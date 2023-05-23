Фанат Гвардиолы и любитель яркого футбола. Чем Арне Слот привлек «Тоттенхэм»?

В сезоне 2020/21, за год до того, как их менеджером стал Арне Слот, «Фейеноорд» финишировал с отставанием в 29 очков от чемпионского «Аякса». Они заняли пятое место, находясь в одинаковом количестве очков как от первого места в таблице, так и от вылетающей тройки, а футбол, который они показывали под руководством Дика Адвоката был очень скучным.

Два года спустя клуб из Роттердама стал чемпионом после домашней победы 21 мая над «Гоу Эхед Иглз», за два тура до финиша, поскольку он практически весь сезон лидировал в Эредивизи. В последний раз они проиграли матч чемпионата Нидерландов в сентябре, когда уступили «ПСВ Эйндховен» со счетом 3:4, пропустив гол в концовке.

Это было замечательное преображение, но, возможно, не только результаты, но и то как «Фейеноорд» выиграл этот титул, обеспечит спрос на Слота этим летом. Энергичный, атакующий, захватывающий футбол — отличительная черта его команд, но при этом они еще и побеждают. И побеждают часто. Только в одной Англии «Тоттенхэм», «Лидс», «Кристал Пэлас» и некоторые другие клубы будут искать нового главного тренера. Слот, вероятно, будет в большинстве шорт-листов.

Итак, на какого тренера они нацеливаются? Станет ли он очередным голландцем, приехавшим в Англию и приведшим в порядок находящийся в хаосе клуб Премьер-лиги? И кто вообще такой Арне Слот?

Арне Слот был медленным.

Как игрок Слот был вполне приличным полузащитником, и большую часть его матчей пришлась на второй дивизион чемпионата Голландии. Он был очень хорош технически, обычно играл в качестве атакующего полузащитника или плеймейкера, но, по словам его бывшего товарища по команде Эдвина де Граафа, он был «не слишком быстрым». Тренер Слот как-то сказал, что не выбрал бы Слота-игрока.

Это означало, что ему приходилось полагаться на окружающих партнеров по команде, чтобы они бегали вместо него. «Я был трудолюбивым, он был более техничным игроком», — говорит Де Граф, игравший вместе с ним в «Бреде».

Арне Слот в «Зволле» destentor.nl

Но его ограниченность как игрока помогли ему стать тренером, которым он является сегодня, потому что они улучшили его понимание того, как заставить команду функционировать как единое целое. Он был живым доказательством того, что игрок не может выполнять свою работу, если его коллега не делает свою.

Он всегда собирался стать тренером, перейдя из состава команды в тренерский штаб «Зволле» сразу после завершения карьеры.

«Вы можете видеть заранее, что некоторые игроки станут тренерами», — говорит де Грааф. «Я также играл с Альфредом Шредером (бывшим тренером "Аякса")… и теперь никого не удивляет, что и он и Слот оба тренеры».

«Он спрашивал тренера, почему они используют ту или иную тактику. А в раздевалке он говорил с командой (например) о том, как прессинговать или защищаться. Он спрашивал: "Почему мы делаем это именно так? Не лучше было бы сделать это вот таким образом?". Он делал предложения по тактике своим тренерам».

«Но он делал это хорошим способом, не дерзил: он спрашивал у тренера: "Что вы думаете об этом?". Он также очень быстро понимал, что пытаются сделать противники».

«В то время он уже использовал аналитический подход», — сказал в прошлом году Voetbal International Хенк тен Кате, который подписал Слота в «Бреду». «Он был занят тактикой и задавал вопросы на тренировках».

Стоит отметить, что это было не тогда, когда Слот был на закате своей карьеры и уже беспокоился о том, чем будет заниматься дальше. Слот и Тен Кате работали вместе в сезоне 2002/03, когда Слоту было 24 года. Он был одним из тех игроков, которые использовали свое время на поле в качестве длительного обучения перед тем моментом, когда он перейдет на бровку.

Слот повесил бутсы в 2013 году , завершив карьеру в «Зволле» и сразу же присоединился к молодежной академии клуба в качестве тренера.

Затем он провел три года в качестве тренера в «Камбюре», который только что получил повышение в Эредивизи, после чего он перешел в «АЗ Алкмар», чтобы стать помощником менеджера Джона ван ден Брома, которому было всего 39 лет, когда он устроился на эту работу. «Мы всегда искали молодых, новых тренеров», — говорит Ван ден Бром. «Он был интересным тренером, потому что хотел развиваться».

