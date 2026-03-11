Дмитрий КарповДмитрий КарповПостоянный автор отделов Футбол и ХоккейПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

9 марта пресс-служба «Бруклин Нетс» сообщила, что российский разыгрывающий Егор Дёмин по медицинским причинам пропустит остаток сезона. Подробности о состоянии здоровья 20-летнего баскетболиста, а также итоги его дебютного сезона в НБА и дальнейшие перспективы — в материале LiveSport.Ru.

Неприятная болячка

Регулярному чемпионату текущего сезона НБА остался один месяц, за который команды проведут по 16-19 матчей.  Однако российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, к сожалению, вынужден был завершить сезон досрочно.  У 20-летнего игрока обострился плантарный фасциит левой стопы, который также известен как подошвенный апоневроз или пяточная шпора.

Речь идет о воспалительно-дегенеративном заболевании, которое вызвано повышенными нагрузками на ступни.  Микроповреждения тканей приводят к образованию костного нароста, из-за чего при ходьбе (особенно, с утра) возникает острая или жгучая боль в центре пятки с внутренней стороны или вдоль свода стопы.

Как правило, терапию проводят консервативными методами: снижение нагрузок, ЛФК, массаж, ортопедические стельки и ортезы.  Операцию проводят редко — в случае очень сильной боли или отсутствия прогресса при консервативном лечении.  Однако сам нарост останется навсегда, что с регулярными физическими нагрузками означает, что скорее всего время от времени придётся снова сталкиваться с этой проблемой.

Дёмин ещё в межсезонье получил разрыв подошвенной фасции.  Тогда ему пришлось пропустить несколько выставочных матчей и тренироваться с ограничениями.  Возможно причина этого недуга связана с попыткой высокого и худощавого Егора набрать вес.  Летом он признавался, что «живёт в качалке», где проводит больше времени, чем на площадке.  В итоге баскетболист за 1,5 месяца набрал 4 килограмма.  К началу сезона удалось восстановиться, но сейчас болезнь обострилась.

Егор Дёмин
Егор Дёмин www.gettyimages.com

Плантарный фасциит часто диагностируют у баскетболистов.  Например, легенда ЦСКА Милош Теодосич до 30 лет играл в Европе и проблем со стопами не имел.  Но стоило ему перебраться за океан, и уже второй матч сезона за «Лос-Анджелес Клипперс» завершился травмой, от которой за 2 года в НБА окончательно избавиться у серба не получилось.

Когда сезон и хороший, и плохой

Если бы «Бруклин» продолжал борьбу за выход в плей-офф или плей-ин, то больничный Дёмина стал бы большой потерей, поскольку Егор в команде:

  • второй — по проценту забитых 3-очковых (39%);
  • третий — по передачам за игру (3,2);
  • четвёртый — по среднему игровому времени (25:09), очкам за игру (10,3) и проценту забитых штрафных (83%);
  • пятый — по матчам (52) и попаданию в стартовую пятёрку (45);
  • шестой — по подборам (3,3).

Однако за месяц до завершения регулярки свершившимся фактом стало непопадание «Нетс» в игры на выбивание (причём третий сезон подряд).  По состоянию на 10 марта команда Жорди Фернандеса идёт 13-й на Востоке с балансом побед и поражений 17-47 (у «Шарлотт» на 10-м месте — 32-33).  Так что клуб может спокойно дать Егору дополнительное время для лечения и в то же время больше задействовать запасных, в том числе с расчётом получить более высокий пик на предстоящем драфте.

Напомним, именно драфт НБА резко вознёс Егора Дёмина в российском инфополе до статуса главного баскетболиста страны.  На тот момент это шло не от его игры, а от авансов «Бруклина»: оценив сочетание таланта и габаритов, в «Нетс» выбрали Егора под восьмым номером.  Ранее россиян никогда так рано не выбирали — лучший результат принадлежал форварду Ярославу Королеву, который в 2005 г. ушел 12-м в «Клипперс».

Впоследствии Дёмин был назван североамериканскими экспертами самым «неожиданно высоким» выбором на драфте.  Но россиянин во время предсезонки хорошо зарекомендовал себя у тренерского штаба и добился выхода на площадку в первой же игре в НБА, в чём тоже стал первым среди отечественных баскетболистов.  Ранее своего шанса раньше всех получил тот же Королев — во втором матче.  А Егор, набрав против «Шарлотт» 14 очков и 5 подборов за 22 минуты, выдал лучший дебют в НБА в истории российского баскетбола.

