9 марта пресс-служба «Бруклин Нетс» сообщила, что российский разыгрывающий Егор Дёмин по медицинским причинам пропустит остаток сезона. Подробности о состоянии здоровья 20-летнего баскетболиста, а также итоги его дебютного сезона в НБА и дальнейшие перспективы — в материале LiveSport.Ru.

Неприятная болячка

Регулярному чемпионату текущего сезона НБА остался один месяц, за который команды проведут по 16-19 матчей. Однако российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, к сожалению, вынужден был завершить сезон досрочно. У 20-летнего игрока обострился плантарный фасциит левой стопы, который также известен как подошвенный апоневроз или пяточная шпора.

Речь идет о воспалительно-дегенеративном заболевании, которое вызвано повышенными нагрузками на ступни. Микроповреждения тканей приводят к образованию костного нароста, из-за чего при ходьбе (особенно, с утра) возникает острая или жгучая боль в центре пятки с внутренней стороны или вдоль свода стопы.

Как правило, терапию проводят консервативными методами: снижение нагрузок, ЛФК, массаж, ортопедические стельки и ортезы. Операцию проводят редко — в случае очень сильной боли или отсутствия прогресса при консервативном лечении. Однако сам нарост останется навсегда, что с регулярными физическими нагрузками означает, что скорее всего время от времени придётся снова сталкиваться с этой проблемой.

Дёмин ещё в межсезонье получил разрыв подошвенной фасции. Тогда ему пришлось пропустить несколько выставочных матчей и тренироваться с ограничениями. Возможно причина этого недуга связана с попыткой высокого и худощавого Егора набрать вес. Летом он признавался, что «живёт в качалке», где проводит больше времени, чем на площадке. В итоге баскетболист за 1,5 месяца набрал 4 килограмма. К началу сезона удалось восстановиться, но сейчас болезнь обострилась.

Егор Дёмин www.gettyimages.com

Плантарный фасциит часто диагностируют у баскетболистов. Например, легенда ЦСКА Милош Теодосич до 30 лет играл в Европе и проблем со стопами не имел. Но стоило ему перебраться за океан, и уже второй матч сезона за «Лос-Анджелес Клипперс» завершился травмой, от которой за 2 года в НБА окончательно избавиться у серба не получилось.

Когда сезон и хороший, и плохой

Если бы «Бруклин» продолжал борьбу за выход в плей-офф или плей-ин, то больничный Дёмина стал бы большой потерей, поскольку Егор в команде:

второй — по проценту забитых 3-очковых (39%);

третий — по передачам за игру (3,2);

четвёртый — по среднему игровому времени (25:09), очкам за игру (10,3) и проценту забитых штрафных (83%);

пятый — по матчам (52) и попаданию в стартовую пятёрку (45);

шестой — по подборам (3,3).

Однако за месяц до завершения регулярки свершившимся фактом стало непопадание «Нетс» в игры на выбивание (причём третий сезон подряд). По состоянию на 10 марта команда Жорди Фернандеса идёт 13-й на Востоке с балансом побед и поражений 17-47 (у «Шарлотт» на 10-м месте — 32-33). Так что клуб может спокойно дать Егору дополнительное время для лечения и в то же время больше задействовать запасных, в том числе с расчётом получить более высокий пик на предстоящем драфте.

Напомним, именно драфт НБА резко вознёс Егора Дёмина в российском инфополе до статуса главного баскетболиста страны. На тот момент это шло не от его игры, а от авансов «Бруклина»: оценив сочетание таланта и габаритов, в «Нетс» выбрали Егора под восьмым номером. Ранее россиян никогда так рано не выбирали — лучший результат принадлежал форварду Ярославу Королеву, который в 2005 г. ушел 12-м в «Клипперс».

Впоследствии Дёмин был назван североамериканскими экспертами самым «неожиданно высоким» выбором на драфте. Но россиянин во время предсезонки хорошо зарекомендовал себя у тренерского штаба и добился выхода на площадку в первой же игре в НБА, в чём тоже стал первым среди отечественных баскетболистов. Ранее своего шанса раньше всех получил тот же Королев — во втором матче. А Егор, набрав против «Шарлотт» 14 очков и 5 подборов за 22 минуты, выдал лучший дебют в НБА в истории российского баскетбола.

