Каким будет ЧМ-2026: 48 команд, больше групп, больше стадионов и матчей

Следующий чемпионат мира, который пройдет через четыре года в США, Мексике и Канаде, станет особенным в связи с изменением формата турнира, пишет ESPN.

Текущий формат, при котором 32 сборные разбиты на восемь групп, впервые был представлен в 1998 году на чемпионате мира во Франции. С тех футбольные болельщики не видели ничего другого.

Однако уже в 2026 году на ЧМ сыграют 48 сборных, из которых 45 попадут в финальную часть через квалификацию, а еще три будут хозяевами турнира. А это значит, что привычный формат с 32 командами остался в прошлом.

Будет больше участников, больше матчей, в том числе в плей-офф. Турнир станет более продолжительным. В формате с 32 командами ЧМ длился максимум 32 дня (в Катаре — 29). ЧМ-2026 будет длиться не менее 35 дней, при этом количество матчей может увеличиться с 64 до рекордных 104.

И прямо сейчас попробуем разобраться, каким будет следующий турнир для лучших сборных мира.

Почему на ЧМ-2026 будет больше участников?

Это самое масштабное расширение в истории чемпионатов мира. В 1930, 1934, 1938 и 1950 годах в турнире участвовали от 13 до 16 команд. Начиная с 1954 года на ЧМ играли 16 сборных, с 1982-го — 24, а с 1998-го — 32.

Переход на формат с 48 сборными — это увеличение количества участников на 50%. В связи с этим провести турнир в одной стране было бы весьма проблематично.

Джанни Инфантино, который был избран президентом ФИФА в том числе благодаря своим обещаниям расширить состав участников ЧМ до 40 команд, решительно отстаивал эту идею. По его мнению, этот шаг принесет организации дополнительный доход в размере 1 миллиарда долларов и дополнительную прибыль в 640 миллионов долларов.

Джанни Инфантино globallookpress.com

И по словам Инфантино, эти средства будут реинвестированы в футбол. «Увеличение количества сборных, которые сыграют в финальной части ЧМ, поспособствует привлечению дополнительных инвестиций в развитие футбола», — уверен глава ФИФА.

Кто получит дополнительные места на ЧМ-2026?

После расширения до 48 сборных появится 17 дополнительных мест в квалификации. На ЧМ-2022 Азию представляли четыре лучшие сборные по итогам отбора и Катар в качестве страны-организатора турнира.

В 2026 году США, Мексика и Канада войдут будут включены в состав из шести сборных от Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Азия: 8 (+4)

Африка: 9 (+4)

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн: 6 (+3)

Европа: 16 (+3)

Южная Америка: 6 (+2)

Океания: 1 (+1)

Два места по-прежнему будут разыгрываться между сборными из разных конфедераций. В общей сложности на этом этапе квалификации примут участие шесть сборных — по одной от каждой из пяти конфедераций, кроме Европы, а также еще одна от КОНКАКАФ в качестве принимающей стороны.

Кто будет претендовать на участие в ЧМ с 48 сборными?

Давайте возьмем для примера ЧМ-2022 и расширим его до 48 сборных (к слову, ФИФА в какой-то момент всерьез рассматривала такой вариант).

Дополнительные места в таком случае были бы распределены между лучшими командами квалификации в каждой конфедерации (поскольку Италия не смогла выйти в финал отбора от УЕФА, она даже в этом случае не попадает в финальную часть):

Африка: Алжир, Камерун, Демократическая Республика Конго, Египет, Мали, Марокко, Нигерия, Сенегал, Гана, Тунис.

Азия: Австралия, Иран, Ирак, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн: Канада, Коста-Рика, Ямайка, Мексика, Панама, США.

Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Польша, Португалия, Украина, Уэльс.

Океания: Новая Зеландия.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Уругвай.

Жирным шрифтом выделены дополнительные 16 команд.

Две лучшие команды в рейтинге ФИФА, имеющие право на участие в межконтинентальном плей-офф (Чили и Демократическая Республика Конго), занимают последние места. (Другими участниками в плей-офф были бы Сальвадор, Гондурас, Соломоновы острова и Сирия).

Сборные Мали и Северной Македонии могли бы впервые в своей истории сыграть на чемпионате мира.

Каким будет формат группового этапа ЧМ-2026?

