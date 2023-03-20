Артета, Хави и еще топ-5 учеников Гвардиолы

Микель Артета: помощник, ставший главным соперником

Микель Артета globallookpress.com

Артета никогда не играл под руководством Гвардиолы или вместе с ним, но Пеп все равно сумел почувствовать, что у Микеля есть тренерский талант и взял его в качестве одного из трех своих помощников в «Манчестер Сити».

Позже Гвардиола, оценивая знания Артеты, не побоялся назвать его лучшим тренером.

Многие были уверены, что Гвардиола видит в лице Артеты своего преемника в «Ман Сити», однако его ассистент не устоял перед возможностью возглавить «Арсенал», в котором он завершил карьеру игрока.

Прямо сейчас «Арсенал» — главный претендент на чемпионский титул в АПЛ. А Гвардиола изо всех сил пытается догнать своего ученика.

При этом Пеп не считает, что именно он помог Артете добиться успеха в тренерском деле, назвав эти рассуждения «чушью собачьей».

Венсан Компани: будущий преемник Пепа в «Ман Сити»

Венсан Компани и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Компани провел в «Манчестер Сити» 11 лет. За это время, в том числе не без его помощи, «Сити» избавился от статуса дерзкого соседа «Манчестер Юнайтед», став не только лучшей командой города, но и страны.

В составе «Ман Сити» Венсан стал четырехкратным чемпионом АПЛ и по два раза выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги.

В прошлом году бельгиец возглавил «Бернли», который незадолго до этого свалился в Чемпионшип. Цель была предельно ясна — как можно скорее вернуть команду в Премьер-лигу.

И Компани отлично справляется с этой задачей. «Бернли» уверенно возглавляет таблицу Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

Примечательно, что Компани кардинально изменил стиль игры команды. От футбола, в который «Бернли» играл при Шоне Дайче, не осталось и следа. Глядя на это, Гвардиола уже успел заявить, что однажды Венсан сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Хави: новый Гвардиола

Хави c учителем globallookpress.com

Хави был глазами и ушами Гвардиолы на поле в течение четырех невероятных лет, когда Пеп стоял у руля «Барселоны». И нет ничего удивительного в том, что ему давно предлагали возглавить каталонский клуб.

После завершения карьеры Хави стал главным тренером «Аль-Садда», прежде чем в 2021 году заменил в «Барсе» уволенного Рональда Кумана.

С тех пор у Хави хватало поводов для разочарования. Но в основном это касается выступлений команды в еврокубках. В этом сезоне «Барселона» тоже не впечатлила, сначала вылетев из Лиги чемпионов, а потом и из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».

При этом надо отметить, что стиль позиционного футбола Хави-тренера отличается от игры, которую «Барса» показывала при Гвардиоле.

Как ни странно, «Барселона» теперь нередко выигрывает матчи со счетом 1:0, часто играя в ультраоборонительный футбол, на которым Хави раньше насмехался.

Но его «Барселона» на данный момент возглавляет таблицу Ла Лиги с большим отрывом от конкурентов и очень близка к тому, чтобы выиграть первый титул за четыре года.

Эрик тен Хаг: Мини-Пеп стал врагом «Ман Сити»

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Когда Гвардиола и тен Хаг работали в Мюнхене (Эрик возглавлял молодежную команду) и постоянно спорили о тактике, кто мог представить, что через десять лет они станут заклятыми врагами в качестве тренеров главных клубов Манчестера?

В 2013 году тен Хаг вывел «Гоу Эхед Иглз» в высший дивизион чемпионата Нидерландов. Но вместо того, чтобы продолжить работу с командой, он принял предложение «Баварии». В Мюнхене ему доверили резервную команду, которая выступает в одной из региональных лиг Германии.

Нынешний помощник нидерландца в «МЮ» Стив Макларен в одном из интервью рассказывал, что в «Баварии» тен Хага называли Мини-Пепом.

«Он отличный тренер, на его команды приятно смотреть», — сказал Гвардиола в 2019 году, когда «Аякс» тен Хага едва не выиграл Лигу чемпионов.

Позже Пеп не скрывал, что хотел бы увидеть тен Хага во главе «МЮ». И вполне вероятно, что сейчас он этому не рад. Достаточно вспомнить январское дерби Манчестера, в котором «Юнайтед» обыграли «Сити» Гвардиолы со счетом 2:1.

Хавьер Маскерано: «Маленький босс» хочет стать большим тренером

Хавьер Маскерано globallookpress.com

Гвардиола всегда был впечатлен способностью Маскерано читать игру. Это была одна из главных причин, по которой «Барселона» в 2010 году выкупила аргентинца у «Ливерпуля». Интересно, что на «Камп Ноу» Хавьер играл, как правило, на позиции центрального полузащитника, а не в центре поля.

Как и Хави, Маскерано не скрывал своего желания заняться после игровой карьеры тренерской деятельностью.

Маскерано, которого часто называют «Маленьким боссом», завершил карьеру в 2020 году в составе «Эстудиантеса». Вскоре он стал тренером сборной Аргентины U20, которая, правда, в начале этого года провалила чемпионат Южной Америки. Сразу после этой неудачи Маскерано покинул команду.

Хаби Алонсо: из врагов в ученики Пепа

Хаби Алонсо globallookpress.com

Когда-то Алонсо можно было назвать врагом Гвардиолы. В какой-то момент Хаби играл в «Реале» под руководством Жозе Моуриньо, как раз в разгар мощного соперничества с «Барселоной».

После этого было слегка удивительно, что в 2014 году Пеп пригласил Алонсо в «Баварию». Впрочем, баск сразу же стал важным игроком для мюнхенского клуба.

За два года в Мюнхене Алонсо не только выиграл пять трофеев, но и получил бесценное тренерское образование.

Хаби начал тренерскую карьеру в молодежной команде «Реал Сосьедаде». Как известно, Гвардиола делал первые шаги в «молодежке» «Барселоны».

В октябре прошлого года Алонсо вернулся в Германию, чтобы возглавить леверкузенский «Байер». И за это время команда добилась существенного прогресса. Чего только стоит недавняя победа над «Баварией». А еще баск вывел «фармацевтов» в четвертьфинал Лиги Европы.

Тьерри Анри: классный игрок — не всегда хороший тренер

Тьерри Анри globallookpress.com

Анри нельзя назвать ключевым игроком в «Барселоне» Гвардиолы, но он все же сыграл важную роль в 2009 году, когда каталонцы стали победителями Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Тьерри всегда высоко отзывался о тренерских методах Пепа. И у француза тоже была цель добиться успеха в качестве тренера.

Вскоре после ЧМ-2018, на котором он был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, Анри возглавил «Монако», в составе которого два десятилетия назад начал игровую карьеру.

Однако это была далеко не самая романтическая история. Вместе с Анри «Монако» свалился на дно таблицы, хотя еще чуть больше года назад эта команда стала чемпионом Франции.

Анри уволили менее чем через 100 дней после назначения. Клуб в спешном порядке вернул Леонардо Жардима.

Дальше был период в МЛС. За океаном Анри некоторое время тренировал «Монреаль Импакт». Тоже безуспешно.

Позже Анри снова был помощником Мартинеса — на Евро-2020 и ЧМ-2022. Не так давно испанец возглавил сборную Португалии, но на этот раз помощь экс-капитана сборной Франции ему, похоже, не нужна.