Именно в эти годы Слот понял, в какой футбол он хочет играть, чему способствовала серия сформировавших его отношений с другими тренерами.

Арне Слот в АЗ globallookpress.com

В «Алкмаре» были Ван ден Бром и Паскаль Янсен (теперь главный тренер АЗ), а в «Камбюре» он тесно сотрудничал с Марселом Кейзером, который впоследствии возглавил «Аякс» и лиссабонский «Спортинг». Он также делился идеями с Пепом Линдерсом, ныне помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле», и вместе с группой других тренеров создал индивидуальную базу данных игроков. В то время доступных им ресурсов с данными было недостаточно много, поэтому они создали свои собственные.

«Что мне понравилось, так это то, что он всегда мыслил агрессивно», — говорит Ван ден Бром, прежде чем упомянуть то, что всплывает снова и снова, когда вы говорите с кем-то о Слоте.

«(Его внимание было сосредоточено на том), как мы можем объяснить игрокам — как именно мы хотим играть? Мы всегда искали разные идеи».

Для тренера нормально иметь идеи, но они должны быть четко переданы игрокам. Самое лучшее качество Слота, на котором он делает серьезный акцент (а он считает, что только 60 процентов — это идея, а 40 процентов — то, насколько ясно вы ее объясняете), — это его способность общаться с людьми. Его идеи проецируются на поле, потому что его мысли ясны, а слова тщательно подобраны.

Так что же это за идеи?

«Они очень атакующие, очень агрессивные, с большим количеством прессинга», — говорит Мартейн Краббендам, журналист Voetbal International, освещавший «Фейеноорд» Слота. «Высокая интенсивность, много энергии, и это можно делать только в том случае, если игроки в хорошей форме».

«Он всегда хочет играть в атакующий футбол, он всегда хочет владеть мячом, ему всегда нужна хорошее начало атаки от вратаря, чтобы найти свободное пространство и свободных игроков в полузащите. Не секрет, что он без ума от Гвардиолы — он тому пример».

Ван ден Бром добавляет: «Мы использовали много видео с "Манчестер Сити" и "Баварией" — он был без ума от Пепа. Как его команды создают пространство, как они атакуют».

Имя Гвардиолы постоянно всплывает, но Слот также черпает вдохновение у множества других тренеров: Марсело Бьелсы, Хорхе Сампаоли, Юргена Клоппа, Лучано Спалетти, Микеля Артеты. У всех свои идеи, и у него тоже, но их всех объединяет их интенсивность.

Арне Слот globallookpress.com

Прежде чем стать тренером «Бреды», Де Грааф провел неделю со Слотом в «Фейеноорде», наблюдая за тем, как тот работает. «Каждая сессия проходит с высокой интенсивностью», — говорит он. «Каждая силовая тренировка, пасовое упражнение или игра пять на пять — все с серьезным намерением и все с идеей».

«Каждый игрок точно знает, чего он хочет от них. У него хорошо получается объяснять, почему они делают те или иные упражнения. Он максимально честен, поэтому игрокам он очень нравится».

Слот считает, что его команды должны быть интенсивными, потому что это, по сути, дает им два пути к победе: если качество их игры ниже, чем у их противников, или у них неудачный день, они могут выиграть, перебегав оппонента и больше вкалывая, чем он.

Нужно признать проблемы с физическим состоянием, которые сопровождают такой интенсивный стиль не только игры, но и тренировок. Слот старается минимизировать эти проблемы — он тесно сотрудничает со своими командами по сбору данных и фитнесу: когда ему говорят, что показатели игрока падают или он находится в «красной зоне», он снижает нагрузку.

Контратаки должны быть быстрыми, а пасы должны быть наверняка. Слот любит работать с более молодыми игроками, которые хотят учиться. «Если у вас молодая команда, то как тренер вы можете показать ребятам видео с игрой в нужном вам стиле», — сказал он несколько лет назад.

Например, когда Тайрелл Маласия ушел прошлым летом в «Манчестер Юнайтед», он решил заменить его на позиции левого защитника 20-летним игроком молодежной команды Куилиндши Хартманом. Когда ему понадобился центральный полузащитник, он взял 22-летнего Матса Виффера из «Эксельсиор Роттердам» из второго дивизиона Нидерландов. Оба впоследствии были вызваны в сборную Нидерландов. Большинству ключевых игроков в этом сезоне 24 года и меньше — в составе только трое полевых игроков старше 25 лет.

Его внимание сосредоточено на коллективе. Он считает, что командная игра заставляет отдельного игрока выглядеть хорошо.

