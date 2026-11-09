В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скоушабанк-арене» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.84.
«Торонто»
Турнирное положение: «Торонто» после 19 матчей находится на 11-й строчке Восточной конференции с 18 очками, на 2 балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Недавняя гостевая серия «Торонто» обернулась поражениями от «Калгари» (2:5) и «Сиэтла» (4:5). В Ванкувере канадцы добились победы над «Кэнакс» (4:2).
Последние домашние встречи для команды Джима Хиллера сложились куда хуже. Сначала «Лифс» уступили «Юте» (2:3), затем проиграли «Монреалю» (2:4) и «Нью-Джерси» (0:4).
Не сыграют: Макс Доми, Элвис Мерзликин, Кристофер Танев, Майлз Вуд, Ник Бланкенбург, Кирилл Марченко, Морган Райлли, Маршалл Рифаи.
Состояние команды: «Торонто» переживает сложный период, теряя в конкурентоспособности. При этом неплохая результативность не спасает «Лифс» от последствий оборонительных ошибок.
С 64 пропущенными шайбами в 19 матчах канадцы из Онтарио замыкают трио худших клубов Востока по игре в защите. В шести недавних встречах «Торонто» удалось заработать всего 2 очка.
«Колорадо»
Турнирное положение: На счету «Колорадо» — 22 очка в 18 матчах. В таблице Запада «Эвеланш» занимают 5-е место, уступая «Далласу» по дополнительным показателям.
Последние матчи: Тремя победами подряд «Колорадо» завершил октябрь и стартовал в ноябре. Денверцы прибили «Нью-Джерси» (5:2), «Калгари» (5:2) и «Чикаго» (5:2).
В дальнейшем команда Джареда Беднара крупно проиграла «Коламбусу» (2:7) и уступила «Нэшвиллу» в овертайме (2:3). Дома «Эвеланш» разгромили «Детройт» (4:0).
Не сыграют: Джош Мансон, Закари Л’Эро.
Состояние команды: Благодаря мощным исполнителям в атаке «Колорадо» сохраняет позиции среди лидеров Запада. С точки же зрения системности «Эвеланш» не столь убедительны.
Одной из основных проблем для команды Джареда Беднара стали выездные матчи. Так, в 12 встречах за пределами Денвера «Колорадо» потерпел девять поражений. В трех из четырех последних гостевых игр «Эвс» пропускали четыре и более голов.
Статистика для ставок
- «Торонто» победил в трех из четырех последних личных встреч
- В трех из четырех последних личных встреч на льду «Торонто» было забито 5 и менее голов
- «Торонто» забивал 2 и менее голов в трех из четырех последних личных встреч на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.46, победа «Колорадо» — в 2.12.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.
Прогноз: «Торонто» из-за кадровых проблем приходится осторожнее выстраивать игру против топ-соперников. «Колорадо» предпочитает владеть шайбой, но не впечатляет качеством гостевых матчей. На этом фоне встреча в Онтарио может пройти без высокой голевой активности.
Ставка: «Торонто» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.84.
Прогноз: «Колорадо» убедительнее выглядит в организации игры, однако дома «Торонто» наверняка сделает акцент на плотной обороне. Такая встреча рискует остаться без явного лидера в основное время.
Ставка: Ничья за 4.46.