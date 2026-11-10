Во вторник, 10 ноября, нижнекамский «Нефтехимик» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Гофман Антон и Дударов Александр, линейные судьи — Париков Ярослав и Славиковский Роман.

19:05 Состав «Нефтехимика»: Озолин Ярослав, Ерёменко Владислав, Сериков Артём, Тянулин Артур, Белозёров Андрей, Митякин Евгений, Ручкин Семён, Ловелл Тимоти, Хоружев Никита, Петунин Александр, Бикмуллин Рафаэль, Хайруллин Тимур, Хлыстов Никита, Артемьев Сергей, Точилкин Герман, Селезнёв Григорий, Кол Тимур, Соколов Севастьян, Гизятов Амир, Надворный Матвей.

19:00 Состав «Салавата Юлаева»: Вязовой Семён, Кулик Евгений, Гуркин Ефим, Родуолд Джек, Ремпал Шелдон, Броссо Девин, Цулыгин Ярослав, Варлов Сергей, Алалыкин Данил, Набиев Артём, Шипачёв Вадим, Зоркин Никита, Земчёнок Артём, Загребин Максим, Маджио Мэттью, Жаровский Александр, Педан Руслан, Комаров Александр, Ефремов Владислав, Фаизов Артур, Орлович-Грудков Денис.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Нижнекамске на арене «Нефтехимик».

18:45 Уфимский коллектив, напротив, поймал кураж и обретает стабильность после неудачного старта. Подопечные Виктора Козлова наладили игру в обороне и эффективно используют чужие ошибки. Последние встречи «Салават Юлаев» провел дома на высоком уровне, обыграв «Ладу» (5:0) и «Автомобилист» (3:2 в овертайме).

18:40 Нижнекамцы подходят к дерби в глубоком оборонительном кризисе. Команда чередует успешные отрезки с откровенными провалами в защите, пропуская в среднем 2.6 шайбы за игру. В последних матчах «Нефтехимик» потерпел два болезненных и крупных поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:8) и ярославского «Локомотива» (1:5).

18:35 Положение в таблице: «Нефтехимик» располагается на 2-м месте Восточной конференции (29 очков в 25 матчах). «Салават Юлаев» занимает 7-ю строчку на Востоке, набрав 25 очков в 24 играх.

18:30 Исторически и в текущем разрезе уфимцы являются крайне неудобным соперником для хозяев. На данный момент «Салават Юлаев» удерживает серию из 6 побед подряд над нижнекамцами в официальных матчах КХЛ. В текущем регулярном чемпионате 2026/2027 соперники уже встречались дважды, и оба раза сильнее оказывался клуб из Башкортостана.

18:20 В Нижнекамске ожидается яркое и бескомпромиссное противостояние географических соседей, где на кону стоят важнейшие очки в плотной таблице Восточной конференции. Хозяева горят желанием реабилитироваться перед собственными трибунами за недавние крупные провалы, в то время как уфимцы мотивированы продлить свою победную серию и продолжить подъем. Острая необходимость команд укрепить свои позиции на Востоке гарантирует максимальный накал борьбы с первых минут.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24

18:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.