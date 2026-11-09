прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Белл-центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Монреаль»

Турнирное положение: В 17 матчах «Монреаль» набрал 25 очков и обосновался на 4-й позиции Востока, уступая 3-му «Нью-Джерси» в 1 балл.

Последние матчи: Первую ноябрьскую встречу «Монреаль» завершил победой над «Питтсбургом» (5:4), после чего в домашнем матче уступил «Виннипегу» в овертайме (4:5).

Через два дня команда Мартена Сен-Луи вновь сыграла на своем льду и взяла верх над «Ютой» (5:4, ОТ). Во встрече 8-го числа «Канадиенс» обыграли «Торонто» (4:2).

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Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Джош Андерсон, Самуэль Монтембо.

Состояние команды: «Монреаль» продолжает выдавать топ-результаты, развивая прогресс последних сезонов. В условиях заметных кадровых проблем канадцы держатся среди сильнейших клубов Востока.

Без турнирных приобретений команда Мартена Сан-Луи не покидает лед на протяжении десяти матчей кряду. В пяти недавних играх «Монреаль» неизменно забивал четыре и более голов.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет Западную конференцию с 28 очками после 19 матчей. На 1 зачетный балл «Уайлд» опережают идущий следом «Эдмонтон».

Последние матчи: После домашнего поражения от «Айлендерс» (3:4, ОТ) «Миннесота» отправилась на выезд, где последовательно обыграла «Вашингтон» (5:1) и «Филадельфию» (4:2).

Вернувшись в Сент-Пол, команда Джона Хайнса разгромила «Сан-Хосе» (4:1), но уже на следующий день уступила «Тампе-Бэй» в овертайме (3:4).

Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Джаред Сперджен, Майк Маккаррон.

Состояние команды: «Миннесота» уверенно обосновалась среди фаворитов родной конференции. Как и в случае с «Монреалем», кадровые потери не мешают «Уайлд» демонстрировать бодрый и результативный хоккей.

В восьми последних играх команда Джона Хайнса заработала 13 очков из 16 возможных. В четырех матчах на этом же отрезке «Миннесота» не пропускала больше одной шайбы.

На что ставят в матче Монреаль — Миннесота Букмекерские коэффициенты на матч Монреаль — Миннесота: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Миннесота» победила «Монреаль» в десяти из одиннадцати последних матчей

«Миннесота» забивала 3 и более голов в восьми предыдущих личных встречах

В четырех из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.46, ничья — в 4.26, победа «Миннесоты» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: «Монреаль» неплохо проводит сезон, однако далеко не всегда сопровождают результаты устойчивостью в защите. «Миннесота» в этом плане и по общей структуре видится организованнее.

1.94 «Миннесота» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Монреаль — Миннесота принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.94.

Прогноз: Проблемы «Канадиенс» в оборонительных сочетаниях особенно неприятны в матчах против соперников с вариативным нападением. «Уайлд» умеют растягивать защиту большим количеством передач и завершать комбинации голами.

2.04 Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Монреаль — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 2.04.