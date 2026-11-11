прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Пруденшал-центре» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» в 19 матчах заработал 26 очков и обосновался на 4-й строчке Востока. Столько же баллов у «Монреаля», занимающего 3-е место.

Последние матчи: Выездная победа над «Вегасом» (5:2) положила начало серии из пяти успешных результатов «Нью-Джерси». Дома были обыграны «Эдмонтон» по буллитам (4:3) и «Сент-Луис» в овертайме (5:4).

Продолжила выигрывать команда Шелдона Кифа и за пределами Ньюарка. В частности, одолела «Айлендерс» в овертайме (5:4) и разбила «Торонто» (4:0). Серия оборвалась поражением от «Виннипега» (2:4).

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Не сыграют: Шеймус Кейси, Энтони Манта.

Состояние команды: «Нью-Джерси» здорово раскрылся по ходу осени и вошел в число лидеров Востока. В игровом смысле «Девилз» демонстрирует впечатляющую результативность.

В 11 последних матчах команда Шелдона Кифа зафиксировала девять побед. В семи встречах в рамках этой серии «Нью-Джерси» забрасывал соперникам разной классовой категории — от «середняков» до топов — не менее четырех шайб.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 16 матчей «Вашингтон» находится за пределами зоны плей-офф — на 9-м месте на Востоке с 20 очками. От 8-й позиции столичных отделяет 1 балл.

Последние матчи: После побед над «Филадельфией» (5:2) и «Нэшвиллом» (4:3) «Вашингтон» потерпел два домашних поражения подряд — от «Миннесоты» (1:5) и «Далласа» (5:6).

Исправила положение команда Спенсера Карбери в следующей встрече с «Флоридой», ярко обыграв гостей (4:3). Выезд на площадку «Оттавы» завершился еще одной эффектной победой столичного клуба, на этот раз в овертайме (3:2).

Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: «Вашингтон» постепенно приспосабливается к жизни с обновленным составом. В нападении «Кэпс» заметны некоторые изменения, но оборонительная игра вызывает вопросы.

В десяти предыдущих матчах команда Спенсера Карбери одержала семь побед, пропустив три и более голов в семи встречах. На этом фоне Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до 11 игр.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» не проигрывает дома на протяжении шести последних матчей

«Нью-Джерси» забивал 3 и более голов в шести последних матчах дома

В трех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.47, победа «Вашингтона» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Вашингтон» не всегда справляется с быстрым движением соперников в своей зоне. «Нью-Джерси» дома способен организовать продолжительное давление и тем самым добиться превосходства над «Кэпиталз» по игре и результату.

2.17 «Нью-Джерси» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Нью-Джерси — Вашингтон принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: «Нью-Джерси» победит за 2.17.

Прогноз: У «Вашингтона» часто возникают проблемы с плотностью обороны, особенно в условиях затяжных смен. Быстрая комбинационная игра «Нью-Джерси» позволит вскрыть эти недостатки.

2.03 Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Нью-Джерси — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3.5 за 2.03.