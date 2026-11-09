В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Виннипег»
Турнирное положение: «Виннипег» в 18 матчах заработал 17 очков, с которыми занимает 11-е место на Западе, на 4 балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Неделями ранее «Виннипег» допустил три гостевых поражения подряд. Канадцы уступили «Тампе-Бэй» (4:6), «Флориде» (2:5) и «Каролине» (0:7).
Накануне команда Скотта Арниела обыграла «Монреаль» (5:4, ОТ), затем дома разгромила «Ванкувер» (6:2) и одолела «Тампу-Бэй» (4:3).
Не сыграют: Ник Бьюгстад, Джош Моррисси, Владислав Наместников, Элиас Саломонссон.
Состояние команды: Затяжной кризис вытеснил «Виннипег» из зоны плей-офф. Несмотря на последние локальные успехи, канадцы по-прежнему испытывают проблемы в обороне.
Во второй раз по ходу осеннего цикла регулярки «Джетс» выдали серию из трех побед, которая пришла на смену отрезку из девяти поражений. При этом в пяти из семи последних матчей «Виннипег» пропускал четыре и более голов.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: «Нью-Джерси» после 18 матчей закрепился на 3-й строчке Восточной конференции с 26 очками, на 4 зачетных балла отставая от лидирующей «Каролины».
Последние матчи: После гостевого поражения от «Колорадо» (2:5) «Нью-Джерси» выдал серию побед, начавшуюся на льду «Вегаса» (5:2). Дома «Девилз» обыграли «Эдмонтон» по буллитам (4:3).
Следом команда Шелдона Кифа в тяжелейших условиях дожала «Сент-Луис» (5:4, ОТ) и «Айлендерс» (5:4, ОТ), а последний выезд завершила разгромом «Торонто» (4:0).
Не сыграют: Шимус Кейси, Энтони Манта.
Состояние команды: «Нью-Джерси» набрал отличный ход и почти вплотную подобрался к лидерам Востока. Уверенная игра в нападении помогает команде Шелдона Кифа компенсировать отдельные огрехи в обороне.
В десяти последних матчах «Девилз» организовали девять победных результатов. В трех последних встречах коллектив из Ньюарка не успокаивался, пока не вколачивал в ворота соперников четыре шайбы в основное время.
Статистика для ставок
- «Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в четырех последних матчах
- «Виннипег» забивал 4 и более голов в четырех последних личных встречах
- В шести из восьми последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.37, победа «Нью-Джерси» — в 2.18.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: «Виннипег» постепенно выходит из затяжного кризиса, однако его оборона по-прежнему уязвима. «Нью-Джерси» сейчас действует острее и лучше распоряжается шайбой в чужой зоне.
Ставка: «Нью-Джерси» победит за 2.18.
Прогноз: «Джетс» заметно оживились впереди, но надежности у собственных ворот это не добавило. Высокий темп «Девилз» должен привести к обоюдным ошибкам в защите и способствовать хорошей результативности.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.78.