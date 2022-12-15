Идеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022

вышел в стартовом составе только в одном отборочном матче чемпионата мира в Аргентине и оказался на скамейке запасных в первых двух играх в Катаре. Он смог покончить с этим, поведя команды своей страны к славе благодаря тому, что сформировав неостановимое партнерство с

Гол против Польши в его первом старте на чемпионате мира подтвердил прогресс Аргентины. Его гол в ворота Австралии после того, как он обокрал вратаря Мэта Райана, олицетворял его энтузиазм. В полуфинале против Хорватии он подчеркнул свою важность для команды.

Существует старая шутка, связанная с тем, что Стэн Мортенсен сделал хет-трик за «Блэкпул» в финале Кубка Англии 1953 года, игре, известной как «Финал Мэтьюза». Говорили, что когда Мортенсен умрет, его похороны будут известны как «Похороны Мэтьюза».

Альварес забил два из трех голов Аргентины, и завоевал пенальти с которого был забит третий. Лучшим игроком матча был признан Месси. Даже великий игрок, казалось, соглашался с тем, что его молодой партнер по атаке мог претендовать на этот конкретный приз.

«Все игроки нашей команды выступили хорошо, но если бы мне пришлось выбирать, я бы отдал эту награду Хулиану Альваресу», — сказал Месси. «Хулиан провел превосходный матч», — добавил главный тренер Лионель Скалони. «Не только потому, что он забил два гола, но и потому, что помог нашим полузащитникам».

Хулиан Альварес globallookpress.com

Нападающий «Манчестер Сити» может быть слишком известным для того, чтобы считаться только загорающейся молодой звездой. Но взлет был стремительным. Когда у него брали интервью осенью, 22-летний Альварес, когда его спросили о его надеждах на зиму, даже не был уверен, что попадет на чемпионат мира.

«Состав даже не объявлен, еще даже предварительного списка нет, но я надеюсь быть там», — сказал он Sky Sports. «Очевидно, что чемпионат мира — это самое большое событие в футболе, и было бы здорово принять в нем участие».

Альварес сделал больше, чем просто принял участие. Он сбалансировал атаку Аргентины своей беговой работой в последней трети. Волшебство Месси имело значение, но то, как он теперь куда меньше движется по полю, требует большей поддержки от других игроков. Альварес предоставил ее.

Зоны в которых Альварес отрабатывал в обороне на ЧМ-2022 skysports.com

В «Ривер Плейт» его тренер Марсело Галлардо говорил об этой привычке играть каждую игру так, как если бы она была его первой. «Это заразительно». В «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что Альварес «всегда на позитиве» и своей оборонительной работой повышает интенсивность команды.

Будь то смещение влево или вправо, чтобы остановить атаки, он был там, пытаясь отобрать мяч в последней трети, прессингуя для Аргентины в одиночку. Ни один нападающий не заблокировал больше передач на чемпионате мира. Он тот человек, который нужен Аргентине. Человек, который нужен Месси.

Тепловые карты Хулиана Альвареса за сборную Аргентины во время плей-офф ЧМ skysports.com

То, что Аргентина — команда, играющая за Месси, стало темой последних лет. «Я бы скорее выиграл этот турнир для него, чем для себя», — сказал вратарь Эмилиано Мартинес после прошлогоднего успеха на Кубке Америки. На поле Альварес воплощает это больше, чем кто-либо другой.

В полуфинале против Хорватии был момент, когда Месси создал достаточно места для удара с острого угла. Он сделал его, и вратарь спас ворота. Если бы Месси прострелил через вратаря или поискал возможность передачу, Альварес, возможно, смог бы нанести решающий удар.

Жалоб не было. Вместо этого, когда Месси отреагировал на упущенную возможность, Альварес уже был далеко, выслеживая защитника, пытаясь отобрать у него мяч, и совершая фол, который помешал Хорватии контратаковать. Это типичное его отношение к делу.

Лионель Месси и Хулиан Альварес globallookpress.com

Его гол против Польши продемонстрировал его уровень, но его первый гол против Хорватии был более типичным. Альварес, казалось, почти улыбался, когда он прыгал, реагируя на рикошеты. Если игра Месси — это игра с хирургической точностью, то Альварес — это усилия, вынуждающие соперника совершать ошибки.

С игры Альварес фактически забил в два раза больше голов, чем Месси. Ему нужно благодарить маленького гения за то, что он организовал второй гол в матче против Хорватии, но их отношения взаимны. Альварес заработал пенальти, который реализовал Месси. Их наборы навыков дополняют друг друга.

Как волнующе это должно быть для Альвареса. Ему было три года, когда Месси дебютировал в профессионалах, пять, когда Месси впервые играл за Аргентину, и восемь, когда Месси выиграл олимпийское золото для своей страны. Когда Хулиан рос в Колчине, смотреть Месси по телевизору было семейным событием.

Лионель Месси и Хулиан Альварес globallookpress.com

«Мы всей семьей смотрели футбол, много игр, и "Барселона" захватила воображение моей семьи, особенно Лионель Месси. Конечно, это здорово, и я очень рад, что сбылась моя мечта играть вместе с Лионелем Месси, одним из величайших футболистов в истории футбола. Для меня это большой источник гордости».

«Конечно, его сложно копировать. У него уникальный талант. Но, как и все вокруг него, я слежу за каждой мелочью, что он делает, за каждым его умением. Я стараюсь учиться и брать от него лучшее, что могу, но он довольно удивительный игрок не только на поле, но и за его пределами».

Альварес, возможно, пытается учиться у него. Но правда в том, что именно различия между ними сыграли решающую роль в том, что Аргентина нашла правильный рецепт. Ум и таланты Месси не имеют себе равных, но Альварес был его ногами в Катаре. Вместе они могут творить историю.