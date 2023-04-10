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    Трансферный дайджест. 4-10 апреля

    Фримпонг нарасхват, Ольмо — в Примеру, Влахович, Думфрис и Кекчю — в АПЛ

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Душан Влахович

    «Ювентус», нападающий, 23 года

    Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.

    23-летний нападающий хотел бы перебраться в английскую Премьер-лигу, информирует журналист Фабрицио Романо.

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    • Ранее была информация, что в услугах серба заинтересован «Арсенал». Также футболистом могут заинтересоваться и другие команды, поскольку «Ювентус» готов расстаться с игроком.

    Сообщается, что «Ювентус» хочет заработать на трансфере Влаховича около 80 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    В текущем сезоне на счету Душана 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Наш прогноз: Влахович останется в «Ювентусе» еще на сезон.

    Дани Ольмо

    «РБ Лейпциг», полузащитник, 24 года

    Хавбек команды из Лейпцига Дани Ольмо с большой долей вероятности вернется на родину.

    24-летний испанский футболист находится в сфере интересов «Реала». Relevo информирует, что мадридцы намерены оформить трансфер этим летом и считают, что игрок отлично впишется в команду.

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    • Сообщается, что «сливочные» намерены в самое ближайшее время вступить в переговоры по трансферу игрока, стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.

    Ранее была информация, что Ольмо хочет заполучить «Барселона». Однако каталонцы намерены дождаться лета 2024 году, чтобы оформить трансфер игрока в качестве свободного агента и бесплатно. «Лейпциг» также хотел бы продлить контракт с игроком.

    Дани Ольмо
    globallookpress.com

    В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

    Наш прогноз: Ольмо точно покинет «Лейпциг» и вернется в Испанию.

    Дензел Думфрис

    «Интер», защитник, 26 лет

    Защитник «Интера» Дензел Думфрис уже ближайшим летом может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Известный журналист Грэм Бэйли на своей странице в социальных сетях проинформировал общественность о том, что в услугах игрока сборной Нидерландов заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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    • В стане манкунианцев 26-летнего футболиста хочет видеть лично наставник команды Эрик тен Хаг. «Красные дьяволы» намерены в ближайшее время начать переговоры по поводу перехода игрока.

    Сообщается, что «Интер» готов отпустить футболиста, однако хочет получить за его трансфер 40 миллионов евро.

    Дензел Думфрис
    globallookpress.com

    Ранее была информация, что в услугах Думфриса также заинтересован «Челси», однако после зимних трансферов лондонцы вряд ли будут сильно тратиться летом. Помимо этого, в борьбу за игрока может включиться «Бавария».

    В этом сезоне Думфрис отметился голом и тремя результативными передачами в итальянской серии А.

    Наш прогноз: Думфрис перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    Оркун Кекчю

    «Фейеноорд», полузащитник, 24 года

    На 22-летнего турецкого полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю началась охота. В его услугах заинтересованы топ-клуба английской Премьер-лиги.

    1908.nl информирует, что на хавбека претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды хотят заполучить игрока во время летнего трансферного окна.

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    • Сообщается, что рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже лично побеседовал с игроком сборной Турции о возможном переходе. Переговоры стороны еще не начинали.

    Портал Transfermarkt оценивает Кекчю в 30 миллионов евро. «Фейеноорд» готов отпустить футболист именно за эту сумму.

    Оркун Кекчю
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Оркун провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Наш прогноз: Кекчю переберется в более сильную команду.

    Джереми Фримпонг

    «Байер», защитник, 22 года

    Защитник «Байера» Джереми Фримпонг уже во время летнего трансферного окна может пойти на повышение и перейти в топ-команду.

    Журналист Фабрицио Романо сообщает, что переговоры относительно возможного трансфера нидерландского игрока уже начали «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

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    • По информации источника, мюнхенский клуб имеет больше всего шансов на подписание оборонца, поскольку является самым настойчивым и готов предложить большую сумму.

    Джереми Фримпонг
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 26 матчей, отметившись 8 голами и 6 ассистами.

    Наш прогноз: Фримпонг точно покинет «Байер» и за приличную сумму перейдет в топ-клуб.

    Алексис Мак Аллистер

    «Брайтон», полузащитник, 24 года

    Игрок сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может сменить команду в пределах Англии.

    TyC Sports сообщает, что полузащитника «Брайтона» хотят видеть в своих рядах «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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    Сообщается, что именно между этими клубами развернется борьба за трансфер игрока. «Брайтон» не против расстаться с хавбеком, но хочет выручить от его продажи более 60 миллионов евро.

    Уже в ближайшее время могут начаться переговоры о трансфере футболиста.

    Алексис Мак Аллистер
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал один ассист.

    Наш прогноз: Алексис Мак Аллистер перейдет в один из этих клубов.

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