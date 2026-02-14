Илья Малинин выходил на произвольную программу олимпийского катка в Милане безоговорочным фаворитом. Но ошибки уже в начале проката запустили цепную реакцию — и показали жестокую изнанку современного фигурного катания. Разбор сенсационного поражения американской звезды на льду — в статье The Guardian.

Шок от поражения Ильи Малинина был не только в том, что он доминировал годами и в пятницу до старта выглядел «железобетонным» фаворитом. Самое дикое — к моменту его выхода всё уже складывалось так, будто золото почти лежит у него в кармане… ещё до того, как он поставил коньки на лёд.

Почти три года Малинин был путеводной звездой мужской одиночки: без поражений с конца 2023-го, два титула чемпиона мира подряд, человек, который поднял технический потолок вида спорта — и сделал победы конвейером. В Милане он приехал с запасом более чем в пять баллов после короткой программы и с самым сложным заявленным контентом в поле. По любой нормальной соревновательной логике этой комбинации должно было хватить с головой.

А ещё более неизбежным результат делало то, что происходило вокруг.

Один за другим соперники, способные реально бросить ему вызов, спотыкались. Итальянец Даниэль Грассль вылетел из борьбы за подиум. Француз Адам Сяо Хим Фа был не в лучшей форме. Несколько фигуристов не смогли откатать чисто — кто-то из атлетов в кулуарах и вовсе высказывал претензии к качеству льда. К моменту, когда Малинин вышел на площадку в 22:48 по местному времени, турнир фактически открыл перед ним все двери к подиуму с золотой медалью.

И вот почему то, что случилось за следующие семь минут, до сих пор так трудно укладывается в голове.

Официальный результат — восьмое место при преимуществе в пять баллов после короткой — лишь часть истории. Настоящее объяснение кроется в протоколе оценок: обвал базовой стоимости, потеря комбинаций и каскадные технические штрафы, которые неизбежно следуют, когда один пропущенный элемент заставляет фигуриста импровизировать в программе, спроектированной для чистого исполнения, а не для адаптации на ходу.

Илья Малинин globallookpress.com

То, что произошло в Милане, не просто олимпийская сенсация. Это наглядное пособие, как работает система оценок современного фигурного катания в своём самом беспощадном режиме — и почему даже самый технически совершенный фигурист поколения оказался перед ней беззащитен. Вот как это случилось.

Первая трещина появилась рано — и была куда страшнее, чем выглядела

На бумаге Малинин начал как чемпион. Четверной флип (четыре оборота) с надбавками за качество принёс больше 15 баллов. А потом случился момент, который перевернул весь турнир.

Вместо запланированного дорогого акселя (скорее тройного, а не четверного — если судить по его недавнему контенту) он сделал… одинарный аксель. Это «лёгкий» прыжок, который стоит почти ничего — около одного балла. Для случайного зрителя это может выглядеть как «ну, мелочь». По современным правилам — это катастрофа.

Любая программа построена как финансовый портфель: дорогие прыжки, особенно во второй половине, где действует бонус. Потерял дорогой элемент в начале — и рушится весь баланс. Ты уже не «набираешь преимущество», ты лишь начинаешь панически «отыгрываться».

Илья Малинин globallookpress.com

И что важно: Малинину не нужна была идеальная произвольная, чтобы выиграть.

К его выходу многие соперники уже наломали дров. Грассл и Сяо Хим Фа выбыли из реальной борьбы. Казахстанец Михаил Шайдоров, который в итоге и взял золото, заходил в произвольную вне топ-4. У Малинина был запас и самая сложная заявка стартовых протоколов. Контролируемая, даже слегка упрощённая версия всё равно с высокой вероятностью приносила титул.

Но дальше программа начала расползаться по швам.

Это была не серия ошибок. Это была цепная реакция

Как только аксель «испарился», Малинин перестал контролировать прокат и начал гнаться за очками.

Он ненадолго отыгрался четверным лутцем — снова жирные баллы. Но затем запланированный четверной риттбергер превратился в двойной, что «срезало» примерно десяток баллов от ожидаемой суммы.

Потом — первое падение: на входе в связку четверной лутц — одинарный эйлер — тройной флип. Обычно это один из его самых дорогих элементов. А тут вместо около 15 баллов в плюсах получились жалкие крохи: четверной лутц после штрафов едва наскрёб около трёх баллов.

Илья Малинин globallookpress.com

Дальше ещё больнее: запланированная последовательность четверной сальхов — тройной аксель (один из самых «дорогих проходов») превратилась в двойной сальхов и падение — фактически минус ещё одна двузначная сумма.

Да, даже в этом хаосе он сумел приземлить одну элитную связку — четверной тулуп — эйлер — тройной флип. Но к тому моменту конструкция все базы баллов уже была полностью разрушена.

