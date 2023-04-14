Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграли вничью 2:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. В составе хозяев дубль оформил Марсель Забитцер (14‑я, 21‑я минуты). «Севилье» удалось сравнять счет в концовке, защитники Тайрелл Маласиа (84) и Гарри Магуайр (90+3) срезали мяч в свои ворота в двух эпизодах. В концовке встречи защитник манкунианцев Лисандро Мартинес покинул поле из‑за травмы ноги. Ответный матч команд пройдет 20 апреля в Севилье.

«МЮ» доминировал в первом тайме

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн впечатлен, насколько сильнее соперника выглядел манчестерский клуб в первом тайме.

«Первые 45 минут "Юнайтед" доминировал от первого до последнего свистка. "Севилья" плохо владела мячом, их четверо защитников редко удерживала линию, а и они почти не контролировали забегания "Юнайтед" из глубины. Однако и "Юнайтед" впечатлял.

Без Маркуса Рашфорда и Ваутом Вегхорстом, оставленным на скамейке запасных, это был шнас для Антони Марсьяля. Француз тоже был подвижен, часто опускаясь на более глубокие и широкие позиции, чтобы подкормить своих коллег, рвущихся вперед из полузащиты, часто без особого сопротивления.

На фланге Антони тоже время от времени был опасен, и на 15-й минуте он вынудил Буну сделать первый сейв, нанеся удар под ближнюю штангу, который голкипер "Севильи" отбил одной рукой. Однако вскоре после этого был забит первый гол. Давление "Юнайтед" на этом этапе было постоянным, и когда Бруну Фернандеш провел Забитцера через центр, австриец успел пробить высоко справа от Буну, несмотря на давление центрального защитника Маркао.

Для испанцев эта игра уже выглядела довольно зловеще. "Юнайтед" выглядел настроенным закончить противостояние за один матч и увеличил свое преимущество всего через семь минут. На этот раз построение атаки была более очевидным, так как Марсьялю разрешили протащить мяч со своей половины поля. Обойдя первого встречного защитника, Марсьяль был готов к рывку Забитцера, и передача вразрез была идеальной. На этот раз финиш был низом справа от вратаря.

За последующие 10 минут голов могло быть больше. Суматоха в чужой вратарской чуть не подарила Забитцеру 17-минутный хет-трик. Затем другой центральный полузащитник, Каземиро, дважды угрожал воротам, один раз заблокированным ударом и один раз ударом головой, после углового.

"Севилья" с трудом держалась в этот момент, но, наконец, на второй минуте добавленного времени и Де Хеа сделал сейв. Танги Ньянзу нанес мощный удар головой после подачи с углового, который вратарь "Юнайтед" парировал.

"Юнайтед", должно быть, чувствовал, что третий гол убьет противостояние, но после перерыва "Севилья" наконец нашла точку опоры, хотя бы с точки зрения владения мячом и территорией, если не моментов».

Прощай мечта «МЮ» о требле?

Автор The Guardian Дэвид Хитнер напоминает, что не только «горожане» в Манчестере еще могут попытаться выиграть три трофея в этом сезоне.

«Три трофея за сезон? Это обсуждается в синей половине Манчестера — элитный требл — а фанаты "Юнайтед" должны были думать о своей собственной версии достижения, поскольку они вели в матче с "Севильей" в два мяча, что намекало на шаг в полуфинал Лиги Европы. Кубок лиги уже в шкафу с трофеями, а полуфинал Кубка Англии с "Брайтоном" намечается через неделю.

И все же ночь, которая была такой многообещающей, с дублем Марселя Забитцера — самым большим результатом за его январскую аренду из мюнхенской "Баварии" — плюс прекрасной игрой Антони и Антони Марсьяля, которые вернулись в стартовый состав, закончилось довольно болезненным уколом. На самом деле их было несколько.

"Юнайтед" мог забить третий гол на 82-й минуте, когда вышедший на замену Ваут Вегхорст нашел место после удара пяткой Забитцера. Он мог бы пробить, но вместо этого решил вернуть мяч Тайреллу Маласии, и пас получился недостаточно близко к левой ноге крайнего защитника. Маласия в итоге пробил слишком поздно, его удар был заблокирован.

Это не казалось самой большой проблемой для "Юнайтед". До этого ей была травма Рафаэля Варана, из-за которой его пришлось заменить в перерыве. Или, может быть то, что Бруну Фернандеш получил желтую карточку, из-за которой он не сыграет в ответном матче. Тем не менее вечер "Юнайтед" вот-вот должен был испортиться, а Маласия стала катализатором на другом конце».

Автоголы и травмы доконали «МЮ»

Автор The Telegraph Иэн Уиттелл шокирован концовкой матча, в которой манкунианский клуб растерял все свое преимущество.

«Невзрачный сезон Гарри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" ухудшился еще больше, хоть и непреднамеренно, в четверг вечером, когда он отразилл удар "Севильи" на 91-й минуте в свои ворота, сравняв счет, что дало испанцам важное психологическое преимущество в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы с командой Эрика тен Хага.

Казалось, что два гола Марселя Забитцера в первом тайме позволят "Юнайтед" забыть об отсутствии травмированного Маркуса Рашфорда, но катастрофа разразится в последние шесть минут, а также, возможно, в лазарете "Юнайтед".

На 84-й минуте Тайрелл Маласия безнадежно недооценил пас вышедшему на замену у "Севильи" Хесусу Навасу, который, таким образом, получил пространство и время, чтобы сделать кросс, который отразился от защитника и Давида де Хеа и попал в сетку ворот.

