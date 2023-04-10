Трансферный дайджест. 4-10 апреля

Душан Влахович
«Ювентус», нападающий, 23 года
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.
23-летний нападающий хотел бы перебраться в английскую Премьер-лигу, информирует журналист Фабрицио Романо.
Ранее была информация, что в услугах серба заинтересован «Арсенал». Также футболистом могут заинтересоваться и другие команды, поскольку «Ювентус» готов расстаться с игроком.
Сообщается, что «Ювентус» хочет заработать на трансфере Влаховича около 80 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Душана 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Наш прогноз: Влахович останется в «Ювентусе» еще на сезон.
Дани Ольмо
«РБ Лейпциг», полузащитник, 24 года
Хавбек команды из Лейпцига Дани Ольмо с большой долей вероятности вернется на родину.
24-летний испанский футболист находится в сфере интересов «Реала». Relevo информирует, что мадридцы намерены оформить трансфер этим летом и считают, что игрок отлично впишется в команду.
Сообщается, что «сливочные» намерены в самое ближайшее время вступить в переговоры по трансферу игрока, стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее была информация, что Ольмо хочет заполучить «Барселона». Однако каталонцы намерены дождаться лета 2024 году, чтобы оформить трансфер игрока в качестве свободного агента и бесплатно. «Лейпциг» также хотел бы продлить контракт с игроком.
В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Наш прогноз: Ольмо точно покинет «Лейпциг» и вернется в Испанию.
Дензел Думфрис
«Интер», защитник, 26 лет
Защитник «Интера» Дензел Думфрис уже ближайшим летом может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Известный журналист Грэм Бэйли на своей странице в социальных сетях проинформировал общественность о том, что в услугах игрока сборной Нидерландов заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В стане манкунианцев 26-летнего футболиста хочет видеть лично наставник команды Эрик тен Хаг. «Красные дьяволы» намерены в ближайшее время начать переговоры по поводу перехода игрока.
Сообщается, что «Интер» готов отпустить футболиста, однако хочет получить за его трансфер 40 миллионов евро.
Ранее была информация, что в услугах Думфриса также заинтересован «Челси», однако после зимних трансферов лондонцы вряд ли будут сильно тратиться летом. Помимо этого, в борьбу за игрока может включиться «Бавария».
В этом сезоне Думфрис отметился голом и тремя результативными передачами в итальянской серии А.
Наш прогноз: Думфрис перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Оркун Кекчю
«Фейеноорд», полузащитник, 24 года
На 22-летнего турецкого полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю началась охота. В его услугах заинтересованы топ-клуба английской Премьер-лиги.
1908.nl информирует, что на хавбека претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды хотят заполучить игрока во время летнего трансферного окна.
Сообщается, что рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже лично побеседовал с игроком сборной Турции о возможном переходе. Переговоры стороны еще не начинали.
Портал Transfermarkt оценивает Кекчю в 30 миллионов евро. «Фейеноорд» готов отпустить футболист именно за эту сумму.
В текущем сезоне Оркун провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Наш прогноз: Кекчю переберется в более сильную команду.
Джереми Фримпонг
«Байер», защитник, 22 года
Защитник «Байера» Джереми Фримпонг уже во время летнего трансферного окна может пойти на повышение и перейти в топ-команду.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что переговоры относительно возможного трансфера нидерландского игрока уже начали «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, мюнхенский клуб имеет больше всего шансов на подписание оборонца, поскольку является самым настойчивым и готов предложить большую сумму.
В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 26 матчей, отметившись 8 голами и 6 ассистами.
Наш прогноз: Фримпонг точно покинет «Байер» и за приличную сумму перейдет в топ-клуб.
Алексис Мак Аллистер
«Брайтон», полузащитник, 24 года
Игрок сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может сменить команду в пределах Англии.
TyC Sports сообщает, что полузащитника «Брайтона» хотят видеть в своих рядах «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что именно между этими клубами развернется борьба за трансфер игрока. «Брайтон» не против расстаться с хавбеком, но хочет выручить от его продажи более 60 миллионов евро.
Уже в ближайшее время могут начаться переговоры о трансфере футболиста.
В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал один ассист.
Наш прогноз: Алексис Мак Аллистер перейдет в один из этих клубов.