Илья Малинин globallookpress.com

В финальной трети Малинин катался уже не ту программу, которая приносит олимпийское золото. Он пытался минимизировать ущерб. А в нынешнем судействе «спасти прокат» и «выиграть Олимпиаду» — это разные вселенные.

Протокол показывает, какой на самом деле была пропасть

Техническая сумма Малинина (TES) — 76,61. У Шайдорова, сенсационного чемпиона, — 114,68.

На олимпийском уровне это не просто «много». Это разница между катанием уверенного чемпиона и аутсайдера в произвольной программе, сражающегося за выживание. В мужской одиночке на топ-уровне 100+ по технике обычно означает борьбу за медаль. Середина 70-х — это выпадение из «потолка» турнира.

Илья Малинин globallookpress.com

Несколько фигуристов пробили 100 по технике. Малинин — даже близко нет.

Для человека, который обычно выигрывал именно за счёт гигантского технического запаса (ещё до компонентов), разворот выглядит ошеломляюще. Тот же технический потолок сложности помог принести США командное золото ранее на неделе, когда даже программы ниже его пиковых оценок, всё равно набирали больше, чем у большинства соперников.

Шайдоров не пытался перепрыгнуть потолок Малинина

Вместо этого 21-летний казахстанец реализовал формулу, которая тихо приносит олимпийские титулы уже не первый год: несколько чрезвычайно сложных прыжков, включая пять четверных, два из которых в комбинации. Чистые приземления. Положительные оценки за исполнение. Ни одного падения. Никаких серьёзных вычетов.

Михаил Шайдоров globallookpress.com

Принципиально важно: Шайдоров сохранил структуру прыжковой раскладки даже на несовершенных элементах, удерживая комбинации и бонусы за вторую половину. В современной системе судейства это значит не меньше, чем абсолютная сложность. Слегка небезупречный четверной всё равно генерирует солидные баллы. Падение или сдвоенный прыжок стирает их полностью.

Со стороны это может выглядеть менее «вау». Под олимпийским давлением — это убийственно эффективно. Когда фавориты начали разваливаться один за другим, турнир перестал быть гонкой «кто умеет невозможное» и стал соревнованием «кто откатает чисто то, что запланировал».

Олимпийское давление: почему здесь всё иначе

Малинин всю неделю намекал, что олимпийская атмосфера ощущается иначе. Его слова после проката это подтвердили: со стартовой позы в голову полезли мысли и воспоминания, а не ясность; он потерял ощущение, где находится по программе; всё пролетело слишком быстро.

В обычных стартах экстремальная сложность Малинина даёт ему запас прочности. Но под психологическим прессом этот запас испаряется мгновенно. Одна ошибка превращается в две. Две — в три. Добавьте дебют на Олимпиаде — и вот уже нет ни структуры, ни контроля.

Илья Малинин globallookpress.com

Малинина спорно не взяли на Олимпиаду-2022 от США (несмотря на второе место на национальном чемпионате). И, кажется, именно в Милане он почувствовал, насколько «первый раз на Играх» — это отдельная психологическая лига. В зоне kiss-and-cry он сказал: «Если бы меня отправили в Пекин, я бы сегодня так не катался».

Есть и прецеденты. Нейтан Чен в 2018-м приехал со статусом фаворита, развалил короткую, остался без медали, хотя выиграл произвольную. Через месяц стал чемпионом мира. Через четыре года — олимпийским чемпионом.

Илья Малинин globallookpress.com

Малинин понимает, что такой поворот сюжета возможен и в его случае. Но четыре года до Альп-2030 — это долгий путь. И олимпийские поражения особенно тяжёлые, когда они не «откладывают взлёт», а прерывают доминирование.

Почему эта сенсация важнее одного результата

Малинин всё ещё разрушитель технических устоев и стандартов в фигурном катании. Это пятница не отменила. В 21 год он всё ещё двукратный действующий чемпион мира и человек, который, вероятнее всего, будет определять следующий олимпийский цикл. Но Милан может изменить то, как он — и, возможно, весь вид спорта — будет думать о победах.

Илья Малинин (спиной) поздравляет Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде в Милане globallookpress.com

Три сезона Малинин заставлял соперников гнаться за максимальной сложностью просто чтобы держаться рядом. Он сдвинул базовую планку: то, что раньше выигрывало титулы, стало выглядеть чрезмерно осторожно и даже консервативно. База стала не преимуществом, а входным билетом. Пятница напомнила: другой путь по-прежнему существует.

Чистые прокаты всё ещё выигрывают. Четыре-пять четверных всё ещё могут обыграть семь. Исполнение всё ещё бьёт теоретическую сложность. Олимпиада, больше любого другого турнира, вознаграждает того, кто сохраняет структуру, а не того, кто постоянно упирается в пределы возможного.

Малинин ещё может двигать границы. Но Олимпиаду выигрывает тот, кто в решающий момент остаётся внутри этих границ.