Почему Испания будет другой после Луиса Энрике

Он любит яйца. Он очень, очень любит яйца. На самом деле, он ест пять или шесть раз в день, каждый день. И если вы думаете, что это странно, он думает, что гораздо хуже, если вы едите все эти маленькие сырки вроде йогурта. Не кладите лук в его тортилью, говорит он, притом, что в Испании, где с есть что-то с луком или без — государственный вопрос, это... ну... большое заявление.

Его любимый игрок — Давид Вилья. Или Ферран Торрес, хотя бы потому, что его дочь встречается с ним (и да, это рассказал Луис Энрике), но он не должен выказывать какие-либо мысли. Если Торрес достаточно глуп, чтобы отпраздновать гол с большим пальцем во рту [чтобы просигнализировать о рождении ребенка], он немедленно выбывает из команды и больше так и не возвращается.

В конце концов, зачем Луису Энрике становиться дедушкой, если он уже папа? Ну, вообще-то был. Стриминг на Twitch каждый день в 8 вечера, сидя в своем большом геймерском кресле, как будто ему не 52, а 15 лет, он был самым крутым котом на чемпионате мира.

Если подумать, единственное, что он никогда не говорил нам, так это своего мнения о котах, хотя они повсюду в Катаре. Хотя, на самом деле, мы, вероятно, можем догадаться, что он находится по другую сторону большой баррикады: на правой стороне. Потому что, когда все закончилось, он сказал, что просто хочет вернуться домой к своим собакам.

Увы, это закончилось слишком рано.

Он выехал на своем велосипеде — 65-километровый маршрут от Катарского университета — и опубликовал свои фото без футболки. Что, если бы у вас было такое тело в его возрасте — или в любом другом возрасте — вы бы тоже могли сделать. Каждое утро он мчал на тренировку на своем скутере.

Предпоследний вечер он провел, разбивая клише повсюду, словно какой-то истребитель медийных мифов. Говоря о мифах, он говорил о доярках и Пелайо, астурийском воине, который, согласно легенде, начал отвоевание Испании у мавров, начиная с Ковадонги, в 711 году. В конце концов, Испания была завоевана Марокко.

Луис Энрике — м*дак. Он сам так говорит. Он также был звездой. А сейчас он без работы.

Не прошло и двух дней после вылета Испании из чемпионата мира, как Испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила это: их тренер, чей контракт истек, больше не будет исполнять эту роль.

Это было его решением: он отказался от продления соглашения год назад, когда они думали, что он гениален, а RFEF отчаянно пыталась его удержать, и даже те, кто хотел его ухода и уже ждал этого момента, были вынуждены отступить. Не позволить ему пройти этот момент было их решением.

Итак, спустя четыре года, прерванных личной трагедией — смертью его девятилетней дочери после пятимесячной борьбы с раком костей — Луис Энрике больше не является наставником сборной Испании. Тем не менее, по крайней мере, он получил возможность снова попасть на астурийское дерби, запланированное за день до финала чемпионата мира.

Возможно, им нужно было забронировать быстрый обратный рейс чартером на матч «Овьедо» против «Спортинга» Хихон. Как оказалось, им пришлось лететь домой, но в один конец. «Я очень горжусь своей командой», — сказал тренер после вылета из ЧМ-2022. Он не вернулся на каталонское побережье, где живет — вместо этого остался в Мадриде, где ему сказали, что все кончено.

Его пребывание в должности закончилось провалом, который был неизбежен. Конечно, все могло быть иначе: за 10 секунд до конца Пабло Сарабия попал в стойку. Это помогло бы им пройти дальше. Это случилось снова, настаивал Маркос Льоренте: если бы не пенальти, Испания была бы в финале Евро-2020 (и кто знает, что случилось бы тогда), и выступала бы дальше на минувшем чемпионате мира.

Тем не менее, все было кончено. Сам Луис Энрике сказал, что серия пенальти — это не просто лотерея. Футбол — забавная вещь: команда, начавшая турнир с семи забитых голов, не смогла забить ни одного, даже с пенальти.

И это была своего рода квинтэссенция сборной Испании при Луисе Энрике: каким-то образом был всегда баланс между действительно блестящим, самым лучшим, но на самом деле нет. В конечном счете, это был не очень хороший чемпионат мира: Испания разыгрывала тысячу пасов, лишь изредка нанося удар.

Снова появились некоторые из тех знакомых недостатков в игре команды, что было странно, потому что, предполагалось, он должен был быть другим; не просто «тики-така», а что-то более похожее на него: резкое, острое, лишенное страха.

