В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ТД Гарден» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» закрепился на 2-й строчке Восточной конференции с 27 очками после 18 матчей. От лидирующей «Каролины» отставание составляет 3 зачетных балла.
Последние матчи: После гостевого поражения от «Сент-Луиса» (1:4) «Бостон» одержал две домашние победы подряд — над «Чикаго» в овертайме (5:4) и «Вегасом» по буллитам (3:2).
Выезд в Питтсбург принес команде Марко Штурма крупную победу над «Пингвинз» (6:2). Вернувшись домой, бостонцы продлили серию успехом в матче с «Флоридой» (4:1).
Не сыграют: Джеймс Хэгенс.
Состояние команды: «Бостон» в определенной степени неожиданно претендует на лидерство в Восточной конференции и достойно держится среди фаворитов всего чемпионата.
Обновленная атака «Брюинз» обеспечивает хорошую результативность, которая гармонирует с уверенной в себе вратарской линией. К матчу с «Монреалем» команда Марко Штурма подходит с серией из семи побед на домашнем льду.
«Монреаль»
Турнирное положение: В 18 матчах «Монреаль» набрал 26 очков и обосновался на 3-й позиции Востока. От «Бостона» канадцев отделяет всего 1 турнирный пункт.
Последние матчи: После домашней победы над «Питтсбургом» 1 ноября (5:4) «Монреаль» уступил «Виннипегу» в овертайме (4:5), но вскоре таким же способом обыграл «Юту» (5:4).
На выезде команда Мартена Сен-Луи взяла верх над «Торонто» (4:2). Однако продолжить победную серию канадцам не удалось: домашняя встреча с «Миннесотой» завершилась поражением в овертайме (1:2).
Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо.
Состояние команды: «Монреаль» вновь прописался среди лидеров Востока, нацеливаясь на дальнейший рост в условиях прошлогоднего прогресса.
Молодой состав «Канадиенс» обеспечивает серьезные результаты на дистанции: так, за 11 последних матчей коллектив Мартена Сен-Луи ни разу не проиграл в основное время. Кроме того, в девяти предыдущих встречах «Монреаль» одержал семь побед.
Статистика для ставок
- «Бостон» победил в 10 из 11 последних личных встреч на домашнем льду
- В шести последних личных встречах на льду «Бостона» было забито 7 и более голов
- «Монреаль» забивал 3 и более голов в пяти последних матчах на территории «Бостона»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.36, победа «Монреаля» — в 2.78.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: Игры «Монреаля» сопровождаются высокой результативностью, но и оборона канадцев, как правило, оставляет соперникам пространство. «Бостон» на домашнем льду сумеет навязать высокий атакующий темп.
Ставка: «Бостон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.31.
Прогноз: Обе команды любят встречный хоккей, причем «Монреаль» редко ограничивается осторожной игрой на выезде. Такое противостояние может затянуться до овертайма.
Ставка: Ничья за 4.36.