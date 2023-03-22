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    Вернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова быть лучше «Барсы»

    В нынешнем виде «Реал» вряд ли будет серьезным конкурентом для «Барселоны»

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    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан
    Воскресное поражение «Реала» от «Барселоны» практически убило чемпионскую интригу в Ла Лиге. Теперь «Мадриду» предстоит принять ряд серьезных решений, чтобы в следующем сезоне бороться за титул.
    Гол Франка Кессиэ на 92-й минуте означал не только завершение чемпионской гонки, но и начало доминирования «Барселоны» в испанском футболе.

    И теперь «Реалу» придется играть в догонялки. Как ни крути, а «Мадриду» предстоит стать лучше.

    Сейчас есть ощущение, что «Реал» застрял между двумя эпохами. Лука Модрич, Карим Бензема и Тони Кроос приближаются к завершению карьеры. А Орельен Чуамени, Родриго и Эдуардо Камавинга пока еще нуждаются в развитии.

    Кроме того, появились явные признаки того, что тренерская магия Карло Анчелотти начинает иссякать — по крайней мере, на внутренней арене.

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    • Похоже, «Реал» ждет лето перемен. GOAL рассказывает, что нужно сделать «Королевскому клубу», чтобы в следующем сезоне снова не оказаться позади «Барселоны».

    «Реалу» пора уволить Анчелотти

    Карло Анчелотти
    globallookpress.com

    Несправедливо увольнять тренера после всего лишь одного сезона без трофеев. Любой специалист нуждается во времени и возможностях для обновления существующей системы.

    Однако в «Реале» у тренеров никогда нет такого времени. Здесь они должны сразу давать результат. И с учетом столь жестких критериев есть ощущение, что время Анчелотти на «Бернабеу» истекло.

    Итальянец — титулованный тренер с безупречным списком достижений. Он единственный, кому удалось выиграть все европейские чемпионаты «Большой пятерки». А еще он спокойно справился со всеми тактическими изменениями, которые доминировали в европейском футболе.

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    • Но вечеринка, похоже, окончена. «Мадрид» по-прежнему может отлично играть в кубковых турнирах, но на длинной дистанции ему явно чего-то не хватает. И текущая кампания в Ла Лиге — яркое тому подтверждение. «Реал» остановился в развитии.

    «Реал» такой же, как и в прошлом сезоне, тогда как «Барса» стала заметно лучше. Очевидно, что «Мадрид» нуждается в определенных изменениях. И, возможно, в этом ему может помочь хорошо всем известный человек...

    Вернуть Зидана (снова)

    Зинедин Зидан
    globallookpress.com

    Снова назначить Зидана, да? Зизу остается без работы с тех пор, как два года назад покинул «Сантьяго Бернабеу». Многие были уверены, что он ждал момента, чтобы возглавить сборную Франции. Однако французская федерация продлила контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.

    Зидан — терпеливый человек. Но четыре года это действительно большой срок.

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    • Зинедин дважды руководил «Мадридом», когда команда нуждалась в поддержке. И в обоих случаях команда под его руководством успешно боролась за трофеи.

    Возможно, «Реалу» надо снова обратиться к Зидану.

    Конечно, есть и другие тренеры. В первую очередь, будут говорить о Томасе Тухеле в случае увольнения Анчелотти. А еще есть Антонио Конте и Маурисио Почеттино.

    Но «Реал» ориентирован, прежде всего, на достижение целей. Сейчас испанскому гиганту нужен тренер, который знает, как вернуть клуб на вершину. Зидан в этом плане идеально подходит.

    Избавиться от Крооса и Карвахаля

    Тони Кроос
    globallookpress.com

    «Реал» не нуждается в перестройке — здесь есть все элементы конкурентоспособной команды. Но им все-таки надо слегка обновить состав.

    «Мадрид» в последнее время хорошо справлялся с этой задачей. Достаточно вспомнить уход Серхио Рамоса и Каземиро. Теперь подошла очередь Тони Крооса и Дани Карвахаля.

    Кроос, похоже, уйдет. Пару месяцев назад он признался, что хотел бы остаться в команде, но только в том случае, если заслуживает этого. Но в текущем сезоне игра немца не всегда соответствует требованиям для игрока основного состава «Реала». Достаточно вспомнить, как Серджи Роберто обыграл его в недавнем Эль Класико.

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    • Карвахаль находится в похожей ситуации. У правого защитника за плечами огромный опыт, он все еще может приносить пользу, но его показатели в обороне вызывают беспокойство, особенно с учетом того, что с возрастом его скорость только снижается.

    Возможно, Карвахаль останется в «Реале», но сейчас уже очевидно, что он не должен играть в основном составе.

    Подписать игрока в среднюю линию

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Все знают, что на рынке есть английский полузащитник, который может сразу усилить команду.

