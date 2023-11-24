Темная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси!

Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» изображают одним из «хороших парней» в футболе, но иногда эта маска спадает, и его вспыльчивый характер показывает свое лицо.

Когда большинство людей думают о Лионеле Месси, они представляют, как он без особых усилий прокладывает путь мимо множества защитников и забивает такие голы, о которых другие простые смертные могут только мечтать. Он делает все это со скромной улыбкой на лице и излучает естественное смирение, благодаря которому он завоевал любовь миллионов болельщиков по всему миру.

Месси — футбольный бог, которого, вероятно, будут помнить как величайшего игрока всех времен, когда он в конце концов повесит бутсы на гвоздь. Но невозможно достичь такого уровня, не будучи агрессивным в соперничестве. Аргентинский волшебник сделает все возможное, чтобы победить, даже если для этого придется принять свою темную сторону. Для многих он герой, но он никогда не боялся превратиться в злодея в разгар битвы.

Эта агрессия в основном проявляется на международной арене, когда Месси несет на своих плечах бремя ожиданий всей нации как капитан сборной Аргентины и ее бесспорный символ. У него не самое устрашающее телосложение и черты лица, но он никогда не отступает, если грозит драка.

Эмилиано Мартинес назвал Месси «плохим парнем» после того, как Аргентина добилась славы на чемпионате мира 2022 года, и это подходящий ярлык. Суперзвезда «Интера Майами», конечно, не всегда является ангелом, каким его воспринимают СМИ.

GOAL рассказывает о его самых шокирующих вспышках гнева в знаменитой бело-голубой футболке «Альбиселесте».

Провальный дебют

В 18 лет Месси впервые почувствовал вкус международного футбола, сыграв за Аргентину в товарищеском матче против Венгрии. К началу сезона 2005/06 миниатюрному форварду уже предрекали успех в «Барселоне», и все болельщики, собравшиеся на стадионе имени Ференца Пушкаша, с нетерпением ждали, оправдает ли он всю шумиху вокруг себя.

Месси выглядел полным энергии, когда вышел на замену на 63-й минуте, и, сделав свой первый значимый вклад в игру, он подобрал мяч сразу за центральным кругом и в фирменной манере ускользнул от своего опекуна.

Первое удаление Месси

Однако венгерскому защитнику Вилмошу Ванчаку не понравилось, что его обыграл подросток, и он остановил Месси, откровенно дернув за футболку. И то ли инстинктивно, то ли из чистого раздражения Месси отреагировал, отмахнувшись рукой в лицо соперника, когда судья объявил о нарушении.

Спустя всего две минуты на поле Месси получил красную карточку, и он не смог сдержать слез, направляясь к подтрибунному туннелю. Возможно, это было несколько жесткое решение рефери, но новый вундеркинд Аргентины позволил своему гневу взять верх над собой — и это был не последний раз.

«Он пришел посмеяться над нами»

Аргентина одержала убедительную победу со счетом 3:0 над Боливией на Кубке Америки 2016 года и заняла первое место в своей группе с тремя победами из трех. Месси начал матч на скамейке запасных, поскольку «Альбиселесте» стремились сохранить ноги своего звездного игрока свежими к матчам плей-офф, но ему все же дали размяться во втором тайме, когда его команда уже имела преимущество в три гола.

Месси не потребовалось много времени, чтобы начать звездить, демонстрируя свои навыки дриблинга и гениальные передачи, а Жасмани Кампос был среди игроков Боливии, который был наказан, пытаясь остановить набирающего обороты соперника. Месси не понравился грубый фол Кампоса и он ответил ему сразу же, как только поднялся на ноги. Бывшая звезда «Барселоны» также боднул соперника, прежде чем его оттащили товарищи по команде.

Месси в матче с Боливией

Рефери дал Кампосу желтую карточку, но Месси избежал наказания, к большому разочарованию боливийского нападающего. «Он пришел, чтобы посмеяться над нами, игрок его таланта не должен делать то, что он сделал», — сказал Кампос после игры.

«Он совершил несколько ненужных действий, чтобы посмеяться над моими товарищами по команде, но это недопустимо. Но все кончено, он лучший игрок в мире, а Аргентина — отличная команда, и я надеюсь, что они преуспеют».

«Притворяется милым, но на деле — полная противоположность»

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал чем-то вроде кошмара для Аргентины, которая выбыла, уступив будущему победителю Франции в 1/8 финала. Можно сказать, что и выход из группы был большим везением, благодаря победе с минимальным преимуществом над Нигерией в третьем матче после поражение со счетом 0:3 от Хорватии и ничьей 1:1 с Исландией.

Разочарование Месси достигло апогея в игре с Хорватией, когда он был вовлечен в стычку с Иваном Стриничем в середине второго тайма, когда Аргентина уступала всего один мяч. Оба игрока упали после того, как столкнулись, но Месси сердито оттолкнул ногу Стринича, когда тот поднялся на ноги, и все это прямо перед рефери.

