«Коламбус» не справится с сопротивлением «Тампы»?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Нейшнвайд-Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Коламбус»

Турнирное положение: В 16 матчах «Коламбус» набрал 14 очков, с которыми занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. От зоны плей-офф команду из Огайо отделяют 7 зачетных баллов.

Последние матчи: На фоне гостевых поражений от «Каролины» (2:3) и «Далласа» (1:3) «Коламбус» вернулся домой, где разгромил «Колорадо» (7:2) и обыграл техасцев по буллитам (2:1).

Однако продолжения победная серия не получила. Команда Рика Боунесса крупно уступила на выезде «Баффало» (2:5), а затем проиграла «Флориде» на своем льду (1:4).

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Не сыграют: Конор Гарланд, Исак Лундстрем.

Состояние команды: «Коламбус» увяз на дне родной конференции. Скромные успехи «Блю Джекетс» в домашних стенах граничат со скромной результативностью, которая не позволяет преследовать предметные турнирные цели.

В 16 матчах представители Огайо провели 41 шайбу, что является худшим показателем на Востоке. В шести последних встречах «Коламбус» заработал всего 4 очка.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На счету «Тампы-Бэй» — 24 очка после 17 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции флоридцы удерживают 5-ю позицию, на 2 балла отставая от лидерской тройки.

Последние матчи: После поражения от «Нэшвилла» по буллитам (4:5) «Тампа-Бэй» провела два успешных домашних матча, обыграв «Детройт» (4:2) и «Чикаго» (4:1).

Выездную серию команда Джона Купера начала с победы над «Миннесотой» в овертайме (4:3). Однако уже в следующей встрече «Лайтнинг» уступили «Виннипегу» (3:4).

Не сыграют: Брэйден Поинт.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» претендует на место в тройке лидеров Востока и особенно убедительно играет дома. При этом качество хоккея в гостевых условиях вызывает вопросы.

На своей площадке команда Джона Купера одержала восемь побед кряду, тогда как на льду соперников потерпела пять поражений в семи последних матчах — без учета игры с «Баффало». В пяти встречах на этом отрезке «Лайтнинг» пропускали не менее четырех голов.

Статистика для ставок

«Коламбус» победил в трех последних личных встречах

«Коламбус» забивал 5 и более голов в двух предыдущих личных встречах

В девяти из десяти предыдущих личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.37, победа «Тампы-Бэй» — в 2.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: На дистанции «Коламбус» крайне слаб в организации позиционных атак. На этом фоне хозяева наверняка столкнутся с проблемами при попытках закрепиться в зоне «Тампы».

2.04 Индивидуальный тотал «Коламбуса» меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Коламбус — Тампа-Бэй принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Коламбуса» меньше 2.5 за 2.04.

Прогноз: «Тампа» сейчас уверенно действует при владении шайбой и качественно использует ошибки соперников. Нестабильная оборона «Коламбуса» повышает шансы команды Джона Купера на успех.

2.34 «Тампа» победит с форой -1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Коламбус — Тампа-Бэй позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: «Тампа» победит с форой -1 за 2.34.