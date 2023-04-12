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    За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?

    «Милан» — «Наполи». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Наполи»
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    «Милан» поборется за путевку в полуфинал с «Наполи»
    «Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2023 года
    Милан
  • Милан
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    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате «россонери» находятся на 4 месте в таблице.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 29 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 36 мячей.

    Коэффициенты матча Милан — Наполи

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    В предыдущем туре чемпионата «Милан» вновь разочаровал. На своем поле хозяева не смогли победить «Эмполи» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Наполи»

    Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.

    К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.

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    • В четырех из пяти последних матчей «Партенопеи» удалось выиграть при одном поражении.

    Впрочем, важно отметить, что в позапрошлом туре «адзурри» потерпели разгром как раз от «Милана» (0:4) в Серии А, так что, возможно, «россонери» воспользуются своим недавним опытом успеха.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Милана» оценивается в 2,79, ничья — в 3,34.

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    В 10 из 11 последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет один из таймов за 1,82, ведь гости выглядят фаворитом матча.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Наполи» за 8.00.

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    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
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