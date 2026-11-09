LiveSport.Ru подводит итоги третьего этапа Гран-при ISU в Китае и четвёртого этапа Гран-при России в Екатеринбурге.

Взлёт «русской ракеты»

Третий этап международной серии Гран-при в Китае отечественные болельщики ждали с нетерпением. В Поднебесную отправилась по сегодняшним меркам многочисленная группа российских фигуристов. И среди них главным хедлайнером однозначно была Александра Игнатова.

22-летняя фигуристка показала всё, на что на данный момент способна. Идеальными её выступления нельзя назвать из-за отсутствия базовой позиции в комбинированном вращении в короткой программе и неясного ребра на тройном флипе в произвольной. Эти помарки лишили Александру примерно 2-3 балла. Правда, не факт, что даже с ними судьи отдали бы победу россиянке.

Александра Игнатова globallookpress.com

Получив 221,27, Игнатова уступила 3,21 балла японке Монэ Чибе, которая не выполняла элементы ультра-си, но выиграла за счёт надбавок (на 2,63 балла) и компонентов (аж на 5,77 балла). К сожалению, вторая оценка у Саши осталась на том же уровне, что и на Kinoshita Cup два месяца назад. И её существенный рост вряд ли произойдёт. Поэтому вполне разумно, что «русская ракета» на тренировках уже катает произвольную программу с двумя квад-лутцами. Хотя этот контент мы, наверное, не увидим 15 ноября, когда завершатся соревнования у женщин на Гран-при США, куда отправляется Игнатова.

Отдельно стоит отметить поддержку, которую серебряная призёрка получила от собравшихся на трибунах. Кажется, она даже довела до слёз Чибу. Трусова выезжала на награждение под рёв трибун, а японка сразу после неё — практически в тишине. Плюс во время японского гимна случались выкрики. Далее победительница турнира в Китае закрыла комментарии у себя на странице в соцсети.

Монэ Чиба globallookpress.com

Возможно, овации трибун после выступления Трусовой в произвольной программе не пошли на пользу и Анастасии Губановой. В короткой программе грузинская спортсменка выдала прокат жизни, за который получила рекордные для себя 75,05 балла. Однако перенести успех на следующий день у неё не получилось: 4 недокрута отбросили на четвёртое место и тем самым свели шансы на попадание в финал к минимуму.

Обогнала Анастасию кореянка Хаен Ли (210,79 против 208,58). Она допустила «бабочку» на лутце, но компенсировала эту помарку двумя тройными акселями и чистым исполнением прочих элементов.

Порешали на четверых

Рассчитывать не то, что на победу, а даже на медали в мужском одиночном катании россиянам было сложно. Мы все, конечно, души не чаем во Владиславе Дикиджи и Евгении Семененко. Но им попался чуть ли не самый конкурентный этап в серии нынешнего года:

олимпийский чемпион Михаил Шайдоров;

бронзовый медалист Олимпийских игр и чемпионата мира Сюн Сато;

чемпион четырёх континентов Као Миура;

чемпион Европы Ника Эгадзе.

Короткая программа подтвердила опасения: россияне, чисто откатав прокаты, синхронно уступили японцам. И самое показательное, что при соразмерной технической сложности разница в 2-3 балла сложилась именно в компонентной части.

Евгений Семененко globallookpress.com

Два фигуриста с постсоветского пространства не смогли навязать серьёзную борьбу за медали: падения, степ-ауты и недокруты отбросили Шайдорова и Эгадзе на итоговые пятое и восьмое места, соответственно. Так что судьбу трёх призовых мест в российско-японской борьбе разыгрывали четверо.

До сих пор Миура не входил в мировой топ из-за регулярных ошибок. Однако в Китае ему удалось чисто откатать обе программы, за что был вознаграждён личным рекордом — 293,25 балла — и первым местом, которое вместе с серебром во Франции гарантировало участие в финале Гран-при.

Сато в полной мере не смог поддержать соотечественника. Произвольную программу он начал с тройного лутца вместо четверного, а тулуп в каскаде скрутил в два, а не в три оборота. Так что проигрыш по технике россиянам стал критичным и не позволил попасть на пьедестал почёта.

Оценка Дикиджи оказалась далеко от 312,79 балла, полученных в Казахстане на Мемориале Дениса Тена. Здесь случились и недокрут на четверном сальхове в короткой, и степ-аут на четверном лутце в произвольной. Однако 282,44 балла ему хватило для того, чтобы взобраться на второе место.

Владислав Дикиджи globallookpress.com

Помимо вышеупомянутого Сато, Влад опередил Семененко, которого сильно подвела «галка» на четверном риттбергере. Кроме того, Женя жёстко приземлился на четверном сальхове. Эти огрехи в итоге вылились в обидный проигрыш партнёру по сборной меньше балла (он получил 281,62).

На самом деле стратегически такой расклад позволяет рассчитывать на одновременное попадание в финал обоих россиян. Всё-таки у Семененко больше шансов в Финляндии обойти нестабильного Адама Сяо Хим Фа (что, кстати, уже случалось в Словакии на «Челленджер»), чем у Дикиджи в Японии взять верх в первой же дуэли с Ильёй Малининым.

