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    Месси: Я бы наверняка ушел из сборной, если бы мы не выиграли чемпионат мира в Катаре

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    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что планировал завершить карьеру в национальной команде, если бы не смог одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь.

    Я бы наверняка ушёл из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине ещё одну победу», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

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    • Напомним, что сборная Аргентины в финале мундиаля 2022-го года обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пен.). В той встрече Месси оформил дубль.

    Ранее аргентинский форвард поделился воспоминаниями о переходе из «Барселоны» в ПСЖ.

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