Месси: Переход в «ПСЖ» дался мне тяжело

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинец отметил, что из-за незапланированности трансфера адаптация в Париже прошла сложнее, чем могла бы.
«Переход в "ПСЖ" дался мне тяжело, потому что мне было очень хорошо в "Барселоне", я думал о том, чтобы остаться там. Я не был готов уходить, всё произошло очень быстро, мне потребовалось менять свою привычную жизнь. Я попал в другую лигу, другой клуб, другую раздевалку. Это была незапланированная перемена, поэтому она прошла так тяжело», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.
Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Через два года в клубе аргентинец подписал контракт с «Интер Майами».