Месси в матче с Хорватией

И снова Месси ушел безнаказанным. Несмотря на победу Хорватии, Стринич не оставил это без внимания и также обвинил аргентинскую звезду в неуважении к одному из своих партнеров по «Барселоне».

Стринич сказал журналистам, когда его спросили о его столкновении с Месси: «У него такой образ, когда он притворяется милым и скромным, но на самом деле он полная противоположность. Он не только ударил меня, но и когда [Иван] Ракитич, его друг, упал травмированный, он отказался выбить мяч, несмотря на то, что был капитаном».

Месси против «Питбуля»

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на Кубке Америки-2019 после победы над командой Чили в матче за третье место, но поединок был омрачен неприятным инцидентом в первом тайме. Месси сошелся лицом к лицу с Гэри Меделем по прозвищу «Питбуль» после того, как попытался, но не смог принять слишком сильный пас, чтобы мяч не вышел из игры.

Медель, имевший репутацию одного из самых жестких игроков в южноамериканском футболе, успешно поставил свое тело заслоном перед Месси, и аргентинец слегка подтолкнул его, когда понял, что не сможет дотянуться до мяча.

Затем Медель налетел на Месси, и началась толкотня грудь-в-грудь. Оба игрока изрядно разошлись, прежде чем рефери бросился разнимать их и удалил их с поля. Это был первый раз, когда Месси получил красную карточку после своего злополучного дебюта за сборную Аргентины, которая в его отсутствие одержала победу со счетом 2:1.

Месси против Меделя

Месси не появился на церемонии награждения, а позже разглагольствовал перед прессой о поражении Аргентины в полуфинале от Бразилии. «Нет никаких сомнений, весь этот турнир был подготовлен для Бразилии», — сказал он.

«Я не хотел быть частью этой коррупции, мы не должны были быть частью этого неуважения, от которого мы пострадали на Кубке Америки. Мы могли пройти дальше, но нас не пустили в финал. Коррупция, судьи и все остальное помешало людям наслаждаться футболом».

Сказал Тите «заткнуться»

Месси сумел выразить свое недовольство Бразилией, когда четыре месяца спустя Аргентина встретилась со своими главными соперниками в товарищеском матче. В конечном итоге исход игры решил гол Месси на 14-й минуте, когда он успешно сыграл на добивании после промаха с пенальти, но он попал в заголовки газет из-за словесной войны с главным тренером «Селесао» Тите.

На протяжении всего первого тайма можно было увидеть, как Тите жаловался рефери, что в конечном итоге вызвало реакцию Месси. Капитан сборной Аргентины шикнул на Тите и сделал жест рукой, который, судя по всему, наводил на мысль, что тренер сборной Бразилии слишком много говорит.

Месси и Тите

В конце концов, именно Месси смеялся последним, когда Аргентина взяла реванш у «Селесао», но Тите подтвердил то, что было сказано во время их горячего обмена мнениями на своей послематчевой пресс-конференции. «Я жаловался, потому что ему [Месси] должны были показать желтую карточку, и он сказал мне заткнуться, а я сказал ему заткнуться», — сказал он.

Принял вызов на бой от Кавани

Несколько дней спустя Аргентина встретилась с Уругваем в другом товарищеском матче сборных, и Месси снова попал в заголовки газет из-за своего опрометчивого поведения.

Месси и Эдинсон Кавани были замечены в нескольких случаях, когда они спорили друг с другом во время матча, в том числе, когда на аргентинце сфолил Матиас Весино незадолго до перерыва. Двое игроков обменивались оскорблениями на поле, и скандал продолжился, пока они направлялись в раздевалки, и в этот момент Уругвай лидировал благодаря голу Кавани.

Месси против Кавани

Аргентина заработала ничью 2:2, а Месси забил пенальти в добавленное время, сравнявший счет, но расшифровка его спора с Кавани вскоре начала распространяться в социальных сетях как лесной пожар.

Как сообщает южноамериканское издание Ole, Кавани спросил Месси: «Хочешь драки?». Легенда «Барселоны» ответил ему: «Давай, когда захочешь».

Кавани также вспомнил эту ссору в интервью TyC Sports, сказав: «Это часть футбола, все Класико такие. Правда в том, что временами в этой игре были разногласия, были проблемы и другие вещи, которые являются частью футбола».

Противостояние с Ван Галом

Четвертьфинальный поединок Аргентины против Нидерландов на чемпионате мира 2022 года стал одним из самых взрывных в истории турнира.

Казалось, что к последним 15 минутам матча все шло по плану «Альбиселесте», когда повели благодаря голу Науэля Молины. Месси удвоил преимущество с пенальти, но своим празднованием удивил многих. Нападающий прижал руки к уша, адресуя это тренеру сборной Нидерландов Луи ван Галу, который перед игрой заявил, что у него есть план, как остановить капитана сборной Аргентины.

Месси против Ван Гала

Затем Нидерланды устроили замечательный ответный бой: два поздних гола Ваута Вегхорста перевели матч в дополнительное время, а затем, в конечном итоге, и в серию пенальти. Аргентина вышла победителем в серии одиннадцатиметровых, а Месси затем полетел на скамейку соперников, чтобы снова понегодовать в адрес Ван Гала, на этот раз крича: «Ты слишком много говоришь».