Тен Хаг, возможно, уже сомневался в целесообразности тройной замены к тому времени, когда Лукас Окампос на 91-й минуте отправил великолепный кросс с правого фланга, а вышедший на замену Юссеф Эн-Несири, удар которого де Хеа заблокировал несколькими минутами ранее, выпрыгнул, чтобы отправить мяч головой мимо вратаря, рикошетом от Магуайра.

Потеря Лисандро Мартинеса, который был унесен двумя игроками "Севильи" с серьезной травмой лодыжки, усугубила то, что могло оказаться дорого обошедшимся вечером для тен Хаг, который был уже без Рашфорда и Люка Шоу, а также Рафаэля Варана, который был заменен в перерыве.

Эти травмы могут еще больше подорвать шансы "Юнайтед" на выход в полуфинал турнира и продолжить поразительную серию, когда их еврокубковая кампания заканчивался противостоянием с командой из Испании в каждом из последних пяти сезонов».

Марсьяль заполняет пустоту, оставленную травмой Рашфорда

Автор ESPN Роб Доусон приветствует возвращение французского полузащитника в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

«Это удар для Тен Хага, что Маркус Рашфорд некоторое время находится вне игры после того, как забил почти треть голов "Юнайтед" в этом сезоне, но это не будет совсем уж катастрофой, если Марсьяль сможет оставаться в форме.

Француз был хорош, когда играл — он просто не был доступен достаточное количество времени в сезоне. Его старт против "Севильи", где он провел вторую половину прошлого сезона в аренде, был лишь 10-й игрой в сезоне из-за травм. Кроме того, это был первый старт Марсьяля за три месяца.

Но Тен Хагу нравится, что приносит в игру Марсьяль, и в отсутствие Рашфорда тот показал, почему. Марсьяль участвовал в первом голе Забитцера, вернув мяч обратно в полузащиту из сложной ситуации справа, а затем организовал второй гол с идеально выверенным пасом через оборону "Севильи".

Марсьяль входит в сильнейший стартовый состав Тен Хага, и голландец сказал на этой неделе, что "Юнайтед" показывал свой лучший футбол, когда он был в хорошей форме и доступен. Это предвещает решающий отрезок сезона, во время которого Марсьялю, возможно, придется сыграть ключевую роль, пока Рашфорд выздоравливает.

Он был хорош против "Севильи", но самым большим плюсом было то, что он смог отыграть 60 минут и обойтись без повреждений. Игра Марсьяля была плюсом для Тен Хага, но два поздних гола "Севильи" свели на нет все положительные моменты».

Что будет дальше?

Автор The Athletic Крис Анка гадает, почему «МЮ» отдал инициативу во втором тайме, что привело к фиаско на последних минутах.

«Несмотря на весь ажиотаж первого тайма, во втором "Юнайтед" сдулся. Частично это произошло из-за того, что на часовой отметке трио игроков вышли на замену: Марсьяль, Фернандеш и Джейдон Санчо были заменены Ваутом Вегхорстом, Кристианом Эриксеном и Антони Элангой.

Частично это связано с давней проблемой, из-за которой "Юнайтед" не может адекватно контролировать темп игр. Их самых впечатляющих игроков в этот вечер лучше всего рассматривать как ускорителей, которые могут разогнать игру до определенного уровня, но не хотят замедлять ход игры за счет стабильного владения мячом.

Этому бешеному темпу не помогли замена Магуайра на Варана в перерыве, а затем неприятная травма Лисандро Мартинеса, из-за которой "Юнайтед" остался в меньшинстве. "Юнайтед" перешел от бодрой гонки за третьим или четвертым голом, к пропущенному автоголу сразу после 80-й минуты, прежде чем Магуайр непреднамеренно увидел, как мяч срикошетил от его головы, и "Севилья" сравняла счет.

В первый раз, когда "Юнайтед" встречался с "Севильей", Жозе Моуринью произнес слова "футбольное наследие". Есть более сложные причины, по которым "Юнайтед" вырвал неудачную ничью из пасти захватывающей победы, но есть что-то во встречах с "Севильей" в Лиге Европы, из-за чего все превращается в такой бардак.

Команда Хосе Луиса Мендилибара была не очень хороша, но им удалось сделать достаточно, чтобы вернуться в Испанию для хорошо подготовленного ответного матча».

Неудачник: Эрик тен Хаг

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «МЮ» попал во вторую категорию.

«Тренера "Юнайтед" подвели атоголы Маласии и Магуайра, но его чрезмерно осторожные замены сыграли большую роль в неудаче команды. У него не было другого выбора, кроме как убрать Варана, но он снял Фернандеша и Антони, поскольку у них были желтые карточки, и он опасался, что их могут удалить.

В частности, у Антони игра шла просто отлично, и, сняв его, он бросил спасательный жилет "Севилье", которая действительно изо всех сил пыталась справиться со скоростью и хитростью бразильца. И хотя Джейдон Санчо не блистал, Антони Эланга не сделал ничего примечательного за весь сезон, и его выход на поле также сыграл на руку "Севилье".

Стремление Тен Хага сделать все свои замены к 81-й минуте означало, что у него не осталось замен, когда Лисандро Мартинес получил тяжелую травму. Травму Мартинеса можно счесть случайным инцидентом, но Тен Хаг не учел вероятности каких-либо поздних происшествий и в результате был наказан. На следующей неделе "Юнайтед" может дорого заплатить за его плохое управление игрой».