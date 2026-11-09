В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Белл-центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Монреаль»
Турнирное положение: В 17 матчах «Монреаль» набрал 25 очков и обосновался на 4-й позиции Востока, уступая 3-му «Нью-Джерси» в 1 балл.
Последние матчи: Первую ноябрьскую встречу «Монреаль» завершил победой над «Питтсбургом» (5:4), после чего в домашнем матче уступил «Виннипегу» в овертайме (4:5).
Через два дня команда Мартена Сен-Луи вновь сыграла на своем льду и взяла верх над «Ютой» (5:4, ОТ). Во встрече 8-го числа «Канадиенс» обыграли «Торонто» (4:2).
Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Джош Андерсон, Самуэль Монтембо.
Состояние команды: «Монреаль» продолжает выдавать топ-результаты, развивая прогресс последних сезонов. В условиях заметных кадровых проблем канадцы держатся среди сильнейших клубов Востока.
Без турнирных приобретений команда Мартена Сан-Луи не покидает лед на протяжении десяти матчей кряду. В пяти недавних играх «Монреаль» неизменно забивал четыре и более голов.
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет Западную конференцию с 28 очками после 19 матчей. На 1 зачетный балл «Уайлд» опережают идущий следом «Эдмонтон».
Последние матчи: После домашнего поражения от «Айлендерс» (3:4, ОТ) «Миннесота» отправилась на выезд, где последовательно обыграла «Вашингтон» (5:1) и «Филадельфию» (4:2).
Вернувшись в Сент-Пол, команда Джона Хайнса разгромила «Сан-Хосе» (4:1), но уже на следующий день уступила «Тампе-Бэй» в овертайме (3:4).
Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Джаред Сперджен, Майк Маккаррон.
Состояние команды: «Миннесота» уверенно обосновалась среди фаворитов родной конференции. Как и в случае с «Монреалем», кадровые потери не мешают «Уайлд» демонстрировать бодрый и результативный хоккей.
В восьми последних играх команда Джона Хайнса заработала 13 очков из 16 возможных. В четырех матчах на этом же отрезке «Миннесота» не пропускала больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Миннесота» победила «Монреаль» в десяти из одиннадцати последних матчей
- «Миннесота» забивала 3 и более голов в восьми предыдущих личных встречах
- В четырех из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.46, ничья — в 4.26, победа «Миннесоты» — в 2.57.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: «Монреаль» неплохо проводит сезон, однако далеко не всегда сопровождают результаты устойчивостью в защите. «Миннесота» в этом плане и по общей структуре видится организованнее.
Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.94.
Прогноз: Проблемы «Канадиенс» в оборонительных сочетаниях особенно неприятны в матчах против соперников с вариативным нападением. «Уайлд» умеют растягивать защиту большим количеством передач и завершать комбинации голами.
Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 2.04.