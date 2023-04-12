Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»

Английский «Манчестер Сити» на своем поле победил мюнхенскую «Баварию» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Голы забили Родри (27‑я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (76). Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.

Для «Баварии» все могло сложиться хуже

Автор The Telegraph Сэм Уоллес удивляется тому, насколько беспомощной выглядела «Бавария» на «Этихаде».

«Лишь дважды в этом сезоне "Бавария" пропустила три мяча и оба раза забила пять в ответ. На следующей неделе противостояние продолжится в Мюнхене, когда обновленная "Бавария" Томаса Тухеля будет надеяться извлечь что-то из этого четвертьфинала Лиги чемпионов, но что именно, им и самим неясно. Команда Пепа Гвардиолы продолжает победную серию из восьми игр, но это не совсем точно описывает уровень, которого они достигли.

Это была еще одна выдающаяся победа "Сити" и группы игроков, которые находятся в ритме, который временами очень впечатляет. Лучшим игроком "Баварии", несомненно, был их вратарь Янн Зоммер, что говорит вам, насколько хуже все могло сложиться для них без этой уверенной, хотя иногда и эксцентричной, последней линии обороны. Трудно выбрать лучшего игрока "Сити" из Бернарду Силвы, забившего второй гол, Родри, который забил первый и Джека Грилиша, а также множества других.

В середине апреля требл вряд ли кажется невозможным для "Сити". Они должны сначала отправиться в Мюнхен в среду, чтобы разобраться с этим противостоянием, и есть подозрение, что игроки Тухеля не будут столь же неэффективны в атаке во второй раз подряд. Но даже в этом случае, последний гол Эрлинга Холанна за 14 минут до конца игры подвел черту под всем этим противостоянием. Тогда "Бавария" поняла, что все может стать намного хуже. Это был 45-й гол норвежца в сезоне, а к маю он наверняка разменяет полтинник.

Большой вечер и для Гвардиолы, матч против бывшего клуба и давнего соперника в лице Тухеля, который находится только на старте своей перестройки "Баварии", но раньше уже доставлял проблемы. У команды Тухеля еще есть время для камбэка, но все же было странно видеть "Баварию" в таком состоянии. Несмотря на все взлеты и падения, они редко так сильно уступают сопернику в больших играх. Лерой Зане, когда-то выигрывавший Премьер-лигу с "Сити", упустил стопроцентный момент после перерыва. Вышедшего на позднюю замену Жоао Канселу, отданного в аренду "Сити" и не пользующегося популярностью у Гвардиолы, решительно освистали».

«Бавария» упустила шанс переломить ход матча

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн считает, что мюнхенский клуб имел шанс изменить ход противостояния после первого тайма, но не воспользовался им.

«Не то чтобы "Сити" обязательно нуждался в трех головах, чтобы выиграть противостояние. Нет, это не так. Дело в том, что игроки Томаса Тухеля теперь знают, что им нужно что-то совершенно особенное, а не просто невероятное, чтобы продлить свое участие в этом розыгрыше турнира.

Гвардиола будет беспокоиться о колене Кевина де Брёйне. Бельгиец застрял своими шипами в газоне во втором тайме и, казалось, чрезмерно растянул его. Такого рода инциденты могут повредить связки.

Исключая это, вечер был идеален для "Сити". В начале матча им не хватало их обычной остроты и угрозы. "Бавария" была такой же собранной, структурированной и уверенной, как мы и ожидали. "Сити" не хватило динамизма, и они создали только один момент: Холанн получил пас от Джека Грилиша, чтобы выстрелить низом прямо в Янна Зоммера.

Вратарю "Баварии" предстоял очень напряженный вечер, но в этот момент не было никаких признаков этого. Действительно, на исходе получаса матча потребовался рикошет от пятки защитника, чтобы встряхнуть "Сити" и заставить их двигаться.

Молодой полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, вероятно, забил бы гол, если бы Рубен Диаш не заблокировал его удар. Это был важный момент. Через минуту или около того "Сити" уже вел в счете, когда Родри сместился к центру справа, прорвался в свободное пространство и нанес потрясающий удар левой ногой мимо капитана "Байера" Йозуа Киммиха и правой руки Зоммера прямо в верхний угол. Какой гол. Какой неожиданный бомбардир.

Это был гол, который, казалось, дал "Сити" заряд адреналина, и это повторилось, когда они в конце концов забили свой второй гол намного позже в игре. Но сейчас им помешала нога Зоммера, когда он отразил выстрел Илкая Гюндогана, лежа на земле. Это был превосходный сейв, и позже были и другие.

Но сначала наступил ответственный и решающий период игры. Бывший нападающий "Сити" Зане нанес дальний удар по воротам незадолго до перерыва и активно начал второй тайм, заставив Эдерсона трижды за семь минут отбил его. Каждый выстрел был мощным, и каждый легко мог попасть в цель. Если бы немцы забили, это противостояние могло качнуться в любую сторону».

