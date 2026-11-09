прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скоушабанк-арене» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.84.

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«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» после 19 матчей находится на 11-й строчке Восточной конференции с 18 очками, на 2 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Недавняя гостевая серия «Торонто» обернулась поражениями от «Калгари» (2:5) и «Сиэтла» (4:5). В Ванкувере канадцы добились победы над «Кэнакс» (4:2).

Последние домашние встречи для команды Джима Хиллера сложились куда хуже. Сначала «Лифс» уступили «Юте» (2:3), затем проиграли «Монреалю» (2:4) и «Нью-Джерси» (0:4).

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Не сыграют: Макс Доми, Элвис Мерзликин, Кристофер Танев, Майлз Вуд, Ник Бланкенбург, Кирилл Марченко, Морган Райлли, Маршалл Рифаи.

Состояние команды: «Торонто» переживает сложный период, теряя в конкурентоспособности. При этом неплохая результативность не спасает «Лифс» от последствий оборонительных ошибок.

С 64 пропущенными шайбами в 19 матчах канадцы из Онтарио замыкают трио худших клубов Востока по игре в защите. В шести недавних встречах «Торонто» удалось заработать всего 2 очка.

«Колорадо»

Турнирное положение: На счету «Колорадо» — 22 очка в 18 матчах. В таблице Запада «Эвеланш» занимают 5-е место, уступая «Далласу» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Тремя победами подряд «Колорадо» завершил октябрь и стартовал в ноябре. Денверцы прибили «Нью-Джерси» (5:2), «Калгари» (5:2) и «Чикаго» (5:2).

В дальнейшем команда Джареда Беднара крупно проиграла «Коламбусу» (2:7) и уступила «Нэшвиллу» в овертайме (2:3). Дома «Эвеланш» разгромили «Детройт» (4:0).

Не сыграют: Джош Мансон, Закари Л’Эро.

Состояние команды: Благодаря мощным исполнителям в атаке «Колорадо» сохраняет позиции среди лидеров Запада. С точки же зрения системности «Эвеланш» не столь убедительны.

Одной из основных проблем для команды Джареда Беднара стали выездные матчи. Так, в 12 встречах за пределами Денвера «Колорадо» потерпел девять поражений. В трех из четырех последних гостевых игр «Эвс» пропускали четыре и более голов.

На что ставят в матче Торонто — Колорадо Букмекерские коэффициенты на матч Торонто — Колорадо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торонто» победил в трех из четырех последних личных встреч

В трех из четырех последних личных встреч на льду «Торонто» было забито 5 и менее голов

«Торонто» забивал 2 и менее голов в трех из четырех последних личных встреч на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.46, победа «Колорадо» — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Торонто» из-за кадровых проблем приходится осторожнее выстраивать игру против топ-соперников. «Колорадо» предпочитает владеть шайбой, но не впечатляет качеством гостевых матчей. На этом фоне встреча в Онтарио может пройти без высокой голевой активности.

2.84 «Торонто» не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч Торонто — Колорадо позволит вывести на карту выигрыш 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: «Торонто» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.84.

Прогноз: «Колорадо» убедительнее выглядит в организации игры, однако дома «Торонто» наверняка сделает акцент на плотной обороне. Такая встреча рискует остаться без явного лидера в основное время.

4.46 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.46 на матч Торонто — Колорадо принесёт прибыль 3460₽, общая выплата — 4460₽

Ставка: Ничья за 4.46.