    Трансферная сага Джуда Беллингема вряд ли оставит кого-то равнодушным. Сначала пишут о том, что он перейдет в «Ливерпуль», потом говорят, что у «красных» нет возможности подписать такого игрока. А ведь есть еще два клуба из Манчестера, которые тоже внимательно следят за ситуацией.

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    • Интерес «Реала» на данный момент выглядит самым конкретным. По некоторым данным, представители «Мадрида» уже встречались с отцом Беллингема. И есть подозрение, что англичанин уедет именно в столицу Испании.

    Главное, что в этом есть смысл. Карьера Модрича подходит к концу, лучшие годы Крооса позади, поэтому «Реалу» срочно нужен такой игрок, как Джуд, который отлично дополнит среднюю линию.

    На рынке есть и другие привлекательные имена. Например, Рубен Невеш, Габри Вейга, Куадио Коне и Мойсес Кайседо. Но если «Реал» хочет сразу вернуться на вершину, тогда им нужен Беллингем.

    Купить дублера для Бензема

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    Бензема больше не в состоянии проводить полный сезон. Действующий обладатель «Золотого мяча» начал страдать из-за травм еще в предыдущей кампании. В этом году ситуация стала еще сложнее. Недавний матч с «Барсой», возможно, был худшим для него в этом сезоне.

    А без него команда тоже теряет уверенность. Родриго явно не тот, кто способен играть на позиции центрального нападающего, тогда как Винисиусу Жуниору явно не хватает рядом классической «девятки».

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    • Бензема и в дальнейшем должен оставаться игроком стартового состава — он по-прежнему является нападающим мирового класса, когда он в оптимальной форме. Но французу нужна поддержка. Возможно, эта роль достанется Альваро Родригесу.

    Скорее всего, это будет непростой год для Бензема. Вряд ли «Реал» выкупит Килиана Мбаппе у «ПСЖ», в то время как Эрлинг Холанн пока тоже недоступен.

    Усилить защиту

    Дани Карвахаль
    globallookpress.com

    Для «Реала» не совсем привычно, когда в команде нет классных крайних защитников. В свое время на этих позициях отлично действовали Карвахаль и Марсело. Один из них явно сдал, а второй уже покинул клуб.

    «Реал» подготовился к уходу Марсело, подписав два года назад Ферлана Менди. На правом фланге обороны периодически играет Эдер Милитао. При этом у Менди не получается стабильно выходить в старте, тогда как Милитао гораздо удобнее на позиции центрального защитника.

    Хорошей новостью является то, что «Реал», похоже, намерен вернуть из «Райо Вальекано» Франа Гарсию, а также проявляет интерес к правому защитнику «Вальядолида» Ивану Фреснеде.

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    • Кроме того, поговаривают, что зимой «Реал» пытался подписать Жоау Канселу. Вряд ли кто-то удивиться, если летом португалец все-таки переедет в Мадрид.

    Очевидно, что крайние защитники — слабое место «Реала». Эти позиции нуждаются в усилении.

    Найти рабочую атакующую систему

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    У Анчелотти есть тактический план. Довольно легко представить итальянца в роли торговца, которого мало интересует структура, но это в итоге может оказать ему медвежью услугу.

    На самом деле Анчелотти просто не верит в безжалостные модели игры. Как, например, в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

    Внедрение жесткой структуры также не обязательно отвечает интересам «Мадрида». Их сила — в гибкости, которая стала возможной благодаря высочайшему интеллекту игроков.

    Но в атаке «Реалу» действительно следует задуматься о структуре. Их действия в нападении стали чересчур предсказуемыми и зависимыми от Бензема и Винисиуса.

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    • Новый тренер обязательно добавит собственные идеи. И они явно не помешают «Реалу».

    Возможно, следует попробовать Родриго в качестве десятого номера в традиционной схеме 4-2-3-1. Даже 4-3-3 в некоторых случаях может оказаться уместной. А пока что «Реал» очень предсказуем.

    Сделать Камавинга игроком основного состава

    Эдуардо Камавинга
    globallookpress.com

    «Реалу» не хватает постоянства в полузащите, несмотря на шикарный подбор игроков в этой линии. Чуамени отлично начал сезон, но постепенно начал сдавать. Модрич великолепен, но ему тяжело играть весь сезон. А Кроос перестал внушать доверие.

    И в этой ситуации единственный, кто постоянно производит впечатление, — это Камавинга.

    В этой кампании француз играл и в качестве восьмого номера, и шестого с учетом текущей кадровой ситуации. При этом выходя в стартовом составе, он почти всегда был лучшим.

    Камавинга отлично обращается с мячом, обладает качествами классного распасовщика и хорош в отборе. Да, ему не хватает продуктивности в атаке, но при этом надо не забывать, что ему всего лишь 20 лет.

    В будущем Камавинга может стать ключевым игроком «Реала». Но уже сейчас он должен в каждом матче выходить на поле с первых минут, если «Мадрид» не хочет постоянно быть позади «Барселоны».

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