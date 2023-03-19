Почему больше участников на ЧМ-2026 неплохая идея

Когда на 70-й минутезабил гол зав матче с, который сделал счет 2:1, его команда оказалась на втором месте в группе Е, а— на первом. И, ибыли на грани того, чтобы оказаться по ту сторону истории.

На 73-й минуте Германия сравняла счет и победила со счетом 4:2, но этого все равно оказалось недостаточно, поскольку Испания прорвалась на второе место позади победителя группы — Японии, а «Бундестим» потерпел второй подряд вылет на групповом этапе мундиаля.

Если бы тот же сценарий разыгрался на чемпионате мира 2026 года, он оказался бы гораздо менее драматичным. Согласно новому предложенному формату, Германия прошла бы в следующий раунд, несмотря на третье место.

ФИФА намерена расширить формат турнира до 48 команд, которые сыграют между собой 104 матча на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Будет 12 групп по четыре участника, где две лучшие сборные в каждом квартете, а также восемь лучших команд, занявших третьи места, проходят в нововведенный раунд 1/16 финала. Полуфиналисты в итоге проведут по восемь матчей — на один больше, чем сыграли Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко на мундиале в Катаре.

В целом, это означает больше футбола для болельщиков, но какой ценой?

Большее количество матчей — это дорого

В конечном счете, когда чемпионат мира расширяется, в выигрыше оказываются телевещатели и сама ФИФА, потому что больше поединков — это больше денег. Для игроков ситуация не слишком отличается от той, как если бы ваш босс добавил в ваш контракт пункт о том, что вы должны выполнять больше работы без дополнительной оплаты, отдыха или отпуска.

Дополнительные матчи — это растущая проблема. Как сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, футболисты — не роботы. Если они зарабатывают много денег, это не значит, что они не сталкиваются с теми же проблемами, что и люди, зарабатывающие гораздо меньше. Призывы к улучшению баланса между работой и личной жизнью или беспокойство по поводу их психического здоровья являются обоснованными.

Никто не просит этих игроков приходить по субботам, чтобы заполнять электронные таблицы и составлять скучные презентации. Это как раз та дополнительная работа, которая может быть интересной. Но это все равно дополнительная работа.

Идея проведения большего количества матчей чемпионата мира имеет смысл, но может привести к выгоранию футболистов. Каково же решение? Взять у Петра и отдать Павлу.

Как увеличивалось число участников чемпионатов мира theathletic.com

Когда в последний раз вы восхищались четвертым раундом Кубка английской Лиги? Зачем вообще существует это соревнование? В лучшем случае, это отметка в стремлении команды завоевать квадрупл.

Победа «Манчестер Юнайтед» в стыковых матчах Лиги Европы против «Барселоны» была забавной. Но это произошло в четверг вечером, за четыре раунда до финала второго по значимости европейского турнира. Не нужно больше говорить о том, почему эта победа не является историческим европейским вечером, каким он кажется на бумаге.

В Суперкубке Англии встречаются победители АПЛ и Кубка Англии. Теоретически, победитель должен считаться лучшей командой Англии. На самом деле, это почетный товарищеский матч.

Что касается Лиги Конференций, то никто не отменяет свои планы на вечер, чтобы посмотреть ответный матч «АЕК Ларнака» — «Днепр-1» в стыковых играх.

Футбольный календарь переполнен турнирами, которые чрезмерны и по большей части лишены постоянных эмоций. Пришло время упорядочить их. Если ФИФА хочет расширить чемпионат мира, она должна работать с УЕФА и футбольными ассоциациями, чтобы сократить количество матчей в других соревнованиях.

Ожидайте драмы

Еще один раунд в стадии плей-офф заставил людей поверить, что драматизма на групповом этапе будет меньше. Но так ли это на самом деле?

Драма — понятие относительное. Для кого-то творчество Уильяма Шекспира до сих пор лежит в основе многих произведений современного искусства, а кому-то достаточно сказать в обычном разговоре шекспировское «Где же ты?», и на вас посмотрят косо.

Идея о том, что драма на групповом этапе будет утрачена при новом формате, упускает из виду тот факт, что настоящая драма происходит на стадии плей-офф. И в группах будет еще больше драматизма, если больше команд смогут оттуда выйти.