Егор Дёмин www.gettyimages.com

Как показало время, «Бруклин» оказался оптимальным вариантом для адаптации в НБА и развития. «Нетс» — это молодая команда, которая находится в перестройке, где есть возможность завоевать себе место, и в то же время располагает набором исполнителей, позволяющим Дёмину показать свои навыки плеймекинга. Кроме того, главный тренер Жорди Фернандес — испанец, а Егор, напомним, три года отыграл за мадридский «Реал».

Ожидания от выступления Дёмина в НБА были противоречивыми. С одной стороны, последний сезон на университетском уровне он провёл неблестяще (10,6 очков, 3,9 подбора и 5,5 передач за матч). Поэтому, например, первоначальные прогнозы, согласно котировкам букмекеров, находились на уровне 46 проведенных матчей, 9,5 минут, 5,5 очков.

С другой стороны, Егор уже отличался рядом качеств и потенциалом их дальнейшего развития:

выдающийся для защитника рост (204 см);

способность защищаться на нескольких позициях;

отличное видение площадки;

способность управлять атакой;

большая легкость в латеральных движениях.

Вдобавок, специально перед началом сезона Егор в тренировках сделал акцент на отработку бросков. И это дало свои плоды: с 27% реализации трехочковых в Университете он добрался до 39% в НБА. А ещё Егор повторил рекорд новичков НБА по матчам подряд, когда попадал хотя бы один 3-очковый — остановился на отметке 34 игры.

Лично у меня нет никаких сомнений: я стану надежным снайпером. Более того, я вижу себя по-настоящему классным снайпером в будущем. И знаете почему? Потому что я точно знаю, сколько сил вкладываю в это. Я осознаю объем работы, которую проделываю, чтобы достичь этого уровня. Егор Дёмин разыгрывающий «Бруклин Нетс»

Стоит отметить, что Дёмин немного увлёкся бросками из-за дуги. Даже главный тренер Жорди Фернандес обращал внимание на то, что Егору нужно больше заходить в «краску» и работать под кольцом. Да и в целом дебютный сезон ушёл у молодого игрока на прокачку еще нескольких значимых навыков, прежде всего, при игре в защите в агрессивном ключе (сдерживание, заслоны, подборы и т. п.).

Жорди Фернандес www.gettyimages.com

Дёмин весь сезон уверенно держался в топ-10 лучших новичков сезона (как правило, в районе 6-9 места). Поэтому Егор заслуженно получил приглашение на звёздный уикенд в Лос-Анджелесе, где с командой Винса Картера в феврале стал победителем Турнира восходящих звезд НБА.

Еще из значимых событий последнего года стоит отметить три матча:

игра 24 декабря с «Филадельфией» — наибольшее время на площадке (33:28);

игра 30 января с «Ютой» — первый и пока единственный дабл-дабл (25 очков + 10 подборов);

игра 6 февраля с «Орландо» — наибольшее количество очков (26).

Палка о двух концах

Именно этим выражением можно описать для Дёмина досрочное завершение сезона. С одной стороны, появилась возможность больше времени уделить своему организму, до конца залечить травмы, а также набраться физики и лучше подготовиться непосредственно к следующему сезону. Тем более, в клубе осознают, насколько Егор важен для команды.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс хочет видеть Дёмина полностью здоровым перед началом предсезонной подготовки. Он рассчитывает на Егора в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне. Алексей Карванен агент Егора Дёмина

С другой стороны, Егор потеряет драгоценное для его возраста игровое время и не сможет набираться опыта и зарабатывать авторитет. Более того, в оставшихся матчах сезона шанс проявить себя получат конкуренты Егора за место в составе.

Прежде всего, речь идет про 19-летнего разыгрывающего Нолана Траоре. Француза тоже выбрали в первом раунде прошлогоднего драфта, но под 19-м номером. Он уступает Егору в броске и в видении площадки, но в то же время превосходит в первом шаге и скорости, что важно для развития атак.

Нолан Траоре apimagesblog.com

Еще необходимо указать, что для Дёмина важно, чтобы Фернандес остался главным тренером «Нетс». Да, за два сезона «Бруклин» дважды оставался без плей-офф. Но вряд ли здесь можно предъявить серьёзные претензии к наставнику команды, которая в этом сезоне была самой молодой в лиге (23,3 года). Егор явно пользуется доверием Жорди, что очень помогает в плане развития. Да и сам коллектив, набравшись опыта, в следующем сезоне может стать реальной силой в НБА.