Автор The Athletic Лайя Сервелло Эрреро рассказывает, как Ламин Ямаль за два года превратился из перспективного воспитанника Ла Масии в человека, на котором держится вся «Барселона».

Ровно год назад я окончательно поняла: Ламин Ямаль — подлинное явление.

На Евро-2024 он заявил о себе всему миру в составе сборной Испании. Но для меня решающим моментом стало другое: когда он, сияя улыбкой и демонстрируя синие-красные брекеты, вцепился в рекламные щиты на «Сантьяго Бернабеу». В тот миг стало ясно: это звезда. И это звезда «Барселоны».

26 октября 2024 года Ямаль праздновал разгромное гостевое поражение «Реала» — 4:0 в пользу каталонцев на поле соперника.

Вчера, 26 октября, «Мадрид» и «Барса» вновь сошлись на том же стадионе. Только теперь у Ямаля не было брекетов.

За прошедшие двенадцать месяцев его стремительный взлет стал еще более невероятным. Он превратился в игрока мирового уровня, удовольствие для зрителей и гения атаки, способного творить то, о чем другие лишь мечтают.

Мы в The Athletic следили за его прогрессом с самого начала — с рекордного дебюта за «Барселону» в апреле 2023 года, когда ему было всего 15 лет и 290 дней.

Давайте проследим этот путь шаг за шагом…

С чего всё началось?

29 апреля 2023 года. «Барселона» — «Бетис» 4:0. Ла Лига.

В тот день произошло сразу два важных события: мне исполнилось 32, а Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону». Клуб уже какое-то время предупреждал, что подрастает мощное поколение футболистов, и один из них будто бы предназначен стать «новым Лионелем Месси».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Признаюсь, к таким заявлениям я обычно отношусь скептически. Сейчас слишком часто спешат искать «нового кого-то», еще до того, как игрок успел показать, на что способен. Но на этот раз все ощущалось иначе. Тренеры из Ла Масии, работавшие с ним, говорили: «Я не видел никого подобного с тех пор, как здесь был Лео». А мы все знаем, что это значит.

Интерес к 15-летнему парню был огромный, но никто и представить не мог, что все произойдет настолько стремительно.

Смотря на фотографии того дня сейчас, кажется, будто ему было лет десять. Удивительно. На нем была футболка с номером 41. Вышел он на замену Гави на 83-й минуте матча против «Бетиса». И почти сразу — удар по воротам, чуть-чуть мимо. Конечно, именно так все и должно было быть.

Дебют Ямаля за «Барселону» globallookpress.com

Когда он покидал поле, камера следила за ним, но ни соперники, ни зрители не обращали на мальчишку особого внимания. Теперь, зная, кем он стал, это кажется почти нереальным.

«Мы говорим о футболисте, который способен определить целую эпоху в этом клубе», — сказал тогдашний главный тренер «Барсы» Хави после матча.

Я не ожидала такого, признаюсь. Но именно в тот день я получила один из лучших подарков, какие только можно сделать болельщику: на наших глазах родилась звезда.

Действительно ли он так хорош?

Август 2023 года. Выезд в Вильярреал. Матч, который дал ответ.

Надо сказать, что болельщики «Барселоны» славятся своим терпением — и вечным недовольством. Помню, как мой дед возмущался, что команда могла сыграть лучше, даже после победы 5:0.

С Ямалем же настроение на «Камп Ноу» было другим — болельщики чувствовали: перед ними избранный.

Хави и Ламин Ямаль globallookpress.com

Проблема была в том (а в «Барселоне» проблемы есть всегда), что подобное уже случалось совсем недавно — с Ансу Фати. Его взлет в 16 лет в 2019-м был восхитителен, но уже через год он порвал мениск и так и не смог вернуться на прежний уровень.

Эта история не давала покоя клубу. Хави хотел вводить Ямаля в состав постепенно — и чтобы уберечь от травм, к которым подростки особенно уязвимы, и чтобы не перегрузить парня вниманием и ответственностью. Но Ламин, которому в июле исполнилось лишь 16, слишком быстро разрушил все барьеры. Уже в самом начале сезона-2023/24 он стал игроком основы.

Особенно запомнился один матч — 27 августа, против «Вильярреала». Третий тур чемпионата. Ямаль тогда не забил, но полностью захватил правый фланг. В безумной перестрелке, закончившейся победой 4:3, он ассистировал Гави при первом голе, создал почти все опасные моменты и дважды попал в штангу. В итоге его признали лучшим игроком матча.

Через 12 дней Ямаль дебютировал за сборную Испании, став самым молодым игроком в истории национальной команды — 16 лет и 57 дней. И, конечно же, он забил.

Назад пути уже не было. Его талант было невозможно остановить.

Мир просыпается (а Ямаль все еще дремлет)

Июнь — июль 2024 года. Германия. Чемпион в красной форме Испании.