Прежде всего, приоритет отдается зрелищному футболу. Цель состоит не в том, чтобы победить любой ценой, а в том, чтобы обеспечить захватывающий и выигрышный футбол. Voetbal International писал: «Он считает, что особый футбол запоминается больше, чем трофей, выигранный со скучным и невдохновляющим футболом».

Арне Слот globallookpress.com

Игроки, похоже, обожают Слота.

Голландская газета AD недавно спросила Уссаму Идрисси, который был ключевой фигурой в командах Слота как в АЗ, так и в «Фейеноорде», какое место занимает Слот среди тренеров, под руководством которых он играл. «Для меня он лучший», — сказал марокканский вингер. «Он может развивать игроков и заставлять команды играть в веселый футбол».

Когда было указано, что он также играл под руководством Хулена Лопетеги, Эрве Ренара и парня по имени Эрик тен Хаг, Идрисси повторил: «Слот был лучшим».

Вам не составит труда найти других игроков, которые могут дать ему столь же хвалебную оценку. «Он один из лучших тренеров, которых я когда-либо видел», — сказал Алиреза Джаханбахш, иранский форвард, который в настоящее время играет под руководством Слота в «Фейеноорде». «С точки зрения футбола, даже лучший. На данный момент он лучший в Нидерландах».

Форвард «Арсенала» Рейсс Нельсон прошлый сезон провел в аренде в «Фейеноорде», став игроком основы во второй половине кампании. «Арне Слот — отличный тренер», — сказал он в подкасте Colney Carpool. «Он действительно заставил меня войти в ритм. Он давал мне много возможностей для игры, и я преуспел».

«Очень жаль», — сказал Майрон Боаду вскоре после того, как Слот покинул «АЗ Алкмар». «Арне — фантастический человек и фантастический тренер, который действительно позволил нам играть в футбол в стиле "Манчестер Сити" или "Барселоны" в наши лучшие дни».

«Он максимально честен, поэтому он очень нравится игрокам», — говорит Де Грааф.

Однако Слот получил поддержку этих игроков не просто потому, что был прямолинеен. Он нравится игрокам, потому что они выигрывают под его началом. Но, возможно, более вероятно, что они следуют за ним, потому что большая часть того, что он говорит им, сбывается.

«Перед игрой с "Марселем" в Лиге конференций в прошлом сезоне на тренировке он сказал своим полузащитникам, чтобы они делали длинные забросы верхом вингерам», — объясняет Краббендам. «Полузащитник Оркун Кёкчю так устал от этого , что спросил: "Почему мы должны продолжать играть длинными пасами?". Слот сказал, что объяснит позже».

«Спустя 20 минут матча "Фейеноорд" вел со счетом 2:0, и оба гола были забиты после дальних забросов за спину обороне "Марселя". Он знал, что это слабость "Марселя". Если вы поговорите с игроками "Фейеноорда" — и неважно, с какими игроками — они скажут вам, что все, что говорит этот тренер, происходит. Это замечательно. Они слепо доверяют ему, потому что то, что он говорит, сбывается».

Арне Слот globallookpress.com

Он не сторонник жесткой линии поведения и не приверженец строгой дисциплины. Он делает упор на позитив. Когда его видеоаналитики собирают подборки клипов для просмотра игроками, позволяя им тщательно изучить свои выступления, он просит добавлять в них побольше положительных моментов. В частности, последний эпизод всегда положительный, поэтому игроки покидают сессию с хорошим настроением.

Возможно, игроком, который больше всего выиграл от пребывания Слота в «Фейеноорде», был Кёкчю, который является воспитанником академии клуба.

Кёкчю, ранее считавшийся талантливым, но не слишком выдающимся плеймейкером, вернулся с Евро-2020, где выступал в составе сборной Турции, и обнаружил, что все изменилось. Он больше не мог только творить на поле и позволять своим товарищам по команде делать за него всю беговую работу.

После первого официального матча Слота во главе «Фейенорда», игры Лиги конференций против косовской команды «Дрита», новый тренер сел рядом с Кёкчю во время полета домой и объяснил, что он ждет от него большего. Больше бега, больше давления, больше отработки в обороне. И это сработало.

После всего нескольких недель совместной работы Слот убедил Кёкчю, что ему необходимо значительно улучшить свое физическое состояние.

Кёкчю дружит с Маласией (они вместе прошли через молодежную команду «Фейеноорда») и наблюдал за физическим развитием защитника с тех пор, как он начал работать с тренером по физподготовке в Роттердаме. Кёкчю пошел к тому же тренеру и через несколько недель стал тем работящим игроком, которого требовал Слот.

