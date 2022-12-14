Дневник ЧМ-2022. Конец хорватской сказки, шедевр Альвареса и спорный пенальти

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялся первый матч 1/2 финала, в котором сборная Аргентины крупно обыграла команду Хорватии (3:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало то, что на чемпионате мира в Катаре определился первый финалист, а лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще на шаг приблизился к вожделенному карьерному достижению, которое поможет сравняться с легендарным Диего Марадоной.

При этом нельзя сказать, что полуфинальный матч получился очень захватывающим. Были опасения, что аргентинцы после эмоционального четвертьфинала с Нидерландами, который трижды прерывался из-за стычек игроков и закончился серией пенальти, перегорят и не сумеют блеснуть в полуфинале.

Оказалось, что если кто и выдохся, так это сборная Хорватия, ведь Луке Модричу сотоварищи пришлось отыграть по 120 минут и провести по серии одиннадцатиметровых и с Японией, и с Бразилией. На Аргентину сил уже не осталось — команда Далича провела свой худший матч на турнире.

Аргентина — Хорватия globallookpress.com

При этом, первые полчаса встречи прошли в относительно равной борьбе, напоминающей перетягивание каната в центре поля, а затем Хорватия пропустили два мяча за пять минут и вся борьба на этом, по сути, закончилась.

После перерыва усилить атаку хорватам не удалось — вышедшие Влашич и Петкович собирали на себе фолы соперника, но стандарты ничем балканской команде не помогали. А после того, как южноамериканцы организовали третий мяч в ворота соперника, надежд на чудо не осталось даже у самых отчаянных оптимистов.

В концовке аргентинцы расслабились и даже дали дебютировать на турнире Пауло Дибале, Анхелю Корреа и Хуану Фойту. Хорваты тщетно пытались забить гол престижа, но оборона Аргентины была неприступна.

Аргентина — Хорватия globallookpress.com

У команд осталось по последнему матчу на ЧМ-2022. Сборная Аргентины поспорит за главный трофей в финале с победителем матча Франция — Марокко, а хорваты разыграют бронзу с проигравшим.

Герои дня

Главными героями дня стал динамичный дуэт звездного ветерана Лионеля Месси и молодой звездочки Хулиана Альвареса, на двоих организовавший все три гола аргентинцев.

Все началось на 32-й минуте матча, когда Альварес заработал пенальти в ворота сборной Хорватии, реализовал его никто иной как Месси, который уже оправился после двух осечек с «точки» на старте турнира. Лео уверенно вколотил мяч под перекладину, открыв счет.

Лионель Месси globallookpress.com

Спустя пять минут Альварес отличился уже сам, устроив головокружительный прорыв к чужим воротам через все поле, а на 69-й минуте дуэт сделал счет крупным.

Месси на правом фланге атаки пошел в дриблинг в штрафную площадку. Лионелю удалось продраться через Гвардиола, после чего он покатил мяч под удар Альваресу, который с близкого расстояния расстрелял ворота.

Лионель Месси стал первым игроком, оформившим гол+пас в четырех матчах чемпионатов мира: он сделал это в матче с Сербией на ЧМ-2006 (6:0) и в трех матчах ЧМ-2022 — с Мексикой (2:0), Нидерландами (2:2, 4:3) и Хорватией (3:0).

Месси и Альварез globallookpress.com

Ну а Хулиан Альварес стал самым молодым (22 года, 316 дней) автором дубля в полуфинале или финале чемпионатов мира после легендарного бразильца Пеле в 1958 году (17 лет 249 дней).

Также Альварес стал третьим игроком, оформившим дубль в полуфинале ЧМ в 21 веке. Ранее по два гола в полуфинале мундиаля забили Тони Кроос и Андре Шюррле — Бразилии на ЧМ-2014 (7:1).