Сезон-2023/24 для «Барселоны» закончился неудачно. Для Ямаля — совсем наоборот. Но даже при всем его прогрессе остальной футбольный мир пока не до конца осознал масштаб явления. Все изменилось на чемпионате Европы. Именно там он прошел путь от «таланта» до «феномена».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Чем дальше Испания продвигалась по турниру, тем громче звучало имя Ламина. Все чаще на улицах появлялись футболки с его фамилией и номером.

Опасения, что на юного футболиста возложили слишком много — и физически, и психологически, — вышли на новый уровень. Многих тревожило, как ребенок, которому исполнится 17 лишь за день до финала Евро-2024, справится с таким вниманием и давлением.

Гол Ямаля в ворота сборной Франции globallookpress.com

Но, по сути, он уже все доказал: фантастический гол в полуфинале против Франции, блестящее взаимопонимание с Нико Уильямсом и четыре голевые передачи — лучший показатель турнира. Испания шла к золоту, а Ямаль будто бы просто наслаждался процессом.

По пути на финал с Англией он… уснул в автобусе сборной.

И в этом, пожалуй, весь он. Спокойствие, уверенность, легкость — он просто получает удовольствие от игры.

Начинаются споры о «Золотом мяче»

Сезон волшебства. Взрывные моменты. И те самые брекеты. Ламин Ямаль стал тем самым игроком.

Летом 2024‑го в «Барселоне» уже не сомневались: именно он будет ключевой фигурой команды в новом сезоне. Его превращение в футболиста мирового уровня произошло стремительно и безоговорочно.

26 октября на «Сантьяго Бернабеу» он забил потрясающий гол и отпраздновал его, приложив палец к губам. На лице сияла широкая улыбка, а вместе с ней — фирменные брекеты, которые бренд Two Jeys украсил синими и красными звездами.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Будто этим жестом он хотел подчеркнуть: мальчишка, которому еще нельзя водить машину, только что покорил один из величайших стадионов мира. Это был третий мяч, а «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0.

В сезоне‑2024/25 Ламин Ямаль стал ключевой фигурой в удивительном преображении «Барселоны» под руководством Ханси Флика. Немецкий тренер принял команду, вымотанную неудачами при Хави, и довел ее до требла — внутреннего триумфа, сопровождавшегося футболом, от которого невозможно было отвести глаз.

И трудно подобрать слово лучше, чем «электризующие», чтобы описать выступления Ямаля, особенно в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

В первом матче на «Камп Ноу», который стал для него сотым в составе клуба — вдумайтесь, сотым! — Ямаль буквально тащил команду на себе. Он забил фантастический мяч и вдохновил «Барсу» на волшебное возвращение в игру. Во втором матче в Милане его лицо красовалось на первых полосах всех газет. Но на поле чудо не повторилось — итальянцы оказались сильнее.

Сразу после поражения Ямаль выложил пост в соцсетях с подписью: «Я сдержу обещание и привезу Лигу чемпионов в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьемся этого».

Это было послание, достойное того, кем он стал. В семнадцать лет он уже был главной звездой команды. И все чаще звучали слова, которые раньше казались слишком громкими: «Золотой мяч».

В итоге в сентябре в Париже награду получил Усман Дембеле. Ямал стал вторым. Но время — на его стороне.

Настоящий Ламин Ямаль

Но все же нужно поговорить о Лионеле Месси (и немного — о Неймаре).

Многие сравнивают Ямаля с Месси — и я прекрасно понимаю почему. В их игре есть нечто особенное, ощущение избранности. Оба стали — или, в случае Ямала, станут — игроками, определяющими эпоху «Барселоны».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но Ламин вырос уже во времена трио MSN, когда в атаке у «Барсы» блистали Месси, Суарес и Неймар. И это чувствуется. Для меня Ямаль — не просто «новый Месси», он нечто среднее между Месси и Неймаром.

Как и при аргентинце, игра команды строится вокруг него, и она от него зависит. Он делает сложное простым, но при этом обладает той самой бразильской игривостью — дриблингом, легкостью, желанием наслаждаться футболом.

И все чаще это проявляется и за пределами поля. Его прически, одежда, уверенность — он не боится быть собой. Он радуется жизни и своей юности, но при этом работает с колоссальной самоотдачей. Как отмечал наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте, он старается оградить парня от излишней критики, чтобы тот развивался в своем темпе.

В нынешнем сезоне появился еще один поразительный факт. 14 сентября, когда «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 6:0, это был первый матч эпохи Флика, выигранный без участия Ямала.

В прошлом сезоне он пропустил всего три игры, но все равно поражает, насколько естественно футбольный мир принял, что один из величайших клубов Европы сейчас во многом держится на парне, который только недавно достиг совершеннолетия.

И в то же время это кажется самым логичным развитием событий в мире.