«Если взглянуть на него сейчас, вы увидите современного полузащитника», — говорит Краббендам.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, взгляните на эту карту касаний Кёкчю в победном первом матче «Фейеноорда» с «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы в апреле. Концентрация в центре, но очень мало участков поля, которые он не покрывал.

Карта касаний Кёлчю theathletic.com

Приостановка футбола, вызванная COVID-19, породила множество «а что, если», но у Слота из было больше, чем у остальных.

В его первый сезон в качестве главного тренера «АЗ Алкмара» они уже обыграли «Фейеноорд» и ПСВ на выезде со счетом 3:0 и 4:0 соответственно, прежде чем победа над «Аяксом» со счетом 2:0 в марте 2020 года позволила им сравняться по очкам с амстердамскими гигантами на вершине таблицы Эредивизи. Оставалось еще девять игр, но у «АЗ» был хороший импульс.

Спустя неделю сезон был приостановлен из-за пандемии. Кампания была полностью отменена в апреле, и шанс выиграть третий титул в истории «АЗ» был упущен.

Следующий сезон они начали в том же стиле, не проигрывая до начала декабря. Потом все закончилось довольно резко.

«Фейеноорд» объявил, что главный тренер Дик Адвокат уйдет по окончании сезона. Слот был очевидной заменой, но несколько дней спустя правление «Алкмара» узнало о переговорах между Слотом и роттердамским клубом и немедленно уволило его. Он явно был готов к повышению, но покинуть клуб пришлось далеко не так, как он планировал.

«Всегда хочется выйти через парадную дверь», — говорит Ван ден Бром. «Получилось нехорошо и для Арне, и для клуба».

Все последующие месяцы он провел, играя в гольф и планируя переезд.

И эти планы сработали. Улучшение футбола и результатов «Фейеноорда» было почти мгновенным, он переместился с пятой позиции на третье место, забив больше голов, пропустив меньше и выиграв больше игр. Они также вышли в финал Лиги конференций Европы, где проиграли «Роме». Слот получил награду Ринуса Михелса как лучший тренер Эредивизи.

Прогресс «Фейеонорда» при Стаме, Адвокате и Слоте theathletic.com

Если вы хотите количественно оценить улучшение «Фейеноорда» под руководством Слота, рассмотрите индекс футбольной силы FiveThirtyEight (см. выше), который использует базовые показатели для расчета атакующей и оборонительной силы команды. Приход Слота в клуб совпал с неуклонным подъемом в рейтинге. Сейчас у них 76,6 балла, 21-е место в мировом футболе. Неплохо для клуба Эредивизи.

Но вот, пожалуй, самое убедительное доказательство того, что в Слоте есть что-то особенное.

Летом после того первого сезона его команда «Фейеноорд» была разобрана по частям. Лучший бомбардир Луис Синистерра был продан в «Лидс». Маласия перешел в «Юнайтед». Маркос Сенеси в «Борнмут». Срок аренды Нельсона закончился, и он вернулся в «Арсенал». Полузащитник Фредрик Эурснес перешел в «Бенфику». Гус Тиль (бывший в аренде в «Фейеноорде») перешел в ПСВ. Все четыре игрока, забившие в предыдущем сезоне двузначные числа голов, ушли.

Из команды, которая вышла в финал Лиги конференций меньше года назад, в клубе осталось только четверо.

И все же «Фейеноорд» прибавил. Кёкчю и еще несколько человек остались, но пришел Сантьяго Хименес, ставший их лучшим бомбардиром. Словацкий защитник Давид Ханцко прибыл из пражской «Спарты» и блистает. Идрисси, сыгравший главную роль в «Алкмаре» Слота был спасен из «Севильи» арендой. Виффер и Хартман, по сути, появились из ниоткуда и теперь являются полноправными игроками сборной.

Они заняли первое место в Эредвизи незадолго до перерыва на чемпионат мира и с тех пор не уступали его.

Теперь они чемпионы. Несмотря на то, что «Фейеноорд» является одним из «большой тройки» голландских клубов, наряду с «Аяксом» и ПСВ, недавнее количество трофеев у команды относительно скромное. До этого сезона они выиграли Эредивизи только один раз с начала века, поэтому этот успех нельзя недооценивать.

Арне Слот globallookpress.com

Что дальше для Арне Слота?

Это еще предстоит решить, но любой клуб, которому нужен молодой, дальновидный тренер, который отдает предпочтение быстрому, интенсивному, атакующему футболу, будет глупцом, если не обратит на голландца внимание.