Футбольный саботажник. Как Мендилибар спас «Севилью» от вылета из Ла Лиги и вышел в полуфинал Лиги Европы

Спустя 18 днейизбавилась от этого специалиста, который, казалось, намеревался затащить их во второй дивизион, как будто он был каким-то странным двойным агентом.

Затем, ко всеобщему удивлению, они заменили очевидного двойного агента саботажником. Очень успешным диверсантом, который творит маленькие чудеса.

Его зовут Хосе Луис Мендилибар — худощавый, потрепанный, иногда очень грозный баск, который ненавидит современные футбольные технологии, ненавидит современный футбольный жаргон и открыто насмехается над тренерами, которые думают, что мяч нужно прогнать через 15 или 20 передач, прежде чем можно будет организовать атаку.

Да, это тот самый Мендилибар, который творил чудо за чудом, чтобы удерживать «Эйбар» в высшем дивизионе сезон за сезоном, несмотря на то, что в городе проживает всего 27 000 жителей, стадион вмещает всего 6 000 человек, а бюджет клуба ничтожен по сравнению со всеми остальными в Ла Лиге.

С тех пор, как Мендилибар возглавил «Севилью», команда совершила еще больше его «почти чудес». Игравшие со свинцовыми ногами и полным отсутствием как веры в себя, так и соревновательной агрессии «рохибланкос» внезапно стали похожи на футбольных «Робокопов».

Хорхе Сампаоли и Хосе Луис Мендилибар globallookpress.com

Будучи непобедимыми в шести матчах, они выбили из Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» ( победитель турнира в 2017 году и занявший второе место в 2021 году), обыграли на выезде «Валенсию» (самого опасного соперника в битве за выживание) и победили «Вильярреал» (чемпион Лиги Европы 2021 года).

Мендилибар каким-то образом справляется с потоком травм и дисквалификаций. Кроме того, он возглавил команду как раз тогда, когда весь город Севилья устраивает безостановочную трехнедельную гедонистическую вечеринку (включающую пасхальную неделю, а затем традиционную Севильскую ярмарку, которой уже 177 лет).

Унаследовав команду, которая выглядела удрученной, смирившейся с поражением и вела себя так, будто вылет в низшую лигу станет благословенным облегчением, он заставил ее ощетиниться агрессией и заявить «вы нас не обыграете», он заставил ее легко забивать, он сделал ее игру привлекательной для просмотра и, благослови его, он спас «Севилью» от вылета.

По общему признанию, они еще не находятся в безопасности с арифметической точки зрения, но теперь у них есть достаточный запас очков, чтобы те клубы ниже «Севильи» не могли просто догнать ее, одержав пару неожиданных побед, чтобы догнать их. А с настроем, с которым играет «Севилья» Мендилибара, можно ожидать, что у них будет хороший урожай очков между настоящим моментом и концом сезона.

Более того, они встретятся с «Ювентусом» в полуфинале Лиги Европы, чтобы попытаться победить в своем любимом соревновании (они выиграли его шесть раз за 14 лет), что вернет их обратно в Лигу чемпионов в следующем сезоне, принося огромный и очень нужный доход, в то же время значительно упрощая привлечение игроков, в которых их команда все еще отчаянно нуждается на предстоящем летнем трансферном рынке.

Новый тренер «Севильи» — саботажник не из-за возможного сходства с саморазрушением, которое решения Сампаоли приносили команде. Это описание сообщает о презрении Мендилибара почти ко всему современному в футболе. Отношения, терминология, технологии и эфемерная мода на тех, кто имеет множество значков и квалификаций, но не имеет реального опыта.

Он родился в маленьком городке Залдибар (население 3000 человек) в Стране Басков, который находится примерно в часе неспешной езды от французской границы. А знаете ли вы, что это страна, откуда произошло слово «саботажник»?

Когда в конце 19 века промышленная революция была в самом разгаре, французские рабочие в деревянных ботинках (или сабо) иногда врывались на фабрики и громили этой тяжелой обувью новые станки, которые лишали их работы, массово штампуя детали. Термин прижился.

Мендилибар и Эрик Тен Хаг

Так почему же Мендилибар — современный футбольный саботажник?

Не так давно в интервью испанскому тренеру и победителю чемпионата мира Висенте Дель Боске Мендилибар объяснил: «Я полная противоположность современному тренеру — вы не увидите, чтобы я ходил с планшетом, чтобы показывать видео или делать заметки».

