Попытка Марокко, Жиру и Мбаппе в погоне за трофеем. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Чемпионат мира в Катаре подошел к полуфинальной стадии. 14 декабря состоится второй матч раунда, в котором встретятся Франция и Марокко. В связи с этим LiveSport.Ru вышел с очередным дайджестом предстоящего игрового дня.

Перед этим

13 декабря определился первый финалист чемпионата мира в Катаре. Им стала сборная Аргентины, которая обыграла команду Хорватии со счетом 3:0. Месси в очередной раз забил и еще отметился ассистом. Дубль оформил молодой талант «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Лионель Месси и Хулиан Альварес globallookpress.com

Капитан «Альбиселесте» сравнялся с Мбаппе по голам (5) и опередил его по ассистам (3).

Что можно сказать по матчу. Усталость сыграла ключевую роль. Уже с первых минут было видно, что хорваты наелись в предыдущих раундах плей-офф. Это неудивительно — по пенальти с Японией и Бразилией. При этом в обоих случаях «шашечные» выступали в роли догоняющих.

В любом случае Хорватия уже сделала невероятное, выбив одного из главных претендентов на победу в турнире.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентина же в этот раз сыграла без валидола, ведь ранее они наварили немало каши, за что могли поплатиться. В этот раз свежесть и терпение сделали свое.

14 декабря

В этот день состоится не менее интересный поединок. Основной претендент на золото сыграет с главным открытием этого мундиаля.

Встреча состоится в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт». Поединок начнется в 22:00 мск.

Как и всегда транслировать матч будут телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ», а именно каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Также обратим ваше внимание, что LiveCup.Run свою трансляцию, где будет обновлять ход событий в режиме онлайн. Узнать о предстоящих матчах турнира можно с помощью календаря, доступного здесь.

22:00. Франция — Марокко

Франция — одна из немногих команд этого мундиаля, которой удалось дойти до полуфинала, не потратив большого количества сил. Все ждали, что Англия навяжет французам серьезную борьбу, но «триколоры» и здесь все решили за 90 минут. Напомним, что Франция выиграла со счетом 2:1, а забивали Тчуамени и Жиру. Гризманн отметился дублем.

Одним из секретов успеха команды Дешама является хорошая форма Жиру и Мбаппе. Да Гризманн набрал оборотов. Все это дает французам огромный профит — у Мбаппе 5 голов и 2 ассиста, у Жиру 4 мяча, у Гризманна 3 голевые передачи. Так что главная движущая сила этой сборной Франции вполне заметна.

Перед этой игрой у Дешама под вопросом Адриен Рабьо и Дайот Упамекано. Футболисты пропустили тренировку команды. Люка Эрнандес точно не сыграет.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Теперь перейдем к Марокко — сборной, которая удивила весь мир. В последний раз команда выходила в плей-офф в 1986 году. С тех пор только трижды ей удалось пройти в групповой этап и вот теперь 2022 год — время сенсации.

Марокканцы уже трижды удивили публику за этот мундиаль. Во-первых, «Атласские львы» обыграли Бельгию в группе (2:0). Во-вторых, они выбили в плей-офф Испанию, одолев ее в серии пенальти (0:0, 1:0 П). На этом марокканцы не остановились и заставили плакать Португалию (1:0). Таким образом, у них максимальный профит и ноль пропущенных мячей в матчах с топ-командами. Это заставляет задуматься.

Игроки сборной Марокко globallookpress.com

Отметим, что у команды пропустит матч Валид Чеддира из-за дисквалификации. Под вопросом из-за повреждений капитан Ромен Сесс, Хаким Зиеш и Наиф Агуэрд.

Стоит ли Франции бояться Марокко? Возможно. В любом случае номинальным хозяевам бояться уже нечего. Они итак зашли туда, где ни разу не были. В этом плане у них преимущество над французами, от которых ждут только победы.

Эксперты LiveSport.Ru составили пару прогнозов, в которых предложили возможные исходы события. К примеру, здесь они более прагматичны в выборе победителя, но не обошлось и без смелого предположения. Есть версия дерзкой ставки. Как показало плей-офф, все может быть.

22:00. Франция — Марокко Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Дмитрий Шнякин

Место встречи: «Аль-Байт», Эль-Хаур

Также есть прогноз на победителя этого мундиаля. Небольшой спойлер — осталось еще два предсказанных кандидата. К слову, все прогнозы на турнир доступны здесь.