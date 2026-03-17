15 марта в Милане завершились XIV зимние Паралимпийские игры 2026. LiveSport.Ru рассказывает, как они прошли для россиян, которые впервые за 12 лет выступали со своим гимном и флагом.

Россияне и точка

Медленно, но верно российский спорт выбирается из международной изоляции. Важной вехой в этом процессе стало полноценное выступление сборной России на зимних Паралимпийских играх 2026.

Оно стало возможным после того, как в сентябре 2025 г. генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), а в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжных видов допустить россиян к участию в своих мероприятиях (включая квалификацию на Паралимпиаду).

Таким образом, российские спортсмены получили возможность выступить в трёх видах спорта: лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. В следж-хоккее отбор к этому моменту, к сожалению, уже завершился. Иски против Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации керлинга в CAS поданы, но они рассматриваются в обычном, а не ускоренном режиме, поэтому решений по ним до сих пор нет.

Тем не менее, сборная России приняла участие в зимней Паралимпиаде с флагом и гимном впервые за 12 лет — со времён Игр в Сочи в 2014 г. Через 4 года в Пхёнчхане на фоне допингового скандала россиян допустили до соревнований в усеченном составе и под нейтральным флагом, а в 2022 г. в связи с событиями в Украине нашу и белорусскую команды вовсе отстранили за день до церемонии открытия.

За полтора месяца до начала Игр глава ПКР Павел Рожков говорил о том, что возможность поехать в Милан имеют порядка 40 параспортсменов. Однако на самом деле цифра оказалась куда скромнее — 6 (напомним, в Корее выступали 30 россиян, а в Сочи — 69).

Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев

Горнолыжный спорт

На самом деле были все основания ожидать успешных результатов в горнолыжном спорте. 23-летняя Варвара Ворончихина, выступающая в категории «стоя» (класс — поражение части руки), ещё до отстранения России дважды выигрывала золото чемпионата мира и побеждала в общем зачёте Кубка мира. А в 9 гонках на этапах Кубка мира нынешнего сезона она 3 раза занимала первое место и 4 раза — второе.

По признанию Варвары, тренировки в Италии поначалу давались непросто. Но ей удалось собраться и завоевать 4 медали: золото в слаломе и в супергиганте, серебро в гигантском слаломе, бронзу в скоростном спуске. Ворончихиной не покорилась только суперкомбинация, когда во время первого заезда она выехала за пределы трассы.

С такой же проблемой столкнулся партнер Варвары по сборной — Алексей Бугаев. Паралимпийский чемпион 2014 г. в суперкомбинации (тогда Алексею было всего 16 лет) в этот раз остался без наград, хотя после первого заезда (в супергиганте) он лидировал, но во втором спуске (слаломе) допустил падение.

В целом Паралимпиада 2026 складывалась для Алексея как эмоциональный аттракцион, в котором подъем сменялся упадком и т.д. Игры для него начались с бронзы в скоростном спуске, через 2 дня в супергиганте 28-летний горнолыжник занял обидное четвертое место, а затем случился не менее обидный сход.

В гигантском слаломе Алексей вновь стал третьим, но 3-кратный паралимпийский чемпион, собираясь в Италию, явно рассчитывал на большее.

Смешанные чувства. Я рад, что есть уже две медали. Но это не золото. Пока этого нет, я не буду полностью удовлетворен. У меня тут еще один старт будет. Я очень хочу его взять. Алексей Бугаев горнолыжник

И он сумел достичь желаемого. В последний день Игр Алексей выиграл золото в слаломе.

Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным)

Лыжные гонки

Для российских лыжников Паралимпийские игры стартовали с неприятного курьёза. Иван Голубков, который соревнуется в классе спортсменов с существенными нарушениями функций ног, пропустил свой старт в квалификации спринта. Как потом объяснил Иван, он думал, что «каждый стартует через 30 секунд, а оказалось — через 15 секунд». В итоге россиянин начал движение только после подсказки организаторов и в следующий раунд не прошёл.

Естественно, что в моменте настроение 30-летнего лыжника было «всё закончить и не возвращаться». Но он не был бы 6-кратным чемпионом мира, если бы на следующий день не вышел с другим настроем и не завоевал золото в гонке на 10 км сидя.

Так Иван поддержал почин Анастасии Багиян, которая выступает в классе спортсменов с нарушением зрения с ведущим Сергеем Синякиным. 24-летняя лыжница в первых двух гонках (в классическом спринте и в гонке на 10 км) завоевала два золота.

Спортсменам еще предстояла гонка с раздельным стартом на марафонские для параспортсменов 20 км. Но на день раньше расписание поставило смешанную эстафету (4 х 2,5 км). Участие в ней двух россиян изначально находилось под вопросом, так как соперники выступали командами из 4 лыжников. Тем не менее, наши спортсмены решились выйти на старт в качестве разминки и показали достойный результат — 6-е место.

Более того, это выступление, будто еще больше подстегнуло наших ребят. На следующий день Анастасия и Иван синхронно выиграли золотые медали, даже несмотря на тяжелую (тёплую и дождливую) погоду.

Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер

Парасноуборд

А вот сноубордисты порадовать призовыми местами не смогли. Дмитрий и Филипп выступили в двух дисциплинах в классе спортсменов со значительным поражением одной ноги. В сноуборд-кроссе россияне завершили своё выступление на стадии 1/4 финала. В соревнованиях по банкед-слалому Фадеев занял 12-е место, а Шеббо Монзер в обеих попытках допустил падения и не смог финишировать.

Тем не менее, выступлений горнолыжников и лыжников хватило для того, чтобы сборная России в неофициальном медальном зачете Паралимпиады 2026 г. заняла третье место.

1. Китай — 15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых (всего — 44)

2. США — 13 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых (всего — 24)

3. Россия — 8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовые (всего — 12)

4. Италия — 7 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые (всего — 16)

5. Австрия — 7 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые (всего — 13)

Побеждали, несмотря ни на что

Если в России новость о допуске наших спортсменов до Паралимпиады восприняли с радостью, то во многих европейских странах испытали противоположные чувства. Так, в связи с несогласием с позицией Международного паралимпийского комитета о пропуске церемонии открытия в качестве бойкота заявили делегации 8 стран: Украины, Финляндии, Литвы, Чехии, Эстонии, Польши, Нидерландов, Германии.

Без небольших конфликтов не обошлось непосредственно во время Игр. В частности, немецкие и чешские паралимпийцы после награждения отказались фотографироваться на пьедестале почета с россиянкой Анастасией Багиян. А Международный паралимпийский комитет, как ранее МОК, отказал российским спортсменам в выдаче подарочных смартфонов Samsung из-за санкций.

Впрочем, россияне ответили лучшим способом — спортивными результатами. Кроме того, на родине о своих героях не забыли — помимо предусмотренных за медали государственных призовых, все участники Паралимпиады, как минимум, получат от партнера ПКР — компании FONBET — по 1 млн рублей, и смартфону iPhone 17 Pro. Заслужили.