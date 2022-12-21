Мировой трамплин. Топ-10 открытий ЧМ-2022

Некоторые игроки добились известности во время чемпионата мира 2022 года. Называем 10 футболистов, которые теперь могут рассчитывать на большой карьерный рост.

10. Никлас Фюлькруг (Германия)

Никлас Фюлькруг, очевидно, нельзя назвать никем в Германии, но до недавнего времени на мировой арене картина была несколько иной.

Неожиданно два гола нападающего «Вердера» в составе сборной Германии привлекли к нему интерес. Форварду комфортно в Бремене, который он может еще нескоро покинуть, но трансферный рынок сейчас совсем другой, чем несколько недель назад. В том числе, из-за его игры на ЧМ-2022.

9. Гарри Суттар (Австралия)

Австралийцы выложились без остатка для выхода в 1/8 финала — уже во второй раз в своей истории на мундиалях. Во многом это произошло благодаря прочной обороне, которая была построена вокруг неуступчивого защитника Гарри Суттара.

Теперь он может рассчитывать на личный прогресс в виде трансфера из «Сток Сити» из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу.

8. Гуэ Сон Чо (Южная Корея)

Иногда день может кардинально изменить жизнь человека. Когда 28 ноября Чо Гуэ Сун в составе сборной Южной Кореи забил два гола в ворота Ганы, должно быть, это был тот самый случай.

Чо играет на родине за «Чонбук Хюндай Моторс», но, судя по всему, эта ситуация не продлится долго.

7. Энтони Робинсон (США)

Будучи игроком «Фулхэма», Энтони Робинсон уже перешел на топ-уровень английского футбола, но до сих пор не имел признания.

Однако впечатляющие результаты сборной США в виде выхода в 1/8 финала ЧМ-2022 изменили ситуацию. 25-летний левый защитник теперь привлекает внимание «Ньюкасла» и «Интера», а его ориентировочная цена составляет более 20 млн евро.

6. Андрис Нопперт (Нидерланды)

Андрис Нопперт обладает потенциалом изменять ход игры. На самом деле вратарь завершил свою профессиональную карьеру несколько лет назад, но из-за травм Нопперт в итоге сыграл в четвертьфинале в качестве первого номера сборной Нидерландов.

Андрис Нопперт globallookpress.com

Существует большая вероятность того, что 28-летний голкипер покинет «Херенвен» и пойдет на повышение в «Аякс».

5. Аззедин Унаи (Марокко)

22-летнего игрока «Анже» почти не знали за пределами Франции и его собственной страны, теперь же он, похоже, будет нарасхват. Сообщается, что полузащитник оценивается в 45 млн евро, и в настоящее время за ним охотятся такие клубы, как «Барселона», «Севилья» и «Лестер».

Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике сказал об Унаи после того, как Марокко обыграл Испанию следующее:

«Приятно удивила "восьмерка" — имени не помню, извините... Откуда этот парень? Он очень хорошо играет».

«Ашраф Хакики и Зиеш — это понятно, мы хорошо знаем Эн-Несири, мы знаем и Амрабата... Но этот парень не перестал бегать. Мы говорили об этом в штабе».

4. Йосип Юранович (Хорватия)

В стартовом составе сборной Хорватии на этом чемпионате мира было много известных игроков, в том числе и Йосип Юранович. Теперь уже точной известный.

Хотя 27-летний футболист все еще выступает за «Селтик», вскоре это должно измениться. Многие клубы английской Премьер-лиги проявили интерес к правому защитнику, который отметился энергичной игрой на своем фланге. Шотландский клуб ожидает, что продажа принесет ему не менее 20 млн долларов.

3. Доминик Ливакович (Хорватия)

Доминик Ливакович — второе явное открытие в сборной Хорватии. Не стоит забывать, что Модрич и компания вышли в полуфинал благодаря сейвам своего основного вратаря. Обладая этими качествами, 27-летний футболист уже вскоре наверняка покинет «Динамо» Загреб.

2. Софьян Амрабат (Марокко)

В отличие от Унаи, его партнер по оборонительным действиям Софьян Амрабат уже известен во всем мире еще до чемпионата мира. Опорник начал успешную карьеру в «Вероне» несколько лет назад, а затем перебрался в «Фиорентину».

Софьян Амрабат globallookpress.com

Своими достижениями 26-летний марокканец уже вызвал неподдельный ажиотаж к своей персоне. Амрабат, несомненно, вошел в шестерку лучших игроков финальной части мундиаля в Катаре и в сейчас на него претендуют топ-клубы.

1. Энцо Фернандес (Аргентина)

21-летний полузащитник Энцо Фернандес произвел фурор в своих матчах за «Бенфику», но со сборной Аргентины он показал, что ни в чем не уступает великим соперникам и на мировой арене. Точные передачи, высокая точность и более чем завидное обращение с мячом. А самое главное — решающий вклад в завоевание титула чемпиона мира.