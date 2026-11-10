прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.73

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Эс-Эй-Пи-центре» 12 ноября. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.

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«Сан-Хосе»

Турнирное положение: На счету «Сан-Хосе» — 17 очков после 20 матчей. В таблице Запада «Шаркс» занимают 12-е место, отставая от зоны плей-офф на 4 балла.

Последние матчи: Домашние поражения от «Оттавы» (1:5) и «Калгари» (1:2) положили начало серии из пяти неудач. На выезде «Сан-Хосе» сгорел «Лос-Анджелесу» (2:7), «Миннесоте» (1:4) и «Далласу» (3:4).

Встреча с «Айлендерс» прервала череду поражений. Команда Райана Варсофски одолела ньюйоркцев на домашнем льду по буллитам (3:2).

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Не сыграют: Игорь Чернышов.

Состояние команды: Обновленный состав «Сан-Хосе» пока не оправдывает возросших ожиданий. Молодежь «Шаркс» продолжает развиваться, но командная игра заметно проседает на фоне индивидуального прогресса лидеров.

В девяти последних матчах коллектив Райана Варсофски потерпел семь поражений. В рамках недавней серии из пяти встреч без побед калифорнийцы четырежды пропустили четыре и более голов.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» замыкает Восточную конференцию с 14 очками после 18 матчей. От кубковой восьмерки «Пингвинз» отделяют 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Домашнее поражение от «Юты» в овертайме (3:4) стало для «Питтсбурга» первым в серии из четырех неудач. Далее «Пингвинз» уступили «Монреалю» (4:5), «Вегасу» (2:3) и «Бостону» (2:6).

Выезд в Калифорнию принес команде Дэна Мьюза победу над «Лос-Анджелесом» (5:2). Уже на следующий день «Питтсбург» был разбит «Анахаймом» (2:5).

Не сыграют: Райан Грейвс, Вилле Койвунен, Брайан Раст, Элмер Сёдерблум, Тревор Ван Римсдайк.

Состояние команды: Перестройка дается «Питтсбургу» чрезвычайно болезненно. Опытные лидеры по-прежнему стараются давать результат, но обновленный состав теряется под нагрузкой в обороне.

В 18 матчах «Пингвинз» пропустили 65 голов, что является вторым худшим показателем на Востоке. В шести предыдущих встречах коллектив Дэна Мьюза одержал всего одну победу.

На что ставят в матче Сан-Хосе — Питтсбург Букмекерские коэффициенты на матч Сан-Хосе — Питтсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в пяти из семи последних личных встреч

«Питтсбург» забивал 3 и более голов в семи из восьми последних личных встреч

«Питтсбург» одержал четыре победы в пяти последних матчах на льду «Сан-Хосе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 2.74, ничья — в 4.37, победа «Питтсбурга» — в 2.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: Обе команды испытывают серьезные трудности с обороной, особенно при игре в равных составах. «Питтсбург» активнее атакует, но регулярно оставляет пространство для ответных выпадов.

1.73 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Сан-Хосе — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.73.

Прогноз: «Питтсбург» крайне неубедителен на чужом льду, а кадровые потери дополнительно осложняют ситуацию. «Сан-Хосе» получит возможность воспользоваться нестабильностью гостей, чтобы приблизиться к топ-8.

2.06 «Сан-Хосе» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Сан-Хосе — Питтсбург принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 2.06.