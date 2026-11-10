Во вторник, 10 ноября, минское «Динамо» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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06' В полном составе играет «Авангард».

06' После прострела Лиможа на открытый угол ворот «Авангарда», не сумел подстроиться под бросок нападающий «Динамо» Станислав Галиев.

05' Удаётся хоккеистам «Авангарда» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

04' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за задержку соперника удален Джозеф Чеккони.

04' В средне темпе начинается игра.

03' С шайбой хоккеисты «Динамо», стараются хозяева создать угрозу воротам Ивана Просветова.

Статистика матча 0 Удары в створ 4

02' Хлёсткий бросок Дмитрия Рашевского с края зоны атаки «Авангарда», зафиксировал шайбу вратарь «Динамо» Зак Фукале.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:07 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:05 Матч пройдет на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:55 Главными судьями матча будут Игорь Каменщиков из Москвы и Евгений Ромасько из Твери.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

18:37 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд. Афанасьев, Пакетт, Окулов, Потуральски, Долженков, Прохоркин, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо» Минск

18:35 Стартовый состав «Динамо»: Прохоров, Фукале; Хенкель, Смит, Брук, Бишофф, Лайл, Уэлле, Лозовский; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Гарднер, Сотишвили, Калинин, Белкин, Тирни, Алистров, Обе-Кюбель, Усов, Галиев.

18:25 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, команды провели 2 матча между собой. Оба раза победил «Авангард» за пределами основного времени, в Омске (5:4 Б), а в Минске (3:4 ОТ).

18:22 У «Авангарда» потери в составе отсутствуют.

18:20 Не помогут «Динамо» в отчетной встрече: Николас Мелош, Максим Мальцев, Егор Карабань и Василий Демченко.

18:18 В конце октября «Авангард» обыграл на выезде московское «Динамо» (3:2, ОТ) и разгромил «Ак Барс» (4:0), тогда как поездка в Тольятти завершилась поражением от «Лады» (2:3, ОТ). В начале ноября команда Ги Буше дала еще одну осечку в игре с аутсайдером — на этот раз на льду «Сочи» (1:2, ОТ). Вернувшись в Омск, хозяева одолели ЦСКА (2:1, ОТ) и «Сибирь» (4:3, ОТ).

18:16 В матче 24 октября «Динамо» Минск вырвало гостевую победу у «Торпедо» (2:1, ОТ), но дома уступило «Барысу» (0:1). Встреча с «Трактором» завершилась редким успехом белорусов (3:2). Ноябрьский этап команда Сергея Брылина начала с крупного домашнего поражения от московского «Динамо» (0:4). Спустя несколько дней минчане проиграли «Спартаку» на выезде (3:5). Поездка на площадку «Сочи» 8-го числа закончилась неудачей в овертайме (2:3).

18:14 С 26 очками после 22 матчей «Авангард» удерживает 3-ю строчку Востока, на 3 балла отставая от «Нефтехимика», занимающего 2-е место.

18:12 Минское «Динамо» после 24 матчей занимает 9-е место на Западе с 23 очками, уступая 8-му СКА по дополнительным показателям.

18:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95