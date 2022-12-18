Покупай меня скорей! 13 звезд ЧМ-2022, которые взорвут трансферный рынок

Чемпионат мира уже давно стал трамплином в карьере для главных звезд турнира. И Катар-2022 не стал исключением в этом плане.

Несмотря на абсолютно разную ситуацию в своих клубах, некоторые игроки произвели огромное впечатление на ЧМ-2022, став предметом всевозможных трансферных разговоров незадолго до открытия январского рынка.

А теперь поговорим о тех, чья трансферная стоимость существенно выросла по итогам ЧМ-2022.

Софьян Амрабат (Марокко)

Софьян Амрабат globallookpress.com

Контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон. И агент игрока настаивает на том, что его клиенту максимально комфортно в клубе из Флоренции.

Тем не менее, представитель Софьяна не скрывает, что он уже получил ряд телефонных звонков от клубов, которые бы хотели видеть марокканца у себя. И этот совсем не удивляет с учетом того, что Амрабат был абсолютно лучшим опорным полузащитником на ЧМ-2022.

Амрабат был шикарен в матче 1/4 финала против Португалии, но свой главный перфоманс он выдал в 1/8-й против Испании. Примечательно, что ему пришлось принимать обезболивающие, чтобы выйти на матч с испанцами.

Рицу Доан (Япония)

Рицу Доан (в центре) стал одним из героев Японии на ЧМ-2022 globallookpress.com

Сенсационный выход сборной Японии в 1/8 финала ЧМ-2022 стал возможен, прежде всего, благодаря командной работе, но несколько человек все-таки выделялись на фоне остальных.

И в первую очередь, это это Рицу Доан, ставший автором важнейших голов в матчах с Германией и Испанией на групповом этапе. «Синие самураи» в итоге обыграли и немцев, и испанцев.

24-летний футболист перед началом текущего сезона перешел из ПСВ Эйндховен в немецкий «Фрайбург», но уже сейчас идут разговоры о том, что его хотят подписать «Рома» и «Манчестер Сити», которых впечатлили способности и трудолюбие японца.

Жоау Феликс (Португалия)

Жоау Феликс globallookpress.com

Феликс, по всей видимости, был больше остальных разочарован вылетом сборной Португалии с ЧМ после неожиданного поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале.

И тем не менее, в индивидуальном плане Жоау может быть доволен, он действительно провел хороший турнир, доказав, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне далеко не всегда справедливо оставляет его на скамейке запасных.

В мадридском клубе, безусловно, рады, что Феликс показал себя в Катаре с лучшей стороны. Это, по всей видимости, позволит им вернуть бОльшую часть из умопомрачительной суммы в 126 миллионов евро, которую он заплатили «Бенфике» три года назад.

На чемпионате мира Феликс напомнил о своем таланте, забив один мяч и сделав две результативные передачи.

И да, Феликсу всего лишь 23 года, и есть ощущение, что в более атакующей команде он станет одним из самых ярких игроков Европы.

Энцо Фернандес (Аргентина)

Энцо Фернандес globallookpress.com

Появление Фернандеса в полузащите сборной Аргентины стало одним из самых важных моментов мундиаля в Катаре.

Влияние Энцо стало ключевым в матче с Мексикой. Игрок «Бенфики» забил шикарный гол, благодаря которому «альбиселесте» одержали важнейшую победу.

А еще Фернандес стал автором шикарного паса, после которого был назначен пенальти в ворота Хорватии в 1/2 финала.

Очевидно, что на поле этот парень может выполнять любую работу. Неудивительно, что за ним уже следят элитные европейские клубы, в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Куда же он перейдет? Когда это случится? На данный момент трудно сказать. Но можно с уверенностью говорить о том, что кто-то заплатит огромную сумму денег за игрока, которого Лионель Месси назвал «выдающимся» талантом.

Коди Гакпо (Нидерланды)

Коди Гакпо globallookpress.com

Еще до чемпионата мира активно писали о том, что Гакпо следующим летом отправится в Англию. Но теперь интерес к его услугам только усилился.

Нидерландский вингер провел впечатляющий турнир. Коди забивал во всех трех матчах группового этапа.

Больше всех в приобретении Гакпо заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». При этом в ПСВ не скрывают, что готовы вести переговоры. И вполне вероятно, что 23-летний футболист окажется в АПЛ уже в январе.

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Йошко Гвардиол globallookpress.com

В Катаре Гвардиол получил ценный урок: даже в 35 лет Лионель Месси остается лучшим игроков мира. Капитан сборной Аргентины легко накрутил и обошел мощного Йошко.

Впрочем, 20-летний Гвардиол все равно подтвердил, что он — один из самых перспективных защитников в мире.

Вплоть до встречи с Аргентиной в полуфинале Гвардиол играл на выдающемся уровне, четко объяснив, почему за ним гоняются чуть ли не все европейские топ-клубы.

Скорее всего, Гвардиол покинет «Лейпциг» летом, а не зимой. Впрочем, если найдется желающий заплатить астрономическую сумму, то это может случиться и в январе.

