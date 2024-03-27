Месси: Я бы наверняка ушел из сборной, если бы мы не выиграли чемпионат мира в Катаре

Нападающийи сборной Аргентинызаявил, что планировал завершить карьеру в национальной команде, если бы не смог одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

«Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь.

Я бы наверняка ушёл из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине ещё одну победу», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Напомним, что сборная Аргентины в финале мундиаля 2022-го года обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пен.). В той встрече Месси оформил дубль.

Ранее аргентинский форвард поделился воспоминаниями о переходе из «Барселоны» в ПСЖ.