«Сити» нацелился на требл

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что «горожане» еще могут попытаться выиграть три трофея в этом сезоне.

«Сцены после третьего гола, неизбежно забитого Эрлингом Холанн (его 45-й гол в безумном дебютном сезоне за небесно-голубых), подытожили все. Томас Тухель, новый тренер "Баварии", смотрел в экран, пытаясь разобраться во всем этом, в то время как его игроки отступили, чтобы перегруппироваться — удрученные, выглядя так, будто знали, что все кончено. "Бавария" будет бороться до последнего вздоха за камбэк в следующую среду. "Сити" кажется неприступным.

Джон Стоунз головой скинул мяч на Холанна, напрягая все сухожилия, чтобы сделать результативную передачу после того, как "Сити" разыграл угловой. Это был блеск отличной игры Стоунза, перешедшего из центра защиты в полузащиту — а в тот момент "Этихад" все еще раскачивался после второго гола "Сити".

Он был личной катастрофой для неубедительного Дайо Упамекано, который попытался выйти из обороны, но был пойман врасплох и ограблен Джеком Грилишем. Где были его пути отхода? "Сити" перекрыл их. Грилиш нашел Холанна ударом пятки, и именно тогда нападающий показал, что он тоже слегка может созидать, выдав прекрасный заброс на ход набегающему из глубины Бернарду Силве.

Силва пробил головой через вытянутые руки Янна Зоммера — такие голы вратари не любят вспоминать. И все же это была ночь, когда, если бы не его сейвы, дело могло закончиться разгромом, чем-то вроде поражения "РБ Лейпцига" со счетом 0:7 в предыдущем раунде.

Смотря шире, для Гвардиолы и его игроков, после девятой подряд победы во всех соревнованиях, требл перестает быть невозможным. "Сити" контролирует свою судьбу в чемпионской гонке после ничьей "Арсенала" с "Ливерпулем" в воскресенье, и им предстоит полуфинал Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед". Но больше всего они жаждут победы в Лиге чемпионов, и это было демонстрацией, оправдывающей предматчевую оценку Тухеля, который назвал "Сити" "золотым стандартом" Европы».

«Сити» лидирует в Лиге чемпионов благодаря своей защите

Автор ESPN Марк Доусон считает, что решение проблем с обороной станет ключевым фактором для еврокубкового успеха «Ман Сити» в этом сезоне.

«Несмотря на все разговоры о рекордном сезоне Холанна перед чужими воротами, именно защита "Сити" может стать ключом к окончательной победе в Лиге чемпионов. Команда Гвардиолы всегда забивала голы, но их драматичные вылеты из еврокубков почти всегда были из-за небрежности в обороне.

"Монако" забил шесть раз в двух матчах и "Сити" выбыл в 1/8 финала в 2017 году. В трех последовательных вылетах в четвертьфиналах подряд в период с 2018 по 2020 год "Ливерпуль" забил пять раз, "Тоттенхэм" забил четыре раза, а "Лион" забил три гола в одноматчевом, из-за COVID, противостоянии.

"Сити" забил пять голов в двух полуфинальных матчах против "Реала" в прошлом сезоне, но пропустил шесть, в том числе три на стадионе "Этихад".

У них были моменты неуверенности против "Баварии", особенно в начале второго тайма, когда они, казалось, потеряли контроль над игрой, но теперь они сыграли шесть "сухих" матчей в последних восьми играх и не пропустили больше одного гола за матч после победы 19 января над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2.

Иметь в атаке смертоносного нападающего, такого как Холанн, всегда полезно, но еще один "сухарь" для Эдерсона на "Альянц Арене" на следующей неделе, и "Сити" забронирует третий полуфинал Лиги чемпионов подряд».

Победитель: Эрлинг Холанн

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и форвард «Манчестер Сити» попал в первую категорию.

«Это было совсем другая игра, по сравнению с последним матчем Лиги чемпионов Холанна, в котором он забил пять голов в ворота "РБ Лейпциг".

Победа над "Баварией" требовала большего количества позиционных атак и беготни без мяча, и Холанн сделал именно это, продемонстрировав дисциплинированную игру в первом тайме, поскольку "Сити" стремился измотать гостей, а не разгромить их.

Блиц начался во втором тайме, когда Холанн показал другую сторону своей игры, исполнив навес на голову Бернарду Силве. И на всякий случай забил сам, выдав выразительный залп с близкого расстояния.

Это был его 11-й гол в Лиге чемпионов за "Сити" всего в семи матчах, и это означало, что он стал первым игроком Премьер-лиги, забившим 45 голов во всех соревнованиях за один сезон, превзойдя Рууда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха.

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Если он сможет сохранить свою выдающуюся статистику в оставшихся играх, долгому ожиданию победы в Лиге чемпионов для "Сити", несомненно, придет конец».