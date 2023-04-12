«Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» нынешний сезон проводит нестабильно. «Россонери» вот-вот сложат чемпионские полномочия, ныне находясь лишь на 4 месте в Серии А.

А вот обороняется «Милан» крайне неудачно. В 29 матчах чемпионата Италии миланцы пропустили 36 мячей.

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Свой последний поединок «Милан» провел неудачно. Дома команда скромно расписала паритет с «Эмполи» (0:0).

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Матчи с «Наполи» для миланцев традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «россонери» выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

И уж точно «Милан» постарается воспользоваться фактором своего поля. Миланцы уж точно намерены соорудить голевой задел.

«Наполи»

«Наполи» нынешний сезон проводит великолепно. Скудетто уже почти в кармане, ведь отрыв от идущего вторым «Лацио» составляет 16 очков.

Более того, неаполитанцы сильны не только мощной атакой, отличившейся 66 раз. Столь же крепка и оборона команды: лишь 21 пропущенный мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Наполи» добыл очередные 3 очка. На выезде команда одолела «Лечче» (1:2).

Совсем недавно неаполитанцы крупно уступили «Милану» в чемпионате (0:4). Так что нужно немедленно реваншироваться!

«Наполи» наверняка будет активно атаковать. Правда, гостям не помогут угодившие в лазарет Виктор Осимен и Джованни Симеоне.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.55.

На викторию «Милана» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.20.

Обе команды явно не будут отсиживаться в тылах , ведь в составах соперников присутствует ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 17.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.