проблем «Аякса», а не причиной. «Стейн — хороший тренер, — сказал Тон, болельщик "Аякса", который не хотел, чтобы его фамилия упоминалась, — но он не привык работать на высшем уровне. Давление тут сохраняется не только во время каждой игры, но и в течение всей недели».

«Вы не можете его винить, потому что другой тренер ушел, и через две недели он был назначен. Все спрашивали: "Он подходящий тренер для 'Аякса'?" Я не думаю, что он правильный тренер, но я не могу винить его за игроков, с которыми ему приходится работать. Это работа (спортивного) директора».

В среду, 27 сентября, он возглавил команду. которая завершила оставшиеся полчаса игры с «Фейеноордом», поскольку голландский закон предусматривает, что этот матч должен был быть завершен в течение 72 часов с момента его остановки — что совсем не обрадовало ФК «Волендам», который должен был встретиться с «Аяксом» в среду вечером и высоко оценивал свои шансы против находящегося не в лучшем состоянии соперника.

Тем временем «Фейеноорд» переживал, что то, что должно было стать одной из их самых запоминающихся побед, было омрачено воскресными сценами. Были также опасения по поводу прецедента, который может быть создан для нечестного поведения болельщиков, если каким-то образом «Аяксу» удалось бы спасти матч за оставшиеся полчаса доигровки. (Амстердамцы в итоге проиграли со счетом 0:4 — прим. ред.)

В такие моменты «Аякс» обычно обращается к прошлому за ответами, а бывший игрок Рафаэль ван дер Ваарт считает, что Луи ван Галу пора вернуться в клуб.

Ван дер Ваарт говорит, что недавно он обедал с Ван Галом, который якобы «жаждал» еще одного шанса в «Аяксе», где он сделал себе имя в качестве тренера.

Публично Ван Гал в недавнем прошлом рассказал другую историю, указав, что он не заинтересован в работе в «Аяксе» из-за собственных проблем со здоровьем.

Марк Овермарс globallookpress.com

Огромные административные проблемы «Аякса» начались еще в феврале 2022 года, когда Марк Овермарс покинул пост футбольного директора после расследования СМИ, которое выявило «серию неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам», согласно официальному заявлению «Аякса».

В этом вакууме технические директоры Джерри Хамстра и Клаас Ян Хунтелаар стали частью команды, отвечающей за трансферную политику клуба. Хамстра ушел в апреле после провала нескольких трансферов, включая сделку по аргентинцу Лукасу Окампосу в качестве замены Антони, направляющемуся в «Манчестер Юнайтед». Арендный договор с нападающим был расторгнут досрочно, чтобы не активировать возможность покупки.

Ван дер Сар был загнан в угол болельщиками при попытке покинуть «Йохан Кройф Арену» после предыдущего поражения от «Фейеноорда» в марте. Болельщики выразили свое разочарование по поводу очевидного упадка клуба тогдашнему генеральному директору и потребовали, чтобы он вернул Овермарса.

«Когда Овермарс был техническим директором и Ван дер Сар работал с ним вместе, у них была сильная команда, они покупали хороших игроков, а также продавали их за большие деньги», — сказал болельщик «Аякса» Тон. «У них был хороший баланс в финансовом отношении. С тех пор, как он ушел, все катится вниз, все ниже и ниже. Нет никого достаточно сильного, чтобы принимать решения».

Однако вскоре стало ясно, что Овермарс не оставил после себя никакой рабочей структуры Вместо того, чтобы использовать надлежащий скаутинг и базы данных, чтобы следить за игроками, Овермарс проводил большую работу через WhatsApp, используя свое имя и известность как бывшего игрока, чтобы открывать двери, а не гарантировать, что эти каналы будут открыты и для других в «Аяксе».

Мислинтат должен был привнести новое мышление, основанное на работе с данными, в клуб, где процветал более традиционный подход. В прошлом году главным спортивным директором клуба был назначен Мауриц Хендрикс — совершенно новая, но довольно туманная роль.

Хотя опыт Хендрикса связан с хоккеем на траве, а не с футболом, более традиционно мыслящие люди также ставили под сомнение назначение недавно нанятой Воссе де Буде на должность главы клуба по спортивной науке и анализу данных.

Среди всего этого бардака есть проблески оптимизма. Даже некоторые соперники «Аякса» признают, что их команда обладает необходимыми качествами, чтобы выиграть титул чемпиона Голландии в четвертый раз за шесть лет — например, фонд заработной платы клуба значительно выше, чем у «Фейеноорда». Как только культура клуба будет восстановлена, футбол сможет позаботиться о себе сам.

За пределами поля новый наблюдательный совет, по крайней мере, признал, что у клуба есть административная проблема. При Овермарсе и Ван дер Саре всем правили футбольные люди, и имело значение только футбольное мышление.

Это было очевидно, поскольку эти футбольные люди неловко заерзали под ярким светом серьезных обвинений, не зная, как с ними справиться.

Это привело к тому, что «Аякс» запустил двухлетнюю программу подготовки талантов, в рамках которой бывшие игроки будут проводить время, работая в различных отделах: от коммерческого до юридического, а также в средствах массовой информации.

Первой группой бывших игроков, принявших участие в программе, были Сим де Йонг, Даниэль де Риддер, Рикардо ван Рейн и Келли Зиман.

Потребуется время, чтобы тяжелая работа в рамках этой инициативы принесла плоды, но, по крайней мере, это начало.