А здесь уже есть варианты. Но опять-таки, если мы возьмем во внимание сборные, которые могли бы по итогам квалификации сыграть на ЧМ-2026 в формате с 48 командами, можно хотя бы приблизительно представить, что будет через четыре года.

Первый вариант: 16 групп по три команды в каждой

Прошло почти шесть лет с тех пор, как совет ФИФА проголосовал за увеличение количества участников чемпионата мира и утвердил формат, согласно которому 48 команд будут разделены на 16 групп по три в каждой. Две лучшие из каждой группы сыграют в 1/8 финала.

Но Арсен Венгер, занимающий в ФИФА пост главы по глобальному развитию футбола, заявил, что окончательное решение в этом вопросе будет принято в 2023 году.

Общее количество матчей увеличится с 64 до 80, и в ФИФА уверены, что турнир можно провести в течение привычных 32 дней.

В каждой группе будет не более одной команды от каждой конфедерации. То есть во всех группах будет по одной европейской сборной, а остальные будут распределены по рейтингу.

Сборная США перед матчем с Нидерландами на ЧМ-2022 globallookpress.com

Таким образом, корзины с участниками перед жеребьевкой могли бы выглядеть следующим образом:

Корзина 1 (УЕФА): Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Польша, Португалия, Украина, Уэльс.

Корзина 2: Мексика, США, Канада, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Сенегал, Иран, Марокко, Перу, Япония, Южная Корея, Чили, Тунис, Коста-Рика.

Корзина 3: Нигерия, Алжир, Австралия, Египет, Камерун, Эквадор, Мали, Катар, Саудовская Аравия, Панама, Гана, Ямайка, Ирак, ОАЭ, Демократическая Республика Конго, Новая Зеландия.

Канада, естественно, была бы в третьей корзине, но в итоге оказалась вместе с США и Мексикой во второй, поскольку будет участвовать в турнире в качестве принимающей стороны.

Результаты пробной жеребьевки:

Группа A: Канада, Уэльс, Алжир

Группа B: Франция, Южная Корея, Нигерия.

Группа C: США, Сербия, ДР Конго

Группа D: Португалия, Япония, Египет

Группа E: Швейцария, Сенегал, ОАЭ

Группа F: Бельгия, Иран, Эквадор

Группа G: Польша, Уругвай, Австралия

Группа H: Северная Македония, Перу, Камерун

Группа I: Англия, Колумбия, Ямайк

Группа J: Хорватия, Тунис, Ирак

Группа K: Украина, Марокко, Саудовская Аравия

Группа L: Нидерланды, Аргентина, Панама

Группа M: Дания, Чили, Гана

Группа N: Швеция, Бразилия, Новая Зеландия

Группа O: Германия, Коста-Рика, Катар

Группа P: Мексика, Испания, Мали

Две лучшие команды в каждой группе выйдут в 1/8 финала. И это момент вызвал разногласия, поскольку это означает, что в заключительном туре группового этапа команды могут сыграть таким образом, чтобы обе в итоге вышли в плей-офф.

На чемпионате мира 1982 года заключительные матчи группового этапа проводились в разное время. В одном из них сборная ФРГ обыграла Австрию (1:0), благодаря чему обе эти команды вышли из группы, оставив за бортом турнира Алжир, который ранее одержал сенсационную победу над немцами. Именно после данного инцидента ФИФА приняла решение, что матчи последнего тура будут начинаться в одно время.

ФИФА предположила, что избежать сговора на групповом этапе можно путем определения победителя в ничейных матчах с помочью серии пенальти. Но даже в этом случае остается вероятность, что в заключительном туре команды сыграют так, чтобы третья сборная не смогла выйти из группы.

С учетом особенностей жеребьевки на групповом этапе будет очень мало важных матчей. В данном случае выделяются разве что противостояния Испании и Мексики, а также Аргентины и Нидерландов.

При этом две трети команды сыграют в плей-офф. И это еще один момент, который вызывает вопросы.

Судя по всему, ФИФА после тщательного анализа откажется от этого варианта.

Второй вариант: 12 групп по четыре команды в каждой

В этом случае 48 команд будут разделены на 12 групп по четыре в каждой. Тем не менее, 16 или 32 сборные выйдут из группы и создадут сбалансированную сетку плей-офф. Скорее всего, это будут по две лучшие команды от каждой группы плюс восемь лучших сборных, занявших третьи места. Аналогичную систему УЕФА использовал на двух последних чемпионатах Европы.