Егор Дёмин
Егор Дёмин www.gettyimages.com

Как показало время, «Бруклин» оказался оптимальным вариантом для адаптации в НБА и развития.  «Нетс» — это молодая команда, которая находится в перестройке, где есть возможность завоевать себе место, и в то же время располагает набором исполнителей, позволяющим Дёмину показать свои навыки плеймекинга.  Кроме того, главный тренер Жорди Фернандес — испанец, а Егор, напомним, три года отыграл за мадридский «Реал».

Ожидания от выступления Дёмина в НБА были противоречивыми.  С одной стороны, последний сезон на университетском уровне он провёл неблестяще (10,6 очков, 3,9 подбора и 5,5 передач за матч).  Поэтому, например, первоначальные прогнозы, согласно котировкам букмекеров, находились на уровне 46 проведенных матчей, 9,5 минут, 5,5 очков.

С другой стороны, Егор уже отличался рядом качеств и потенциалом их дальнейшего развития:

  • выдающийся для защитника рост (204 см);
  • способность защищаться на нескольких позициях;
  • отличное видение площадки;
  • способность управлять атакой;
  • большая легкость в латеральных движениях.

Вдобавок, специально перед началом сезона Егор в тренировках сделал акцент на отработку бросков.  И это дало свои плоды: с 27% реализации трехочковых в Университете он добрался до 39% в НБА.  А ещё Егор повторил рекорд новичков НБА по матчам подряд, когда попадал хотя бы один 3-очковый — остановился на отметке 34 игры.

Лично у меня нет никаких сомнений: я стану надежным снайпером. Более того, я вижу себя по-настоящему классным снайпером в будущем. И знаете почему? Потому что я точно знаю, сколько сил вкладываю в это. Я осознаю объем работы, которую проделываю, чтобы достичь этого уровня.Егор Дёминразыгрывающий «Бруклин Нетс»

Стоит отметить, что Дёмин немного увлёкся бросками из-за дуги.  Даже главный тренер Жорди Фернандес обращал внимание на то, что Егору нужно больше заходить в «краску» и работать под кольцом.  Да и в целом дебютный сезон ушёл у молодого игрока на прокачку еще нескольких значимых навыков, прежде всего, при игре в защите в агрессивном ключе (сдерживание, заслоны, подборы и т.  п.).

Жорди Фернандес
Жорди Фернандес www.gettyimages.com

Дёмин весь сезон уверенно держался в топ-10 лучших новичков сезона (как правило, в районе 6-9 места).  Поэтому Егор заслуженно получил приглашение на звёздный уикенд в Лос-Анджелесе, где с командой Винса Картера в феврале стал победителем Турнира восходящих звезд НБА.

Еще из значимых событий последнего года стоит отметить три матча:

  • игра 24 декабря с «Филадельфией» — наибольшее время на площадке (33:28);
  • игра 30 января с «Ютой» — первый и пока единственный дабл-дабл (25 очков + 10 подборов);
  • игра 6 февраля с «Орландо» — наибольшее количество очков (26).

Палка о двух концах

Именно этим выражением можно описать для Дёмина досрочное завершение сезона.  С одной стороны, появилась возможность больше времени уделить своему организму, до конца залечить травмы, а также набраться физики и лучше подготовиться непосредственно к следующему сезону.  Тем более, в клубе осознают, насколько Егор важен для команды.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс хочет видеть Дёмина полностью здоровым перед началом предсезонной подготовки. Он рассчитывает на Егора в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне.Алексей Карваненагент Егора Дёмина

С другой стороны, Егор потеряет драгоценное для его возраста игровое время и не сможет набираться опыта и зарабатывать авторитет.  Более того, в оставшихся матчах сезона шанс проявить себя получат конкуренты Егора за место в составе.

Прежде всего, речь идет про 19-летнего разыгрывающего Нолана Траоре.  Француза тоже выбрали в первом раунде прошлогоднего драфта, но под 19-м номером.  Он уступает Егору в броске и в видении площадки, но в то же время превосходит в первом шаге и скорости, что важно для развития атак.

Нолан Траоре
Нолан Траоре apimagesblog.com

Еще необходимо указать, что для Дёмина важно, чтобы Фернандес остался главным тренером «Нетс».  Да, за два сезона «Бруклин» дважды оставался без плей-офф.  Но вряд ли здесь можно предъявить серьёзные претензии к наставнику команды, которая в этом сезоне была самой молодой в лиге (23,3 года).  Егор явно пользуется доверием Жорди, что очень помогает в плане развития.  Да и сам коллектив, набравшись опыта, в следующем сезоне может стать реальной силой в НБА.