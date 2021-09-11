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    08 октября, пятницаСчётГруппа
    21:45ЭстонияБелоруссия–:–E
    21:45ЧехияУэльс–:–E
    21:45ТурцияНорвегия–:–G
    21:45ГибралтарЧерногория–:–G
    21:45ЛатвияНидерланды–:–G
    21:45РоссияСловакия–:–H
    21:45МальтаСловения–:–H
    21:45КипрХорватия–:–H
    21:45ГерманияРумыния–:–J
    21:45ИсландияАрмения–:–J
    21:45ЛихтенштейнСеверная Македония–:–J
    09 октября, субботаСчётГруппа
    16:00ЛитваБолгария–:–C
    16:00КазахстанБосния и Герцеговина–:–D
    19:00АзербайджанИрландия–:–A
    19:00ШвецияКосово–:–B
    19:00ГрузияГреция–:–B
    19:00ФинляндияУкраина–:–D
    19:00ШотландияИзраиль–:–F
    21:45ЛюксембургСербия–:–A
    21:45ШвейцарияСеверная Ирландия–:–C
    21:45МолдавияДания–:–F
    21:45Фарерские островаАвстрия–:–F
    21:45ВенгрияАлбания–:–I
    21:45АндорраАнглия–:–I
    21:45ПольшаСан-Марино–:–I
    11 октября, понедельникСчётГруппа
    21:45ЭстонияУэльс–:–E
    21:45БелоруссияЧехия–:–E
    21:45ЛатвияТурция–:–G
    21:45НорвегияЧерногория–:–G
    21:45НидерландыГибралтар–:–G
    21:45ХорватияСловакия–:–H
    21:45СловенияРоссия–:–H
    21:45КипрМальта–:–H
    21:45РумынияАрмения–:–J
    21:45ИсландияЛихтенштейн–:–J
    21:45Северная МакедонияГермания–:–J
    12 октября, вторникСчётГруппа
    17:00КазахстанФинляндия–:–D
    21:45ПортугалияЛюксембург–:–A
    21:45СербияАзербайджан–:–A
    21:45ШвецияГреция–:–B
    21:45КосовоГрузия–:–B
    21:45ЛитваШвейцария–:–C
    21:45БолгарияСеверная Ирландия–:–C
    21:45УкраинаБосния и Герцеговина–:–D
    21:45ИзраильМолдавия–:–F
    21:45ДанияАвстрия–:–F
    21:45Фарерские островаШотландия–:–F
    21:45АлбанияПольша–:–I
    21:45АнглияВенгрия–:–I
    21:45Сан-МариноАндорра–:–I
    11 ноября, четвергСчётГруппа
    20:00АзербайджанЛюксембург–:–A
    20:00ГрузияШвеция–:–B
    20:00РоссияКипр–:–H
    20:00АрменияСеверная Македония–:–J
    22:45ИрландияПортугалия–:–A
    22:45ГрецияИспания–:–B
    22:45МальтаХорватия–:–H
    22:45СловакияСловения–:–H
    22:45ГерманияЛихтенштейн–:–J
    22:45РумынияИсландия–:–J
    12 ноября, пятницаСчётГруппа
    20:00МолдавияШотландия–:–F
    22:45ИталияШвейцария–:–C
    22:45Северная ИрландияЛитва–:–C
    22:45ДанияФарерские острова–:–F
    22:45АвстрияИзраиль–:–F
    22:45АнглияАлбания–:–I
    22:45АндорраПольша–:–I
    22:45ВенгрияСан-Марино–:–I
    13 ноября, субботаСчётГруппа
    17:00Босния и ГерцеговинаФинляндия–:–D
    20:00ТурцияГибралтар–:–G
    20:00НорвегияЛатвия–:–G
    22:45ФранцияКазахстан–:–D
    22:45БельгияЭстония–:–E
    22:45УэльсБелоруссия–:–E
    22:45ЧерногорияНидерланды–:–G
    14 ноября, воскресеньеСчётГруппа
    17:00МальтаСловакия–:–H
    17:00СловенияКипр–:–H
    17:00ХорватияРоссия–:–H
    20:00Северная МакедонияИсландия–:–J
    20:00АрменияГермания–:–J
    20:00ЛихтенштейнРумыния–:–J
    22:45ЛюксембургИрландия–:–A
    22:45ПортугалияСербия–:–A
    22:45ГрецияКосово–:–B
    22:45ИспанияШвеция–:–B
    15 ноября, понедельникСчётГруппа
    22:45ШвейцарияБолгария–:–C
    22:45Северная ИрландияИталия–:–C
    22:45ШотландияДания–:–F
    22:45АвстрияМолдавия–:–F
    22:45ИзраильФарерские острова–:–F
    22:45АлбанияАндорра–:–I
    22:45ПольшаВенгрия–:–I
    22:45Сан-МариноАнглия–:–I
    16 ноября, вторникСчётГруппа
    22:45ФинляндияФранция–:–D
    22:45Босния и ГерцеговинаУкраина–:–D
    22:45УэльсБельгия–:–E
    22:45ЧехияЭстония–:–E

    Турнирная таблица

    2022

    Группа H

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ХорватияХорватия64118-1132.РоссияРоссия641110-4133.СловакияСловакия62317-594.СловенияСловения62134-775.МальтаМальта61146-1146.КипрКипр61141-84

    Группа A

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ПортугалияПортугалия541011-4132.СербияСербия532012-7113.ЛюксембургЛюксембург42025-864.ИрландияИрландия50235-825.АзербайджанАзербайджан50143-91

    Группа B

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ИспанияИспания641113-5132.ШвецияШвеция43017-393.ГрецияГреция41305-464.КосовоКосово51133-945.ГрузияГрузия50142-91

    Группа C

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ИталияИталия642012-1142.ШвейцарияШвейцария42204-183.Северная ИрландияСеверная Ирландия41214-354.БолгарияБолгария51223-655.ЛитваЛитва50051-130

    Группа D

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ФранцияФранция63308-3122.ФинляндияФинляндия41214-553.УкраинаУкраина50506-654.Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина40315-635.КазахстанКазахстан50325-83

    Группа E

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.БельгияБельгия651021-4162.ЧехияЧехия52128-773.УэльсУэльс42115-574.БелоруссияБелоруссия51046-1535.ЭстонияЭстония40136-151

    Группа F

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ДанияДания660022-0182.ШотландияШотландия63219-5113.ИзраильИзраиль631214-11104.АвстрияАвстрия62139-1375.Фарерские островаФарерские острова61144-1446.МолдавияМолдавия60153-181

    Группа G

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.НидерландыНидерланды641122-6132.НорвегияНорвегия641112-5133.ТурцияТурция632116-13114.ЧерногорияЧерногория62228-985.ЛатвияЛатвия61237-1056.ГибралтарГибралтар60063-250

    Группа I

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.АнглияАнглия651018-2162.АлбанияАлбания640210-6123.ПольшаПольша632119-8114.ВенгрияВенгрия631212-10105.АндорраАндорра61054-1436.Сан-МариноСан-Марино60061-240

    Группа J

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.ГерманияГермания650117-2152.АрменияАрмения63217-9113.РумынияРумыния63129-6104.Северная МакедонияСеверная Македония623111-695.ИсландияИсландия61146-1446.ЛихтенштейнЛихтенштейн60152-151
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    Роберт ЛевандовскиПрогнозЛейпциг — Бавария
  • 1.79
  • Сегодня в 19:30
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