Должно было быть иначе? Он абсолютно такой, даже если на поле все развалилось. Был момент в медиа-центре, когда один британский журналист присел и сказал: «Приятель, почему Луис Энрике такой крутой?». Ответ был неизбежен: иди и расскажи это кому-нибудь из испанцев. Многие из них были настроены против Луиса Энрике.

Они, казалось, обижались на все и относились к нему чрезвычайно серьезно, по-видимому, не подозревая, как сильно он с ними возится. В итоге, некоторые из них казались почти счастливыми (?!), что Испания проиграла, что его больше нет у руля сборной. В стране, которая любит дебаты и разногласия, это, конечно, тоже стало одним из предметов споров.

Теперь оба этих лагеря могут быть правы, не так ли? Какое-то время даже те, кто говорил, что он им не нравится, должны были признать, что он был хорош. Но потом случилось это. И это был, в конечном счете, плохой чемпионат мира.

Вы могли бы вернуться к Евро-2020 и, возможно, сказать что-то подобное, хотя и менее четкое, несмотря на выход «Селексьон» в полуфинал: они только что вышли из группы, затем выиграли один матч в дополнительное время и еще один по пенальти. Но потом они играли так же и против Италии, пусть и проиграли. Теперь они играют уже вот так.

Есть ошибки, которые нужно признать, анализ, который нужно сделать. Есть еще кое-что более простое и, возможно, более глубокое: Испания выиграла всего три матча чемпионата мира с тех пор, как стала чемпионом в 2010 году, и ни один из них не попал в плей-офф. Это просто такова реальность, таков их уровень?

И что это говорит о Луисе Энрике, что какое-то время мы задавались вопросом, действительно ли испанцы могут выиграть чемпионат мира? То, что он построил команду — и главной навязчивой идеей было то, что это именно команда, а не просто набор игроков, которая дошла до полуфинала Евро, финала Лиги Наций одного розыгрыша и финала четырех другого.

Что это они забили шесть голов Германии и Хорватии, семь — Коста-Рике. Что с поколением игроков, которые не были ТЕМ поколением, он сделал это.

Говоря о поколениях футболистов, что бы мы ни говорили, наследие остается, даже когда в некоторых случаях их клубы не столь в них уверены. Алексу Бальде 19 лет, Ансу Фати — 20, Нико Вильямсу — 20; Йереми Пино — 18; Педри исполнилось 20 в Дохе, Гави — 18. Посмотрите на сборную Испании, и вам станет интересно, сколько из них играет на самом-самом высоком уровне.

Педри globallookpress.com

Может быть, вы представляете себе Гави и Педри? Именно Луис Энрике поставил в основу 18-летнего Педри на Евро-2020. Именно Луис Энрике играл с Гави против Италии, когда тому было 17 и всего 374 минуты на поле на взрослом уровне, и добился такого результата. Луис Энрике продолжал ставить его в состав, пока весь остальной мир не сказал: «Ого, посмотрите на этого мальчишку».

«Смелые дети, а не я», — сказал Луис Энрике. Но он неоднократно выпускал их на поле, а когда посадил в запас Гави, они подумали, что он сошел с ума. На самом деле он был прав.

А может быть, и немного сумасшедшим. Вы могли видеть это каждый вечер в его стриме, на платформе, которая уменьшила давление на его подопечных, где его никогда не было, хотя одна радиостанция манипулировала записями, чтобы попытаться понять, что он сделал. Вместо этого он показал то, чего нет ни у одного тренера — стал звездой мундиаля, возможно, единственным тренером-звездой.

Как ни ныли СМИ, что это не то место, на пресс-конференциях он делал то же самое: каждая из них была уроком, предлагая глубину, анализ и характер.

Было много возможностей его послушать. И если вы слушали, то в этом как раз и заключался метод. Не только про яйца и йогурты, а также про занимайтесь сексом, но и про не устраивать оргий. И да, он тоже это сказал, кудахча при этом. Он был убедителен, даже если вы не соглашались.

Его подопечные купились на это: временами, при всей приверженности идее, это звучало немного как секта. Даже если — и от этого никуда не деться — когда дело дошло до сути, его команда была не такой, какой должна была быть.

Луис Энрике вел за собой, и он делал это по-своему. От социальной платформы до экрана, до раций и до самого вылета из турнира. Местами было дико, и все уже не будет прежним, это точно.