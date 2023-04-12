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    «Милан» и «Наполи» устроят перестрелку

    «Милан» — «Наполи». Дерзкая ставка за 8.00 на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

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    Хвича Кварацхелия
    «Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2023 года
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    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит нестабильно. «Россонери» вот-вот сложат чемпионские полномочия, ныне находясь лишь на 4 месте в Серии А.

    А вот обороняется «Милан» крайне неудачно. В 29 матчах чемпионата Италии миланцы пропустили 36 мячей.

    Коэффициенты матча Милан — Наполи

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    Свой последний поединок «Милан» провел неудачно. Дома команда скромно расписала паритет с «Эмполи» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Матчи с «Наполи» для миланцев традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «россонери» выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

    И уж точно «Милан» постарается воспользоваться фактором своего поля. Миланцы уж точно намерены соорудить голевой задел.

    «Наполи»

    «Наполи» нынешний сезон проводит великолепно. Скудетто уже почти в кармане, ведь отрыв от идущего вторым «Лацио» составляет 16 очков.

    Более того, неаполитанцы сильны не только мощной атакой, отличившейся 66 раз. Столь же крепка и оборона команды: лишь 21 пропущенный мяч.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Наполи» добыл очередные 3 очка. На выезде команда одолела «Лечче» (1:2).

    Совсем недавно неаполитанцы крупно уступили «Милану» в чемпионате (0:4). Так что нужно немедленно реваншироваться!

    «Наполи» наверняка будет активно атаковать. Правда, гостям не помогут угодившие в лазарет Виктор Осимен и Джованни Симеоне.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Милана» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды явно не будут отсиживаться в тылах, ведь в составах соперников присутствует ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 17.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (8.00), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» и «Наполи» устроят перестрелку
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