прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.98

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 12 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» возглавляет Западную конференцию с 29 очками после 19 матчей, на 1 зачетный балл опережая «Миннесоту».

Последние матчи: На рубеже октября и ноября «Эдмонтон» разгромил в гостях «Айлендерс» (4:0) и «Рейнджерс» (4:1). Затем канадцы уступили «Нью-Джерси» по буллитам (3:4) и «Анахайму» (4:5).

В двух следующих домашних встречах команда Майка Бэбкока добилась очередных побед. Сначала «Ойлерз» прибили «Ванкувер» (4:2), а затем взяли верх над «Рейнджерс» (3:1).

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Не сыграют: Фредерик Андерсен, Исаак Ховард, Колтон Дах, Маттиас Янмарк, Алек Регула, Мэттью Савой.

Состояние команды: «Эдмонтон» уверенно вошел в сезон в роли одного из фаворитов Запада. Мощная атака определяет игру канадцев, позволяя компенсировать отдельные недостатки в обороне.

В семи недавних встречах «Ойлерз» одержали пять побед, включая три игры с общей разницей 12:1. В пяти матчах на этом же отрезке команда Майка Бэбкока забивала четыре и более голов.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В 20 матчах «Филадельфия» заработала 15 очков и занимает 14-е место на Востоке, на 5 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Ноябрьскую часть сезона «Филадельфия» встретила домашней победой над «Ютой» (6:3), за которой последовали поражения от «Миннесоты» (2:4) и «Рейнджерс» (2:3).

Выездная серия команды Рика Токкета началась с неудачи на льду «Калгари», где «Флайерз» уступили в овертайме (3:4). Уже на следующий день филадельфийцы обыграли «Ванкувер» (3:1).

Не сыграют: Никита Гребенкин, Расмус Ристолайнен.

Состояние команды: Попытки «Филадельфии» добиться прогресса годом ранее сменились тяжелым стартом сезона.

Команда Токкета испытывает проблемы с результативностью и слишком часто теряет контроль над игрой. В восьми последних матчах «Флайерз» потерпели шесть поражений и четырежды на этом отрезке пропустили четыре и более голов.

На что ставят в матче Эдмонтон — Филадельфия Букмекерские коэффициенты на матч Эдмонтон — Филадельфия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Филадельфия» не проигрывала в основное время в четырех последних личных встречах

В шести последних личных встречах на льду «Эдмонтона» было забито 6 и более голов

«Филадельфия» забивала 3 и более голов в четырех из шести последних матчей на льду «Эдмонтона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.52, победа «Филадельфии» — в 3.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: «Филадельфия» неубедительна по своей игре, особенно при затяжной обороне. «Эдмонтон» имеет явное превосходство в атаке и способен превращать данное преимущество в результат.

1.98 «Эдмонтон» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Эдмонтон — Филадельфия принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой -1 за 1.98.

Прогноз: Оборона «Филадельфии» регулярно оставляет пространство между линиями, чем особенно опасен «Эдмонтон». Хозяева быстро разыгрывают шайбу и эффективно используют большинство.

1.98 Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Эдмонтон — Филадельфия позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 1.98.