Джанни Инфантино и бывший президент США Дональд Трамп globallookpress.com

А это значит, что на групповом этапе будет немало драматичных матчей. И даже с учетом того, что будут команды, которые выйдут в плей-офф с третьего места, этот формат все равно выглядит более естественным для ЧМ. Каждая команда проведет на групповом этапе по три матча.

ФИФА рассматривает два формата группового этапа:

1. 12 групп по четыре команды;

2. В каждой сетке по 24 команды, которые будут разделены на шесть групп. ЧМ будет разбит на два отдельных турнира, победители которых сыграют в суперфинале.

Хозяева турнира окажутся в первой корзине для жеребьевки вместе с командами с лучшим рейтингом.

Корзина 1: Мексика, США, Канада, Бразилия, Бельгия, Аргентина, Франция, Англия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания.

Корзина 2: Германия, Хорватия, Уругвай, Швейцария, Колумбия, Сенегал, Уэльс, Иран, Сербия, Марокко, Перу, Япония.

Корзина 3: Швеция, Польша, Украина, Южная Корея, Чили, Тунис, Коста-Рика, Нигерия, Алжир, Австралия, Египет, Камерун.

Корзина 4: Эквадор, Мали, Катар, Саудовская Аравия, Панама, Гана, Ямайка, Северная Македония, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Демократическая Республика Конго, Новая Зеландия.

В каждой группе будет не более одной команды от каждой конфедерации, за исключением Европы.

Пробная жеребьевка:

Группа A: Аргентина, Швейцария, Швеция, Ира

Группа B: Бельгия, Перу, Коста-Рика, Гана

Группа C: Канада, Иран, Чили, Северная Македония

Группа D: Нидерланды, Марокко, Южная Корея, Ямайка

Группа E: Мексика, Сербия, Египет, Катар

Группа F: Дания, Уругвай, Камерун, ОАЭ

Группа G: Англия, Хорватия, Нигерия, Эквадор

Группа H: США, Колумбия, Польша, ДР Конго

Группа I: Португалия, Сенегал, Австралия, Панама

Группа J: Бразилия, Япония, Украина, Мали

Группа K: Испания, Уэльс, Тунис, Саудовская Аравия

Группа L: Франция, Германия, Алжир, Новая Зеландия

Проблема с группами по четыре команды заключается в большом количестве дополнительных матчей. На ЧМ-2022 было 64 матча, формат группового этапа с тремя командами в группе предполагает 80 игр, а с четырьмя — 104. В таком случае на проведение турнира понадобится как минимум 35 дней.

Чем ЧМ-2026 будет отличаться от предыдущего мундиаля в США?

Больше команд и больше матчей

На чемпионате мира 1994 гола в США было всего 24 команды, которые провели в общей сложности 52 матча (36 на групповом этапе). В 2026-м, скорее всего, будет 104 матча (72 на групповом этапе).

Больше принимающих городов в разных часовых поясах

ЧМ-1994 проводился в основном на Восточном побережье. Из девяти принимающих городов только Стэнфорд и Пасадена представляли Западной побережье. Кроме того, в Чикаго и Далласе матчи проходили по центральному времени.

На ЧМ-2026 матчи пройдут на стадионах в США, Мексике и Канаде globallookpress.com

В 2026 году на чемпионате мира будет 16 стадионов в трех странах в разных часовых поясах.

Тихоокеанское время: Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

Центральное время: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити.

Восточное время: Атланта, Майами, Бостон, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Торонто.

Большая часть матча будет начинаться в позднее время

В 1994 году время начала матчей было больше рассчитано на европейскую аудиторию, и игры не начинались позже 16:30 по местному времени (00:30 в Великобритании).

При этом известно, что ФИФА не планирует проводить параллельно несколько матчей. Исключением станет лишь заключительный тур группового этапа. Вполне вероятно, что матчи будут распределены в течение дня, чтобы максимизировать часовые пояса.

На ЧМ-1994 году на первые два тура группового этапа пришлось лишь 24 матча, в связи с чем можно было избежать позднего начала игры по местному времени. На ЧМ-2026 этого будет сложно избежать, учитывая количество участников и матчей. Например, в Великобритании заключительные матчи игрового дня будут начинаться в 07:00 утра.