И наконец, еще одна история: 18 июня 2011 года клуб «Атлетико Кальчин» разгромил «Дефенсорес» со счетом 5:1, и звезда победителей Хулиан Альварес, оформивший хет-трик, дал такое интервью:

Хулиан Альварес

— Какая у тебя мечта? (1:08)

— Сыграть на чемпионате мира.

— Кто твой кумир? (1:16)

— Месси.

Спустя 11 лет он сыграл на чемпионате мира вместе с Месси и забил гол с передачи своего кумира. Что будет дальше? Увидим.

Неудачник дня

Главным неудачником дня назовем итальянского арбитра Даниэле Орсато, который сломал важный полуфинальный матч довольно сомнительным пенальти.

На 32-й минуте матча Хулиан Альварес выскочил один на один с голкипером Ливаковичем после провала хорватов в центре обороны и, налетев на оппонента, успел пробросить мяч мимо стража ворот, после чего упал.

Даниэле Орсато globallookpress.com

Защитник успел выбить мяч из пустых ворот, но итальянский судья довольно уверенно указал на точку и показал хорватскому голкиперу желтую карточку, хотя ситуация была довольно неоднозначной.

Да, Ливакович не сумел дотянуться до мяча, после чего Альварес просто врезался в оппонента, стоявшего в полушпагате.

Кажется, что вратарю некуда было деваться, с другой стороны, Ливакович пытался сыграть в мяч руками, а аргентинец упал через выставленную как шлагбаум ногу стража ворот.

Альварез пробрасывает мяч globallookpress.com

Мнения разделились, многие зарубежные эксперты, такие как Гари Невилл, Иан Райт и Рой Кин не согласны с легитимностью одиннадцатиметрового, да и хорватские игроки называют его сомнительным.

Стоит ли вообще спорить по поводу одиннадцатиметрового, если счет в итоге все равно 3:0 в пользу Аргентины?

Но ведь до назначения пенальти на табло горели нули, а игра была равной — хорваты полностью доминировали в центральной зоне, хотя и не могли создать опасных моментов.

Орсато ставит пенальти globallookpress.com

Одиннадцатиметровый определенно все поменял, и более того, он вновь всколыхнул теории заговора, которые мы услышали еще после вылета Португалии, когда Пепе рассказывал о том, как Аргентину и Месси тянут к победе на мундиале.

«Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. Аргентина в фаворе», — вторит ему теперь хорватский арбитр Бруно Марич.

Теперь, даже если Аргентина выиграет ЧМ-2022, не будет ли у победы неприятного привкуса?

Гол дня

Лучший гол дня, который абсолютно точно будет бороться за звание «Гола турнира» с бисиклетой Ришарлисона, забил Хулиан Альварес, практически повторивший шедевральный проход Марадоны на ЧМ-1986 против Англии.

Шедевр Марадоны

На 39-й минуте хорваты заработали угловой на правом фланге, но аргентинцы отбились и ринулись в контратаку. Кто-то из футболистов Аргентины упал у центрального круга, но успел протолкнуть мяч на Альвареса, и тот рванул к чужим воротам.

Юрановичу не удалось остановить его у линии штрафной, а уже внутри штрафной Соса выбил мяч, но попал им прямо в грудь Альвареса, так что мяч остался под контролем Хулиана — и тот технично отправил его в ворота мимо Ливаковича.

Хулиан Альварез globallookpress.com

Аргентинец, получив мяч, устроил забег на 60 метров, преодолев их за 7,61 секунды. Средняя скорость в момент рывка — 28 км/ч.

«Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие», — поделился Альварес после матча.

Сэйв дня

Сэйв дня на свой счет записал голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович.

Сэйв Ливаковича globallookpress.com

На 57-й минуте, в аргентинской контратаке Месси обыгрался с Фернандесом, получив ответный пас уже на левом краю чужой штрафной площади.

Под прессингом защитника Лионель пробивал в ближний угол, но не дрогнул Ливакович, совершив спасение.