«В наши дни легко почувствовать себя немного отставшим от прогресса. Вы выступаете, и люди в аудитории начинают задавать вам вопросы, которых вы не понимаете. Люди говорят об интервальных тренировках и тому подобных вещах, о которых я никогда в жизни не слышал, и я такой: О чем, черт возьми, ты говоришь? Это точно не футбол!»

«Моя философия как тренера не изменилась с тех пор, как я работал в низших лигах. Мне нравится, когда мои команды играют ближе к воротам соперника, чем к нашим. Когда играешь близко к своим воротам, рискуешь ошибиться и пропустить голы. Владение мячом только ради владения не имеет смысла».

«Я вижу тренеров с очень плохими игроками, пытающимися начинать строить атаку от обороны, потому что они думают, что это главное — может быть, если бы у меня была лучшая пара центральных защитников в мире, я бы тоже попробовал кое-что из этого. Но нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы просто вынести мяч, если этого требует ситуация. В футболе прямолинейность, как правило, лучше всего. Настоящий вызов заключается в том, чтобы попытаться все упростить».

Как терминологию, например?

«В прошлом все сводилось к контратаке, теперь это переименовано в "быстрые переходы" — вот в чем дело! И если вы не используете эту терминологию, люди думают, что вы застряли в прошлом».

Кое-что из вышесказанного, очевидно, из области «все уже не то, что раньше» — вечные стариковские жалобы. Однако в случае с Мендилибаром его ругань в адрес «модного», его пренебрежение к новым терминам и непоколебимая склонность к простоте приносят благословенное облегчение его игрокам. Сбитые с толку, взволнованные и все более несчастные при Сампаоли, они теперь получают простые, ясные инструкции и требования.

Более того, все они играют на тех позициях, где им легче всего принести пользу. Базовый подход? Старомодный? Да, но эффективно и популярно, судя по свидетельству немедленного возрождения «Севильи» при нем.

Тем не менее: одно в его поле деятельности никогда не менялось и никогда не изменится. Давление, от которого страдают почти все игроки и тренеры.

«Должен признаться, я очень нервничаю. Вы должны видеть меня перед игрой», — говорит Мендилибар. «Команда будет разминаться, а я буду расхаживать взад-вперед по раздевалке в полном стрессе. Я видел, как игроков рвало из-за предматчевого напряжения. Ветеранов и молодежь. Есть ребята, которым удается по-настоящему наслаждаться игрой, но многие из нас борются со стрессом».

Несмотря на это, лучшие игроки в покер узнают личность Мендилибара. Когда ставки высоки, он не боится идти ва-банк, если считает, что джекпот может быть его.

На «Олд Траффорд», проигрывая 0:2 и продержавшись час, когда казалось, что «Севилью» разорвут в клочья, этот смелый 62-летний специалист почуял, что у его команды может быть шанс, и в тот же момент он бросил в бой Хесуса Наваса, Сусо и Юссефа Эн Несири — все они отдыхали, готовясь к рубке с «Валенсией» по принципу «все или ничего», которая должна была быть три дня спустя. На 92-й минуте отставание 0:2 внезапно превратилось в 2:2.

На «Месталье» он также задействовал Ивана Ракитича, Маркао и Эрика Ламелу против «Валенсии» (все они, как он знал, должны были как следует пахать с первых минут в ответном матче против «Юнайтед»).

Мендилибар считает, что нужно выигрывать то, что находится перед вами и не задумываться о том, чтобы приберечь туза в рукаве на потом.

Затем, разгромив команду Эрика тен Хага со счетом 3:0 в ответном матче, в ночь огромных физических и эмоциональных затрат энергии, он всего три дня спустя, в воскресном домашнем матче против «Вильярреала», при счете 1:1, выпустил измученных Наваса, Лукаса Окампоса, Эн Несири и Ламелу со скамейки запасных — все, кроме одного, провели по 90 минут против команды Премьер-лиги.

Команда, которая демонстрировала свое недоумение, разочарование и презрение к своему последнему саморазрушительному тренеру, ответила победным голом на 94-й минуте (Эн Несири), который позволил оторваться от зоны вылета на восемь очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

Конечно, что ничто из этого не гарантирует, что «Севилья» заключит с Мендилибаром постоянный контракт по окончании сезона. Это просто футбол.

Так что, пока, садитесь в седло и наслаждайтесь поездкой.