Месси все еще был явно возмущен, общаясь с журналистами, поскольку он также подверг критике общее поведение голландской команды после игры, в которой в общей сложности было показано 18 желтых карточек. «Я чувствую неуважение со стороны Ван Гала после его комментариев перед игрой, а некоторые голландские игроки слишком много говорили во время игры», — сказал он.

«— На что ты смотришь, дурак?»

Месси также говорил с TyC Sports после игры с Нидерландами, но ненадолго перестал отвечать на вопросы после того, как увидел, как Вегхорст проходит мимо него на заднем плане. Затем он огрызнулся на голландского нападающего: «На что ты смотришь, дурак? Давай, иди отсюда».

Позже Вегхорст заявил, что Месси пренебрег его попытками помириться после не слишком джентльменского матча 1/8 финала. «Я хотел пожать ему [Месси] руку после матча, но он отбил мою руку и не захотел со мной разговаривать», — объяснил он.

Затем в сеть просочилась полная видеозапись инцидента, которая подтвердила комментарии Вегхорста, поскольку было ясно видно, что Месси игнорирует рукопожатие с ним.

Месси и Вегхорст

Месси и Аргентина завоевали знаменитый трофей после полуфинальной победы над Хорватией и захватывающей показательной победы над Францией. И как только пыль улеглась, Месси нарушил молчание по поводу своей вражды с выдающимся нападающим сборной Нидерландов.

«Мне не нравится то, что я сделал. Было много напряжения, и это вышло само собой», — сказал он. «Многое произошло между мной и этим игроком, и двумя другими во время матча. Это вышло само собой».

«Этим молодым людям нужно учиться»

Аргентина почти год не проигрывала после чемпионата мира, но их серию прервал Уругвай в отборочном поединке 2026 года 17 ноября. Голы Рональда Араухо и Дарвина Нуньеса принесли гостям три очка на «Ла Бомбонере», но Месси после игры выступил с критикой в адрес младших членов команды Марсело Бьелсы.

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте, как сообщается, обвинил Родриго Де Пауля в том, что он «кормил Месси из бутылочки», и в первом тайме адресовал непристойный жест в сторону аргентинского полузащитника, что спровоцировало массовую драку между обеими командами.

Когда его попросили рассказать об инциденте, Месси сказал: «Ну, этим молодым людям еще многому нужно учиться. У них [Уругвая] хорошая группа игроков, хорошая национальная сборная, но им нужно учиться уважению старших, потому что это Класико всегда было интенсивным и тяжелым, но всегда игралось с большим уважением. Поэтому им придется немного поучиться».

Месси в матче с Уругваем

Де Пауль также чуть не подрался с Матиасом Оливерой на 19-й минуте игры, а Месси был замечен за тем, что толкал локтем в грудь уругвайского защитника и схватил его за горло после того, как пришел на помощь своему аргентинскому коллеге.

Однако он отказался рассуждать о том, были ли его действия ненужными. «Это нормально, в такого рода играх, и в отборочных матчах, с Уругваем всегда так», — настаивал Месси. «Мы знали, какой тип игры нам предстоит, нам было трудно играть. Они интенсивные, у них есть атлетичные и быстрые игроки. Мы не чувствовали себя комфортно».

Никогда не называйте Месси трусом

Аргентина вернулась к победам в своем следующем матче, обыграв Бразилию со счетом 1:0 на «Маракане» и опередив Уругвай на два очка в отборочной таблице чемпионата мира КОНМЕБОЛ.

Однако игра была омрачена насилием со стороны болельщиков, из-за чего время начала матча было отложено на 30 минут, а Месси сначала даже увел свою команду за пределы поля, в то время как полиция слишком жестоко реагировала на освистывание болельщиками национального гимна Бразилии.

Когда игроки снова появились, Де Пауль и Родриго были вовлечены в оживленный спор. Месси подбежал, чтобы вмешаться, и оттащил молодого бразильского игрока от Де Пауля, схватив его сзади за шею.

Месси и Родриго

По данным TyC Sports, Родиго спровоцировал дебаты после того, как обвинил Аргентину в том, что она «струсила» за то, что игроки «альбиселесте» ушли в туннель. Месси не одобрил эту насмешку и, как сообщается, ответил с яростью: «Мы чемпионы мира, почему это мы трусы? Следи за своим языком».

Звезда «Интер Майами» теперь собирается на несколько месяцев уйти в отпуск после изнурительного года, в течении которого он покинул «Пари Сен-Жермен», прежде чем принять новый вызов на клубном уровне в Соединенных Штатах.

Сезон MLS 2024 года, вероятно, начнется в начале февраля, но следующим летом Месси также будет вовлечен в защиту Аргентиной титула на Кубке Америки, и неудивительно, если он снова покажет темную сторону своего характера в попытке принести своей стране еще один трофей.