Календарь/результатыТаблица
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08 октября, пятницаСчётГруппа
21:45Эстония — Белоруссия–:–E
21:45Чехия — Уэльс–:–E
21:45Турция — Норвегия–:–G
21:45Гибралтар — Черногория–:–G
21:45Латвия — Нидерланды–:–G
21:45Россия — Словакия–:–H
21:45Мальта — Словения–:–H
21:45Кипр — Хорватия–:–H
21:45Германия — Румыния–:–J
21:45Исландия — Армения–:–J
21:45Лихтенштейн — Северная Македония–:–J09 октября, субботаСчётГруппа
16:00Литва — Болгария–:–C
16:00Казахстан — Босния и Герцеговина–:–D
19:00Азербайджан — Ирландия–:–A
19:00Швеция — Косово–:–B
19:00Грузия — Греция–:–B
19:00Финляндия — Украина–:–D
19:00Шотландия — Израиль–:–F
21:45Люксембург — Сербия–:–A
21:45Швейцария — Северная Ирландия–:–C
21:45Молдавия — Дания–:–F
21:45Фарерские острова — Австрия–:–F
21:45Венгрия — Албания–:–I
21:45Андорра — Англия–:–I
21:45Польша — Сан-Марино–:–I11 октября, понедельникСчётГруппа
21:45Эстония — Уэльс–:–E
21:45Белоруссия — Чехия–:–E
21:45Латвия — Турция–:–G
21:45Норвегия — Черногория–:–G
21:45Нидерланды — Гибралтар–:–G
21:45Хорватия — Словакия–:–H
21:45Словения — Россия–:–H
21:45Кипр — Мальта–:–H
21:45Румыния — Армения–:–J
21:45Исландия — Лихтенштейн–:–J
21:45Северная Македония — Германия–:–J12 октября, вторникСчётГруппа
17:00Казахстан — Финляндия–:–D
21:45Португалия — Люксембург–:–A
21:45Сербия — Азербайджан–:–A
21:45Швеция — Греция–:–B
21:45Косово — Грузия–:–B
21:45Литва — Швейцария–:–C
21:45Болгария — Северная Ирландия–:–C
21:45Украина — Босния и Герцеговина–:–D
21:45Израиль — Молдавия–:–F
21:45Дания — Австрия–:–F
21:45Фарерские острова — Шотландия–:–F
21:45Албания — Польша–:–I
21:45Англия — Венгрия–:–I
21:45Сан-Марино — Андорра–:–I11 ноября, четвергСчётГруппа
20:00Азербайджан — Люксембург–:–A
20:00Грузия — Швеция–:–B
20:00Россия — Кипр–:–H
20:00Армения — Северная Македония–:–J
22:45Ирландия — Португалия–:–A
22:45Греция — Испания–:–B
22:45Мальта — Хорватия–:–H
22:45Словакия — Словения–:–H
22:45Германия — Лихтенштейн–:–J
22:45Румыния — Исландия–:–J12 ноября, пятницаСчётГруппа
20:00Молдавия — Шотландия–:–F
22:45Италия — Швейцария–:–C
22:45Северная Ирландия — Литва–:–C
22:45Дания — Фарерские острова–:–F
22:45Австрия — Израиль–:–F
22:45Англия — Албания–:–I
22:45Андорра — Польша–:–I
22:45Венгрия — Сан-Марино–:–I13 ноября, субботаСчётГруппа
17:00Босния и Герцеговина — Финляндия–:–D
20:00Турция — Гибралтар–:–G
20:00Норвегия — Латвия–:–G
22:45Франция — Казахстан–:–D
22:45Бельгия — Эстония–:–E
22:45Уэльс — Белоруссия–:–E
22:45Черногория — Нидерланды–:–G14 ноября, воскресеньеСчётГруппа
17:00Мальта — Словакия–:–H
17:00Словения — Кипр–:–H
17:00Хорватия — Россия–:–H
20:00Северная Македония — Исландия–:–J
20:00Армения — Германия–:–J
20:00Лихтенштейн — Румыния–:–J
22:45Люксембург — Ирландия–:–A
22:45Португалия — Сербия–:–A
22:45Греция — Косово–:–B
22:45Испания — Швеция–:–B15 ноября, понедельникСчётГруппа
22:45Швейцария — Болгария–:–C
22:45Северная Ирландия — Италия–:–C
22:45Шотландия — Дания–:–F
22:45Австрия — Молдавия–:–F
22:45Израиль — Фарерские острова–:–F
22:45Албания — Андорра–:–I
22:45Польша — Венгрия–:–I
22:45Сан-Марино — Англия–:–I16 ноября, вторникСчётГруппа
22:45Финляндия — Франция–:–D
22:45Босния и Герцеговина — Украина–:–D
22:45Уэльс — Бельгия–:–E
22:45Чехия — Эстония–:–E
Турнирная таблица
2022
Группа H
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Хорватия64118-1132.Россия641110-4133.Словакия62317-594.Словения62134-775.Мальта61146-1146.Кипр61141-84
Группа A
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
Группа B
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
Группа C
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
Группа D
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Франция63308-3122.Финляндия41214-553.Украина50506-654.Босния и Герцеговина40315-635.Казахстан50325-83
Группа E
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
Группа F
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Дания660022-0182.Шотландия63219-5113.Израиль631214-11104.Австрия62139-1375.Фарерские острова61144-1446.Молдавия60153-181
Группа G
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Нидерланды641122-6132.Норвегия641112-5133.Турция632116-13114.Черногория62228-985.Латвия61237-1056.Гибралтар60063-250
Группа I
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Англия651018-2162.Албания640210-6123.Польша632119-8114.Венгрия631212-10105.Андорра61054-1436.Сан-Марино60061-240
Группа J
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Германия650117-2152.Армения63217-9113.Румыния63129-6104.Северная Македония623111-695.Исландия61146-1446.Лихтенштейн60152-151