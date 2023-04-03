«ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда

«Пари Сен-Жермен» близок к тому, чтобы снова выиграть чемпионат Франции, но при этом очевидно, что в парижском клубе накопилось чересчур много проблем.

В прошлую субботу ультрас «ПСЖ» написали открытое письмо президенту клуба, попросив о встрече с ним, а также выразив недовольство трансферной политикой. «Спортивная политика без конкретного направления» — так болельщики охарактеризовали проект «ПСЖ».

Очевидно, что у болельщиков есть причина для гнева. «ПСЖ» явно остановился в развитии, и в текущем сезоне это заметно как никогда. Парижане проиграли в 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыли из Кубка Франции после поражения от «Марселя».

Несмотря на то, что «ПСЖ», скорее всего, выиграет чемпионат Франции, от них все равно ждали гораздо большего.

«ПСЖ» находится в состоянии хаоса. Проекту явно не хватает четкого вектора развития. Лионель Месси может уйти, Килиан Мбаппе, похоже, тоже не горит желанием оставаться в столице Франции, а будущее главного тренера Кристофа Гальтье находится в подвешенном состоянии.

Действительно, несмотря на все безумие этого года, клуб просто должен доиграть сезон, не беспокоясь о дополнительных соревнованиях или дополнительных препятствиях для переговоров.

Как ни крути, а ультрас правы.

Незадолго до завершения очередного сезона GOAL решил рассмотреть главные проблемы «ПСЖ».

Что делать с Гальтье?

Первый сезон Гальтье в Париже уже сейчас можно назвать неудачным. Это стало ясно после поражения от «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов. Плюс добавим к этому вылет из Кубка Франции. Очевидно, что он не справился со своей основной задачей.

Кристоф Гальтье globallookpress.com

Да, «ПСЖ» вряд ли растеряет преимущество в чемпионате, но будет ли этого достаточно? Вряд ли Гальтье уволят до конца сезона, но, похоже, его дни в Париже сочтены.

При этом свою главную цель — Томаса Тухеля — «ПСЖ» уже упустил. Немец совсем недавно возглавил «Баварию». Впрочем, у парижан есть несколько привлекательных вариантов.

При этом нельзя исключать, что «ПСЖ» предоставит Гальтье еще один шанс. И в таком случае французскому специалисту, скорее всего, придется работать с обновленным составом команды.

В оставшихся матчах Гальтье попробует доказать, что он заслуживает остаться в «ПСЖ» еще на один сезон.

Продлит ли Месси контракт?

«ПСЖ» выиграет чемпионат Франции, в раздевалке будут улыбки и радость от очередного титула. Но затем наступит реальность.

Лионель Месси globallookpress.com

Вопрос о будущем Месси затмит все достижения «ПСЖ» в этом сезоне. Контракт аргентинца истекает этим летом. И, похоже, он не спешит сообщать клубу, что хочет остаться в столице Франции.

Уже была информация о том, что Лео может провести в «ПСЖ» еще один сезон, но серьезых подтверждений до сих пор не было. И с каждым днем кажется более вероятным, что он покинет «Парк де Пренс».

Уже ни для кого не секрет, что Месси может вернуться в «Барселону». Во всяком случае, каталонский клуб готов приложить максимальные усилия для подписания семикратного обладателя «Золотого мяча».

Если «Барса» хотя бы частично решит свои финансовые проблемы, Месси будут встречать на «Камп Ноу» как героя.

Возможны ли изменени в проекте?

Каждый год есть ощущение, что «ПСЖ» делает правильные выводы. Например, прошлым летом, они подписали Витинью, Нуну Мендеша и Ренату Саншеша. Это заставило думать, что парижане старались использовать более более сбалансированный подход к формированию состава.

Рандаль Коло-Муани globallookpress.com

Но как только начинаются матчи, становится ясно, что ничего, по сути, не изменилось. «ПСЖ» продолжает полагаться, прежде всего, на звезд, а все остальных рассматривает лишь в качестве подсобной силы. И теперь уже нет ни малейших сомнений, что такой подход не поможет добиться желаемого успеха.

Но сделать изменения не так уж и сложно. Для этого есть масса причин: неограниченный бюджет, привлекательность игры в столице Франции и большая фанатская база. Поэтому «ПСЖ» надо срочно задуматься о смене вектора развития.

Другой вопрос, готовы ли они к этому? Возможно, им стоит отпустить Месси, решить вопрос Неймара и привлечь таких игроков, как Рандаль Коло-Муани и Маркус Тюрам. Это поможет омолодить состав.

Не факт, что «ПСЖ» пойдет по такому пути. Впрочем, у них есть еще несколько месяцев, чтобы принять взвешенное решение.

Способен ли Неймар вернуть свою лучшую форму?

Неймар — игрок мирового класса, которому еще есть что доказывать на высшем уровне. До травмы бразилец провел в текущем чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач. Похоже, десятый номер «ПСЖ» по-прежнему способен демонстрировать впечатляющую результативность, когда он в форме.

Неймар globallookpress.com

Но каждый год ему не дают покоя травмы голеностопа. В настоящее время Неймар восстанавливается после очередной операции. Понятно, что он наберет форму, но проблема стала хронической.

«ПСЖ» предстоит решить, есть ли смысл и дальше рассчитывать на Неймара. При правильном тренере бразилец будет процветать. Другой вопрос, достаточно ли он надежен и вынослив, чтобы, как и раньше, предоставлять ему свободу на футбольном поле. Как известно, Неймар никогда не участвует в оборонительных действиях.

Сможет ли «ПСЖ» убедить Мбаппе остаться на длительный срок?

Несмотря на свое эго, Мбаппе делает «ПСЖ» лучше. В этом плане не может быть двух мнений.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В прошлом году его заманили новым контрактом, предоставив дополнительную власть. Но даже этого (супер привилегированного положения) может не хватить, чтобы удержать Мбаппе во французской столице.

«ПСЖ» и без Мбаппе готов бороться за трофеи, качество состава позволяет это. Но Мбаппе — бесспорная звезда, тот, кто всегда делает команду лучше.

Проблема в том, что «ПСЖ» не дал Килиану повода остаться еще хотя бы на сезон.

Очередная неудача в Лиге чемпионов и отсутствие четкого вектора развития — все это указывает на то, что у Мбаппе может возникнуть закономерное желание сменить обстановку. Ради чего ему оставаться? В ближайшие месяцы «ПСЖ» постарается найти ответ на этот вопрос.

Принесло ли пользу назначение Луиша Кампуша?

Возможно, самым толковым решением «ПСЖ» прошлым летом стало назначение Луиша Кампуша на должность советника по футбольным вопросам. Бывший спортивный директор «Монако» обладает безупречной репутацией человека, способного находить талантливых игроков и построить команду-победителя.

Луиш Кампуш globallookpress.com

С учетом его знаний в европейском футболе и связей казалось, что «ПСЖ» нашел идеального человека для поиска нужного формата развития.

Однако ситуация с Кампушем ничем не отличалось от того, что было в предыдущие годы. Во всяком случае, на этот раз парижане оказались еще дальше от победы в Лиге чемпионов, чем в прошлом сезоне.

Есть ли смысл его оставлять? Кампуш, безусловно, тоже участвовал в процессе омоложения состава. И ему наверняка позволят влиять на трансферную политику этим летом.

Другой вопрос, готов ли он сказать свои работодателям, что улучшил работу клуба?