В 2022 году во всех восьми группах по крайней мере три сборные имели шансы на выход в 1/8 финала перед третьим туром. В шести из этих квартетов все четыре команды имели шанс пробиться в плей-офф. Выход Уэльса из группы был крайне маловероятен, так как для этого нужно было обыграть Англию с разницей в четыре мяча, но теоретически это все же было возможно.

Но все восемь команд, занявших четвертые места, имели шанс занять третье место на чемпионате мира 2022 года.

В любом случае, новый формат должен привести к большему количеству поворотов и неожиданностей, потому что на кону будет больше путевок в плей-офф. Гонка за первое и второе места, а значит, за более благоприятную жеребьевку в следующем раунде, по-прежнему останется — только теперь с дополнительным бонусом в виде гонки за то, чтобы стать одной из лучших сборных, занявших третье место.

Камерун обыграл Бразилию, а Тунис — Францию в своих последних матчах на групповой стадии. И это ничего не означало с точки зрения распределения путевок в плей-офф.

Обе команды заняли третье место с четырьмя очками и нулевой разницей мячей. В новом формате они, скорее всего, были бы вознаграждены за исторические победы местом в плей-офф, что и должно произойти, если вам удастся одержать маловероятную победу над двумя лучшими командами мира.

Германия при новом формате могла бы избежать вылета из ЧМ-2022 globallookpress.com

Альтернативный формат чемпионата мира 2026 года предполагал 16 групп по три команды в каждой, но к заключительному туру две команды, которым предстояло в нем сыграть, уже знали бы, что им нужно сделать, чтобы выйти в плей-офф, а это оставляло бы возможность для по сути договорного матча.

Захватывающий момент, когда большая команда проигрывает в матче плей-офф, гораздо интереснее, чем наблюдать за ее вылетом на групповом этапе.

Фиаско в групповом раунде — это все равно весело, но ситуация «победить или отправиться домой», когда на горизонте маячит дополнительное время или пенальти, всегда будет более захватывающей.

Будет ли слишком много команд?

Ностальгия и личные предубеждения часто являются движущей силой того, что мы считаем хорошим.

Для некоторых людей не имеет значения, в каком формате будет проходить чемпионат мира и сколько сборных в нем будет участвовать, потому что это никогда не отменит личные воспоминания, которые они связывают с предыдущими турнирами.

Тем не менее, 48 участников — это много. В мужском рейтинге ФИФА 211 команд, что означает, что 22,75 процента из них попадут на следующий мундиаль. Будет много возможностей для проведения матчей между не самыми сильными сборными, которые могут быть неинтересны случайным поклонникам мирового футбола.

Но это всегда было частью чемпионата мира. Это не европейская Суперлига. Должны проходить матчи между командами, которые в другом случае мы бы никогда не увидели. Это часть футбольного праздника.

Если будет еще один раунд плей-офф, то больше шансов, что вылетит и топ-сборная. Когда большие команды выбывают, аутсайдеры становятся фаворитами, и больше матчей имеют значение для обычных болельщиков, как, например, в случае с Японией и Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА также утверждает, что большее количество сборных означает, что больше стран-участниц получат долю призовых от мундиаля.

С увеличением количества матчей возрастает необходимость использовать весь свой состав. При всей шумихе вокруг включения Джеймса Мэддисона в состав сборной Англии на чемпионат мира, тот факт, что он сыграл ноль минут в Катаре, прошел незамеченным.

Француз Адиль Рами имеет медаль победителя мундиаля 2018 года, но не сыграл ни одной минуты в России. Как бы там ни было, если бы кто-то предложил мне место стороннего наблюдателя в составе команды-триумфатора чемпионата мира, я бы с радостью согласился.

Но поскольку я никудышный футболист, мне не стоит об этом беспокоиться. Я хочу видеть, как все игроки зарабатывают свои медали, а не едут на хвосте стартового состава, который сделал всю тяжелую работу.

Хотя матчей будет больше, это скорее небольшое изменение формата, к которому мы уже привыкли, чем резкий поворот в новом направлении. На ЧМ-2026 будет больше матчей, чем на первых пяти мундиалях вместе взятых.

На чемпионате мира 2026 года будет больше игр (104), чем на первых пяти чемпионатах мира вместе взятых (101). Вроде как много, но на самом деле новый формат предполагает один дополнительный раунд плей-офф, меньше ненужных в турнирном плане матчей в группах, тогда как меньшие сборные получат шанс войти в историю. Это не кажется таким уж плохим нововведением.