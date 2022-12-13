ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Попытка Марокко, Жиру и Мбаппе в погоне за трофеем. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 14 декабря 2022 года

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Марокко Сборная Франции Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру и Килиан МбаппеПопытка Марокко, Жиру и Мбаппе в погоне за трофеем. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Фаны сборной МароккоВсе болеют против Франции. Мир надеется, что марокканский «Рокки Бальбоа» одолеет чемпиона Виктория Синицина/Никита КацалаповТотальный кризис системы. В России вообще есть танцы на льду?
  • 23:56
    • Сборная Аргентины разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
  • 23:00
    • A Bola: Сантуш покинет сборную Португалии
  • 18:15
    • Марио Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьоналя»
  • 17:42
    • Российский миллиардер Демин продал клуб АПЛ «Борнмут»
  • 16:40
    • Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года по версии всемирной ассоциации WBA
  • 18:37
    • Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи
  • 18:02
    • Овечкин: Постараюсь сделать всё возможное, чтобы приблизиться к рекорду
    Все новости спорта
    Оливье Жиру и Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру и Килиан Мбаппе
    Чемпионат мира в Катаре подошел к полуфинальной стадии. 14 декабря состоится второй матч раунда, в котором встретятся Франция и Марокко. В связи с этим LiveSport.Ru вышел с очередным дайджестом предстоящего игрового дня.

    Перед этим

    13 декабря определился первый финалист чемпионата мира в Катаре. Им стала сборная Аргентины, которая обыграла команду Хорватии со счетом 3:0. Месси в очередной раз забил и еще отметился ассистом. Дубль оформил молодой талант «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

    Лионель Месси и Хулиан Альварес
    globallookpress.com

    Капитан «Альбиселесте» сравнялся с Мбаппе по голам (5) и опередил его по ассистам (3).

    Что можно сказать по матчу. Усталость сыграла ключевую роль. Уже с первых минут было видно, что хорваты наелись в предыдущих раундах плей-офф. Это неудивительно — по пенальти с Японией и Бразилией. При этом в обоих случаях «шашечные» выступали в роли догоняющих.

    В любом случае Хорватия уже сделала невероятное, выбив одного из главных претендентов на победу в турнире.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Аргентина же в этот раз сыграла без валидола, ведь ранее они наварили немало каши, за что могли поплатиться. В этот раз свежесть и терпение сделали свое.

    14 декабря

    В этот день состоится не менее интересный поединок. Основной претендент на золото сыграет с главным открытием этого мундиаля.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Встреча состоится в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт». Поединок начнется в 22:00 мск.

    Как и всегда транслировать матч будут телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ», а именно каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

  • Все болеют против Франции. Мир надеется, что марокканский «Рокки Бальбоа» одолеет чемпиона
  • Почему сборная Франции — команда, которую все хотят видеть проигравшей в полуфинале ЧМ-2022
  • Вчера

    • Также обратим ваше внимание, что LiveCup.Run свою трансляцию, где будет обновлять ход событий в режиме онлайн. Узнать о предстоящих матчах турнира можно с помощью календаря, доступного здесь.

    22:00. Франция — Марокко

    Франция — одна из немногих команд этого мундиаля, которой удалось дойти до полуфинала, не потратив большого количества сил. Все ждали, что Англия навяжет французам серьезную борьбу, но «триколоры» и здесь все решили за 90 минут. Напомним, что Франция выиграла со счетом 2:1, а забивали Тчуамени и Жиру. Гризманн отметился дублем.

  • От вражды до любви — всего лишь несколько месяцев. Мбаппе и Жиру стали идеальным атакующим дуэтом для сборной Франции на ЧМ-2022
  • Килиан Мбаппе и Оливье Жиру неожиданно для всех стали самой эффективной парой форвардов на чемпионате мира в Катаре
  • Вчера

    • Одним из секретов успеха команды Дешама является хорошая форма Жиру и Мбаппе. Да Гризманн набрал оборотов. Все это дает французам огромный профит — у Мбаппе 5 голов и 2 ассиста, у Жиру 4 мяча, у Гризманна 3 голевые передачи. Так что главная движущая сила этой сборной Франции вполне заметна.

    Перед этой игрой у Дешама под вопросом Адриен Рабьо и Дайот Упамекано. Футболисты пропустили тренировку команды. Люка Эрнандес точно не сыграет.

    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Теперь перейдем к Марокко — сборной, которая удивила весь мир. В последний раз команда выходила в плей-офф в 1986 году. С тех пор только трижды ей удалось пройти в групповой этап и вот теперь 2022 год — время сенсации.

    Марокканцы уже трижды удивили публику за этот мундиаль. Во-первых, «Атласские львы» обыграли Бельгию в группе (2:0). Во-вторых, они выбили в плей-офф Испанию, одолев ее в серии пенальти (0:0, 1:0 П). На этом марокканцы не остановились и заставили плакать Португалию (1:0). Таким образом, у них максимальный профит и ноль пропущенных мячей в матчах с топ-командами. Это заставляет задуматься.

    Игроки сборной Марокко
    globallookpress.com

    Отметим, что у команды пропустит матч Валид Чеддира из-за дисквалификации. Под вопросом из-за повреждений капитан Ромен Сесс, Хаким Зиеш и Наиф Агуэрд.

  • Почему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022
  • В чем секрет успеха африканской сборной?
  • Вчера

    • Стоит ли Франции бояться Марокко? Возможно. В любом случае номинальным хозяевам бояться уже нечего. Они итак зашли туда, где ни разу не были. В этом плане у них преимущество над французами, от которых ждут только победы.

    Эксперты LiveSport.Ru составили пару прогнозов, в которых предложили возможные исходы события. К примеру, здесь они более прагматичны в выборе победителя, но не обошлось и без смелого предположения. Есть версия дерзкой ставки. Как показало плей-офф, все может быть.

    22:00. Франция — Марокко
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин
    • Место встречи: «Аль-Байт», Эль-Хаур

    Также есть прогноз на победителя этого мундиаля. Небольшой спойлер — осталось еще два предсказанных кандидата. К слову, все прогнозы на турнир доступны здесь.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Костюк — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Туран — Нефтчи
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжан — Рейнгольд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бронцетти — Фетт
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры