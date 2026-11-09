прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» в 18 матчах заработал 17 очков, с которыми занимает 11-е место на Западе, на 4 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделями ранее «Виннипег» допустил три гостевых поражения подряд. Канадцы уступили «Тампе-Бэй» (4:6), «Флориде» (2:5) и «Каролине» (0:7).

Накануне команда Скотта Арниела обыграла «Монреаль» (5:4, ОТ), затем дома разгромила «Ванкувер» (6:2) и одолела «Тампу-Бэй» (4:3).

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Не сыграют: Ник Бьюгстад, Джош Моррисси, Владислав Наместников, Элиас Саломонссон.

Состояние команды: Затяжной кризис вытеснил «Виннипег» из зоны плей-офф. Несмотря на последние локальные успехи, канадцы по-прежнему испытывают проблемы в обороне.

Во второй раз по ходу осеннего цикла регулярки «Джетс» выдали серию из трех побед, которая пришла на смену отрезку из девяти поражений. При этом в пяти из семи последних матчей «Виннипег» пропускал четыре и более голов.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» после 18 матчей закрепился на 3-й строчке Восточной конференции с 26 очками, на 4 зачетных балла отставая от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: После гостевого поражения от «Колорадо» (2:5) «Нью-Джерси» выдал серию побед, начавшуюся на льду «Вегаса» (5:2). Дома «Девилз» обыграли «Эдмонтон» по буллитам (4:3).

Следом команда Шелдона Кифа в тяжелейших условиях дожала «Сент-Луис» (5:4, ОТ) и «Айлендерс» (5:4, ОТ), а последний выезд завершила разгромом «Торонто» (4:0).

Не сыграют: Шимус Кейси, Энтони Манта.

Состояние команды: «Нью-Джерси» набрал отличный ход и почти вплотную подобрался к лидерам Востока. Уверенная игра в нападении помогает команде Шелдона Кифа компенсировать отдельные огрехи в обороне.

В десяти последних матчах «Девилз» организовали девять победных результатов. В трех последних встречах коллектив из Ньюарка не успокаивался, пока не вколачивал в ворота соперников четыре шайбы в основное время.

На что ставят в матче Виннипег — Нью-Джерси Букмекерские коэффициенты на матч Виннипег — Нью-Джерси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в четырех последних матчах

«Виннипег» забивал 4 и более голов в четырех последних личных встречах

В шести из восьми последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.37, победа «Нью-Джерси» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Виннипег» постепенно выходит из затяжного кризиса, однако его оборона по-прежнему уязвима. «Нью-Джерси» сейчас действует острее и лучше распоряжается шайбой в чужой зоне.

2.18 «Нью-Джерси» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Виннипег — Нью-Джерси принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Нью-Джерси» победит за 2.18.

Прогноз: «Джетс» заметно оживились впереди, но надежности у собственных ворот это не добавило. Высокий темп «Девилз» должен привести к обоюдным ошибкам в защите и способствовать хорошей результативности.

1.78 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Виннипег — Нью-Джерси принесёт чистый выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.78.