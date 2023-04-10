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    ЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда

    Краткий обзор предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

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    Пеп Гвардиола
    11 и 12 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы уже подробно изучили четвертьфинальные пары после жеребьевки, но за прошедшие три недели успели произойти события, которые могут повилять на противостояния.

    «Манчестер Сити» — «Бавария»

    11 апреля, 22:00 мск

    Если в стане «Манчестер Сити» что-то и изменилось, то только к лучшему. Команда Пепа Гвардиолы, благодаря осечке «Арсенала», заметно укрепила свои шансы защитить титул чемпиона АПЛ, так что моральный дух на высоте.

    К тому же в строй вернулся норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, который из-за травмы паха выл вынужден с трибун наблюдать за победой «горожан» в матче с «Ливерпулем».

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    • В матче 30-го тура с «Саутгемптоном» Холанн оформил дубль, в том числе забив красивейший гол через себе. Теперь у 22-летнего форварда 30 голов в сезоне АПЛ и две сотни за карьеру.

    А вот в стане «Баварии» неспокойно — после уверенной победы над ПСЖ в 1/8 финала, мюнхенцы безвольно провалились в матче с «Байером» в Бундеслиги.

    Эрлинг Холанн

    Это стало последней каплей для руководства клуба — они довольно внезапно уволили Юлиана Нагельсмана, пригласив сидящего без работы Томаса Тухеля.

    Экс-наставник «Челси» начал с бодрой домашней победы над принципиальным соперником — дортмундской «Боруссии», но затем «Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв на своем поле «Фрайбургу» в четвертьфинале. Так что о гладкой передаче власти говорить пока рано.

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    • Противостояние в любом случае будет интересным — Пеп Гвардиола мало того, что раньше руководил «Баварией», так еще и уступил «Челси» Томаса Тухеля в финале Лиги чемпионов.

    Для бывших дортмундцев Холанна и Гюндогана противостояния с мюнхенским клубом тоже не в новинку.

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    «Бенфика» — «Интер»

    11 апреля, 22:00 мск

    В этой паре ничего не изменилось. Лиссабонские «Орлы» в двух шагах от исторического достижения — полуфинала Лиги чемпионов.

    И все благодаря новому тренеру — немец Рогер Шимдт прибыл на «Эстадиу да Луш» после двух сезонов в ПСВ и уже успел попасть на прицел к ряду топ-клубов, которые ищут новых наставников.

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    • Португальская команда вышла с первого места из сложнейшей группы с «ПСЖ», «Юве» и «Маккаби» , одержав 4 победы и дважды сыграв вничью, а затем прошла «Брюгге» (2:0 и 5:1) в 1/8 финала.

    В португальской Примейре «орлы» также идут на первом месте, хоть и проиграли в последнем туре «Порту» (1:2), прервав серию из 8 побед во всех турнирах подряд.

    Дела миланского «Интера» обстоят совсем не так радужно — у подопечных Симоне Индзаги лишь одна победа в 8 последних матчах. «Нерадзурри» находятся в кризисе, нервничают и рискуют остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    «Бенфика» — «Порту»

    В марте «Интер» уже выбил в 1/8 финала Лиги чемпионов португальский клуб, выдав два «сухаря» в противостоянии с «Порту». «Нерадзурри» хватило одного гола в домашнем матче.

    Но с тех пор итальянцы провели четыре встречи в Серии А и Кубке Италии, и ни разу не победили, дважды проиграв и дважды сыграв вничью.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Интересный факт: Лаутаро Мартинес забил 7 мячей на выезде за «Интер» в Лиге чемпионов и теперь всего один гол отделяет его от Сандро Маццолы и Эрнана Креспо, которые являются лучшими «выездными» бомбардирами клуба в еврокубках.

    Правда, аргентинец не забивал уже полтора месяца, но чем не повод прервать голевую «засуху».

    «Милан» — «Наполи»

    12 апреля, 22:00 мск

    После жеребьевки у некоторых были сомнения по поводу этой итальянской пары, уж больно явным в ней выглядел фаворит.

    «Наполи» лидирует в Серии А с огромным отрывом и обыграл «Милан» со счетом 2:1 на «Сан-Сиро» в сентябре, а «россонери» отставали на 20 очков и надеются на попадание в топ-4.

    «Наполи» — «Милан»

    За прошедшие три недели диспозиция чуть изменилась — расслабившиеся подопечные Спаллетти получили разгром от «Милана» со счетом 0:4 в Неаполе, с дублем Леау и игрой Салемакерса в стиле Марадоны. Тонкий намек от Пиоли — просто не будет.

    После этого команда Спаллетти сумела выжать победу против «Лечче», а миланцы на своем поле не справились с «Эмполи», но настрой на предстоящий матч на «Сан-Сиро» у обеих команд будет уже несколько иным.

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    • Это в Серии А команда Кварацхелии и Осимхена — явный фаворит, а в кубковом противостоянии может случить что угодно, и миланская команда это знает лучше других.

    В год финала Лиги чемпионов в Стамбуле сложно не проводить параллели, знаете ли.

    «Реал» — «Челси»

    12 апреля, 22:00 мск

    А в этой паре, хоть и произошли изменения за прошедшие три недели, но расклад сил совершенно не изменился. Мадридский клуб как был безоговорочным фаворитом и почти стопроцентным полуфиналистом, так и остается им.

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    • Так было при Грэме Поттере, при котором лондонцы смотрелись бледно и почти не забивали, так и при сменившем его Фрэнке Лэмпарде, при котором «синие» все так же не забивают, и смотрятся не менее бледно.

    Возвращение экс-наставника команды и бывшей клубной звезды совершенно не встряхнуло игроков «Челси», которые «всухую» уступили ведущему борьбу за выживание «Вулверхэмптону».

    «Реал» — «Барселона»

    Тем временем «Реал» в прошедшие три недели окончательно распрощался с остатками надежд навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, но взял реванш, выбив каталонский клуб из Кубка Короля, разгромив соперника в ответном полуфинальном матче.

    Кубковый дубль будет приоритетом для команды Карло Анчелотти в концовке сезона и залогом того, что тренер остается у руля мадридского клуба.

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    • Разумеется, на матч Лиги чемпионов с «Реалом» у игроков «Челси» будет повышенная мотивация, а «Реал» в последнем туре Примеры уступил «Вильярреалу», но сложно представить, что находящаяся в полуразобранном состоянии лондонская команда сумеет дать бой на «Сантьяго Бернабеу».

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