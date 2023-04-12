«Милан»
«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате «россонери» находятся на 4 месте в таблице.
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 29 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 36 мячей.
Коэффициенты матча Милан — Наполи
В предыдущем туре чемпионата «Милан» вновь разочаровал. На своем поле хозяева не смогли победить «Эмполи» (0:0).
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.
«Наполи»
Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.
К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.
В четырех из пяти последних матчей «Партенопеи» удалось выиграть при одном поражении.
Впрочем, важно отметить, что в позапрошлом туре «адзурри» потерпели разгром как раз от «Милана» (0:4) в Серии А, так что, возможно, «россонери» воспользуются своим недавним опытом успеха.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Милана» оценивается в 2,79, ничья — в 3,34.
В 10 из 11 последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.
Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет один из таймов за 1,82, ведь гости выглядят фаворитом матча.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Наполи» за 8.00.