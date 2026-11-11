прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.31

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ТД Гарден» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

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«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» закрепился на 2-й строчке Восточной конференции с 27 очками после 18 матчей. От лидирующей «Каролины» отставание составляет 3 зачетных балла.

Последние матчи: После гостевого поражения от «Сент-Луиса» (1:4) «Бостон» одержал две домашние победы подряд — над «Чикаго» в овертайме (5:4) и «Вегасом» по буллитам (3:2).

Выезд в Питтсбург принес команде Марко Штурма крупную победу над «Пингвинз» (6:2). Вернувшись домой, бостонцы продлили серию успехом в матче с «Флоридой» (4:1).

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Не сыграют: Джеймс Хэгенс.

Состояние команды: «Бостон» в определенной степени неожиданно претендует на лидерство в Восточной конференции и достойно держится среди фаворитов всего чемпионата.

Обновленная атака «Брюинз» обеспечивает хорошую результативность, которая гармонирует с уверенной в себе вратарской линией. К матчу с «Монреалем» команда Марко Штурма подходит с серией из семи побед на домашнем льду.

«Монреаль»

Турнирное положение: В 18 матчах «Монреаль» набрал 26 очков и обосновался на 3-й позиции Востока. От «Бостона» канадцев отделяет всего 1 турнирный пункт.

Последние матчи: После домашней победы над «Питтсбургом» 1 ноября (5:4) «Монреаль» уступил «Виннипегу» в овертайме (4:5), но вскоре таким же способом обыграл «Юту» (5:4).

На выезде команда Мартена Сен-Луи взяла верх над «Торонто» (4:2). Однако продолжить победную серию канадцам не удалось: домашняя встреча с «Миннесотой» завершилась поражением в овертайме (1:2).

Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо.

Состояние команды: «Монреаль» вновь прописался среди лидеров Востока, нацеливаясь на дальнейший рост в условиях прошлогоднего прогресса.

Молодой состав «Канадиенс» обеспечивает серьезные результаты на дистанции: так, за 11 последних матчей коллектив Мартена Сен-Луи ни разу не проиграл в основное время. Кроме того, в девяти предыдущих встречах «Монреаль» одержал семь побед.

Статистика для ставок

«Бостон» победил в 10 из 11 последних личных встреч на домашнем льду

В шести последних личных встречах на льду «Бостона» было забито 7 и более голов

«Монреаль» забивал 3 и более голов в пяти последних матчах на территории «Бостона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.36, победа «Монреаля» — в 2.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Игры «Монреаля» сопровождаются высокой результативностью, но и оборона канадцев, как правило, оставляет соперникам пространство. «Бостон» на домашнем льду сумеет навязать высокий атакующий темп.

2.31 «Бостон» не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Бостон — Монреаль принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: «Бостон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.31.

Прогноз: Обе команды любят встречный хоккей, причем «Монреаль» редко ограничивается осторожной игрой на выезде. Такое противостояние может затянуться до овертайма.

4.36 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.36 на матч Бостон — Монреаль принесёт чистый выигрыш 3360₽, общая выплата — 4360₽

Ставка: Ничья за 4.36.