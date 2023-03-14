Иностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров

Южноамериканские тренеры регулярно добиваются успеха в Европе. Достаточно вспомнить Диего Симеоне, Маурисио Почеттино и Мануэля Пеллегрини. Но бразильцев среди них нет. Кто-то говорит о том, что их тренерскую лицензию не принимают в УЕФА.

Даже если так, это все равно не имеет значение. Вопрос в другом — бразильские тренеры просто не востребованы, о чем свидетельствует тот факт, что они теряют доверие даже у себя в стране.

Половину клубов элитного дивизиона чемпионата Бразилии тренируют иностранцы. Чаще всего обращаются к португальцам. Достаточно вспомнить 2019 год и невероятный сезон «Фламенго» под руководством Жорже Жезуша.

Абел Феррейра проделал невероятную работу в «Палмейрас». «Форталеза», которая не может похвастаться финансовыми возможностями, добилась невероятного успеха вместе с аргентинцем Хуаном-Пабло Войводой.

Жорже Жезуш globallookpress.com

И подобные истории успеха приводят к тому, что другие тоже хотят пойти по этому пути. И надо признать, что сейчас нет ни одного сильного бразильца на вакантное место главного тренера сборной Бразилии. Назначение иностранца на этот пост всегда выглядело чем-то немыслимым, а сейчас это кажется почти неизбежным.

Что же пошло не так? В конце концов, Бразилия — единственная сборная, которая выигрывала чемпионат мира пять раз. И во всех случаях — с бразильским тренером. Но это, безусловно, только часть проблемы. Футбол — динамичный процесс. Порой в успехе кроется ловушка. В данном случае это историческая самоуспокоенность, из-за которой и возникла проблема.

Бразильские тренеры, безусловно, правы, считая себя исторически недооцененными. Как правило, вспоминают только об индивидуальных достижениях футболистов, а тяжелая тренерская работа чаще всего забывается.

В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира, при этом ни разу не пропустив до полуфинала. После того, как Пеле и остальные бразильские звезды трижды выиграли главный турнир планеты, было удобно забыть о важной работе уругвайца Ондио Вьеры и Белы Гутманна в 1940-х и 50-х годов, которые добились серьезных успехов в Бразилии.

У Европы есть очевидное преимущество в географическом плане. Близость между странами позволяет обмениваться идеями: Нидерланды, Италия, Испания и Германия явно оказались впереди Бразилии, если мы говорим о тактических нюансах. Вандерлей Лушембурго и Луис Фелипе Сколари быстро остались без работы в Европе — сложилось впечатление, что они так и не поняли, что оказались в другой среде.

Луис Фелипе Сколари globallookpress.com

Но почему в эпоху глобализации, когда доступна любая информация, Бразилия пока так и не смогла подготовить тренера для европейского топ-клуба? Ответ, безусловно, связан с особенностями бразильского футбола. Не так-то и просто организовать приемлемые условия в такой огромной стране. В итоге политический компромисс навязывает крупным клубам чересчур насыщенный календарь. Слишком много матчей и времени на дорогу.

Несколько лет назад бразильский клуб обратился к Марсело Бьелсе. Но один из бывших игроков аргентинца как раз по этой причине посоветовал ему отказаться от предложения. Есть и другие проблемы — тяжелый климат и некачественные поля.

Тите, покинувший пост главного тренера сборной Бразилии после ЧМ-2022, изо всех сил объяснял важность качественных полей, но в какой-то момент признался, что его так и не услышали.

Тите globallookpress.com

И также стоит не забывать, что в культуре бразильского футбола тренер — это всегда неудачник. У многих клубов и болельщиков абсолютно нереалистичные ожидания. Очевидно, что все не смогут постоянно выигрывать трофеи.

И тренерам приходится платить за это, постоянно находясь под угрозой увольнения. Понятно, что почти все тренеры на самом деле являются краткосрочными помощниками, которые рано или поздно будут уволены. Болельщики этого ждут, а некоторые СМИ часто настаивают на этом, а некоторые руководители иногда используют это, чтобы отвести от себя угрозу.

Если сложить все эти факторы вместе, то неудивительно, что бразильские тренеры превращаются в консервативных прагматиков, стремящихся избежать риска, который может обернуться отставкой.

Фернандо Диниз globallookpress.com

Иногда тренеров увольняют так быстро, что об их работе просто не остается никакого впечатления. Поэтому пока в Европе тики-така противостоит гегенпрессингу, у которого, в свою очередь, хватает своих недостатков, Бразилия явно застряла во времени.

Но на горизонте всегда есть надежда. Работа Фернандо Диниза всегда вызывала симпатию. Прошлый сезон с «Флуминенсе» был, безусловно, лучшим для него. За игрой команды Диниза, который стремится к постоянному владению мячом, действительно было приятно наблюдать. Впереди его ждет важная, может, даже ключевая кампания. То же самое можно сказать про Маурисио Барбьери из «Васко да Гама». Возможно, именно они возглавят новое поколение бразильских тренеров, способных сделать себе такое же громкое имя, как некоторые звездные футболисты.