Вернули должок

Соревнования у спортивных пар хорошо описала пресс-служба ISU: «чемпионы мира вернулись». Анастасии Мишиной и Александру Галлямову в августе-сентябре пришлось понервничать из-за задержки в выдаче нейтрального статуса, но всё завершилось благополучно.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Первое за 4 с лишнем года выступление на международной арене ученики Тамары Москвиной завершили на втором месте — уступили Анастасии Метёлкине и Луке Берулава, которые после ухода из спорта олимпийских чемпионов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара номинально стали сильнейшей парой планеты. Им удалось подтвердить этот статус на турнире в Грузии, где арбитры, впрочем, обычно лояльны к местным спортсменам.

У Мишиной и Галлямова выпал шанс взять реванш в Китае, и они им воспользовались во всю. Если исключить недокрут на каскаде в произвольной, то пара выдала безупречные прокаты и заслуженно получила 209,84 балла. Таких оценок на Гран-при в этом сезоне ещё никто не удостаивался. В том числе Метёлкина и Берулава, у которых сейчас особенно неудачно сложилась короткая программа — обнуленный тодес, подкрутка с ошибкой, дорожка шагов на второй уровень. Отыграть семь с половиной баллов было сложно, и он во второй день только увеличился на 4 балла (198,27).

В то же время французское золото и китайское серебро позволяют грузинам уже начать подготовку к финалу Гран-при, проход в который почти гарантирован. В свою очередь Мишиной и Галлямову предстоит поездка в Финляндию.

Британский дубль в танцах

Российские танцоры не отобрались на этапы Гран-при ISU, но это не значит, что соревнования по танцам на льду стоит пропускать. В Китае вторую победу подряд одержал британский дуэт Лайла Фир — Льюис Гибсон. Ложкой дёгтя для них должно стать снижение баллов за одну неделю на шесть баллов — до 194,93. Его основная причина заключается в более низких уровнях твизлов и поддержки. Тем не менее британцы первыми квалифицировались в финал.

Неплохие шансы на получение декабрьской путёвки в китайский Чунцин имеются у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Изначально второе место на этом этапе отдавалось Оливии Смарт и Тиму Дику, но падение во время исполнения поддержки в самом начале ритм-танца сразу исключило их из борьбы за серебряные медали. Испанцам ещё легко отделались, потому что им удалось с пятого места подняться на третье, обойдя чешских танцоров Натали Ташлерову и Филипа Ташлера всего на 9 сотых.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин globallookpress.com

Что касается Дэвис и Смолкина, то они в новый олимпийский цикл, видимо, входят как одни из реальных претендентов на медали главных стартов сезона. Отставание от многократных призёров чемпионатов мира и Европы в 1,39 балла, из которого 1,08 приходится на компоненты, даёт грузинам возможность смотреть на свои перспективы с оптимизмом.

Уральские разборки

Российская серия Гран-при на прошедшей неделе впервые приехала в Екатеринбург. Соревнования принимала 12-тысячная «УГМК-Арена», которую открыли полтора года назад. Возможно, в следующем году там пройдёт чемпионат России — губернатор Свердловской области Денис Паслер уже заявлял о готовности региона к его приёму.

Сейчас состав участников, в отличие от предыдущих этапов, испытывал явный дефицит именитых фигуристов. В женском одиночном катании главной звездой выступила Аделия Петросян. До Екатеринбурга она добралась с приключениями: пришлось по пути залететь в Казахстан, чтобы оформить визу в США, где ей на следующей неделе предстоит выступление на Гран-при ISU. Поэтому старт в Екатеринбурге для трёхкратной чемпионки России имел скорее тренировочный характер.

Им Петросян вряд ли осталась довольной: в короткой программе она выполнила заключительное вращение только на первый уровень, в произвольной — совершила неудачную попытку четверного тулупа и упала во время дорожки шагов. В итоге Аделия заняла четвёртое место (203,60 балла), проиграв неизвестным ранее широкой публике соперницам.

Арина Кудлай и Злата Буря неожиданно друг для друга схлестнулись друг с другом за второе место. Победительницей в этой дуэли стала представительница Санкт-Петербурга с разницей 0,23 балла (205,40 против 205,17). А победу на этапе со своим фирменным трикселем одержала Камилла Нелюбова (217,06), которая ранее уже побеждала в Казани.

Камилла Нелюбова fsrussia.ru

Турнир в Екатеринбурге оказался провальным для подопечных Этери Тутберидзе. Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова заняли, соответственно, 10-е и 12-е места. Видимо, пережитые в межсезонье травмы не позволяют девушкам набрать максимальную форму.

У мужчин победителем стал Марк Кондратюк, который впервые в сезоне вышел на официальный старт (279,91). Для золотой медали ему пришлось исправиться за ошибки, допущенные в короткой программе (неудачное приземление после трикселя и недокрут на каскаде). Этим воспользовался Макар Игнатов, который захватил промежуточное лидерство, но не удержал его в произвольной, где упал и допустил три недокрута: итог — третье место (256,99). Не без помарок выступил Глеб Лутфуллин, но совсем грубых ошибок он избежал, что помогло завоевать серебро (272,16).

Танцоры в Екатеринбург не заезжали, а в спортивных парах выиграли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Их отрыв в 33,43 балла от второго места много говорит об уровне соперничества. Стоит отметить, что итоговая оценка у подопечных Павла Слюсаренко оказалась выше, чем у Мишиной и Галлямова на этапе в Санкт-Петербурге (214,84 против 212,78). Ждём их новой встречи вместе с Бойковым и Козловском на этапе Гран-при ISU в Финляндии. А на российском этапе второе и третье места разделили 0,11 балла: Екатерина Гейниш и Андрей Рудь в произвольной программе отыграли отставание в 3,81 балла от Софии Дианы Касинс и Александра Брегей.