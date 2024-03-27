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    Месси: Переход в «ПСЖ» дался мне тяжело

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    Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о своём переходе во французский «ПСЖ» летом 2021 года, признавшись, что хотел остаться в своём предыдущем клубе «Барселоне».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец отметил, что из-за незапланированности трансфера адаптация в Париже прошла сложнее, чем могла бы.

    «Переход в "ПСЖ" дался мне тяжело, потому что мне было очень хорошо в "Барселоне", я думал о том, чтобы остаться там. Я не был готов уходить, всё произошло очень быстро, мне потребовалось менять свою привычную жизнь. Я попал в другую лигу, другой клуб, другую раздевалку. Это была незапланированная перемена, поэтому она прошла так тяжело», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

    Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Через два года в клубе аргентинец подписал контракт с «Интер Майами».

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