Мохаммед Кудус (Гана)

Мохаммед Кудус globallookpress.com

«Эвертон» дважды безуспешно пытался подписать Кудуса, в том числе минувшим летом. Их надежды рухнули из-за переезда Антони в «Манчестер Юнайтед». «Аякс» по понятным причинам не захотел терять еще одного атакующего игрока.

И в амстердамском клубе, как это часто бывает, снова приняли стратегически удачное решение. После ЧМ-2022 Кудуса хочет подписать не только «Эвертон», но и еще как минимум несколько клубов АПЛ.

Кудус стал главной звездой сборной Ганы в Катаре. Помимо двух забитых мячей, атакующий полузащитник поразил своим дриблингом и скоростью.

Доминик Ливакович (Хорватия)

Доминик Ливакович globallookpress.com

Ливакович до сих пор не может прийти в себя после спорного пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче с Аргентиной. Тем не менее, все прекрасно понимают, что в том эпизоде не было его вины.

И вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Ливакович был лучшим вратарем чемпионата мира.

На момент написания этого текста никто не сделал больше сэйвов (24), чем Доминик, ставший одним из главных героев национальной команды в Катаре.

В игре с Японией в 1/8 финала Ливакович стал лишь третьим голкипером в истории ЧМ, отразившим три удара в послематчевой серии пенальти. В матче против Бразилии в четвертьфинале он снова стал героем серии пенальти.

В загребском «Динамо» уже готовы выслушивать предложения европейских клубов, желающих приобрести их основного вратаря в это трансферное окно.

Аззедин Унаи (Марокко)

Аззедин Унаи globallookpress.com

Унаи играет за «Анже», худшую команду текущего сезона французской Лиги 1. Впрочем, совсем скоро все будет иначе.

Унаи стал, возможно, главным открытием ЧМ-2022. Его элегантная игра в полузащите была одним из ярчайших моментов в этой исторической кампании сборной Марокко.

22-летний футболист получил особую оценку от уже бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, а Жозе Моуринью назвал его игру в матче с Португалией «совершенно невероятной».

Очевидно, что в ближайшее время «Анже» получит внушительную сумму, а Унаи окажется в большом клубе.

Кристиан Пулишич (США)

Кристиан Пулишич globallookpress.com

У Пулишича наверняка остался неприятный осадок после ЧМ в Катаре. Он еще долго будет вспоминать эпизод в начале матче с Нидерландами, когда он упустил шикарный шанс открыть счет. Или классный удар в игре с Англией, после которого мяч угодил в перекладину.

Тем не менее, нет никаких сомнений, что США вышли в плей-офф во многом благодаря классной игре Кристиана в ключевом матче с Ираном.

Пулишич снова оказался в центре внимания. Он доказал, что способен быть ценным активом для главного тренера «Челси» Грэма Поттера, но он также показал, что станет отличным приобретением для любого клуба, который ищет универсального вингера.

Гонсалу Рамуш (Португалия)

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

«Бенфика» снова сделала это. В лице Гонсалу Рамуша они нашли очередную жемчужину, которая принесет им десятки миллионов евро, когда они решат заработать на нем.

Вряд ли до ЧМ-2022 о Рамуше слышали многие футбольные болельщики. Он оказался в центре внимание после того, как заменил легендарного Криштиану Роналду в стартовом составе Португалии в матче 1/8 финала против Швейцарии.

Давление было огромным, но 21-летний футболист легко с этим справился, трижды поразив в ворота швейцарцев.

«Бенфика» не торопится с продажей Рамуша, но никто не удивится, если уже в следующем месяце на столе в офисе лиссабонского клуба будет лежать стопка предложений от топ-клубов. Поговаривают, что Рамуш может стать заменой Роналду в «МЮ».

Харри Суттар (Австралия)

В составе сборной Австралии, сенсационно пробившейся в 1/8 финала ЧМ-2022, было несколько игроков, который по-настоящему впечатлили. Но в первую очередь, это касается Харри Суттара.

В прошлом году были разговоры о возможном переходе защитника «Сток Сити» в «Эвертон», но из-за неприятной травмы колена австралийцу пока так и не удалось попасть в АПЛ.

Но не исключено, что в январе мечта Суттара наконец-то сбудется. Харри показал почти героическую игру в обороне «Соккеруз».

В подписании Суттара по-прежнему заинтересован «Эвертон». Правда, у «ирисок» теперь есть серьезный конкурент в лице «Лестера».

Хаким Зиеш (Марокко)

Хаким Зиеш globallookpress.com

Как сильно Хакиму Зиешу был нужен этот чемпионат мира?!

Карьера вингера на «Стэмфорд Бридж» откровенно застопорилась, и еще до начала турнира стало известно, что Грэм Поттер был не против продажи марокканца в январе.

И нет никаких сомнений, что «Челси» не будет испытывать недостатка в предложениях в следующем месяце. Хаким сыграл ключевую роль в историческом успехе сборной Марокко в Катаре. «Атласские львы» стали первой африканской командой, добравшейся до полуфинала чемпионата мира.