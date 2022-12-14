Дневник ЧМ-2022. Конец хорватской сказки, шедевр Альвареса и спорный пенальти

Событие дня
Главным событием дня стало то, что на чемпионате мира в Катаре определился первый финалист, а лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще на шаг приблизился к вожделенному карьерному достижению, которое поможет сравняться с легендарным Диего Марадоной.
При этом нельзя сказать, что полуфинальный матч получился очень захватывающим. Были опасения, что аргентинцы после эмоционального четвертьфинала с Нидерландами, который трижды прерывался из-за стычек игроков и закончился серией пенальти, перегорят и не сумеют блеснуть в полуфинале.
Оказалось, что если кто и выдохся, так это сборная Хорватия, ведь Луке Модричу сотоварищи пришлось отыграть по 120 минут и провести по серии одиннадцатиметровых и с Японией, и с Бразилией. На Аргентину сил уже не осталось — команда Далича провела свой худший матч на турнире.
При этом, первые полчаса встречи прошли в относительно равной борьбе, напоминающей перетягивание каната в центре поля, а затем Хорватия пропустили два мяча за пять минут и вся борьба на этом, по сути, закончилась.
После перерыва усилить атаку хорватам не удалось — вышедшие Влашич и Петкович собирали на себе фолы соперника, но стандарты ничем балканской команде не помогали. А после того, как южноамериканцы организовали третий мяч в ворота соперника, надежд на чудо не осталось даже у самых отчаянных оптимистов.
В концовке аргентинцы расслабились и даже дали дебютировать на турнире Пауло Дибале, Анхелю Корреа и Хуану Фойту. Хорваты тщетно пытались забить гол престижа, но оборона Аргентины была неприступна.
У команд осталось по последнему матчу на ЧМ-2022. Сборная Аргентины поспорит за главный трофей в финале с победителем матча Франция — Марокко, а хорваты разыграют бронзу с проигравшим.
Герои дня
Главными героями дня стал динамичный дуэт звездного ветерана Лионеля Месси и молодой звездочки Хулиана Альвареса, на двоих организовавший все три гола аргентинцев.
Все началось на 32-й минуте матча, когда Альварес заработал пенальти в ворота сборной Хорватии, реализовал его никто иной как Месси, который уже оправился после двух осечек с «точки» на старте турнира. Лео уверенно вколотил мяч под перекладину, открыв счет.
Спустя пять минут Альварес отличился уже сам, устроив головокружительный прорыв к чужим воротам через все поле, а на 69-й минуте дуэт сделал счет крупным.
Месси на правом фланге атаки пошел в дриблинг в штрафную площадку. Лионелю удалось продраться через Гвардиола, после чего он покатил мяч под удар Альваресу, который с близкого расстояния расстрелял ворота.
Лионель Месси стал первым игроком, оформившим гол+пас в четырех матчах чемпионатов мира: он сделал это в матче с Сербией на ЧМ-2006 (6:0) и в трех матчах ЧМ-2022 — с Мексикой (2:0), Нидерландами (2:2, 4:3) и Хорватией (3:0).
Ну а Хулиан Альварес стал самым молодым (22 года, 316 дней) автором дубля в полуфинале или финале чемпионатов мира после легендарного бразильца Пеле в 1958 году (17 лет 249 дней).
Также Альварес стал третьим игроком, оформившим дубль в полуфинале ЧМ в 21 веке. Ранее по два гола в полуфинале мундиаля забили Тони Кроос и Андре Шюррле — Бразилии на ЧМ-2014 (7:1).
И наконец, еще одна история: 18 июня 2011 года клуб «Атлетико Кальчин» разгромил «Дефенсорес» со счетом 5:1, и звезда победителей Хулиан Альварес, оформивший хет-трик, дал такое интервью:
— Какая у тебя мечта? (1:08)
— Сыграть на чемпионате мира.
— Кто твой кумир? (1:16)
— Месси.
Спустя 11 лет он сыграл на чемпионате мира вместе с Месси и забил гол с передачи своего кумира. Что будет дальше? Увидим.
Неудачник дня
Главным неудачником дня назовем итальянского арбитра Даниэле Орсато, который сломал важный полуфинальный матч довольно сомнительным пенальти.
На 32-й минуте матча Хулиан Альварес выскочил один на один с голкипером Ливаковичем после провала хорватов в центре обороны и, налетев на оппонента, успел пробросить мяч мимо стража ворот, после чего упал.
Защитник успел выбить мяч из пустых ворот, но итальянский судья довольно уверенно указал на точку и показал хорватскому голкиперу желтую карточку, хотя ситуация была довольно неоднозначной.
Да, Ливакович не сумел дотянуться до мяча, после чего Альварес просто врезался в оппонента, стоявшего в полушпагате.
Кажется, что вратарю некуда было деваться, с другой стороны, Ливакович пытался сыграть в мяч руками, а аргентинец упал через выставленную как шлагбаум ногу стража ворот.
Мнения разделились, многие зарубежные эксперты, такие как Гари Невилл, Иан Райт и Рой Кин не согласны с легитимностью одиннадцатиметрового, да и хорватские игроки называют его сомнительным.
Стоит ли вообще спорить по поводу одиннадцатиметрового, если счет в итоге все равно 3:0 в пользу Аргентины?
Но ведь до назначения пенальти на табло горели нули, а игра была равной — хорваты полностью доминировали в центральной зоне, хотя и не могли создать опасных моментов.
Одиннадцатиметровый определенно все поменял, и более того, он вновь всколыхнул теории заговора, которые мы услышали еще после вылета Португалии, когда Пепе рассказывал о том, как Аргентину и Месси тянут к победе на мундиале.
«Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. Аргентина в фаворе», — вторит ему теперь хорватский арбитр Бруно Марич.
Теперь, даже если Аргентина выиграет ЧМ-2022, не будет ли у победы неприятного привкуса?
Гол дня
Лучший гол дня, который абсолютно точно будет бороться за звание «Гола турнира» с бисиклетой Ришарлисона, забил Хулиан Альварес, практически повторивший шедевральный проход Марадоны на ЧМ-1986 против Англии.
На 39-й минуте хорваты заработали угловой на правом фланге, но аргентинцы отбились и ринулись в контратаку. Кто-то из футболистов Аргентины упал у центрального круга, но успел протолкнуть мяч на Альвареса, и тот рванул к чужим воротам.
Юрановичу не удалось остановить его у линии штрафной, а уже внутри штрафной Соса выбил мяч, но попал им прямо в грудь Альвареса, так что мяч остался под контролем Хулиана — и тот технично отправил его в ворота мимо Ливаковича.
Аргентинец, получив мяч, устроил забег на 60 метров, преодолев их за 7,61 секунды. Средняя скорость в момент рывка — 28 км/ч.
«Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие», — поделился Альварес после матча.
Сэйв дня
Сэйв дня на свой счет записал голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович.
На 57-й минуте, в аргентинской контратаке Месси обыгрался с Фернандесом, получив ответный пас уже на левом краю чужой штрафной площади.
Под прессингом защитника Лионель пробивал в ближний угол, но не дрогнул Ливакович, совершив спасение.